Турската "Ченгиз холдинг" и азерската "Сокар" не се отказват от плановете да купят рафинерията в Бургас

Турското интернет издание "Патронлар Дюнясъ" съобщава, че турската компания "Ченгиз холдинг" и азерската "Сокар" нямат намерение да се отказват от плановете да закупят рафинерията на "Лукойл" в Бургас.
Според публикацията, двете фирми са били пред подписване, когато американският президент е обявил санкциите срещу руския холдинг и дъщерните му дружества, пише БНР.
Сега "Ченгиз" и "Сокар" проучват юридическите възможности да финализират сделката, пише "Патронлар Дюнясъ".
„Говорим за инвестиция от около 2,5 милиарда долара. Това е рафинерия с капацитет 8-10 милиона тона и бензиностанции. Имаме глобални конкуренти, но сме амбициозни. Очакваме това да бъде финализирано в рамките на два или три месеца. Ако спечелим, ще навлезем в бизнеса с горива и бензиностанции.“ Това посочи директорът на "Ченгиз голдинг" Мехмет Ченгиз.
Припомняме, че „Ченгиз холдинг“, заедно със „Сокар“, подадоха оферта за рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ на руския енергиен гигант „Лукойл“ в България.
Сделката е срещнала сериозно препятствие на 23 октомври 2025 година, когато американският президент Доналд Тръмп обяви включването на "Лукойл" и свързаните с него дружества в санкционния списък. Мотивът за решението е липсата на ангажимент от руска страна към мирния процес в Украйна.
В опит да спаси международните си активи, на 27 октомври руската компания обяви споразумение с швейцарския търговец "Гънвор". Американското министерство на финансите обаче отказа лиценз за сделката, което принуди швейцарската компания да оттегли офертата си.
Мехмет Ченгиз посочи, че консорциумът има сериозни глобални конкуренти, но остава решителен в намеренията си. Плановете на инвеститорите включват навлизане в сектора за търговия на дребно с горива, ако сделката бъде финализирана успешно в рамките на следващите няколко месеца.
1 Българина от минало време
11:39 12.11.2025
2 Пич
Коментиран от #11
11:41 12.11.2025
3 На глупаците
11:41 12.11.2025
4 Българин 🇧🇬
11:42 12.11.2025
5 тикван чекмеджаров
ама ние си имаме особен чекмеджар управител
който ще ни пълни чекмеджетата бързо бързо
11:43 12.11.2025
6 Резил ❗
11:45 12.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Само братята реееезняци
11:46 12.11.2025
9 Голия
11:48 12.11.2025
10 Последния Софиянец
11:49 12.11.2025
11 Варна
До коментар #2 от "Пич":Явно не работиш с турски фирми и нямаш представа какво правят. Приберат ли рафинерията ще има работа само за турски фирми и ще са поредната стъпка напред да изолират Черноморието и да го направят турско. - Аз работя с част турските фирми в Делиормана и знам какво се случва, за разлика от теб.
Те са тук с идеята отново да владеят територията. В момента в който влязат тук има бизнес само за турци и за турски фирми. -Изолират се и се капсуловат.
Нямаш шанс при тях!
11:50 12.11.2025
12 Христо
Така че нека по-трезво гледаме и не разширяваме ислямисткото влияние в България
11:51 12.11.2025