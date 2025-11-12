Новини
България »
Турската "Ченгиз холдинг" и азерската "Сокар" не се отказват от плановете да купят рафинерията в Бургас

12 Ноември, 2025 11:37

Двете компании планираха инвестиция от 2,5 млрд. долара в България

Турската "Ченгиз холдинг" и азерската "Сокар" не се отказват от плановете да купят рафинерията в Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Турското интернет издание "Патронлар Дюнясъ" съобщава, че турската компания "Ченгиз холдинг" и азерската "Сокар" нямат намерение да се отказват от плановете да закупят рафинерията на "Лукойл" в Бургас.

Според публикацията, двете фирми са били пред подписване, когато американският президент е обявил санкциите срещу руския холдинг и дъщерните му дружества, пише БНР.

Сега "Ченгиз" и "Сокар" проучват юридическите възможности да финализират сделката, пише "Патронлар Дюнясъ".

„Говорим за инвестиция от около 2,5 милиарда долара. Това е рафинерия с капацитет 8-10 милиона тона и бензиностанции. Имаме глобални конкуренти, но сме амбициозни. Очакваме това да бъде финализирано в рамките на два или три месеца. Ако спечелим, ще навлезем в бизнеса с горива и бензиностанции.“ Това посочи директорът на "Ченгиз голдинг" Мехмет Ченгиз.

Припомняме, че „Ченгиз холдинг“, заедно със „Сокар“, подадоха оферта за рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ на руския енергиен гигант „Лукойл“ в България.

Сделката е срещнала сериозно препятствие на 23 октомври 2025 година, когато американският президент Доналд Тръмп обяви включването на "Лукойл" и свързаните с него дружества в санкционния списък. Мотивът за решението е липсата на ангажимент от руска страна към мирния процес в Украйна.

В опит да спаси международните си активи, на 27 октомври руската компания обяви споразумение с швейцарския търговец "Гънвор". Американското министерство на финансите обаче отказа лиценз за сделката, което принуди швейцарската компания да оттегли офертата си.

Мехмет Ченгиз посочи, че консорциумът има сериозни глобални конкуренти, но остава решителен в намеренията си. Плановете на инвеститорите включват навлизане в сектора за търговия на дребно с горива, ако сделката бъде финализирана успешно в рамките на следващите няколко месеца.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българина от минало време

    12 2 Отговор
    Ай стига вече ! Не ни ли стигнаха 500 години

    11:39 12.11.2025

  • 2 Пич

    4 7 Отговор
    Нека !!! По добре е турците да я купят и да работи , отколкото да я унищожат говедарите !!! Турците са добри бизнесмени !

    Коментиран от #11

    11:41 12.11.2025

  • 3 На глупаците

    6 0 Отговор
    И мислите им глупави!

    11:41 12.11.2025

  • 4 Българин 🇧🇬

    9 1 Отговор
    То това е целта на българските атлантици и натовци - продали са ни да сме енергийни роби на Турция . Не сме народ , а мърша !

    11:42 12.11.2025

  • 5 тикван чекмеджаров

    3 3 Отговор
    искате да купите
    ама ние си имаме особен чекмеджар управител
    който ще ни пълни чекмеджетата бързо бързо

    11:43 12.11.2025

  • 6 Резил ❗

    6 1 Отговор
    Турция откога е петролна държава ? Ще стане , като с газта : Турчилята ще ни ПРЕпродават Руски петрол с голяма надценка .

    11:45 12.11.2025

  • 8 Само братята реееезняци

    4 1 Отговор
    Ши въ упраят

    11:46 12.11.2025

  • 9 Голия

    1 0 Отговор
    купувачът трябва да е от страна членка на ЕУ , иначе започва изнудването и злоупотребите по руският модел

    11:48 12.11.2025

  • 10 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Делян Пеевски работи за Ердоган.

    11:49 12.11.2025

  • 11 Варна

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Явно не работиш с турски фирми и нямаш представа какво правят. Приберат ли рафинерията ще има работа само за турски фирми и ще са поредната стъпка напред да изолират Черноморието и да го направят турско. - Аз работя с част турските фирми в Делиормана и знам какво се случва, за разлика от теб.
    Те са тук с идеята отново да владеят територията. В момента в който влязат тук има бизнес само за турци и за турски фирми. -Изолират се и се капсуловат.
    Нямаш шанс при тях!

    11:50 12.11.2025

  • 12 Христо

    0 0 Отговор
    Видяхме, че пазарът не е пазар, а политика.

    Така че нека по-трезво гледаме и не разширяваме ислямисткото влияние в България

    11:51 12.11.2025

