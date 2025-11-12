Ивайло Мирчев: Големият въпрос е дали на 21 ноември ще има горива и на каква цена ще бъдат те

"Президентът Румен Радев се позовава на предложения, приет и написан от "Демократична България" през 2023 година Закон за особения управител". Това заяви пред БНР Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ:
"От първия ден на кризата с "Лукойл" ние искахме да влезе особен управител. Не е ясно защо управляващите не направиха това. От 24 октомври ние искаме особен управител. Големият въпрос е - къде спаха управляващите две-три седмици? Първите седмици те не направиха абсолютно никаква стъпка за решаване на кризата".
"Големият въпрос е дали на 21 ноември ще има горива и на каква цена ще бъдат те", добави още в интервю за предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" депутатът от ПП-ДБ:
"На 21 ноември страната може да остане без работеща рафинерия, без продуктопровод, работещ до София. Въпреки че пристанището на "Росенец" е държавно, тръбите до рафинерията не са държавни. Складовете също са на "Лукойл". Ако "Лукойл" не може да извършва никакви банкови транзакции, по какъв начин това гориво ще бъде легално изкарано от тези складове? Това също е въпрос, който в момента не е решен по никакъв начин".
"Към момента няма никакъв аргумент да се повишават цените на горивата", категоричен е съпредседателят на "Да България":
"Цената на петрола е ясна. КЗК не работи в последните десет години. Песимист съм, че тепърва ще заработи".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да слизат
09:56 12.11.2025
2 Ми никой не казва.
09:56 12.11.2025
3 Оставка
09:57 12.11.2025
4 Въпроса е
То хората как ще реагират и дали ще се наложат протести в цялата страна и виновните да си понесат заслуженото.
Затвор разбира се.
09:57 12.11.2025
5 с ваша помощ
09:58 12.11.2025
6 дядо поп
09:58 12.11.2025
7 имали сме резерв
Коментиран от #16
09:59 12.11.2025
8 ООрана държава
Коментиран от #19
09:59 12.11.2025
9 Няма да има горива
Правителството, неизбежно ще падне и съответно.
Съд, затвор. - всеки според заслуженото.
10:00 12.11.2025
10 Трол
10:01 12.11.2025
11 ШЕФА
10:01 12.11.2025
12 007 лиценз ту кил
Коментиран от #20, #26
10:01 12.11.2025
13 според всички замесени
10:01 12.11.2025
14 Това
10:03 12.11.2025
15 Последния Софиянец
10:03 12.11.2025
16 007 лиценз ту кил
До коментар #7 от "имали сме резерв":Какъв златен резерв? Ако си го поискаме, от Лондон дали ще го върнат, ти как мислиш?
10:03 12.11.2025
17 Георги
10:09 12.11.2025
18 Вашето мнение
10:11 12.11.2025
19 Неее
До коментар #8 от "ООрана държава":Автомобила го добутвам до парламента и там остава.
За такситата да не говором но те или ще фалират или ще падне правителството.
10:19 12.11.2025
20 Кризата
До коментар #12 от "007 лиценз ту кил":Ще засегне Балканите и цяла източна европа.
10:21 12.11.2025
21 Я се скрий бе некомпетентен
10:29 12.11.2025
22 Дебели свинеубиват а вие мълчите
10:35 12.11.2025
23 Абе
10:40 12.11.2025
24 Мирчо
10:45 12.11.2025
25 Иван Вазов
10:51 12.11.2025
26 Дон Дони
До коментар #12 от "007 лиценз ту кил":Бъркаш на сутрешния репортаж от Германия се 2.189 а за бензин 2.159 н
10:52 12.11.2025
27 Всички русофилски предатели,
Колко лошо щяло да бъде без ЛУКойл!
Ми да съдят бе, тъкмо ще стане ясно колко милиарда данъци не са плащали през десетилетията.
Сега България просто трябва да национализира рафинерията и тя отново да стане Нефтохим.
11:04 12.11.2025
28 Най важната задача
11:05 12.11.2025
29 Анджо
11:05 12.11.2025
30 тома реални
11:10 12.11.2025
31 Тракторист
11:30 12.11.2025
32 "Зелена сделка"
11:33 12.11.2025