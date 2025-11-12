Румен Радев наложи вето върху закона за особения управител на "Лукойл"

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Държавният глава атакува спешните промени, приети от 51-вото Народно събрание на 7 ноември, като ги определи като "подкопаване на правовия ред" и предупреди за опасност от бъдещи финансови искове срещу държавата.

"Промените в закона водят до подкопаване на правовия ред в страната, противоречат на основни европейски правни норми и пораждат висок риск за публичните финанси," се посочва в официалната позиция на президентството.

Основният мотив за ветото е драстичното разширяване на правомощията на т.нар. "особен търговски управител" (ОТУ) в рафинерията "Лукойл Нефтохим". Според новите текстове, назначеният от държавата управител получава правото да се разпорежда неограничено с активите на дружеството, включително да продава дялове и имущество.

"Разгледани в своята съвкупност, промените в закона от 7 ноември т.г. на практика предвиждат непряко одържавяване на активите на засегнатите предприятия и възможност за тяхното прехвърляне след това към неопределен кръг от трети лица," категоричен е Румен Радев в мотивите си.

Президентът обръща специално внимание на текста, който изключва актовете на особения управител и на държавните органи по този закон от съдебен контрол. Според държавния глава това е грубо нарушение на Конституцията и отваря вратата за произвол.

"Административният и съдебният контрол... представляват основни конституционни гаранции за защита на правата," пише Радев и допълва, че премахването на тези гаранции накърнява правото на защита и принципа за неприкосновеност на частната собственост.

В мотивите си държавният глава критикува и процедурата, по която 51-вото Народно събрание прие поправките. Законопроектът беше внесен, разгледан в комисия и гласуван на две четения в рамките на един ден – 7 ноември 2025 г. Според Радев заседанието на Комисията по енергетика е продължило по-малко от половин минута, без обществено обсъждане и без оценка на въздействието.

Връщането на закона става на фона на изтичащия краен срок преди влизането в сила на новите американски санкции срещу "Лукойл", което налага парламентът да разгледа ветото в спешен порядък.