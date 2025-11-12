Турската "Ченгиз холдинг" и азерската "Сокар" не се отказват от плановете да купят рафинерията в Бургас

Турското интернет издание "Патронлар Дюнясъ" съобщава, че турската компания "Ченгиз холдинг" и азерската "Сокар" нямат намерение да се отказват от плановете да закупят рафинерията на "Лукойл" в Бургас.

Според публикацията, двете фирми са били пред подписване, когато американският президент е обявил санкциите срещу руския холдинг и дъщерните му дружества, пише БНР.

Сега "Ченгиз" и "Сокар" проучват юридическите възможности да финализират сделката, пише "Патронлар Дюнясъ".

„Говорим за инвестиция от около 2,5 милиарда долара. Това е рафинерия с капацитет 8-10 милиона тона и бензиностанции. Имаме глобални конкуренти, но сме амбициозни. Очакваме това да бъде финализирано в рамките на два или три месеца. Ако спечелим, ще навлезем в бизнеса с горива и бензиностанции.“ Това посочи директорът на "Ченгиз голдинг" Мехмет Ченгиз.

Припомняме, че „Ченгиз холдинг“, заедно със „Сокар“, подадоха оферта за рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ на руския енергиен гигант „Лукойл“ в България.

Сделката е срещнала сериозно препятствие на 23 октомври 2025 година, когато американският президент Доналд Тръмп обяви включването на "Лукойл" и свързаните с него дружества в санкционния списък. Мотивът за решението е липсата на ангажимент от руска страна към мирния процес в Украйна.

В опит да спаси международните си активи, на 27 октомври руската компания обяви споразумение с швейцарския търговец "Гънвор". Американското министерство на финансите обаче отказа лиценз за сделката, което принуди швейцарската компания да оттегли офертата си.

Мехмет Ченгиз посочи, че консорциумът има сериозни глобални конкуренти, но остава решителен в намеренията си. Плановете на инвеститорите включват навлизане в сектора за търговия на дребно с горива, ако сделката бъде финализирана успешно в рамките на следващите няколко месеца.