Кирил Петков за "Лукойл": Борисов и Пеевски са координирали действията си с Кремъл

Фиктивен особен управител, съгласуван между Делян Пеевски, Бойко Борисов, Маджо и други фигури - това очаква бившият лидер на "Продължаваме промяната" и бивш премиер Кирил Петков за бъдещето на рафинерията на "Лукойл" в Бургас.
В публикация на страницата си във Facebook Петков написа какво би трябвало да направи България в момента, за да избегне криза със спиране на работата на рафинерията, както и какво всъщност очаква да се случи при сегашното управление.
Ако България имаше нормално управление, което не се води от г-н "Магнитски, трябваше да се направи следното:
1. Да се назначи доверен международен управител - голяма компания, на която САЩ и ЕС наистина имат доверие. Не поредният човек на Пеевски или Самуилов.
2. Да се гарантира, че нито цент не отива към Русия на база на дейността на особения управител с международна репутация и наблюдение от българската държава.
3. Да се спазва международното право, за да не вкарваме България в скъпи арбитражи, които да изплащаме с години.
4. Ако войната продължи - да се работи с Европейската комисия и другите държави членки за обща европейска стратегия за евентуална продажба на активите. Купувачите да са големи международни компании с прозрачност, достъп до добри цени на петрол и нулева толерантност към корупция. Всичко това да се направи при общо европейско решение, за да няма отделни съдебни дела към България."
По думите му обаче в "държавата на "голямото Д и малкото б" по-скоро очаква да се случи друго:
1. Те да предложат поредния фиктивен управител, съгласуван между Пеевски, Борисов, Маджо и други фигури - така че OFAC да бъде принуден "да си затвори очите", защото реалният контрол пак отива при санкционирани лица и руски активи. Тук се надявам, че OFAC няма да им даде тази възможност, защото застрашава реално смисъла на тези санкции. Как може OFAC да гарантира на правителството на САЩ, че измисленият сламен човек на Пеевски няма да купува препродаден руски петрол или скрито няма да търгува със сенчестата флотилия на Путин (не мисля, че някой е забравил за паспортите към руски граждани или за нелегалната търговия на цигари).
2. Те да продължат безумните акции, като вкарване на ДАНС в неделя - само за PR кадри, а реално дават нови аргументи за бъдещи арбитражни дела срещу България.
3. Те да организират класическа мутренска схема - фирми отпред и отзад, източване на Лукойл, докато подготвят заграбването на активите.
4. Крайният резултат: нормалните инвеститори се отказват, рафинерията остава за руснаците заплетена в съдебни дела, а България бива осъдена за пропуснати ползи и още куп щети, свързани с междувременните кражби от двамата дебелаци."
Според Кирил Петков в момента друг е големият въпрос.
"Като знаем Борисов, че не е чак толкова смел - наистина ли смятате, че би направил всичко това срещу интересите на Путин? Аз не мисля. Което оставя само едно обяснение: Борисов и Пеевски са координирали действията си с Кремъл. Точките 3 и 4 работят идеално - както за нашите мутри, така и за руските интереси", коментира бившият лидер на ПП и бивш премиер.
"Последният въпрос е към всички българи: До кога ще ги търпим?", завършва публикацията си Кирил Петков.
Коментиран от #39
12:15 12.11.2025
3 честен ционист
12:18 12.11.2025
4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ВСИЧКИ РЕШИХТЕ,ЧЕ РАЗБИРАТЕ ОТ ВСИЧКО!
ЕДИН БЮДЖЕТ НЕ МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ,АМА ИНАЧЕ ОТ ВСИЧКО РАЗБИРАТЕ
ОСТАВКА!
12:19 12.11.2025
5 Канадска врътка
12:19 12.11.2025
6 име
12:19 12.11.2025
7 здрасти
12:20 12.11.2025
8 Смешник
Коментиран от #11
12:20 12.11.2025
9 Хахаха
12:21 12.11.2025
11 Кики и Коко
До коментар #8 от "Смешник":Ако искаш пък да знаеш, нашата добра корупция не е като вашата лоша корупция!
12:24 12.11.2025
12 Отвратително
12:24 12.11.2025
13 Думи и дела
Коментиран от #16
12:24 12.11.2025
14 Кире
Особеният управител е български гражданин и вече е избран, като е съгласуван с ОФАК и американските партньори!
Затова Кирчо, пий една вода и ходи да се избръснеш, че си заприличал на авганистанец!
12:26 12.11.2025
15 Българин
За това по-добре Маджо с Пеевски, а вие всичките в Белене!
12:26 12.11.2025
16 искаме си
До коментар #13 от "Думи и дела":трите нови моста на Дунав
12:26 12.11.2025
17 ганди
Или просто киро това го е забравил?
Коментиран от #22
12:27 12.11.2025
18 Дедо
12:28 12.11.2025
19 Не са бе Кире.
12:30 12.11.2025
20 Промяна
Коментиран от #46
12:34 12.11.2025
21 гост - нищо ново в България
12:34 12.11.2025
22 Кики
До коментар #17 от "ганди":Много помниш бе колега.
12:35 12.11.2025
23 провинциалист
Коментиран от #24, #28
12:35 12.11.2025
24 всъщност
До коментар #23 от "провинциалист":Вече лъсна, че 36 години ни лъгаха, че руснаците са си тръгнали и минал Прехода, а той горкия още не е започнал в България.
12:37 12.11.2025
25 604
12:38 12.11.2025
26 То е
12:39 12.11.2025
27 К.К
12:40 12.11.2025
28 Ами
До коментар #23 от "провинциалист":Вярвам че има хора които биха тръгнали срещу цялата задкулисна измет от мутри обслужваща Москва. Но мижитурките ще бягат от държавата. Отдавна са си закупили жилища зад граница и веднага ще хванат пътя.
Коментиран от #29
12:42 12.11.2025
29 Асеня си го каза в записа
До коментар #28 от "Ами":избори с наше МВР ... или ще хващаме по островите!
12:44 12.11.2025
30 Анонимен
12:44 12.11.2025
31 АМАH OT ИДИOTИ
🤣😝😆
12:49 12.11.2025
32 роялист
12:50 12.11.2025
33 Никакви
Коментиран от #42
12:50 12.11.2025
34 НЯКОЙ
12:50 12.11.2025
36 Гроздан
12:55 12.11.2025
37 Няма бе мозък
12:56 12.11.2025
38 Абе
12:56 12.11.2025
39 има нещо
До коментар #1 от "Вашето мнение":От словесните изблици на КП все пак се разбира нещо. Вероятно ще има преразпределяне на капитала. Някой ще вземе рафинетия, друг нсхидище, трети търгивийка и кой от къде дошъл. Предполагам че са разбрали още в Аляска. Както стана ясно, рафинерията никога не е била руска.
12:57 12.11.2025
40 Страшна работа пичове
12:58 12.11.2025
41 ехаа
12:58 12.11.2025
42 Тодоров
До коментар #33 от "Никакви":Всички коментиращи Лукойл в момента би трябвало да знаят следното: Ротшилд чрез ING Group държаха 77% от акциите преди години и преди 2022 г. продадоха своите активи. В момента структурата на Лукойл представлява голям брой частни инвеститори, като основни акционери са BlackRock, Vanguardq, StateStreet, JP Morgan и други международни инвестиционни фондове. В момента ПОЛИТИЦИТЕ, А НЕ САМО ТЕ, навлизат в доста дълбоки води и е много вероятно след/ако присвоят чужда частна собственост, освен енергийна креза, България да бъде осъдена в международни институции от множество влиятелни акционери в Лукойл - не само руснаците. Уточнение: руски физически и юридически лица държат под 10% от собствеността в Лукойл. Лукойл няма руска държавна собственост. Печалбата отива не в Русия, а се разпределя между акционерите. Та не се изказвайте и не пишете простотии (особено срещу президента Радев). Попитайте министъра на енергетиката защо е почти сигурен, след вчерашното му интервю по телевизията, че ще има позитивен отговор от САЩ по въпроса с Лукойл. Орбан отиде при Тръмп, стиснаха си ръцете и въпросът на унгарците е решен. А нашите мухльовци........
12:59 12.11.2025
43 мъкаааа
13:04 12.11.2025
44 Цвете
13:04 12.11.2025
45 Нещастници
13:05 12.11.2025
46 Защото още
До коментар #20 от "Промяна":е с имунитет.
13:07 12.11.2025
47 Тоя е куку
13:08 12.11.2025
48 ЗаБорисов не знам
За Пеевски е по- веротно. Говори се, че след боя в Дубай е дал съгласие за сътрудничество с руснаците! За това , макар и на ръба са го оставили жив!
13:13 12.11.2025
49 Аяр
13:14 12.11.2025
53 какъв кремъл, какви пет евро!?!
13:22 12.11.2025
54 Сатана Z
13:25 12.11.2025
55 Киро
13:26 12.11.2025
56 ха ха
13:27 12.11.2025
57 Гражданин
Коментиран от #59
13:31 12.11.2025
58 Кравария убер алесссс
13:31 12.11.2025
59 брей
До коментар #57 от "Гражданин":Кики - ученика на будния гражданин Трактора и син на татко Петко, бил против Русия. Брей....
13:34 12.11.2025