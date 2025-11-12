Румен Радев наложи вето върху закона за особения управител на "Лукойл"

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Държавният глава атакува спешните промени, приети от 51-вото Народно събрание на 7 ноември, като ги определи като "подкопаване на правовия ред" и предупреди за опасност от бъдещи финансови искове срещу държавата.
"Промените в закона водят до подкопаване на правовия ред в страната, противоречат на основни европейски правни норми и пораждат висок риск за публичните финанси," се посочва в официалната позиция на президентството.
Основният мотив за ветото е драстичното разширяване на правомощията на т.нар. "особен търговски управител" (ОТУ) в рафинерията "Лукойл Нефтохим". Според новите текстове, назначеният от държавата управител получава правото да се разпорежда неограничено с активите на дружеството, включително да продава дялове и имущество.
"Разгледани в своята съвкупност, промените в закона от 7 ноември т.г. на практика предвиждат непряко одържавяване на активите на засегнатите предприятия и възможност за тяхното прехвърляне след това към неопределен кръг от трети лица," категоричен е Румен Радев в мотивите си.
Президентът обръща специално внимание на текста, който изключва актовете на особения управител и на държавните органи по този закон от съдебен контрол. Според държавния глава това е грубо нарушение на Конституцията и отваря вратата за произвол.
"Административният и съдебният контрол... представляват основни конституционни гаранции за защита на правата," пише Радев и допълва, че премахването на тези гаранции накърнява правото на защита и принципа за неприкосновеност на частната собственост.
В мотивите си държавният глава критикува и процедурата, по която 51-вото Народно събрание прие поправките. Законопроектът беше внесен, разгледан в комисия и гласуван на две четения в рамките на един ден – 7 ноември 2025 г. Според Радев заседанието на Комисията по енергетика е продължило по-малко от половин минута, без обществено обсъждане и без оценка на въздействието.
Връщането на закона става на фона на изтичащия краен срок преди влизането в сила на новите американски санкции срещу "Лукойл", което налага парламентът да разгледа ветото в спешен порядък.
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #2, #12, #16, #23
14:28 12.11.2025
2 А бе,
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":1 милион цирки да те налазат !
14:30 12.11.2025
3 интересно
14:30 12.11.2025
4 Как
Коментиран от #13, #19
14:32 12.11.2025
5 да ама
14:33 12.11.2025
6 Хи хи
Коментиран от #18, #25
14:33 12.11.2025
7 С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ
Сечено на прогресивните сили.
Има ли време за нов юмрук
Коментиран от #10, #24, #57
14:33 12.11.2025
8 Георги
14:33 12.11.2025
9 Както връщането на закона
14:34 12.11.2025
10 Време е
До коментар #7 от "С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ":за Алтернатива за България !
14:34 12.11.2025
11 Ганя Путинофила
Коментиран от #21
14:34 12.11.2025
12 604
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Питъй кики и кукорътъ где съ танкерите?
14:34 12.11.2025
13 Георги
До коментар #4 от "Как":че той и американският е и какво от това?
14:34 12.11.2025
14 Ура,,Ура
Коментиран от #60
14:36 12.11.2025
15 Браво
14:37 12.11.2025
16 Прочети статията
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":бързак
14:37 12.11.2025
17 Добре, че Възраждане
Та този нямаше как още да мишкува!
Браво на Възраждане!
Успех !!!
14:38 12.11.2025
18 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #6 от "Хи хи":Ха Хо, защо не четеш какво предлагат🤔
Решенията на особения управител да са НЕОБЖАЛВАЕМИ и НЕ ПОДЛЕЖАЩИ НА СЪДЕБНО ДИРЕНЕ❗
Схващаш ли какво значи това🤔❓
Коментиран от #22, #32
14:38 12.11.2025
19 Иван Иванов
До коментар #4 от "Как":КОЛКО СА ПЛАТЕНИТЕ АГЕНТИ НА КРАВАРИСТАН В МОЯТА РОДИНА БЪЛГАРИЯ, КОЛКО СОРОСЧЕТА ЛАПАТ ГРАНТОВЕ ОТ ЧОВЕКОМРАЗЕЦА СОРОС.
14:39 12.11.2025
20 Злобарят и продажникът от Дондуков
Коментиран от #44
14:39 12.11.2025
21 Георги
До коментар #11 от "Ганя Путинофила":какво има да му отклонява ? Там трябва да се задейства прокуратурата, а не семкаджиите пред екратан.
14:40 12.11.2025
22 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Не , че ветото на Президента е отхвърлено предварително, защото то пада със същото гласуване❗
Логично би било да се изисква друг брой гласове, но това е друга тема❗
14:40 12.11.2025
23 Цък
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Бойко Борисов: Договора с Ботош е златна кокошка.
14:41 12.11.2025
24 Този
До коментар #7 от "С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ":Какво чака досега!!!!
Браво на Възраждане!!
Браво, възрожденци!
Този се ослушваше до последно ,бпак в последния момент като за еврото!
Мишка, натовска!
Давай, Костадинов!
Говори с руските!
14:41 12.11.2025
26 управляващата коалиция в режим на демокр
14:42 12.11.2025
27 не може да бъде
14:42 12.11.2025
28 Тоз
14:42 12.11.2025
29 Българин 🇧🇬
14:42 12.11.2025
30 Спокойно Русия няма да си търси правата
Коментиран от #47
14:43 12.11.2025
31 Николова , София
14:43 12.11.2025
32 Факт
До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":С какво да схване
14:44 12.11.2025
33 Радев
Коментиран от #72
14:45 12.11.2025
34 Тихо пръдльо!
До коментар #25 от "Цък":Не си компетентен.
14:46 12.11.2025
35 явер
14:46 12.11.2025
36 Докато
14:47 12.11.2025
37 Калин
14:48 12.11.2025
38 1302
14:48 12.11.2025
39 604
14:49 12.11.2025
40 Радев
Разправят България имала силна армия, наистина достоен виц. Цитират не знам си колко самолета, не знам си колко танка, не знам си колко каскета. И какво, когато генералитетът е със затрито българско самосъзнание? В Турция са сваляли правителствата, забранявали са ги. В Гърция също, на 2 пъти май е било. Тези държави са имали силни армии, които са избирали народа! Не задкулисната олигархия и политиците, които са тясно свързани. Силна е онази армия която стои до народа. Генералитетът на нашата армия е много далеч от народа. Вече политици и бизнесмени, корумпирани селяндури. Хайде пак, кой е имал силната армия?
Коментиран от #42, #45
14:50 12.11.2025
41 Аз.........
14:51 12.11.2025
42 ОФИЦЕРСКИЯ СЪСТАВ ТРЯБВА ДА Е С ЧЕСТ
До коментар #40 от "Радев":И ДОСТОЙНСТВО И ТОГАВА ША ТИ ПОКРИЕ КРИТЕРИИТЕ..ОФИЦЕРИ СА СТАВАЛИ ДВОРЯНИ И АРИСТОКРАТИ НЕ СЕЛЯНИ ОТ ХАСКОВО И ПОДОБНИ КАКВИТО СА 98 ПРОЦЕНТА ОТ НАШТЕ И ЗА ТВА СА ТИПИЧНИ БАЙ ГАНЮВЦИ
Коментиран от #48
14:55 12.11.2025
44 Четохте ли
До коментар #20 от "Злобарят и продажникът от Дондуков":статията????
14:55 12.11.2025
46 Радев е прав
Коментиран от #65
14:56 12.11.2025
47 Ае копейките
До коментар #30 от "Спокойно Русия няма да си търси правата":Нали викате, че Лукойл НЕ Е руски? Да не получихте раздвояване на личността?
Коментиран от #59, #71
14:57 12.11.2025
48 Аристокрацията българска
До коментар #42 от "ОФИЦЕРСКИЯ СЪСТАВ ТРЯБВА ДА Е С ЧЕСТ":е унищожена след падането на България под османско владичество.
14:57 12.11.2025
49 Ухаааа
14:59 12.11.2025
50 Последния Софиянец
14:59 12.11.2025
51 нннн
14:59 12.11.2025
52 Видяхте ли руския робот
14:59 12.11.2025
55 Промяна
15:00 12.11.2025
57 Промяна
До коментар #7 от "С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ":7 СЕЧЕНО НА БЪЛГАРИЯ 7 ТИ КЪДЕ ЖИВЕЕШ БЕДНЯКО
15:01 12.11.2025
59 Какво значение има, след като
До коментар #47 от "Ае копейките":поправките в закона водят до скрито одържавяване на частна собственост?Има ли значение кой ще те осъди, след като ще плащат данъкоплатците???!
Коментиран от #63
15:01 12.11.2025
60 Промяна
До коментар #14 от "Ура,,Ура":РАДЕВ ПРАВИ АНТИБЪЛГАРСКИ ДЕЙСТВИЯ В ТЕЗИ ТРУДНИ ЗА БЪЛГАРИЯ ВРЕМИНА ИМПИЙЧМЪНТ ЗА МИЛИОНЕРЪТ РАДЕВ ОТ ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ ЖИВЕЕ 9 ГОДИНИ
15:02 12.11.2025
62 Горски
15:03 12.11.2025
63 Промяна
До коментар #59 от "Какво значение има, след като":РАДЕВ ПРАВИ АНТИБЪЛГАРСКИ ДЕЙСТВИЯ В ТЕЗИ ТРУДНИ ЗА БЪЛГАРИЯ ВРЕМИНА ИМПИЙЧМЪНТ ЗА МИЛИОНЕРЪТ РАДЕВ ОТ ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ ЖИВЕЕ 9 ГОДИНИ
Коментиран от #67
15:03 12.11.2025
64 А защо
15:03 12.11.2025
66 На Дедо
15:07 12.11.2025
67 Не рецитирай,
До коментар #63 от "Промяна":а се аргументирай.Без аргументи постът ти е обикновена клевета.Всеки български политик получава заплата от бюджета, а бившите президенти имат и пожизнена пенсия след напускане на поста.
Коментиран от #76, #78
15:10 12.11.2025
71 Копейка
До коментар #47 от "Ае копейките":Викаме каквото ни кажат. Сега ни казаха да викаме че Русия ще ни съди!
15:13 12.11.2025
72 Промяна
До коментар #33 от "Радев":ИМПИЙЧВЪНТ ЗА МИЛИОНЕРЪТ РАДЕВ
15:13 12.11.2025
73 Не е изненада
15:14 12.11.2025
74 Ха сега де...
15:14 12.11.2025
75 радев руска слуга
15:15 12.11.2025
76 Промяна
До коментар #67 от "Не рецитирай,":РАДЕВ ВЕЧЕ Е МИЛИОНЕР ОТ БЪЛГАРСКИЯТ БЮДЖЕТ ПРОВЕРИ ГО 9 ГОДИНИ ЛУКС НА ДЪРЖАВНА ИЗДРЪЖКА А СЕГА В ТЕЗИ ТРУДНИ ВРЕМЕНА ПРЕЧИ НА БЪЛГАРИЯ ИМПИЙЧМЪНТ ТОВА Е БОТАШ ЮМРУК ШАРЛАТАНИ НАЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЕ Е ДА ОТГОВАРЯ ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ А НЕ ДА СЕ КРИЕ В ПРЕЗИДИНСТВОТО
15:16 12.11.2025
77 Абел
15:16 12.11.2025
78 Промяна
До коментар #67 от "Не рецитирай,":ИМПИЙЧМЪНТ ИМПИЙЧМЪНТ ЗА ТОДИ ГОСПОДИН МОСКВА ЛИ ТИ Е СКЪПА ГОСПОДИН БЪЛГАРСКИ ПРЕЗИДЕНТ ИМПИЙЧМЪНТ
15:18 12.11.2025