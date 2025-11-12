Ивайло Мирчев: Големият въпрос е дали на 21 ноември ще има горива и на каква цена ще бъдат те

"Президентът Румен Радев се позовава на предложения, приет и написан от "Демократична България" през 2023 година Закон за особения управител". Това заяви пред БНР Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ:

"От първия ден на кризата с "Лукойл" ние искахме да влезе особен управител. Не е ясно защо управляващите не направиха това. От 24 октомври ние искаме особен управител. Големият въпрос е - къде спаха управляващите две-три седмици? Първите седмици те не направиха абсолютно никаква стъпка за решаване на кризата".

"Големият въпрос е дали на 21 ноември ще има горива и на каква цена ще бъдат те", добави още в интервю за предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" депутатът от ПП-ДБ:

"На 21 ноември страната може да остане без работеща рафинерия, без продуктопровод, работещ до София. Въпреки че пристанището на "Росенец" е държавно, тръбите до рафинерията не са държавни. Складовете също са на "Лукойл". Ако "Лукойл" не може да извършва никакви банкови транзакции, по какъв начин това гориво ще бъде легално изкарано от тези складове? Това също е въпрос, който в момента не е решен по никакъв начин".

"Към момента няма никакъв аргумент да се повишават цените на горивата", категоричен е съпредседателят на "Да България":

"Цената на петрола е ясна. КЗК не работи в последните десет години. Песимист съм, че тепърва ще заработи".