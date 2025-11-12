От днес Благомир Коцев ще изпълнява задълженията си на варненски кмет от ареста

От днес длъжността кмет на Варна ще бъде изпълнявана от законно избрания кмет Благомир Коцев, каза на пресконференция заместникът му Павел Попов. По думите му макар да е в ареста, той ще изпълнява своите функции и ще бъде преустановена практиката с определяне на изпълняващ функциите, предават от БТА.
Задържането на Благомир Коцев става все по-необяснимо, защото следствените действия срещу него бяха прекратени и основанията за задържането му вече не са налице, посочи Попов. Той подчерта, че очакванията на екипа са били прокуратурата сама да вземе решение за освобождаването на кмета от ареста, но това все още не е факт.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Малка
13:40 12.11.2025
2 604
13:44 12.11.2025
3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
13:44 12.11.2025
4 Разпускай!
13:44 12.11.2025
5 Трол
13:45 12.11.2025
6 Какви са тия
Коментиран от #13
13:48 12.11.2025
7 Минувач
Как някой, без значение, дали е кмет на Варна или каквато и да е професия да изпълнява функциите си от ареста???
Ами да започнат да назначават на работа правят интервюта за работа и на арестувани граждани, щом от там може да се работи.
Специално за кмета Коцев - как ще му се носят всички документи в ареста по най-различни неща да ги преглежда и подписва? Как кметът Коцев ще прави посещения, огледи, одобрения и други, когато не може да присъства лично? Как кметът Коцев ще приема граждани - в ареста ли?
Има и ред други неща, които са просто абсурдни да се правят от ареста!
Коментиран от #12
13:52 12.11.2025
8 Гешев
13:53 12.11.2025
9 Перо
13:59 12.11.2025
10 оня с коня
14:06 12.11.2025
11 Некой си
На въпроса "Защо така практикувате?", отговорът е: "Така се пести време"!!!
14:14 12.11.2025
12 ои8уйхътгрф
До коментар #7 от "Минувач":И кое не схващаш? Маха се временно изпълняващия длъжността и титуляра си поема поста... Тъй като "по някаква случайност" той не може да си изпълнява задълженията следва да го наречем "служебно отстраняване от заеманата длъжност" и назначаване на нов човек... В случая това значи нови избори за кмет у Варна...
Сега схвана ли?
Коментиран от #19
14:18 12.11.2025
13 ои8уйхътгрф
До коментар #6 от "Какви са тия":Ама ти не знаеш ли- те пазят вечер някой чалга клуб, а през деня само се побарват в районното и взимат още едни пари...
14:21 12.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ТОЛУПА 🎃
14:27 12.11.2025
16 Тома
14:43 12.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Минувач
До коментар #12 от "ои8уйхътгрф":Тези работи не ми ги обяснявай на мен :-) От Варна съм и тук се готвим за нови местни избори април-май 2026. Това е ясно! Аз писах за смешното тълкуване на зам.- кмета Попов, че Коцев щял да си върши задълженията от ареста.
А иначе - гответе се нови избори на пролет и то не само местни във Варна, но за национални за правителство, които са на 90% сигурни. Може би за Варна ще са 2 в 1.
15:02 12.11.2025
20 Горски
15:15 12.11.2025
21 Стара чанта
Тя/Те къде ще са/ особено вечерно време/ ?
15:17 12.11.2025