От днес Благомир Коцев ще изпълнява задълженията си на варненски кмет от ареста

От днес длъжността кмет на Варна ще бъде изпълнявана от законно избрания кмет Благомир Коцев, каза на пресконференция заместникът му Павел Попов. По думите му макар да е в ареста, той ще изпълнява своите функции и ще бъде преустановена практиката с определяне на изпълняващ функциите, предават от БТА.

Задържането на Благомир Коцев става все по-необяснимо, защото следствените действия срещу него бяха прекратени и основанията за задържането му вече не са налице, посочи Попов. Той подчерта, че очакванията на екипа са били прокуратурата сама да вземе решение за освобождаването на кмета от ареста, но това все още не е факт.