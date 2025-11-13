Времето днес, прогноза за четвъртък, 13 ноември: Слънчево, остава мъгливо в Дунавската равнина

Денят ще започне с ясно и почти тихо време, а в ранното утро на много места в низините, котловините и около водните басейни ще има мъгла или ниска слоеста облачност, предаде БНР.

През деня ще бъде слънчево, но в Дунавската равнина ще се задържи мъгливо почти през целия ден. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, малко по-ниски в котловините от Югозападна България, в София – 2°. Максималните температури ще варират между 12° и 17°, в София – 14°.



В планините ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 м ще бъде около 11°, а на 2000 м – около 3°.



Сутринта по Черноморието се очаква мъгла или ниска слоеста облачност. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър. Максималните температури ще бъдат до 14°-15°, малко по-ниски от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.