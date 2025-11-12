Новини
България »
Владимир Чуков: Саркози заслужава подкрепа от българска страна заради случая с българските медици в Либия

Владимир Чуков: Саркози заслужава подкрепа от българска страна заради случая с българските медици в Либия

12 Ноември, 2025 18:51 550 7

  • владимир чуков-
  • саркози-
  • сащ

Международният анализатор коментира отношенията между САЩ и Сирия и ситуацията в Ивицата Газа

Владимир Чуков: Саркози заслужава подкрепа от българска страна заради случая с българските медици в Либия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подкрепата, която получи президента Никола Саркози от българска страна, беше логична. Няма как да не подкрепим човека, който има заслугата за приключване на сагата с българските медици в Либия. Неговата бивша съпруга Сесилия Саркози напълно заслужи ордена „Стара планина”, който ѝ беше връчен. Българското общество също много силно притисна диктатора Муамар Кадафи. Това каза международният анализатор проф. Владимир Чуков в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS.

Посещението на Ахмед ал-Шараа в САЩ

Чуков коментира и посещението на сирийския президент Ахмед ал-Шараа в Белия дом. Той каза, че това е въпрос на геополитика. Анализаторът посочи, че ал-Шараа се е появил пред CNN не с военните си дрехи, а цивилни, което е „шокирало” сирийците. „Т.е. човекът от „Ал-Кайда" даде половинчасово интервю за най-гледаната американска телевизия. Това предизвика парализа на сирийската армия”, допълни той.

Чуков каза, че център на американското влияние в Близкия изток ще бъде Сирия.

Ивицата Газа

Чуков коментира и ситуацията в Ивицата Газа. Той посочи, че в разположената там база има американски, британски войски и се обмисля как да продължат действията нататък. По негови думи в тунелите има пленени 200 бойци на „Хамас”, които се намират на територията, контролирана от Израел, като се обсъжда какво да се случи с тях. Според Чуков друг важен момент от постигането на мир е разоръжаването на терористичната групиравка.

По негови думи около стабилизационните сили „има дълбоки игри, които се въртят около Турция”.

Друг въпрос, който стои, е коя да бъде палестинската технократска прослойка, смята още Чуков.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 По принцип

    3 1 Отговор
    Саркози заслужава подкрепа от българска страна даже само за това, че е враг на Макрон, а останалото е бонус!

    19:05 12.11.2025

  • 2 Така е!

    2 2 Отговор
    Президентът Румен Радев отправи призив за освобождаване на Саркози. Съпругата му помогна изключително много за свободата на медицинските ни сестри. За разлика от нашите две корумпирани крадливи Мазни и Дебели парчета от герберо-пеевската коалиция, които мълчат. Румен Радев направи добър призив.

    19:05 12.11.2025

  • 3 Анализ

    2 1 Отговор
    Тоя не е никакъв анализатор. Теми не могат да се смесват, иначе става миш-маш.

    19:19 12.11.2025

  • 4 Как

    1 1 Отговор
    Тоя не е никакъв анализатор. Теми не могат да се смесват, иначе става миш-маш, което е типично за тоя сорт анализатори.

    Коментиран от #5

    19:21 12.11.2025

  • 5 Как и мрак

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Как":

    Темите не се смесват, темите се допълват, но за това трябват и умения у читатели и слушатели!

    19:39 12.11.2025

  • 6 Корупция и кръстоносен поход

    0 0 Отговор
    Кадафи го затри . 400 спинозни . Пак ли ще се кандидатира. Ами макарон. Горещо му е под г...за. конкуренция. А други експерти няма ли .

    19:41 12.11.2025

  • 7 Луд

    1 0 Отговор
    Несъм адвокат на Саркози но никои не го обвини че вследствие на дадените му пари от Кадафи е причинил щети на Франция.Дали ще изяде и изпие тези пари си е негово решение ,Тои решил да ги дарява на държавата си като плащал заплатите на стотици французи ангажирани със реклами и затова да те бутнат в затвора си е БЕЗАКОНИЕ ,ГАВРА И ПЪЛНА ДЕБИЛЩИНА.

    19:49 12.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове