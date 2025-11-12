Новини
Ивайло Мирчев: Големият въпрос е дали на 21 ноември ще има горива и на каква цена ще бъдат те

12 Ноември, 2025 09:52 1 123 32

"От първия ден на кризата с "Лукойл" ние искахме да влезе особен управител. Не е ясно защо управляващите не направиха това. От 24 октомври ние искаме особен управител. Големият въпрос е - къде спаха управляващите две-три седмици? Първите седмици те не направиха абсолютно никаква стъпка за решаване на кризата", коментира още съпредседателят на "Да, България"

Ивайло Мирчев: Големият въпрос е дали на 21 ноември ще има горива и на каква цена ще бъдат те - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Президентът Румен Радев се позовава на предложения, приет и написан от "Демократична България" през 2023 година Закон за особения управител". Това заяви пред БНР Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ:

"От първия ден на кризата с "Лукойл" ние искахме да влезе особен управител. Не е ясно защо управляващите не направиха това. От 24 октомври ние искаме особен управител. Големият въпрос е - къде спаха управляващите две-три седмици? Първите седмици те не направиха абсолютно никаква стъпка за решаване на кризата".

"Големият въпрос е дали на 21 ноември ще има горива и на каква цена ще бъдат те", добави още в интервю за предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" депутатът от ПП-ДБ:

"На 21 ноември страната може да остане без работеща рафинерия, без продуктопровод, работещ до София. Въпреки че пристанището на "Росенец" е държавно, тръбите до рафинерията не са държавни. Складовете също са на "Лукойл". Ако "Лукойл" не може да извършва никакви банкови транзакции, по какъв начин това гориво ще бъде легално изкарано от тези складове? Това също е въпрос, който в момента не е решен по никакъв начин".

"Към момента няма никакъв аргумент да се повишават цените на горивата", категоричен е съпредседателят на "Да България":

"Цената на петрола е ясна. КЗК не работи в последните десет години. Песимист съм, че тепърва ще заработи".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да слизат

    25 3 Отговор
    от лимузините , има обществен транспорт !

    09:56 12.11.2025

  • 2 Ми никой не казва.

    20 8 Отговор
    Правителството се покри.

    09:56 12.11.2025

  • 3 Оставка

    18 8 Отговор
    незабавно !

    09:57 12.11.2025

  • 4 Въпроса е

    18 7 Отговор
    Ако няма горива или увеличение.

    То хората как ще реагират и дали ще се наложат протести в цялата страна и виновните да си понесат заслуженото.
    Затвор разбира се.

    09:57 12.11.2025

  • 5 с ваша помощ

    21 6 Отговор
    свинете ни заробиха тотално

    09:58 12.11.2025

  • 6 дядо поп

    17 9 Отговор
    Пак май ще се скача по площадите , само , че този път ще се скандира: "36 години стигат"!

    09:58 12.11.2025

  • 7 имали сме резерв

    20 7 Отговор
    ама в чужбина....... златният ни резерв незнайно защо бил в лондон

    Коментиран от #16

    09:59 12.11.2025

  • 8 ООрана държава

    8 13 Отговор
    5 лева литър нафта, сшед нова година 5 евро литър нафта

    Коментиран от #19

    09:59 12.11.2025

  • 9 Няма да има горива

    11 9 Отговор
    Дори за полицаите които обслужват властта.

    Правителството, неизбежно ще падне и съответно.

    Съд, затвор. - всеки според заслуженото.

    10:00 12.11.2025

  • 10 Трол

    8 7 Отговор
    Горива ще има, но на двойна цена е отговорът.

    10:01 12.11.2025

  • 11 ШЕФА

    18 3 Отговор
    Вижте само какво красиво Соро...... изпраж.......

    10:01 12.11.2025

  • 12 007 лиценз ту кил

    12 9 Отговор
    Цената на горивото в еврозоната е 1.6-1.8 евро. Толковс ще бъде и тук. Така е в клуба на богатите.

    Коментиран от #20, #26

    10:01 12.11.2025

  • 13 според всички замесени

    4 3 Отговор
    нищо няма да се промени . а и търговците на горива приемат нещата . продължават да продават . има и складове , бензиностанции . но акциза е много голям . ние не сме производители . внос и преработка увеличиха много цените . през 14 г . беше 1,60 . тогава излезе един и каза : ще стане 4 лева . всички онемяха . темата е неприятна .

    10:01 12.11.2025

  • 14 Това

    6 9 Отговор
    тъй нареченото правителство толкова е крало , че се е оляло и не може да озапти положението в никакъв случай ! Повлича като лавина всичко надолу и положението е катастрофално .

    10:03 12.11.2025

  • 15 Последния Софиянец

    7 9 Отговор
    Орбан каза че ще ни даде по 5 лв литър.С доставка 8 лв литър.

    10:03 12.11.2025

  • 16 007 лиценз ту кил

    12 3 Отговор

    До коментар #7 от "имали сме резерв":

    Какъв златен резерв? Ако си го поискаме, от Лондон дали ще го върнат, ти как мислиш?

    10:03 12.11.2025

  • 17 Георги

    5 5 Отговор
    даа, друго си е ЕС и САЩ да са ти партньори

    10:09 12.11.2025

  • 18 Вашето мнение

    15 2 Отговор
    Всеки правоверен ППДбеец като чуе Русия и бяга в скута на шиши.

    10:11 12.11.2025

  • 19 Неее

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "ООрана държава":

    Автомобила го добутвам до парламента и там остава.

    За такситата да не говором но те или ще фалират или ще падне правителството.

    10:19 12.11.2025

  • 20 Кризата

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "007 лиценз ту кил":

    Ще засегне Балканите и цяла източна европа.

    10:21 12.11.2025

  • 21 Я се скрий бе некомпетентен

    15 2 Отговор
    Най-големият лъжец и най-некомпетентен кадър на Да България е Овайло Мирчев. Е заради такива лъжци, лицемери, некомпетентни като него парашутисти спуснати от някъде да рушат демокрацията и демократичните партии, аз няма повече да гласувам за Да България и обединението ППДБ. Този Мирчев е по-голям провал и от Христо Иванов и Кирил Петков взети заедно. Нищо умно и визионерско няма в този човек, но само интриги и лицемерие. Отстранете го от партията докато не я съсипе съвсем.

    10:29 12.11.2025

  • 22 Дебели свинеубиват а вие мълчите

    1 8 Отговор
    Борисов поръчва убийства,а негови мутри(150 килограмови)му изпълняват поръчките и Службите никога не реагират,а Прокуратурата репресира още толкова! Защо си мълчите!?Мирослав Германов,Базел Швейцария

    10:35 12.11.2025

  • 23 Абе

    10 2 Отговор
    Мирчев от правителството сто пъти повториха че има бензин за 6 месеца Вие освен да създавате паника на която се връзват предимно необразовани копейки И да повтаряте като папагали пеевски . Друго не знаете какво да предложите . Смешници

    10:40 12.11.2025

  • 24 Мирчо

    6 5 Отговор
    Но много се радвахте когато Тръмп наложи санкциите! Не е важно ние да сме добре по важно е на Русия да и е зле! Наивници санкциите са единствено в полза на САЩ не ви го увряха това главите! Давайте за Украйна и не се обръщайте назад!

    10:45 12.11.2025

  • 25 Иван Вазов

    10 0 Отговор
    Поредните глупотевини на Мирчев. Не знам дали вече някой възприема сериозно този клоун!

    10:51 12.11.2025

  • 26 Дон Дони

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "007 лиценз ту кил":

    Бъркаш на сутрешния репортаж от Германия се 2.189 а за бензин 2.159 н

    10:52 12.11.2025

  • 27 Всички русофилски предатели,

    3 1 Отговор
    начело с радню Естонски, са впрегнати да бранят ЛУКойл и да плашат как мужиците щели да ни съдят!

    Колко лошо щяло да бъде без ЛУКойл!

    Ми да съдят бе, тъкмо ще стане ясно колко милиарда данъци не са плащали през десетилетията.

    Сега България просто трябва да национализира рафинерията и тя отново да стане Нефтохим.

    11:04 12.11.2025

  • 28 Най важната задача

    3 1 Отговор
    на новия управител на Нефтохим е да гарантира , че нито долар няма да заминава към касичката на престъпния кремълски режим!

    11:05 12.11.2025

  • 29 Анджо

    2 0 Отговор
    Тоя се надява следващите избори да влезне в парламента.

    11:05 12.11.2025

  • 30 тома реални

    3 0 Отговор
    въпросът е-кога ще се разкараш от парламента и телевизионните студия, че вече имам проблеми със стомаха, като те гледам и чувам! За мен и надявам се за народа, здравето ни да е по важно от логореята ти/ви!

    11:10 12.11.2025

  • 31 Тракторист

    0 0 Отговор
    Всеки ден ходя с моята пърделска лека кола до трактора да ора и копам за канализация в градчето. И като чух тия бръщолевения за бензина и дизела по телевизите, телефоните, компютрите, радиото и гугутката, от един месец, всеки ден ходя с колата до бензиностанцията, напълвам 5 бидона с дизелово гориво и ги донасям в къщи и ги наливам в 5 големи дървени бъчви, останали още от времето на баба ми и дядо ми. Едно време дядо ми правеше в тях вино. Сега няма от къде толкова хубаво грозде да купя и да правя вино и като чух от няколко месеца, че има проблем с дизела, то се запасих за минимум 10 години напред с моя дизелов автомобил да опърдявам улиците със специфични пърделски звуци!

    11:30 12.11.2025

  • 32 "Зелена сделка"

    0 0 Отговор
    Минавайте на фотосинтеза. Горива нема да има, а бензиностанциите ще продават само кафе.

    11:33 12.11.2025

