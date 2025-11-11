Синдикати и ГЕРБ на среща за параметрите на Бюджет 2026: Промени засега няма да има (ОБЗОР)

Нов опит за диалог за параметрите на бюджета за следващата година. Във вторник синдикати и представители на ГЕРБ се срещнаха, за да обсъдят отново парите на държавата за 2026 г., информират от Нова телевизия.

След разговорите президентът на КНСБ Пламен Димитров разкри, че синдикатите са отправили своите предложения към властта. "Заявихме позицията си - смятаме за възможен този бюджет. Той щадящо натоварва бизнеса и хората, за да може да финансира необходимите разходи, които са в голяма степен приети със съгласие в парламента, като законови гаранции за отделните системи. Сакралният въпрос е откъде да се намерят парите. Допълнителният милиард и половина, който увеличението на данък дивидент предлага, е балансираният подход. В разходните политики виждаме ръст на единните разходни стандарт и изпълнение на швейцарското правило, но не виждаме необходимата хоризонтална политика по доходите в част от ведомствата. Ще има напрежение в секторите, които получават само 5% ръст на доходите", посочи Димитров.

Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов пък определи като "скандално" и "червена линия" възможно увеличение на ДДС, което би довело до ръст в цените.

А депутатът от ГЕРБ Деница Сачева обяви, че на този етап няма да има промени в предложената план-сметка. "яма нещо в бюджета, което да е консенсусно между работодатели и синдикати. Вдигането на ДДС би натоварило всички български граждани. Няма да говорим за съществени промени в параметрите на бюджета. Относно осигурителните вноски - те ще бъдат разпределени между работодателите и служителите. Тези 2% не са само за сметка на бизнеса. Разговорите по бюджета продължават, ще има дискусии и в НСТС. Ако има промени, те ще са минимални. Това, което в момента сме се разбрали със синдикатите е, че на този етап няма да говорим за съществени промени в параметрите, които сме дали, поради факта, че в бюджета слагаме на първо място сигурност, отбрана, образование и здравеопазване като наши основни приоритети", каза Сачева.

Докато вдигането на осигуровките с 2% е нещо, което беше залегнало в средносрочната прогноза на бюджета, за 2027 и 2028 г., и в този смисъл е очаквано. Вдигането на осигурителните вноски в крайна сметка отива в бюджета на НОИ и в някакъв бъдещ период от време ще се върне в хората обратно под формата на техните по-високи пенсии, каза още тя.

Сачева посочи, че изтеглянето на увеличението на вноската през 2026 г., както и удвояването на размера на увеличението е заради по-голямата цел, а именно - България да влезе в еврозоната и да завърши своята европейска интеграция от една страна, а от друга – да бъде осигурена устойчивост и стабилност в следващите години.

С публикация във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обобщи резултатите от срещата.

"Социалната и осигурителна системи в страната трябва да работят устойчиво и предвидимо, без да бъдат подлагани на излишен натиск. Около този извод се обединихме по време на срещата ни днес с председателя на КНСБ Пламен Димитров и президента на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов. По време на разговора обсъдихме и темата за промяна в осигурителните вноски, която е част от планираните стъпки през следващите години. Плавното покачване ще бъде разпределено между работодателите и работниците, така че да се запази балансът между двете страни", написа Борисов.

По неговите думи диалогът по детайлите и параметрите на Бюджет 2026 е бил конструктивен. "Подчертано бе, че на този етап не се предвиждат съществени промени в основните параметри на макрорамката. Постигнахме съгласие още, че безспорно доходите на работещите в сферите на образованието, здравеопазването и сигурността трябва да останат устойчиви, защото са гарант за стабилност и развитие на страната ни. Уверен съм, че по конструктивните разговори по бюджета ще продължат и в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество тази седмица. Считам, че ако в процеса на разговорите между всички страни се наложат промени, те ще бъдат минимални и добре аргументирани. Вярвам, че общата цел на всички ни е да се обединим около отговорен бюджет, който пази финансовата стабилност на страната и гарантира устойчивост на всички ключови обществени системи", изрази надежда още Бойко Борисов.

Пред NOVA от Асоциацията на организациите на българските работодатели заявиха, че не са били канени на среща. По думите им те не са предлагали никога вдигане на ДДС и са категорично против подобно нещо.

"В обсъжданията, които сме водили, не сме чули да се е предлагало подобно нещо, което да идва от работодателските организации", заяви Станислав Попдончев от Българската стопанска камара.

Работодателите продължават да настояват вдигането на пенсионната вноска, минималната заплата и максималния осигурителен праг да отпаднат от бюджета. От миналата седмица обаче разговори с тях не е имало, а управляващите са дали заявка, че не нямат да режат разходи.

И първите мъже в държавата коментираха план-сметката на държавата. По време на конференция за укрепването на свободата, Росен Желязков обясни, че приемането на бюджета е ключов момент за устойчивостта на държавата.

„Не самоцелната задача на правителството е да брани своята устойчивост, а да брани устойчивостта на демократичните тенденции, които трябва да бъдат защитавани. Приемането на бюджета е един от тези Рубикони, през които трябва да минем. Аз съм уверен, че българското правителство ще съумее да убеди Народното събрание да приеме първия бюджет в евро за 2026 г.”, коментира министър-председателят.

Снощи, по време на наградите „Мениджър на годината", президентът Румен Радев се извини на бизнеса за Бюджет 2026 с уточнението, че го прави, защото външната политика е и в правомощията и на неговата институция, а голяма част от бизнеса ни работи и извън страната.

„Макар че президентската институция е встрани от законодателната и изпълнителната власт и не участва в изготвянето на бюджета, аз искам да ви се извиня за Бюджет 2026. Защото бюджетът е не само израз на политиката и приоритетите на управляващите - това е тяхно право, но начинът на изготвяне , представяне и комуникиране на бюджета е израз на отношението на властта към хората, които пълнят бюджета, към вас”, каза държавният глава.

Преди срещата президентът на КНСБ Пламен Димитров беше категоричен - бюджет трябва да има и то с дефицит, който да не надвишава рамките. "Имаме известни проблеми с план-сметката в сегашния ѝ предложен вид, но тя е възможна. Трябва да се намери формулата да се заместят приходите, ако ще се прави промяна. Ръстът на осигурителната вноска финансира увеличението на пенсиите, но ние бихме предпочели увеличение на корпоративния данък. Това ще вкара 1,5 млрд. евро в бюджета. В никакъв случай не сме "за" ръст на ДДС - най-несправедливият подход, който води до ръст и на всички цени. Има още един вариант - капиталовата програма да се ограничи или вдигане на данък печалба", коментира Димитров.

Междувременно стана ясно, че нов опит за Национален съвет за тристранно сътрудничество ще се проведе този четвъртък. Засега обаче и синдикати, и работодатели не са категорични дали ще присъстват. Причината - според тях правителството не е склонно на отстъпки от предложенията в бюджета.