От днес Благомир Коцев ще изпълнява задълженията си на варненски кмет от ареста

12 Ноември, 2025 13:35 1 189 21

Макар да е в ареста, той ще изпълнява своите функции и ще бъде преустановена практиката с определяне на временно изпълняващ длъжността, коментира заместникът на Коцев Павел Попов

От днес Благомир Коцев ще изпълнява задълженията си на варненски кмет от ареста - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От днес длъжността кмет на Варна ще бъде изпълнявана от законно избрания кмет Благомир Коцев, каза на пресконференция заместникът му Павел Попов. По думите му макар да е в ареста, той ще изпълнява своите функции и ще бъде преустановена практиката с определяне на изпълняващ функциите, предават от БТА.

Задържането на Благомир Коцев става все по-необяснимо, защото следствените действия срещу него бяха прекратени и основанията за задържането му вече не са налице, посочи Попов. Той подчерта, че очакванията на екипа са били прокуратурата сама да вземе решение за освобождаването на кмета от ареста, но това все още не е факт.


  • 1 Малка

    8 5 Отговор
    крачка напред !

    13:40 12.11.2025

  • 2 604

    20 5 Отговор
    Пхахахахахахя...туй саму в бг можеш нещо дъ управлявъш докът си в затворът....

    13:44 12.11.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    11 1 Отговор
    АМИ БЪЛГАРОУБИЙЦИТЕ КОГА ЩЕ МУ ПРАВЯТ КОМПАНИЯ......????

    13:44 12.11.2025

  • 4 Разпускай!

    13 2 Отговор
    Тая куца комисия щом за 3 месеца не можа да докаже, че кметът е виновен, няма да го докаже и за 3 години!

    13:44 12.11.2025

  • 5 Трол

    20 2 Отговор
    Ако се справи успешно с кметските задължения от ареста, тази практика може да се приложи и към депутати и министри.

    13:45 12.11.2025

  • 6 Какви са тия

    14 3 Отговор
    брадати козели в униформа на снимката. Едно време ако не се обръснеш в аемията 5 дни непоряд даваха, а тея с бради, сигурно и татуйровки имат. Кой ги назначава на държавна служба, тея са за фирма да пазят на входа на някоя чалга клуб.

    Коментиран от #13

    13:48 12.11.2025

  • 7 Минувач

    6 4 Отговор
    Това някакъв виц ли е???
    Как някой, без значение, дали е кмет на Варна или каквато и да е професия да изпълнява функциите си от ареста???
    Ами да започнат да назначават на работа правят интервюта за работа и на арестувани граждани, щом от там може да се работи.
    Специално за кмета Коцев - как ще му се носят всички документи в ареста по най-различни неща да ги преглежда и подписва? Как кметът Коцев ще прави посещения, огледи, одобрения и други, когато не може да присъства лично? Как кметът Коцев ще приема граждани - в ареста ли?
    Има и ред други неща, които са просто абсурдни да се правят от ареста!

    Коментиран от #12

    13:52 12.11.2025

  • 8 Гешев

    9 1 Отговор
    Сещам се за двама по-пълнички депутати, които могат също да си изпълняват задълженията от ареста.

    13:53 12.11.2025

  • 9 Перо

    7 3 Отговор
    При извършена престъпна дейност, до като трае разследването кандидат затворника няма право да има никакъв достъп до служебната си работа!

    13:59 12.11.2025

  • 10 оня с коня

    5 4 Отговор
    Е затва обичам БГ до Безкрай- защото е НАЙ-ДЕМОКРАТИЧНАТА В СВЕТА,КЪДЕТО БЕЗ ПРОБЛЕМ Арестувани от Ареста и евентуално ОТ ЗАТВОРА могат да я управляват!

    14:06 12.11.2025

  • 11 Некой си

    4 1 Отговор
    Тери Пратчет, в една от книгите си, описва една много полезна практика - веднага след избирането си, новият кмет влиза в затвора.
    На въпроса "Защо така практикувате?", отговорът е: "Така се пести време"!!!

    14:14 12.11.2025

  • 12 ои8уйхътгрф

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Минувач":

    И кое не схващаш? Маха се временно изпълняващия длъжността и титуляра си поема поста... Тъй като "по някаква случайност" той не може да си изпълнява задълженията следва да го наречем "служебно отстраняване от заеманата длъжност" и назначаване на нов човек... В случая това значи нови избори за кмет у Варна...

    Сега схвана ли?

    Коментиран от #19

    14:18 12.11.2025

  • 13 ои8уйхътгрф

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Какви са тия":

    Ама ти не знаеш ли- те пазят вечер някой чалга клуб, а през деня само се побарват в районното и взимат още едни пари...

    14:21 12.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ТОЛУПА 🎃

    2 2 Отговор
    Свобода за Блаже !

    14:27 12.11.2025

  • 16 Тома

    1 2 Отговор
    По добре бай Ставри да ни е кмет защото е справедлив когато му докарат някой като благо

    14:43 12.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Минувач

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "ои8уйхътгрф":

    Тези работи не ми ги обяснявай на мен :-) От Варна съм и тук се готвим за нови местни избори април-май 2026. Това е ясно! Аз писах за смешното тълкуване на зам.- кмета Попов, че Коцев щял да си върши задълженията от ареста.
    А иначе - гответе се нови избори на пролет и то не само местни във Варна, но за национални за правителство, които са на 90% сигурни. Може би за Варна ще са 2 в 1.

    15:02 12.11.2025

  • 20 Горски

    2 0 Отговор
    Нали затворът/ареста беше място, където правата ти са ограничени? То вярно, че покрай локдауна всички се научихме да работим хоумофис, но ако за него може така, то тогава и за другите затворници да има възможност да работят дистанционно. Така разликата дали ще си в затвора или навън ще е само физическото придвижване. Че семейството на Коцев забогатя много подозрително е факт. Бащата не беше ли един от онези с партийните куфарчета в зората на "демокрацията"? От друга страна няма как да държиш човек в ареста/затвора безпричинно.Ако обвинението е паднало, този човек трябва да бъде освободен моментално. Така или иначе ще осъди България за милиони, понеже такова погазване на правовия ред винаги свършва така. Ако е затънал в корупция, но не могат да формулират обвинение, това само значи, че прокуратурата е некомпетентна и бива използвана като бухалка. Борбата (за кокала) е епична! Че ако изтекат шест месеца откак е на топло, ще трябва да се избира нов кмет - поради невъзможност да си изпълнява задълженията. Сега сигурно два месеца ще ни занимават с цирк в парламента може ли арестуван да работи като кмет от ареста или не може.

    15:15 12.11.2025

  • 21 Стара чанта

    0 0 Отговор
    А как е хавата със секретарк/ата/ите ?!
    Тя/Те къде ще са/ особено вечерно време/ ?

    15:17 12.11.2025

