Започва санкционирането на търговци за необосновано покачване на цените

12 Ноември, 2025 15:15 1 210 44

  • необосновано покачване-
  • цени-
  • търговци

Проверките се засилват

Започва санкционирането на търговци за необосновано покачване на цените - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Започва налагането на санкции при необосновано покачване на цените. Периодът на адаптация, при който институциите правеха единствено предписания, приключи и ефективните проверки са вече в ход. Това стана ясно на свиканото от министър-председателя Росен Желязков заседание на Механизма за еврото.

Във фокуса на проверяващите са стоките от първа необходимост, като се изисква пълна информация за причините при констатирано увеличение на цените. Проверяват се повече от 250 търговци в цялата страна. Към момента са констатирани 65 случая на необосновано повишаване на цените и вече тече процесът по санкциониране. Премиерът Желязков акцентира върху спазването на разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото и разпореди допълнително засилване на проверките.

В рамките на Механизма за еврото НАП ще докладва за наложени санкции, след като бъдат обобщени всички данни. КЗП също следи движението на цените и обработва информацията, която предоставят търговците за платформата „Колко струва“ (Kolkostruva.bg).

В рамките на днешното заседание беше докладван и ходът на комуникационната кампания за еврото. Вече са проведени над 420 конференции и информационни събития с местни власти, гражданите, бизнеса и уязвими групи на територията на цялата страна – в областни центрове и по-малки населени места. Голяма част от министерствата организираха и участваха в тематични конференции и събития за ефектите от въвеждането на еврото за съответните заинтересовани страни по ресори, като техният брой е близо 90.

Отчетена е позитивна тенденция на обществените нагласи относно приемането на единната европейска валута в резултат на цялостния подход на правителството. С повишаването на информираността нараства делът на българските граждани, подкрепящи изцяло въвеждането на еврото, което е ясен знак за посоката и за нагласите в обществото.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 15 Отговор
    В бюджета за следващата година са заложени 100 процента инфлация.Само хиперинфлация ще спаси бюджета от фалит

    15:16 12.11.2025

  • 2 честен ционист

    10 14 Отговор
    Вземете глобете всички бензиностанции с предизвестие.

    15:18 12.11.2025

  • 3 1488

    20 2 Отговор
    а 35 г и особено последните 5 де бехте

    15:19 12.11.2025

  • 4 Цвете

    13 1 Отговор
    А ЩЕ СЪОБЩЯТ ЛИ ИМЕНАТА НА ТЕЗИ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ДЪНАТ БЪЛГАРИТЕ???? МОЖЕ И ПО ЕДНА СНИМКА, ДА СИ ГИ ЗНАЕМ И ЗА В БЪДЕЩЕ. 🫠🙃😉😇😗🙃🫠

    15:19 12.11.2025

  • 5 глупости

    15 1 Отговор
    на търкалета!!!

    15:20 12.11.2025

  • 6 Георги

    22 1 Отговор
    абсолютни палячовци. То който искаше до сега ги вдигна достатъчно, че да се презапаси за следващата година. Едва ли някой от приелите този закон се е съмнявал в това, но важното е да се имитира работа все пак са на държавна хранилка.

    15:27 12.11.2025

  • 7 Брях!!!

    15 3 Отговор
    Снощи избичих една за 300 лева на час, а онази вечер я избичих за 200 лева на час! Ще взема да я докладвам на комисията.

    15:27 12.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Поредни лъжи на мафията

    9 1 Отговор
    Вие единствено крадете и лъжете

    15:31 12.11.2025

  • 11 шопо с търнокопо

    20 3 Отговор
    Какво значи необосновано ? Вдигат се горива, ток, суровини, пък нали уж в свободния свят беше нещо като пазарна икономика, търсенето определяло цената, тинтири-минтири, от къде накъде ще искате да се обосновават цените?

    ПП. Не съм търговец, за спорта си питам...за закон отдавна няма смисъл да се пита.

    15:31 12.11.2025

  • 12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    16 2 Отговор
    СТИГА С ТЕЗИ ЛЪЖИ БЕ!
    НЯМА НИКАКВА НАГЛАСА КЪМ ИЗМИСЛЕНОТО ВИ ЕВРО.
    ИСКАМЕ РЕФЕРЕНДУМ И ТОГАВА ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ КАКВА НИ Е НАГЛАСАТА.
    ЛЪЖЛИВА ИЗМЕТ.

    15:32 12.11.2025

  • 13 зелен петел

    0 1 Отговор
    Алооо,9-тия,НЕ ЗАКАЧАЙ МОМИЧЕТО,БРЕ!

    15:40 12.11.2025

  • 14 Иво

    16 1 Отговор
    Доживяхме евроатлантиците да регулират свободния пазар. Пародия на държава и демокрация!

    Коментиран от #39

    15:41 12.11.2025

  • 15 Костя Дъ Пpocтя е бастyн на Meчо!

    10 2 Отговор
    Започна рекета над населението.
    Пpaceтата се грижат за хората.

    15:42 12.11.2025

  • 16 Аксиома

    5 3 Отговор
    Всяка регулация на пазара, завършва винаги с купони.

    Коментиран от #44

    15:43 12.11.2025

  • 17 Роки

    14 0 Отговор
    Много по-добре ще е да потърсят НЕОБОСНОВАНО ЗАБОГАТЕЛИ! Ама нали всички са крадци и помияри, не могат да се самопосочват...

    Коментиран от #30

    15:43 12.11.2025

  • 18 Емигрант

    12 1 Отговор
    Започвате бавно и сигурно да гризете "дървото" ! Доколкото е верно казваното по ТВ, значи складовете на едро вдигат цените безнаказано, а сопата ще удари търговците на дребно, защото явно мутрите няма да разрешат да печели друг освен тях ? Къде е сега онзи илитерат от списъкът "Магнитски" голямото "Д"-дупе, нали постоянно обещава, че ще работи за "благото" на ХОРАТА, явно според него ХОРА са само кръпните търговци в случаят, тези които му "снасят" % от печалбата ? Народ - мишка, овца, червей ! Ще ви унищожат бе заспали безумци, бавно и сигурно ви убиват започвайки с ИМИТИРАЩИ ХРАНИТЕЛНИ "ХИМИКАЛИ" които узакони на НАМАГНИТЕНИЯ шутът от Банкя ! Дремете още тук и драскайте тъпотии умни и интелигентни няма да станете ! "Българин" отдавна е срамна и обидна дума И с минуси тук няма да промените тази истина !

    15:45 12.11.2025

  • 19 кабел

    6 2 Отговор
    Ще ни ингилизят здраво.Ще си забравим майчиния си език. Това предстои.

    15:48 12.11.2025

  • 20 ои8уйхътгрф

    10 1 Отговор
    Може ли някой да ми извади записаната в закона дефиниция на "необосновано вдигане на цените"...

    Щото примерно у ЗДвП по отношение на карането след употреба на алкохол НЕ Е записано "допуска се да карате леко пийнали", а си пише ИЗРИЧНО, че е допустима концентрация на 0,5 промила и после се глобяваме...

    Когато държавата по един или друг начин те глобява трябва ИЗРИЧНО да бъде описано "това може, отпускаме толеранс толкова и чак след това глобяваме"- КЪДЕ Е дефинирано понятието "необосновано"? ОК, може и обратното- къде е дефинирано кое точно е "обосновано"?
    Аз искам да си купя нов самолет и трябва да изкарам $30млн. и за мен Е НАПЪЛНО ОБОСНОВАНО утре да вдигна цените си с 50%... Мога ли да "обоснова" повишението- МОГА...

    15:50 12.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 1234

    7 0 Отговор
    а ко стана с купувачите на гласове,що няма осъдени и в затвора

    15:51 12.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Проверки

    3 5 Отговор
    Глобявайте го масово. Пресече тази наглост на бизнес селяндурщината. Пресечете сивите пари и неплащането на данъци! От тук си вземете парите. Работете. Не да вдигате осигуровките на работещите хора, не по този канибалски начин.

    Коментиран от #29

    15:52 12.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Фен

    3 1 Отговор
    Необразован народ - слаба държава, дали ще мине!?🤔

    15:52 12.11.2025

  • 27 Фен

    0 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣😂😂😂

    15:53 12.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 1234

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Роки":

    има едни нови с милион депозит в банки,402 май ги обявиха за година

    15:55 12.11.2025

  • 31 Фен

    1 5 Отговор
    Прави сте. пРезидентчето с юмручето следва да бъде цензурирано.

    15:56 12.11.2025

  • 32 Трол

    6 1 Отговор
    Значи трябва да се санкционира целия бизнес в България.

    15:57 12.11.2025

  • 33 Току що разбрах

    8 0 Отговор
    Че всички пунктове за технически преглед на автомобилите са се договорили да вдигнат цените от около 80 лева на 110 лева.Тях ще ги санкционирате ли?

    16:01 12.11.2025

  • 34 604

    2 0 Отговор
    Анъъъ партиятъ съ зъвръщъ ощи по крадливъ и от преди

    16:09 12.11.2025

  • 35 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Почвайте бензиностанциите, петрола пада а цените на бензин и дизел на горе заминават

    16:13 12.11.2025

  • 36 Мунчо

    3 0 Отговор
    Днес разбрахте ли, защо администрация от. близо 700 000 в България си отпуска по 10 000
    лева на месец, плюс заплатата, като бонус за
    за допълнително свършена работа!
    Живейте като скотиве и чакаите някой да ви оправи! Приблизително същата цифра, но пенсионери живеят месечно с 630 лева! Добре е!

    16:19 12.11.2025

  • 37 кзк и кзп гледали като статисти

    4 0 Отговор
    моля, започнете със цените на личните карти защо са завишени почети двойно?

    16:22 12.11.2025

  • 38 амет чобанина с голямата гега

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "надарен батко":

    натъпчи му прашките надълбоко да бърка да си ги вади с пръсти

    16:24 12.11.2025

  • 39 оня с коня

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Иво":

    на тази територия тука ли казвате че е държава?

    тук отдавна няма държава

    16:25 12.11.2025

  • 40 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 2 Отговор
    1300 години безмислено съществевание

    16:26 12.11.2025

  • 41 оня с коня

    1 2 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    16:26 12.11.2025

  • 42 омекнал член

    2 2 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    16:27 12.11.2025

  • 43 Ако така

    4 0 Отговор
    ...беше, нали шфабските вериги първи тр1бва да ги изгорите и то с доста...взимат от мандрите сиренето на 10 лв и го продават 25 лв, кашкавал на 15 и го продават на 30-35 лв, хляб от украйнски-трици го продават по 3-4 лв, а нашето го изнасят, шоколадови изделия на двойни и нагоре цвни

    16:27 12.11.2025

  • 44 Азззззззз

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Аксиома":

    Защо си мислите, че пазара в момента не е регулиран? Това, че регулатора не е държавата, не означава че няма регулация. Впрочем то държава няма...

    16:43 12.11.2025

