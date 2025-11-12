Новини
Божидар Божанов: Законите се пишат на коляно

12 Ноември, 2025 22:41 451 4

По думите му една от причините е, че има противоконституционни текстове

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Румен Радев наложи вето на особения управител на "Лукойл". Енергийната комисия в Народното събрание вече преодоля ветото.

"Въпросът е дали ние гласуваме с управляващите, или не. Отговорът е, че както и на първо четете, на второ, както и сега - ние не гласуваме с управляващите по тази тема", коментира депутатът от ПП-ДБ и съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов в предаването "Денят ON AIR".

По думите му една от причините е, че има противоконституционни текстове.

"Ветото, изобщо този закон, не въвежда особения управител. Той беше въведен през 2023 г. по предложение на "Демократична България". Защо той не е назначен вече? Няма причина управляващите да чакат обнародване на новия закон, за да назначат особен управител", каза Божанов пред Bulgaria ON AIR.

Той засегна и изслушването на енергийния министър Жечо Станков днес.

"Той не беше изслушан по желание на управляващите. Той беше изслушан, защото те не съобразиха, че в правилника съществува процедура за полуизслушване. И от това полуизслушване не стана ясно дали има план. Отговорът на въпроса защо не са назначили особен управител беше, че по сегашните правомощия той не може да спира финансови потоци към Русия, което не е вярно", подчерта депутатът.

"Не подкрепяме управляващите по тази тема. На коляно се пишат законите. Американците не дават изключение заради красивите очи на Жечо Станков, Бойко Борисов или Делян Пеевски. Те го дават, когато покажеш, че си предприел действия, за да постигнеш целта на санкциите, а то е да се спрат финансовите потоци към Русия. С това, че не са назначили особен управител, какво очакват от американците?", попита Божанов.

Според него Бойко Борисов изкривява реалността. "Едва ли са ни похвалили, ние до момента нищо не сме свършили. Чух различни числа. Искаме на видим черно на бяло. Дано, ако не се справят с получаването на изключение, да няма ръст на цените. Притеснението ни произтича от това, че не изглежда управляващите да имат план, действат хаотично. Важно е името на особения управител да има опит в управлението на големи компании. Няма да преодолеем ветото заедно с управляващите", посочи още депутатът.


България
  • 1 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Махайте се от България шарлатани заедно с герберските крадци и мафиоти и чалгарите на полуграмотния сакат учиндолски помияр славуца

    Коментиран от #3

    22:46 12.11.2025

  • 2 Епааа

    1 0 Отговор
    Божанков знае! Докато е на коляно, топват перодръжката озад у мастилницата, и пишат с чернило.

    22:49 12.11.2025

  • 3 Сталин

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Да вземат и свинята по магнитски с боко тиквун крадецов и славун сакатов помияров и да бягат

    22:49 12.11.2025

  • 4 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Законите се пишат на свинско краче

    23:03 12.11.2025

