Новини
България »
Кабинетът приема на извънредно заседание бюджетните закони за 2026-та и ги внася в парламента

13 Ноември, 2025 05:59, обновена 13 Ноември, 2025 06:05 581 7

  • правителство-
  • бюджет-
  • парламент

Това ще стане, въпреки повторната отмяна на заседание на Националния тристранен съвет заради отказа на бизнеса да участва в работата му

Кабинетът приема на извънредно заседание бюджетните закони за 2026-та и ги внася в парламента - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Очаква се още днес правителството да приеме на извънредно заседание бюджетните закони за следващата година и да ги внесе за окончателно одобрение в парламента, предаде БНР.

Това ще стане, въпреки повторната отмяна на заседание на Националния тристранен съвет заради отказа на бизнеса да участва в работата му.

Четирите работодателски организации категорично отхвърлиха предлаганата план-сметка на държавата. Тя предвижда двойно увеличение на данък дивидент, ръст на осигуровките за пенсия с 2 процентни пункта и изпреварващо повишение на максималния осигурителен доход.

В своя позиция от Асоциацията на работодателите обявиха, че в настоящия проект на държавен бюджет се отстъпва от заявената от управляващото мнозинство позиция за запазване на данъчно-осигурителния модел на България, като се изземват допълнителни средства от реалния сектор, за да се финансират неефективни разходи в бюджетната сфера. Затова бизнесът не приема да участва във формално обсъждане на най-важния закон в държавата и няма да легитимира подобно решение.

"Исканията ни са ясни - отпадане на 2 процентни пункта увеличаване на осигурителната вноска за фонд "Пенсии", отпадане на данък "дивидент", двукратното увеличение, отпадане на софтуер за управление на продажби в търговските обекти и редуциране ръста на максималния осигурителен доход до 4430 лв., както е записано в настоящата бюджетна прогноза", заяви във вторник Станислав Попдончев, заместник-председател на БСК.

Премиерът Росен Желязков от своя страна коментира, че придвижването на бюджетните закони може да стане и без съгласуване в Тристранния съвет:

"Бюджетната процедура не може да бъде блокирана, защото това е автономно право на правителството и на Народното събрание. Този бюджет, той е по-скоро консервативен, за да може спокойно и без социално напрежение да влезем в следващата година."

Ако отпаднат едни от планираните приходи, трябва да се намерят алтернативи, допълни Желязков.

След последната позиция на бизнеса, от правителството подчертаха, че добрият управленски тон изисква да се консултират с всички социални партньори, но повторният отказ на част от тях да участват в заседанието на НСТС дава ясна оценка за отношението им към бюджета. Затова и правителството ще одобри законопроектите, свързани с план сметката за следващата година, във вида, съгласуван с партиите, подкрепящи правителството..


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
  • 1 Иван

    6 1 Отговор
    Синдикатите нямат място на такива беседи защото са фалшиви и не защитават правата на работниците! Да се махат!

    06:12 13.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Чичо Сюлейман

    4 1 Отговор
    Взимат от работещия в частния сектор за да дадат на хрантутника на държавна издръжка...
    Никаква воля и реформи за съкращаване на държавна та администрация.

    06:34 13.11.2025

  • 4 Попето

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    Въвеждането на еврото се случва по същия не демократичен начин. Властта днес е тоталитарна, дори по-вече от времето преди 89-та. А тези, които би трябвало и имат сили и възможности да протестират, си организират предстоящите празници. Няма и ярки водачи, за да има протести.

    Коментиран от #5

    06:36 13.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 очевидец

    3 0 Отговор
    Румъния обяви годишна инфлация от близо 10 на сто -

    Другата година и ние, благодарение на Крадеца от Банкя.

    06:42 13.11.2025

  • 7 Факти защо триете постовете на хората

    1 0 Отговор
    Това не се ли нарича диктатура? Да гласуваш нещо на всяка цена, да минеш през трупове, само и само да наложиш това, което са решили толупа и дебелия феномен ? И въпросът е: Защо и къде са младите хора, защо мълчат, от какво са уплашени и КОЙ ги плаши? Къде са студентите? На всякъде по света младите хора са двигателят на промените, а у нас сигурно са много доволни да ги управляват бандити и за това си траят. Вижте какво правят в Сърбия, Гърция и на всякъде, където не са доволни от политиките на диктатура. Срам и за работещите, които изкарват парите в държавата, а сега, когато им бъркат в джобовете, си кротуват. Това означава, че им е добре и са съгласни да ги грабят бандитите-управляващи, и да издържат угоените и преяждащи храненици на държавната хранилка.

    06:55 13.11.2025

