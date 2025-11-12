Президентът Румен Радев: Дали това не е истинската цел на законовите промени и кой има интерес от това?

"Оправданията на управляващите, че чакат обнародването на приетите от тях промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, за да защитят обществения интерес чрез назначаването на особен търговски управител (ОТУ), са несъстоятелни".
Това коментира тази сутрин президентът Румен Радев в профила си във "Фейсбук".
"Ако истинската цел е да не се допусне прекъсване в работата на рафинерията, криза с горивата и повишаване на цените, трябваше досега да са назначили ОТУ и да са поели оперативното ръководство на посочените дейности - веднага след обявените санкции на 23 октомври т.г.", посочи държавният глава.
"Имат пълно законово основание да го направят. Институтът на ОТУ е уреден и приет още през 2023 г. закон, в който са предвидени и редица гаранции срещу евентуални злоупотреби и произвол, приети и в други европейски държави със сходен казус с цел минимизиране на риска от бъдещи финансови искове към държавата", допълва още той.
"През последните седмици упорито се насаждат страхове и усещане за спешност, покрай които се прокараха светкавично законови промени, отменящи съществуващите защитни мерки. А дали това не е истинската цел на законовите промени и кой има интерес от това?", пита Румен Радев.
Преди дни премиерът Росен Желязков обяви, че вече са обсъдени имена за особен управител на „Лукойл“.
„Така както е предвидено в закона - ще е физическо лице или лица, които ще се изберат след проверка. Винаги има конкретни имена. Ще ги обявим, след като законът влезе в сила“, посочи той.
Министър - председателят тогава коментира, че мерките за охрана на обектите на "Лукойл" се взимат превантивно заради инциденти в рафинерии в Европа, собственост на руската компания.
Очаква се обнародването в "Държавен вестник" на законовите промени, които въвеждат фигурата на особен управител.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мистър CA$H
Коментиран от #20, #29
08:36 12.11.2025
2 жжжжжж
08:36 12.11.2025
3 гази закона по улицата
Коментиран от #17
08:37 12.11.2025
4 Винченцо Андолини
Точно колко, а???
Коментиран от #9
08:38 12.11.2025
5 Пиделчета, не си играйте с огъня,
08:40 12.11.2025
6 този
Коментиран от #11, #13
08:40 12.11.2025
7 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид
08:42 12.11.2025
8 Промяна
Коментиран от #22, #27
08:43 12.11.2025
9 100%, Лукайл е руски,
До коментар #4 от "Винченцо Андолини":иправлява се от дъщерна фирма в Швейцария! Да внимават нашите пудели, пак ще сгазят лука!
Коментиран от #16, #37
08:43 12.11.2025
10 зарков
08:43 12.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 🇺🇦 Б А Й Х @ Й ❗❗
08:45 12.11.2025
13 Промяна
До коментар #6 от "този":НЯМАТ НИЩО ОБЩО ТЕЗИ СЪС СЕГАШНАТА СИТУАЦИЯ
08:45 12.11.2025
14 Данко Харсъзина
08:45 12.11.2025
15 Промяна
08:46 12.11.2025
16 Лукойл ша го ЗАПОРИРАМЕ
До коментар #9 от "100%, Лукайл е руски,":Той е под САНКЦИИТЕ НА САЩ...ША ГО ШИТНЕМ, А милиардите ша ги конфискуваме. Путинягата ша пие една студена вода.
08:47 12.11.2025
17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
До коментар #3 от "гази закона по улицата":Копейките винаги се имат за специално, нищо, че са все наведени пред бункира❗
08:47 12.11.2025
18 Промяна,
ХА ХА ХА ХА ХААА
08:47 12.11.2025
19 Боташ.....
08:48 12.11.2025
20 Грешно мислиш и пишеш.
До коментар #1 от "Мистър CA$H":Той няма нужда от копейки, за разлика от теб. Народът е с него. Всички чакат да му свърши мандата и фалшификациите на следващите избори няма да помогнат. Да имате късмет такива като теб да спечели с абсолютно мнозинство, та да ви видякскво ще пишете. А после нов главен прокурор и теслата ще тръгне. Бай Ставри е проветрил цяло крило.
Коментиран от #24, #30
08:48 12.11.2025
21 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН
08:50 12.11.2025
22 На кого?
До коментар #8 от "Промяна":На Желязков? Знаете как става. Нови избори и тогава. Още половин година потърсите.
Коментиран от #25
08:50 12.11.2025
23 супер
08:51 12.11.2025
24 Промяна
До коментар #20 от "Грешно мислиш и пишеш.":ХАХАХАХАХА ТИ КАТО КАКЪВ И КОГО ЗАПЛАШВАШ БЪЛГАРИЯ Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ НЯМА ГОСПОДАРИ А ТВОЯТА ПСИХИКА СИ Е РОБСКА БЪДИ СИ РОБ НА МЕСИЯТА СИ ХАХАХАХАХАХА МИЛИОНЕР ОТ ДЪРЖАВНАТА ИЗДРЪЖКА
Коментиран от #28, #32, #33, #34
08:51 12.11.2025
25 Промяна
До коментар #22 от "На кого?":ГЕРБ имат 700 хиляди и най важното саботажници НЯМА ДА ИМА ИЗБОРИ
08:52 12.11.2025
26 ИЗБИРАТЕЛ
Коментиран от #36
08:54 12.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 "О, неразумний юроде!"
До коментар #1 от "Мистър CA$H":Генерала от ВВС Румен Радев е най достойният български президент! Човек с достойнство и чест! Респект!
А такива розови пуделчета като теб дори не са за отразяване!
09:03 12.11.2025
30 бай Митко
До коментар #20 от "Грешно мислиш и пишеш.":Адмирации за коментара! Така и ще бъде!
09:05 12.11.2025
31 Красавицата
09:06 12.11.2025
32 Защо
До коментар #24 от "Промяна":докладваш бе, к0мплексар?
09:07 12.11.2025
33 Явно
До коментар #24 от "Промяна":Трудно е да си простак в Бг-то, поради убийствено жестоката конкуренция!
Коментиран от #35
09:08 12.11.2025
34 Там е работата,
До коментар #24 от "Промяна":че ти не си българин, а от оня индийски етнос. Така че...нататък си го знаеш.
09:11 12.11.2025
35 Драго
До коментар #33 от "Явно":Явно си мислиш , че ти не влизаш в тази конкуренция ?
09:16 12.11.2025
36 хаха
До коментар #26 от "ИЗБИРАТЕЛ":Защо само за това? Докара ни кирчо и асенчо, всички служебни правителства бяха негови, копринката направи милиардер.......
09:20 12.11.2025
37 Госта.
До коментар #9 от "100%, Лукайл е руски,":72% са на Сити банк- Ню Йорк. -/Ротшилд/Нещо неясно има ли???
09:29 12.11.2025
38 Ветеран от Протеста
Бегом марш към БОТАШ !!!!
09:33 12.11.2025
39 Съд за генералите
Разправят България имала силна армия, наистина достоен виц. Цитират не знам си колко самолета, не знам си колко танка, не знам си колко каскета. И какво, когато генералитетът е със затрито българско самосъзнание? В Турция са сваляли правителствата, забранявали са ги. В Гърция също, на 2 пъти май е било. Тези държави са имали силни армии, които са избирали народа! Не задкулисната олигархия и политиците, които са тясно свързани. Силна е онази армия която стои до народа. Генералитетът на нашата армия е много далеч от народа. Вече политици и бизнесмени, корумпирани селяндури. Хайде пак, кой е имал силната армия?
09:34 12.11.2025
40 От 9 години
09:53 12.11.2025