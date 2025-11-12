Новини
България »
Румен Радев наложи вето върху закона за особения управител на "Лукойл"

12 Ноември, 2025 14:25 1 654 78

Президентът предупреждава за риск от "скрита национализация"

Румен Радев наложи вето върху закона за особения управител на "Лукойл" - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Държавният глава атакува спешните промени, приети от 51-вото Народно събрание на 7 ноември, като ги определи като "подкопаване на правовия ред" и предупреди за опасност от бъдещи финансови искове срещу държавата.

"Промените в закона водят до подкопаване на правовия ред в страната, противоречат на основни европейски правни норми и пораждат висок риск за публичните финанси," се посочва в официалната позиция на президентството.

Основният мотив за ветото е драстичното разширяване на правомощията на т.нар. "особен търговски управител" (ОТУ) в рафинерията "Лукойл Нефтохим". Според новите текстове, назначеният от държавата управител получава правото да се разпорежда неограничено с активите на дружеството, включително да продава дялове и имущество.

"Разгледани в своята съвкупност, промените в закона от 7 ноември т.г. на практика предвиждат непряко одържавяване на активите на засегнатите предприятия и възможност за тяхното прехвърляне след това към неопределен кръг от трети лица," категоричен е Румен Радев в мотивите си.

Президентът обръща специално внимание на текста, който изключва актовете на особения управител и на държавните органи по този закон от съдебен контрол. Според държавния глава това е грубо нарушение на Конституцията и отваря вратата за произвол.

"Административният и съдебният контрол... представляват основни конституционни гаранции за защита на правата," пише Радев и допълва, че премахването на тези гаранции накърнява правото на защита и принципа за неприкосновеност на частната собственост.

В мотивите си държавният глава критикува и процедурата, по която 51-вото Народно събрание прие поправките. Законопроектът беше внесен, разгледан в комисия и гласуван на две четения в рамките на един ден – 7 ноември 2025 г. Според Радев заседанието на Комисията по енергетика е продължило по-малко от половин минута, без обществено обсъждане и без оценка на въздействието.

Връщането на закона става на фона на изтичащия краен срок преди влизането в сила на новите американски санкции срещу "Лукойл", което налага парламентът да разгледа ветото в спешен порядък.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    33 46 Отговор
    Боташ. 1 милион долара на ден.

    Коментиран от #2, #12, #16, #23

    14:28 12.11.2025

  • 2 А бе,

    30 22 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    1 милион цирки да те налазат !

    14:30 12.11.2025

  • 3 интересно

    17 23 Отговор
    За руски интереси подаравят българските

    14:30 12.11.2025

  • 4 Как

    26 43 Отговор
    Един платен агент на КГБ не може да не защити руските имтереси.А президентът ни е агент на КГБ.

    Коментиран от #13, #19

    14:32 12.11.2025

  • 5 да ама

    21 12 Отговор
    на Боко и Шишето не им пука!

    14:33 12.11.2025

  • 6 Хи хи

    23 41 Отговор
    Лицемер ! Ей сега е момента НС да го сготви като по учебник ! Във фейсбук написал , че решението е закъсняло , а с неговото вето какво е ? Защо бе човек , не четеш класиците , толкова конституционалисти се изказаха по въпроса ?

    Коментиран от #18, #25

    14:33 12.11.2025

  • 7 С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ

    29 12 Отговор
    Само така

    Сечено на прогресивните сили.

    Има ли време за нов юмрук

    Коментиран от #10, #24, #57

    14:33 12.11.2025

  • 8 Георги

    30 17 Отговор
    значи, Русия ни обяви за неприятелска държава, но въпреки всичко тяхната рафинерия работи и докато сами не се отказахме от газта и нефта си внасяше и ни продаваше. От друга страна ЕС и САЩ са ни "партньори", но техните решения ни закопават все повече и повече. С такива "партньори" не ти трябват врагове!

    14:33 12.11.2025

  • 9 Както връщането на закона

    8 13 Отговор
    така и гласуването на закона се случват само две седмици преди влизането на американските санкции в сила.Радев не може да наложи вето на проектозакон, нали?

    14:34 12.11.2025

  • 10 Време е

    10 13 Отговор

    До коментар #7 от "С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ":

    за Алтернатива за България !

    14:34 12.11.2025

  • 11 Ганя Путинофила

    16 33 Отговор
    Резидента пак отклонява вниманието от Боташ!

    Коментиран от #21

    14:34 12.11.2025

  • 12 604

    14 10 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Питъй кики и кукорътъ где съ танкерите?

    14:34 12.11.2025

  • 13 Георги

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Как":

    че той и американският е и какво от това?

    14:34 12.11.2025

  • 14 Ура,,Ура

    39 12 Отговор
    Сега ще настане невъобразим вой от прасетата и патериците им, че Радев е национален предател и забавя процесите около Лукойл. Но е прав, защото този особен управител не може да е освободен от съдебна отговорност за бъдещите си действия. Я си представете, че той реши да продаде рафинерията за един лев и няма да носи никаква отговорност за това.

    Коментиран от #60

    14:36 12.11.2025

  • 15 Браво

    23 13 Отговор
    Господин ПРИЗИДЕНТ !!!!

    14:37 12.11.2025

  • 16 Прочети статията

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    бързак

    14:37 12.11.2025

  • 17 Добре, че Възраждане

    8 13 Отговор
    Заявиха за посещение в Русия..
    Та този нямаше как още да мишкува!
    Браво на Възраждане!
    Успех !!!

    14:38 12.11.2025

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    19 6 Отговор

    До коментар #6 от "Хи хи":

    Ха Хо, защо не четеш какво предлагат🤔
    Решенията на особения управител да са НЕОБЖАЛВАЕМИ и НЕ ПОДЛЕЖАЩИ НА СЪДЕБНО ДИРЕНЕ❗
    Схващаш ли какво значи това🤔❓

    Коментиран от #22, #32

    14:38 12.11.2025

  • 19 Иван Иванов

    23 6 Отговор

    До коментар #4 от "Как":

    КОЛКО СА ПЛАТЕНИТЕ АГЕНТИ НА КРАВАРИСТАН В МОЯТА РОДИНА БЪЛГАРИЯ, КОЛКО СОРОСЧЕТА ЛАПАТ ГРАНТОВЕ ОТ ЧОВЕКОМРАЗЕЦА СОРОС.

    14:39 12.11.2025

  • 20 Злобарят и продажникът от Дондуков

    15 25 Отговор
    Злобарят и предател на Българският народ отново доказа че е агент на КГБ. Затова не трябва оставка, а импийчмънт и затвор.

    Коментиран от #44

    14:39 12.11.2025

  • 21 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ганя Путинофила":

    какво има да му отклонява ? Там трябва да се задейства прокуратурата, а не семкаджиите пред екратан.

    14:40 12.11.2025

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Не , че ветото на Президента е отхвърлено предварително, защото то пада със същото гласуване❗
    Логично би било да се изисква друг брой гласове, но това е друга тема❗

    14:40 12.11.2025

  • 23 Цък

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Бойко Борисов: Договора с Ботош е златна кокошка.

    14:41 12.11.2025

  • 24 Този

    6 10 Отговор

    До коментар #7 от "С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ":

    Какво чака досега!!!!
    Браво на Възраждане!!
    Браво, възрожденци!
    Този се ослушваше до последно ,бпак в последния момент като за еврото!
    Мишка, натовска!
    Давай, Костадинов!
    Говори с руските!

    14:41 12.11.2025

  • 26 управляващата коалиция в режим на демокр

    5 5 Отговор
    Искаме особени управители на всичко частно.Вижте как свикнахте на какви цени да продавате без да имате думата , иначе репресии.Ще свикнете и с управителите и който много знае....

    14:42 12.11.2025

  • 27 не може да бъде

    13 5 Отговор
    За да се вземе отношение по проблема трябва да се прочете пълния текст на мотивите на основание на които президентът налага вето!?Според мен те са смазващи -управляващите може и да съберат мнозинство за да ги отхвърлят но това ще бъде пирова победа и нещо много по-лошо !?Приетият закон за ОТУ трябва да се преработи той е "направен " много нескопосано ...А тия които не искат да разсъждават с главата си а с други части на тялото един ден ще си понесат последствията -това не е заплаха това е доказана реалност!??..И особено тъжното за този закон е че той даже не обслужва по слугински западните сахиби -и за това се искат умения - той е само пример за некадърност и неадекватност!?

    14:42 12.11.2025

  • 28 Тоз

    11 5 Отговор
    "особен" служител някакъв магьосник ли ще бъде? Като Джийсъс, ще превръща морската вода в петрол ?

    14:42 12.11.2025

  • 29 Българин 🇧🇬

    11 6 Отговор
    Турските "евроатлантици" в софийската власт вече са взели комисионните . Ще откраднат Лукойл от Русия и ще го дадат на Турция . За да ни доят турците с надценки на руските горива , както стана с Южен поток .

    14:42 12.11.2025

  • 30 Спокойно Русия няма да си търси правата

    4 5 Отговор
    в България. Забраняват преследване тук, но в чужбина .......

    Коментиран от #47

    14:43 12.11.2025

  • 31 Николова , София

    17 11 Отговор
    Правилно . Подкрепям президента Радев !

    14:43 12.11.2025

  • 32 Факт

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    С какво да схване

    14:44 12.11.2025

  • 33 Радев

    6 9 Отговор
    Разумен човек

    Коментиран от #72

    14:45 12.11.2025

  • 34 Тихо пръдльо!

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Цък":

    Не си компетентен.

    14:46 12.11.2025

  • 35 явер

    10 13 Отговор
    Каквото каже Митрофанова, повтаря и нашият глупав овчар, глупав защото овчар да си не е лесна работа. Тя не с акъла си и ни я изпратиха тука преди години, защото никъде не я искаха.

    14:46 12.11.2025

  • 36 Докато

    3 2 Отговор
    не фалират тази рафинерия няма да мирясат.

    14:47 12.11.2025

  • 37 Калин

    10 5 Отговор
    Сега ако няма горива, радев ще е виновен!

    14:48 12.11.2025

  • 38 1302

    0 2 Отговор
    Правилно

    14:48 12.11.2025

  • 39 604

    6 5 Отговор
    Всички ще гласувът за крадев не щот го харесват, а защото мразят и намразват тия дето го плюят примитивно!

    14:49 12.11.2025

  • 40 Радев

    8 7 Отговор
    Скъсай си пагоните съветски генерале! Скъсай си ги! Всички след 1944 година с поставените съветски нашивки по високите етажи на армията сте за съд! Особено тези около 1989 година, които се изгавриха със своите съграждани и заеха страната на политическата олигархия на БКП и съдействаха да бъдат опазени. За да може децата им днес да са в държавните институции! Предатели. Мадагаскар има по-достойна армия която застана зад своите съграждани!

    Разправят България имала силна армия, наистина достоен виц. Цитират не знам си колко самолета, не знам си колко танка, не знам си колко каскета. И какво, когато генералитетът е със затрито българско самосъзнание? В Турция са сваляли правителствата, забранявали са ги. В Гърция също, на 2 пъти май е било. Тези държави са имали силни армии, които са избирали народа! Не задкулисната олигархия и политиците, които са тясно свързани. Силна е онази армия която стои до народа. Генералитетът на нашата армия е много далеч от народа. Вече политици и бизнесмени, корумпирани селяндури. Хайде пак, кой е имал силната армия?

    Коментиран от #42, #45

    14:50 12.11.2025

  • 41 Аз.........

    3 1 Отговор
    😂😂😂😂1ви и 6ти отдел на ДС пак воюват!!!

    14:51 12.11.2025

  • 42 ОФИЦЕРСКИЯ СЪСТАВ ТРЯБВА ДА Е С ЧЕСТ

    5 1 Отговор

    До коментар #40 от "Радев":

    И ДОСТОЙНСТВО И ТОГАВА ША ТИ ПОКРИЕ КРИТЕРИИТЕ..ОФИЦЕРИ СА СТАВАЛИ ДВОРЯНИ И АРИСТОКРАТИ НЕ СЕЛЯНИ ОТ ХАСКОВО И ПОДОБНИ КАКВИТО СА 98 ПРОЦЕНТА ОТ НАШТЕ И ЗА ТВА СА ТИПИЧНИ БАЙ ГАНЮВЦИ

    Коментиран от #48

    14:55 12.11.2025

  • 44 Четохте ли

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Злобарят и продажникът от Дондуков":

    статията????

    14:55 12.11.2025

  • 46 Радев е прав

    4 3 Отговор
    Барба Ганьос и Думуса,искат без никакъв контрол да откраднат рафинерията!

    Коментиран от #65

    14:56 12.11.2025

  • 47 Ае копейките

    7 2 Отговор

    До коментар #30 от "Спокойно Русия няма да си търси правата":

    Нали викате, че Лукойл НЕ Е руски? Да не получихте раздвояване на личността?

    Коментиран от #59, #71

    14:57 12.11.2025

  • 48 Аристокрацията българска

    1 3 Отговор

    До коментар #42 от "ОФИЦЕРСКИЯ СЪСТАВ ТРЯБВА ДА Е С ЧЕСТ":

    е унищожена след падането на България под османско владичество.

    14:57 12.11.2025

  • 49 Ухаааа

    4 5 Отговор
    Тук много разбирачи. Някой бесни за Боташ. Но цялата работа е, че правителството, което сключи договора си беше на Баце и Шиши. На Радев му забраниха да прави той служебно и му набутаха да избира той от техните хора. Така че Баце го плюе, за нещо което неговите хора направиха. Тоест Баце и Шиши с в дъното на договора с Боташ и сега облизват каймака, като се правят на ущипана мома. А Шиши чака пак в засада да си приватизира Лукойл. Ама пази боже, че ще го затрие!

    14:59 12.11.2025

  • 50 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Значи край с Нефтохим Бургас?

    14:59 12.11.2025

  • 51 нннн

    4 2 Отговор
    Не носят съдебна отговорност психично болните. Управител измежду тях ли ще се избира?

    14:59 12.11.2025

  • 52 Видяхте ли руския робот

    5 2 Отговор
    Видяхте ли руския хуманоиден ИИ робот как се преби като куче, хахаха :)

    14:59 12.11.2025

  • 55 Промяна

    8 5 Отговор
    РАДЕВ ЗАЩО СИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ В ТОЗИ ТРУДЕН МОМЕНТ ЗАЩОТО СИ С ИМУНИТЕТ И СЕ КРИЕШ В ПРЕЗИДЕНСТВОТО НЕДОСЕГАЕМ СИ

    15:00 12.11.2025

  • 57 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ":

    7 СЕЧЕНО НА БЪЛГАРИЯ 7 ТИ КЪДЕ ЖИВЕЕШ БЕДНЯКО

    15:01 12.11.2025

  • 59 Какво значение има, след като

    1 4 Отговор

    До коментар #47 от "Ае копейките":

    поправките в закона водят до скрито одържавяване на частна собственост?Има ли значение кой ще те осъди, след като ще плащат данъкоплатците???!

    Коментиран от #63

    15:01 12.11.2025

  • 60 Промяна

    5 8 Отговор

    До коментар #14 от "Ура,,Ура":

    РАДЕВ ПРАВИ АНТИБЪЛГАРСКИ ДЕЙСТВИЯ В ТЕЗИ ТРУДНИ ЗА БЪЛГАРИЯ ВРЕМИНА ИМПИЙЧМЪНТ ЗА МИЛИОНЕРЪТ РАДЕВ ОТ ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ ЖИВЕЕ 9 ГОДИНИ

    15:02 12.11.2025

  • 62 Горски

    6 5 Отговор
    Как не му се отрони нещо позитивно от устата на този човек ,сякаш е минал през черната река. Мрънкало във фейбук, докъде падна Мунчо. До онзи ден налагаше вето по законите които се гласуват соециално за ЛукОйл - Днес вече бързал! Гиди БОТАШ Ефенди. Хайде бе, генерале, качвай се на Шкодата и ту-тууу на село Славяново. НЯМА ЗАКОННИ НАРОДНИ ПРЕДставители в парламента,. Провежда се безогледно ограбване на стотици милиарди през доказано престъпни министерства и ведомства .Тест за наркотици на всички от ГЕРБ ВЕднага . ТЕст за наркотици на всички вносители на законопроекти,всички получаващи заплати в доказано престъпни министерства и ведомства. Радев Боташа да не се изказва неподготвен! За Ради неговата “компетентност” всеки ден плащаме на турците по един милион лева, вместо да лекуваме онкоболни дечица! Наглец такъв! Другия месец ще проси пари за "Българската коледа".

    15:03 12.11.2025

  • 63 Промяна

    5 4 Отговор

    До коментар #59 от "Какво значение има, след като":

    РАДЕВ ПРАВИ АНТИБЪЛГАРСКИ ДЕЙСТВИЯ В ТЕЗИ ТРУДНИ ЗА БЪЛГАРИЯ ВРЕМИНА ИМПИЙЧМЪНТ ЗА МИЛИОНЕРЪТ РАДЕВ ОТ ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ ЖИВЕЕ 9 ГОДИНИ

    Коментиран от #67

    15:03 12.11.2025

  • 64 А защо

    2 1 Отговор
    не поканят Урсула за особен меринджей? Едва ли ще има против, срещу съответното заплащане. В краен случай и Кая Калас ще се справи.

    15:03 12.11.2025

  • 66 На Дедо

    4 2 Отговор
    Предател!!!

    15:07 12.11.2025

  • 67 Не рецитирай,

    0 1 Отговор

    До коментар #63 от "Промяна":

    а се аргументирай.Без аргументи постът ти е обикновена клевета.Всеки български политик получава заплата от бюджета, а бившите президенти имат и пожизнена пенсия след напускане на поста.

    Коментиран от #76, #78

    15:10 12.11.2025

  • 71 Копейка

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ае копейките":

    Викаме каквото ни кажат. Сега ни казаха да викаме че Русия ще ни съди!

    15:13 12.11.2025

  • 72 Промяна

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Радев":

    ИМПИЙЧВЪНТ ЗА МИЛИОНЕРЪТ РАДЕВ

    15:13 12.11.2025

  • 73 Не е изненада

    3 1 Отговор
    Решетниковото творение си е наше недоразумение. Поредното му ялово вето на др. Боташ. На парадоксална държавна издръжка е тоя паяк при това.

    15:14 12.11.2025

  • 74 Ха сега де...

    2 0 Отговор
    Това вече е черешката на тортата. И на децата е ясно, че ветото му ще бъде прегласувано и отхвърлено, но ще има известно забавяне и кого обслужва то. Не, че има и най малкия шанс да промени нещо, досега нито едно негово вето не е променило нищо. Това обаче е изключително ясен сигнал към Москва за български президент с антибългарски интереси. Никога не съм му бил привърженик, но все пак го мислех за по умен.

    15:14 12.11.2025

  • 75 радев руска слуга

    3 1 Отговор
    Продажника радев е против Европейска българия! Слугува на Фашиста путин!

    15:15 12.11.2025

  • 76 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Не рецитирай,":

    РАДЕВ ВЕЧЕ Е МИЛИОНЕР ОТ БЪЛГАРСКИЯТ БЮДЖЕТ ПРОВЕРИ ГО 9 ГОДИНИ ЛУКС НА ДЪРЖАВНА ИЗДРЪЖКА А СЕГА В ТЕЗИ ТРУДНИ ВРЕМЕНА ПРЕЧИ НА БЪЛГАРИЯ ИМПИЙЧМЪНТ ТОВА Е БОТАШ ЮМРУК ШАРЛАТАНИ НАЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЕ Е ДА ОТГОВАРЯ ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ А НЕ ДА СЕ КРИЕ В ПРЕЗИДИНСТВОТО

    15:16 12.11.2025

  • 77 Абел

    1 1 Отговор
    Слава на президента Радев! Винаги точен и ясен!

    15:16 12.11.2025

  • 78 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Не рецитирай,":

    ИМПИЙЧМЪНТ ИМПИЙЧМЪНТ ЗА ТОДИ ГОСПОДИН МОСКВА ЛИ ТИ Е СКЪПА ГОСПОДИН БЪЛГАРСКИ ПРЕЗИДЕНТ ИМПИЙЧМЪНТ

    15:18 12.11.2025

