Чу се тътен в селото: Огромна канара - над 50 тона, пада на път във Врачанско
Чу се тътен в селото: Огромна канара - над 50 тона, пада на път във Врачанско

12 Ноември, 2025 08:52 1 240 10

Много сериозни щети има по маршрута, но за щастие няма пострадали хора

Чу се тътен в селото: Огромна канара - над 50 тона, пада на път във Врачанско - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Спешни мерки за обезопасяването на пътя към легендарния връх Околчица предприемат властите. Причината – огромен скален къс се стовари върху трасето. Много сериозни щети има по маршрута, но за щастие няма пострадали хора, обобщи бТВ.

Обезопасяването вече е започнало. Обикновено сме свикнали да виждаме срутища в Искърското дефиле, но не и тук по пътя за емблематичния връх Околчица, където на 2 юни се събират хиляди хора.

Точно в този участък преди няколко дни от голяма височина пада огромна канара.

„Случи се в понеделник около 10 без 15 - 10 без 20 часа. Чу се тътен в селото, тъй като е под селото и всичко тръгва надолу - звукът, който се разнесе от падащите камъни. Чухме, че пада канарата. Изпрати се едно момче, което да погледне, да види за какво става дума. Видя, че е паднал огромен къс, който се е ударил в пътя. След пътя се е разцепил. Част от от голямата канара е отишла в долния път“, коментира кметът на село Челопек Tихомир Тошев.

Шосето се вие като серпентина.

„Веднага сигнализирахме агенция „Пътна инфраструктура“, Областното пътно управление във Враца. В рамките на половин час имаше изпратен техник. Бяха почистени малките камъни. Обезопасиха пътят, за да може все пак да се преминава. Имаше и чакащ човек, който искаше да премине, веднага след срутването на камъните“, обясни кметът.

По думите му човекът се е връщал от връх Околчица.

Самия път е направен във Врачанския Балкан около 60-те години с взривове.

„Обикновено се получават срутища. Над 50 тона е падналата скала. Паднала е около 50 метра, директо върху пътя. Направила е 50-60 сантиметра дълбок кратер на самия път“, обясни кметът на Челопек.

Очаква се участъкът да бъде асфалтиран.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дерко

    14 0 Отговор
    Вече и Господ не може да ни трае. Как един не излезе да защитава България,а не руски или американски интереси. Продажно племе

    Коментиран от #6

    08:55 12.11.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    1 6 Отговор
    По този път не минава никой.

    08:55 12.11.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    В Челопек и ливадите наоколо врачанските мистрии ходят да се сношават с любовниците си. Нагоре към Околчица не ходи никой.

    08:57 12.11.2025

  • 4 почва се

    3 2 Отговор
    Това е песъчинка от 3l/Atlas.

    09:01 12.11.2025

  • 5 Ивелин Михайлов

    5 1 Отговор
    Ми нормално там сума ти дървета изсякоха

    09:04 12.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ГЕРБ Срутища

    5 1 Отговор
    Работа, работа, работа...

    09:08 12.11.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор
    По този път нагоре към Околчица ходеха с камиони да крадат дърва. Но вече Изсякоха гората и няма какво да се краде.

    09:11 12.11.2025

  • 9 Древно пророчество

    4 1 Отговор
    В селото има древно поверие, когато падне този голям камък, тогава ще дойдат братушките!

    09:17 12.11.2025

  • 10 1488

    2 0 Отговор
    кви чудеса ставали на село

    09:35 12.11.2025

