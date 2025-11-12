Новини
Кирил Петков за "Лукойл": Борисов и Пеевски са координирали действията си с Кремъл

Кирил Петков за "Лукойл": Борисов и Пеевски са координирали действията си с Кремъл

12 Ноември, 2025 12:13 1 774 59

Да се гарантира, че нито цент не отива към Русия

Кирил Петков за "Лукойл": Борисов и Пеевски са координирали действията си с Кремъл - 1
Снимка: БГНЕС
Кирил Петков Кирил Петков

Фиктивен особен управител, съгласуван между Делян Пеевски, Бойко Борисов, Маджо и други фигури - това очаква бившият лидер на "Продължаваме промяната" и бивш премиер Кирил Петков за бъдещето на рафинерията на "Лукойл" в Бургас.

В публикация на страницата си във Facebook Петков написа какво би трябвало да направи България в момента, за да избегне криза със спиране на работата на рафинерията, както и какво всъщност очаква да се случи при сегашното управление.

Ако България имаше нормално управление, което не се води от г-н "Магнитски, трябваше да се направи следното:

1. Да се назначи доверен международен управител - голяма компания, на която САЩ и ЕС наистина имат доверие. Не поредният човек на Пеевски или Самуилов.

2. Да се гарантира, че нито цент не отива към Русия на база на дейността на особения управител с международна репутация и наблюдение от българската държава.

3. Да се спазва международното право, за да не вкарваме България в скъпи арбитражи, които да изплащаме с години.

4. Ако войната продължи - да се работи с Европейската комисия и другите държави членки за обща европейска стратегия за евентуална продажба на активите. Купувачите да са големи международни компании с прозрачност, достъп до добри цени на петрол и нулева толерантност към корупция. Всичко това да се направи при общо европейско решение, за да няма отделни съдебни дела към България."

По думите му обаче в "държавата на "голямото Д и малкото б" по-скоро очаква да се случи друго:

1. Те да предложат поредния фиктивен управител, съгласуван между Пеевски, Борисов, Маджо и други фигури - така че OFAC да бъде принуден "да си затвори очите", защото реалният контрол пак отива при санкционирани лица и руски активи. Тук се надявам, че OFAC няма да им даде тази възможност, защото застрашава реално смисъла на тези санкции. Как може OFAC да гарантира на правителството на САЩ, че измисленият сламен човек на Пеевски няма да купува препродаден руски петрол или скрито няма да търгува със сенчестата флотилия на Путин (не мисля, че някой е забравил за паспортите към руски граждани или за нелегалната търговия на цигари).

2. Те да продължат безумните акции, като вкарване на ДАНС в неделя - само за PR кадри, а реално дават нови аргументи за бъдещи арбитражни дела срещу България.

3. Те да организират класическа мутренска схема - фирми отпред и отзад, източване на Лукойл, докато подготвят заграбването на активите.

4. Крайният резултат: нормалните инвеститори се отказват, рафинерията остава за руснаците заплетена в съдебни дела, а България бива осъдена за пропуснати ползи и още куп щети, свързани с междувременните кражби от двамата дебелаци."

Според Кирил Петков в момента друг е големият въпрос.

"Като знаем Борисов, че не е чак толкова смел - наистина ли смятате, че би направил всичко това срещу интересите на Путин? Аз не мисля. Което оставя само едно обяснение: Борисов и Пеевски са координирали действията си с Кремъл. Точките 3 и 4 работят идеално - както за нашите мутри, така и за руските интереси", коментира бившият лидер на ПП и бивш премиер.

"Последният въпрос е към всички българи: До кога ще ги търпим?", завършва публикацията си Кирил Петков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    32 9 Отговор
    Когато чуе за Русия, всеки пепедебеец припка в скута на шиши.

    Коментиран от #39

    12:15 12.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    18 12 Отговор
    Киро да отваря бензиностанция.

    12:18 12.11.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    27 8 Отговор
    АБЕ СПРЕТЕ СЕ БЕ, П Е Д А Л И ЖА ЛК И!
    ВСИЧКИ РЕШИХТЕ,ЧЕ РАЗБИРАТЕ ОТ ВСИЧКО!
    ЕДИН БЮДЖЕТ НЕ МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ,АМА ИНАЧЕ ОТ ВСИЧКО РАЗБИРАТЕ
    ОСТАВКА!

    12:19 12.11.2025

  • 5 Канадска врътка

    22 11 Отговор
    Тоа па, докога ще ги търпим !? Това да не ти е Канада, бе, мистър?

    12:19 12.11.2025

  • 6 име

    24 6 Отговор
    Добре, че пpocтото кире се върна у България, че да научи две-три имена, като боко, шишо и маджо. Но понеже капацитета му е толкжова нисък, завършва оцвинението с "и други", няма как да помни повече имена. Кире, няма се притесняваш, твоите избиратели не са по-умни от теб, никой няма да забележи че използваш само две-три лица за да оправдаеш всичко!

    12:19 12.11.2025

  • 7 здрасти

    21 6 Отговор
    Абе Маджо не си ли говореше с коолиционния ви партньор по време на управлението ви? Къде сега го буташ при Борисов? Да не е фурнаджийска лопата?

    12:20 12.11.2025

  • 8 Смешник

    20 7 Отговор
    Даже да се смее човек не може като чете мало умника киро Направо да ревне му идва !!Пеевски борисов пеевски борисов и пак от същото ..Години на ред . Как не му мина през ум че тази опорка даже на копейките втръсна

    Коментиран от #11

    12:20 12.11.2025

  • 9 Хахаха

    22 5 Отговор
    Клиничен идиот

    12:21 12.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кики и Коко

    16 5 Отговор

    До коментар #8 от "Смешник":

    Ако искаш пък да знаеш, нашата добра корупция не е като вашата лоша корупция!

    12:24 12.11.2025

  • 12 Отвратително

    10 2 Отговор
    Никой ли не може да ликвидира тази опростачена задкулисна мафия от самонадеяни и нагло джуджета с псковски интелект? Петко, съмнява ме че и вие играете с тях? Не трябваше да сядате на една маса с БСП. Тези хора са отвратителни, сложно и брутално нагли, вярващи че държавата им принадлежи и хората да са длъжни да носят на гърба всички паразитен слугинаж на политическите партии на прехода още от времето на БКП.

    12:24 12.11.2025

  • 13 Думи и дела

    13 5 Отговор
    На думи Кирташки да го слушаш, ще си кажеш, може и да е лицераст, и патологичен русофоб, ама право дума. И доброто ти впечатление е докато не получи власт и се развихри. Тогава виждаш пране на Боко и Шиши, цената на горивото хвърчи нагоре без причина, Сглобки и разни парапетни истории. А ние плебса още си чакаме 8те танкера с газ, самолетната линия София-Скопие, изчетъртването на Боко и Шиши и България да стане газов хъб, а защо не и "Сицилиева долина"

    Коментиран от #16

    12:24 12.11.2025

  • 14 Кире

    15 4 Отговор
    да ти споделя една тайна:
    Особеният управител е български гражданин и вече е избран, като е съгласуван с ОФАК и американските партньори!
    Затова Кирчо, пий една вода и ходи да се избръснеш, че си заприличал на авганистанец!

    12:26 12.11.2025

  • 15 Българин

    10 9 Отговор
    Ма кире, ти откри америка бе! Кой очакваш да определи съдбата на НХК Лукойл? Хелзинския комитет? Фондация Джемини?!? В Европа само Русия може да решава и само те определят съдбата на народите. В България те са постави Бойко и Пеевски начело и естествено че те ще управляват! Народа показа категорично, че е на тяхна страна, а вие предизвиквате отвращение и презрение във всички нормални хора!
    За това по-добре Маджо с Пеевски, а вие всичките в Белене!

    12:26 12.11.2025

  • 16 искаме си

    15 2 Отговор

    До коментар #13 от "Думи и дела":

    трите нови моста на Дунав

    12:26 12.11.2025

  • 17 ганди

    11 3 Отговор
    Той маджо, не беше ли собственика на ицо мравояда, бе? Нали го командваше по телефона директно в ефир!
    Или просто киро това го е забравил?

    Коментиран от #22

    12:27 12.11.2025

  • 18 Дедо

    14 4 Отговор
    Киро и от тебе не става нищо.

    12:28 12.11.2025

  • 19 Не са бе Кире.

    6 2 Отговор
    Как като и двамата са евроатлантици. Американците ще ди скъсат по Магнитски.

    12:30 12.11.2025

  • 20 Промяна

    7 6 Отговор
    ТОЯ ЗАЩО ОЩЕ НИКОЙ НЕ МУ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИТЕ КОИТО Е НАНЕСЪЛ НА ДЪРЖАВАТА НИ

    Коментиран от #46

    12:34 12.11.2025

  • 21 гост - нищо ново в България

    7 3 Отговор
    Софийските лумпени за да се задържат на власт или за да се докопат до властта и се харесат на брюкселските луди жаби постоянно развяват заплахата "РУСИЯ" СЯКАШ ПУТИН ПОСТОЯННО СЕ СТРАХУВА ОТ ТЯХ И ОТ ТЯХ ЗАВИСИ СЪДБАТА МУ!8482

    12:34 12.11.2025

  • 22 Кики

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "ганди":

    Много помниш бе колега.

    12:35 12.11.2025

  • 23 провинциалист

    13 1 Отговор
    "Последният въпрос е към всички българи: До кога ще ги търпим?", завършва публикацията си Кирил Петков. - те отдавна не ги търпят, кире. Българите бяха на протести преди няколко години, даже си гласуваха за едно ново лице от протеста, което щеше да чегърта, а се оказа поредният въздух под налягане. След това нищо не се промени освен избирателната активност.

    Коментиран от #24, #28

    12:35 12.11.2025

  • 24 всъщност

    10 4 Отговор

    До коментар #23 от "провинциалист":

    Вече лъсна, че 36 години ни лъгаха, че руснаците са си тръгнали и минал Прехода, а той горкия още не е започнал в България.

    12:37 12.11.2025

  • 25 604

    6 4 Отговор
    Пак показа че в главата му са само бръмбъри. Пудинг нъ накзва ве пъпеши мало умни, в комбинъ с чичи Мончи....ся че видите къ пада правителството нъ пролет!

    12:38 12.11.2025

  • 26 То е

    3 6 Отговор
    повече от ясно !

    12:39 12.11.2025

  • 27 К.К

    10 2 Отговор
    Като чета повечето от коментарите на " коментиращите", за жалост не виждам светлина в тунела за България. Виждам само страшен примитивизъм, простащина и никаква адекватна мисъл за състоянието на държавата. Толкова ли сте слепи и глухи и не виждате КОЙ ви тика в мутринското блато?

    12:40 12.11.2025

  • 28 Ами

    5 4 Отговор

    До коментар #23 от "провинциалист":

    Вярвам че има хора които биха тръгнали срещу цялата задкулисна измет от мутри обслужваща Москва. Но мижитурките ще бягат от държавата. Отдавна са си закупили жилища зад граница и веднага ще хванат пътя.

    Коментиран от #29

    12:42 12.11.2025

  • 29 Асеня си го каза в записа

    8 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ами":

    избори с наше МВР ... или ще хващаме по островите!

    12:44 12.11.2025

  • 30 Анонимен

    6 3 Отговор
    Мен ме интересува рафинерията да работи, за да не скочи пак инфлацията. А тоя се доказа, че не му дреме за икономиката.

    12:44 12.11.2025

  • 31 АМАH OT ИДИOTИ

    8 2 Отговор
    КИPO, ГЛЕДАЙ СИ MУCTAKATATA METPECA И НЕ СЕ ЗАНИМАВАЙ С ПОЛИТИКА И ОЩЕ ПО МАЛКО С ИКОНОМИКА.
    🤣😝😆

    12:49 12.11.2025

  • 32 роялист

    4 1 Отговор
    Всички ли десни са олигофрени? Ако има симпатизанти на Герб, ПП и Ново начало да кимнат, защото са неграмотни идиоти!

    12:50 12.11.2025

  • 33 Никакви

    1 13 Отговор
    арбитражини дела няма да се водят срещу България.Кой ще ги води?Русия?Лукоил?Но пасаран!След още три години изтощителна война,Русия ще се свие до една Московия и да речем част от днешното подмосковие.Русия сама ще се унищожи.Запада само ще и помогне,без разбира се да се намесва пряко в настоящия конфликт.

    Коментиран от #42

    12:50 12.11.2025

  • 34 НЯКОЙ

    5 2 Отговор
    Абе Кире, като не знаеш какво да кажеш, поне не говори глупости.

    12:50 12.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Гроздан

    3 0 Отговор
    Ах, тези кристали!

    12:55 12.11.2025

  • 37 Няма бе мозък

    3 0 Отговор
    нито цент няма да отиде към Русия.... Маджо, Толупий и Цвиниту всичко ще откраднат и после рязане на дЖилезу

    12:56 12.11.2025

  • 38 Абе

    3 1 Отговор
    Рядко тъпо парче е тоя

    12:56 12.11.2025

  • 39 има нещо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    От словесните изблици на КП все пак се разбира нещо. Вероятно ще има преразпределяне на капитала. Някой ще вземе рафинетия, друг нсхидище, трети търгивийка и кой от къде дошъл. Предполагам че са разбрали още в Аляска. Както стана ясно, рафинерията никога не е била руска.

    12:57 12.11.2025

  • 40 Страшна работа пичове

    1 2 Отговор
    сенчестата флотилия на Путин вече е на Галата... иди, бегайте, спасявайте се

    12:58 12.11.2025

  • 41 ехаа

    4 2 Отговор
    Кики лобира за чужда компания, на която САЩ и ЕС имали доверие, да поеме управлението и продажбата на Лукойл. Само дето директно не назова западната фирма, която да бъде определена. Кики има нужда от много пари и не се притеснява да върши черната работа. А какво ще става с България не е важно, ей къде е Канада. И под сурдинка да кажа - ако наистина Борисов и Пеевски са се договорили с руснаците, това е най-добрият вариант за България.

    12:58 12.11.2025

  • 42 Тодоров

    7 2 Отговор

    До коментар #33 от "Никакви":

    Всички коментиращи Лукойл в момента би трябвало да знаят следното: Ротшилд чрез ING Group държаха 77% от акциите преди години и преди 2022 г. продадоха своите активи. В момента структурата на Лукойл представлява голям брой частни инвеститори, като основни акционери са BlackRock, Vanguardq, StateStreet, JP Morgan и други международни инвестиционни фондове. В момента ПОЛИТИЦИТЕ, А НЕ САМО ТЕ, навлизат в доста дълбоки води и е много вероятно след/ако присвоят чужда частна собственост, освен енергийна креза, България да бъде осъдена в международни институции от множество влиятелни акционери в Лукойл - не само руснаците. Уточнение: руски физически и юридически лица държат под 10% от собствеността в Лукойл. Лукойл няма руска държавна собственост. Печалбата отива не в Русия, а се разпределя между акционерите. Та не се изказвайте и не пишете простотии (особено срещу президента Радев). Попитайте министъра на енергетиката защо е почти сигурен, след вчерашното му интервю по телевизията, че ще има позитивен отговор от САЩ по въпроса с Лукойл. Орбан отиде при Тръмп, стиснаха си ръцете и въпросът на унгарците е решен. А нашите мухльовци........

    12:59 12.11.2025

  • 43 мъкаааа

    2 1 Отговор
    Айде пак Кирчо-канадската брада.

    13:04 12.11.2025

  • 44 Цвете

    0 1 Отговор
    ИМА ЛИ НЯКОЙ ДА ОСПОРВА МНЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА???? ЧЕТЕТЕ И ПОСЛЕ КОМЕНТИРАЙТЕ. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    13:04 12.11.2025

  • 45 Нещастници

    3 0 Отговор
    единсхвеното като резултат ще е поредния български базов енергиен актив ще е в турски ръце!!! газта оттам, тока оттам сега и бензина! само водата не е, защото тече на юг, но съм сигурен че предатели ще. амрят начон и тя да идва от Турция!!!! защо не я купи българска фирма тая рафинерия????да шукнат децата на всички предатели

    13:05 12.11.2025

  • 46 Защото още

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Промяна":

    е с имунитет.

    13:07 12.11.2025

  • 47 Тоя е куку

    3 1 Отговор
    Хем Боко и шиши са съгласували нещата с Путин хем искат да разграбят активите....т.е руските активи?!? А тоя като е голям патриот защо не настоява рафинерията да е държавна я не да иска парите да текат към западняците

    13:08 12.11.2025

  • 48 ЗаБорисов не знам

    3 0 Отговор
    Не е невъзможно, до някъде!
    За Пеевски е по- веротно. Говори се, че след боя в Дубай е дал съгласие за сътрудничество с руснаците! За това , макар и на ръба са го оставили жив!

    13:13 12.11.2025

  • 49 Аяр

    3 1 Отговор
    Този е пълен кретен.

    13:14 12.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 какъв кремъл, какви пет евро!?!

    1 1 Отговор
    К ики, що ли помня как Н ики щеше да хвърля оставка, ако паднеше дерогацията на руския петрол?!? Кремъл викаш, а?!?

    13:22 12.11.2025

  • 54 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Странна работа.Кирчо защо е още на свобода,а не прави компания на бай Ставри в ЦСЗ?

    13:25 12.11.2025

  • 55 Киро

    1 1 Отговор
    Много бързо затри Лукойл! 1. Да се назначи доверен международен управител - голяма компания, на която САЩ и ЕС ! Точно тези я затриха ти им я подари! Жалки сте!

    13:26 12.11.2025

  • 56 ха ха

    0 0 Отговор
    дебнете се кой човек на кой е и на какъв пост са го назначили за лични облаги за да го посечете , е такава е цялата бг политика , нищо градивно , само плюене и замеряне с кал , ама давайте и с нещо по сериозно , направо се стреляйте , то и така и иначе българия умря

    13:27 12.11.2025

  • 57 Гражданин

    0 1 Отговор
    Ясно е, че омразата към Русия те води, но май и страха. Като си толкова безстрашен защо се обаждаш от дупките. И ти като Диана Дамянова имаш само информация, но си я интерпретираш както ти дойде в главата. Според мъглата в главите ви "Държавата била раково образование" и всичко трябва да е притежание на частни лица. Абсолютно малоумие. И в най-старите капиталистически държави има обекти с национално значение и те са собственост на държавата. Тази смешна пиарка може да си пие ракията в собственото ресторантче, но няма акъл за рафинерия, Може само да си дрънкате Киро и Диана - смешници.

    Коментиран от #59

    13:31 12.11.2025

  • 58 Кравария убер алесссс

    0 0 Отговор
    Кире , а ти що изпра въпросните?

    13:31 12.11.2025

  • 59 брей

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Гражданин":

    Кики - ученика на будния гражданин Трактора и син на татко Петко, бил против Русия. Брей....

    13:34 12.11.2025

