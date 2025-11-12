Президентът Румен Радев: Дали това не е истинската цел на законовите промени и кой има интерес от това?

"Оправданията на управляващите, че чакат обнародването на приетите от тях промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, за да защитят обществения интерес чрез назначаването на особен търговски управител (ОТУ), са несъстоятелни".

Това коментира тази сутрин президентът Румен Радев в профила си във "Фейсбук".

"Ако истинската цел е да не се допусне прекъсване в работата на рафинерията, криза с горивата и повишаване на цените, трябваше досега да са назначили ОТУ и да са поели оперативното ръководство на посочените дейности - веднага след обявените санкции на 23 октомври т.г.", посочи държавният глава.

"Имат пълно законово основание да го направят. Институтът на ОТУ е уреден и приет още през 2023 г. закон, в който са предвидени и редица гаранции срещу евентуални злоупотреби и произвол, приети и в други европейски държави със сходен казус с цел минимизиране на риска от бъдещи финансови искове към държавата", допълва още той.

"През последните седмици упорито се насаждат страхове и усещане за спешност, покрай които се прокараха светкавично законови промени, отменящи съществуващите защитни мерки. А дали това не е истинската цел на законовите промени и кой има интерес от това?", пита Румен Радев.

Преди дни премиерът Росен Желязков обяви, че вече са обсъдени имена за особен управител на „Лукойл“.

„Така както е предвидено в закона - ще е физическо лице или лица, които ще се изберат след проверка. Винаги има конкретни имена. Ще ги обявим, след като законът влезе в сила“, посочи той.

Министър - председателят тогава коментира, че мерките за охрана на обектите на "Лукойл" се взимат превантивно заради инциденти в рафинерии в Европа, собственост на руската компания.

Очаква се обнародването в "Държавен вестник" на законовите промени, които въвеждат фигурата на особен управител.