Новини
България »
Президентът Румен Радев: Дали това не е истинската цел на законовите промени и кой има интерес от това?

Президентът Румен Радев: Дали това не е истинската цел на законовите промени и кой има интерес от това?

12 Ноември, 2025 08:33 1 746 40

  • румен радев-
  • лукойл-
  • особен управител-
  • санкции срещу русия

Имат пълно законово основание да го направят, припомни държавният глава

Президентът Румен Радев: Дали това не е истинската цел на законовите промени и кой има интерес от това? - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Оправданията на управляващите, че чакат обнародването на приетите от тях промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, за да защитят обществения интерес чрез назначаването на особен търговски управител (ОТУ), са несъстоятелни".

Това коментира тази сутрин президентът Румен Радев в профила си във "Фейсбук".

"Ако истинската цел е да не се допусне прекъсване в работата на рафинерията, криза с горивата и повишаване на цените, трябваше досега да са назначили ОТУ и да са поели оперативното ръководство на посочените дейности - веднага след обявените санкции на 23 октомври т.г.", посочи държавният глава.

"Имат пълно законово основание да го направят. Институтът на ОТУ е уреден и приет още през 2023 г. закон, в който са предвидени и редица гаранции срещу евентуални злоупотреби и произвол, приети и в други европейски държави със сходен казус с цел минимизиране на риска от бъдещи финансови искове към държавата", допълва още той.

"През последните седмици упорито се насаждат страхове и усещане за спешност, покрай които се прокараха светкавично законови промени, отменящи съществуващите защитни мерки. А дали това не е истинската цел на законовите промени и кой има интерес от това?", пита Румен Радев.

Преди дни премиерът Росен Желязков обяви, че вече са обсъдени имена за особен управител на „Лукойл“.

„Така както е предвидено в закона - ще е физическо лице или лица, които ще се изберат след проверка. Винаги има конкретни имена. Ще ги обявим, след като законът влезе в сила“, посочи той.

Министър - председателят тогава коментира, че мерките за охрана на обектите на "Лукойл" се взимат превантивно заради инциденти в рафинерии в Европа, собственост на руската компания.

Очаква се обнародването в "Държавен вестник" на законовите промени, които въвеждат фигурата на особен управител.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мистър CA$H

    13 37 Отговор
    Зеленият чорап да си брои копейките че скоро ще секнат

    Коментиран от #20, #29

    08:36 12.11.2025

  • 2 жжжжжж

    6 22 Отговор
    я пак извади юмрука.....

    08:36 12.11.2025

  • 3 гази закона по улицата

    7 25 Отговор
    с 100 срещу коли и тирове, мотори . на косъм да избие 20 души . затова ли му дават коли да го возят . срам .

    Коментиран от #17

    08:37 12.11.2025

  • 4 Винченцо Андолини

    16 3 Отговор
    Колко % е руското участие в Лукойл?
    Точно колко, а???

    Коментиран от #9

    08:38 12.11.2025

  • 5 Пиделчета, не си играйте с огъня,

    20 11 Отговор
    ще ви гази руска мечка!

    08:40 12.11.2025

  • 6 този

    20 5 Отговор
    който глътна булгартабак и ктб

    Коментиран от #11, #13

    08:40 12.11.2025

  • 7 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    4 8 Отговор
    Аз ще Ви сложа ОТУ и ще мълчи те, защото "работя" за Вас !

    08:42 12.11.2025

  • 8 Промяна

    10 23 Отговор
    ИМПИЙЧМЪНТ ИМПИЙЧМЪНТ ИМПИЙЧМЪНТ

    Коментиран от #22, #27

    08:43 12.11.2025

  • 9 100%, Лукайл е руски,

    11 9 Отговор

    До коментар #4 от "Винченцо Андолини":

    иправлява се от дъщерна фирма в Швейцария! Да внимават нашите пудели, пак ще сгазят лука!

    Коментиран от #16, #37

    08:43 12.11.2025

  • 10 зарков

    4 9 Отговор
    Нещо, което ми е забранено да казвам и за което е възможно да нося наказателна отговорност. Преди 2 месеца ме мобилизираха и пратиха по късна доба в Украйна. Вдигнаха ме с камионетката пред очите на двете ми деца и жена ми. Следващите сте вие.

    08:43 12.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 🇺🇦 Б А Й Х @ Й ❗❗

    9 20 Отговор
    Импийчмънт и затвор за рублен боташа❗❗

    08:45 12.11.2025

  • 13 Промяна

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "този":

    НЯМАТ НИЩО ОБЩО ТЕЗИ СЪС СЕГАШНАТА СИТУАЦИЯ

    08:45 12.11.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    9 19 Отговор
    Боташ. 1 милион долара на ден.

    08:45 12.11.2025

  • 15 Промяна

    9 12 Отговор
    ТОВА БЪЛГАРСКИ ПРЕЗИДЕНТ ЛИ Е

    08:46 12.11.2025

  • 16 Лукойл ша го ЗАПОРИРАМЕ

    6 13 Отговор

    До коментар #9 от "100%, Лукайл е руски,":

    Той е под САНКЦИИТЕ НА САЩ...ША ГО ШИТНЕМ, А милиардите ша ги конфискуваме. Путинягата ша пие една студена вода.

    08:47 12.11.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    7 12 Отговор

    До коментар #3 от "гази закона по улицата":

    Копейките винаги се имат за специално, нищо, че са все наведени пред бункира❗

    08:47 12.11.2025

  • 18 Промяна,

    12 6 Отговор
    БОКОТИКВАТА Е ДУУУРАААААК
    ХА ХА ХА ХА ХААА

    08:47 12.11.2025

  • 19 Боташ.....

    9 17 Отговор
    Румен, кажи нещо за плащането на милион долара на ден на...Султана.....

    08:48 12.11.2025

  • 20 Грешно мислиш и пишеш.

    17 8 Отговор

    До коментар #1 от "Мистър CA$H":

    Той няма нужда от копейки, за разлика от теб. Народът е с него. Всички чакат да му свърши мандата и фалшификациите на следващите избори няма да помогнат. Да имате късмет такива като теб да спечели с абсолютно мнозинство, та да ви видякскво ще пишете. А после нов главен прокурор и теслата ще тръгне. Бай Ставри е проветрил цяло крило.

    Коментиран от #24, #30

    08:48 12.11.2025

  • 21 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН

    4 5 Отговор
    Върви с пълна сила....като ДЕГАЗАЦИЯТА.

    08:50 12.11.2025

  • 22 На кого?

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Промяна":

    На Желязков? Знаете как става. Нови избори и тогава. Още половин година потърсите.

    Коментиран от #25

    08:50 12.11.2025

  • 23 супер

    7 7 Отговор
    наглият който ни направи турски роби....никой повече от българин не мисли лошото на българина

    08:51 12.11.2025

  • 24 Промяна

    4 8 Отговор

    До коментар #20 от "Грешно мислиш и пишеш.":

    ХАХАХАХАХА ТИ КАТО КАКЪВ И КОГО ЗАПЛАШВАШ БЪЛГАРИЯ Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ НЯМА ГОСПОДАРИ А ТВОЯТА ПСИХИКА СИ Е РОБСКА БЪДИ СИ РОБ НА МЕСИЯТА СИ ХАХАХАХАХАХА МИЛИОНЕР ОТ ДЪРЖАВНАТА ИЗДРЪЖКА

    Коментиран от #28, #32, #33, #34

    08:51 12.11.2025

  • 25 Промяна

    6 7 Отговор

    До коментар #22 от "На кого?":

    ГЕРБ имат 700 хиляди и най важното саботажници НЯМА ДА ИМА ИЗБОРИ

    08:52 12.11.2025

  • 26 ИЗБИРАТЕЛ

    5 8 Отговор
    И ние питаме за Боташ,но няма Отговор!

    Коментиран от #36

    08:54 12.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 "О, неразумний юроде!"

    10 8 Отговор

    До коментар #1 от "Мистър CA$H":

    Генерала от ВВС Румен Радев е най достойният български президент! Човек с достойнство и чест! Респект!
    А такива розови пуделчета като теб дори не са за отразяване!

    09:03 12.11.2025

  • 30 бай Митко

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "Грешно мислиш и пишеш.":

    Адмирации за коментара! Така и ще бъде!

    09:05 12.11.2025

  • 31 Красавицата

    0 0 Отговор
    МАКСИМ КАРАКАШ и любовницата му се гушкат в кревата. Харчат по луксозни хотели, почивки и спа центрове. Бизнесменът е позлатил младата си любовницата си, бизнес асистентка в една от фирмите му. Жена му Таня ходи на държавна работа, а сина му отдавна в чужбина. Това е да си бизнесмен днес

    09:06 12.11.2025

  • 32 Защо

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Промяна":

    докладваш бе, к0мплексар?

    09:07 12.11.2025

  • 33 Явно

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Промяна":

    Трудно е да си простак в Бг-то, поради убийствено жестоката конкуренция!

    Коментиран от #35

    09:08 12.11.2025

  • 34 Там е работата,

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Промяна":

    че ти не си българин, а от оня индийски етнос. Така че...нататък си го знаеш.

    09:11 12.11.2025

  • 35 Драго

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Явно":

    Явно си мислиш , че ти не влизаш в тази конкуренция ?

    09:16 12.11.2025

  • 36 хаха

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "ИЗБИРАТЕЛ":

    Защо само за това? Докара ни кирчо и асенчо, всички служебни правителства бяха негови, копринката направи милиардер.......

    09:20 12.11.2025

  • 37 Госта.

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "100%, Лукайл е руски,":

    72% са на Сити банк- Ню Йорк. -/Ротшилд/Нещо неясно има ли???

    09:29 12.11.2025

  • 38 Ветеран от Протеста

    2 5 Отговор
    Отивай да плащаш договора с БОТАШ ,зелен чорап миризлив.......
    Бегом марш към БОТАШ !!!!

    09:33 12.11.2025

  • 39 Съд за генералите

    2 3 Отговор
    Скъсай си пагоните съветски генерале! Скъсай си ги! Всички след 1944 година с поставените съветски нашивки по високите етажи на армията сте за съд! Особено тези около 1989 година, които се изгавриха със своите съграждани и заеха страната на политическата олигархия на БКП и съдействаха да бъдат опазени. За да може децата им днес да са в държавните институции! Предатели. Мадагаскар има по-достойна армия която застана зад своите съграждани!

    Разправят България имала силна армия, наистина достоен виц. Цитират не знам си колко самолета, не знам си колко танка, не знам си колко каскета. И какво, когато генералитетът е със затрито българско самосъзнание? В Турция са сваляли правителствата, забранявали са ги. В Гърция също, на 2 пъти май е било. Тези държави са имали силни армии, които са избирали народа! Не задкулисната олигархия и политиците, които са тясно свързани. Силна е онази армия която стои до народа. Генералитетът на нашата армия е много далеч от народа. Вече политици и бизнесмени, корумпирани селяндури. Хайде пак, кой е имал силната армия?

    09:34 12.11.2025

  • 40 От 9 години

    1 0 Отговор
    най-големият интерес е да се махне чучелото на Решетката от президенството.

    09:53 12.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове