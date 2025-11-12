Чу се тътен в селото: Огромна канара - над 50 тона, пада на път във Врачанско

Спешни мерки за обезопасяването на пътя към легендарния връх Околчица предприемат властите. Причината – огромен скален къс се стовари върху трасето. Много сериозни щети има по маршрута, но за щастие няма пострадали хора, обобщи бТВ.

Обезопасяването вече е започнало. Обикновено сме свикнали да виждаме срутища в Искърското дефиле, но не и тук по пътя за емблематичния връх Околчица, където на 2 юни се събират хиляди хора.

Точно в този участък преди няколко дни от голяма височина пада огромна канара.

„Случи се в понеделник около 10 без 15 - 10 без 20 часа. Чу се тътен в селото, тъй като е под селото и всичко тръгва надолу - звукът, който се разнесе от падащите камъни. Чухме, че пада канарата. Изпрати се едно момче, което да погледне, да види за какво става дума. Видя, че е паднал огромен къс, който се е ударил в пътя. След пътя се е разцепил. Част от от голямата канара е отишла в долния път“, коментира кметът на село Челопек Tихомир Тошев.

Шосето се вие като серпентина.

„Веднага сигнализирахме агенция „Пътна инфраструктура“, Областното пътно управление във Враца. В рамките на половин час имаше изпратен техник. Бяха почистени малките камъни. Обезопасиха пътят, за да може все пак да се преминава. Имаше и чакащ човек, който искаше да премине, веднага след срутването на камъните“, обясни кметът.

По думите му човекът се е връщал от връх Околчица.

Самия път е направен във Врачанския Балкан около 60-те години с взривове.

„Обикновено се получават срутища. Над 50 тона е падналата скала. Паднала е около 50 метра, директо върху пътя. Направила е 50-60 сантиметра дълбок кратер на самия път“, обясни кметът на Челопек.

Очаква се участъкът да бъде асфалтиран.