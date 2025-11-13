Мартин Димитров за бюджета: Управляващите тръгват на война с бизнеса и средната класа

Няма национален план за действие. Жечо Станков дойде за една кратка процедура в НС и не беше убедителен. Трябва да се поиска помощ и координация от ЕС за случващото се с "Лукойл". Това трябва да се направи спешно от правителството. Този особен управител трябва да е управлявал голяма компания и да е постигал успехи, за да може да се справи. Щом се констатира какво липсва - веднага да бъде попълнен държавния резерв с горивата. Имаме сериозни забележки и затова не участваме в националния план. Това заяви Мартин Димитров пред журналисти в кулоарите на НС.
Не трябва да допускаме повишаване на цените, трябва ни национален план, а не хаос, който виждаме в момента, подчерта още той.
Що се отнася до бюджета, той заяви, че оценката на бизнеса е много негативна и тяхната оценка също е такава. "Не знам какво правят тези хора, но ще влезем в дългова спирала, тръгнали са на война със средната класа и на война с бизнеса. Правителството нарушава един 25 -годишен публичен консенсус, взривяват публичните финанси. Има една маниакалност за взимане на заеми и за харчене и това ги събира управляващите", каза още Димитров.
"България все още не е изградила демокрацията си. Когато говорим за бюджета - не застават всички страни за дебат", заяви Ивайло Мирчев.
Ивайло Мирчев смята, че първите две седмици от налагане на санкциите срещу "Лукойл" са били проспани от България и правителството все още не е предоставило план за действие.
"Да, България" смятат, че бензиностанциите на "Лукойл" не са такъв процент, а големият проблем в България е работят ли складовете на рафинерията, в които са горивата.
От "Да, България" обявиха, че не искат да всяват паника, но са длъжни да споделят притесненията си.
"Единственото, което е важно днес, ако има отговорни политически сили - какво се случва с цените за хората на 22 ноември. Това е единственият важен въпрос, да не се допусне паника и държавата да гарантира спокойствие и пазарът да бъде на нормалните цени", добави Мирчев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Управляващите
Коментиран от #3
13:23 13.11.2025
2 Мартинчо
Коментиран от #4, #15
13:26 13.11.2025
3 Решението е
До коментар #1 от "Управляващите":Всички депутати които са против пеевско-герберските крадци да напуснат народното събрание. Нека двете Мазни и Охранени парчета Тиквата Борисов и ПееФ да се гърчат сами.
Коментиран от #11, #18
13:26 13.11.2025
4 Отговор
До коментар #2 от "Мартинчо":Същото което са работили Тиквата и Пеевски. Нищо!
Коментиран от #19
13:27 13.11.2025
5 То друго яче не могат.
13:28 13.11.2025
6 Дедо
13:30 13.11.2025
7 няма лошо
13:35 13.11.2025
8 Факт
13:37 13.11.2025
9 Всичко приключи
Продажници.
13:40 13.11.2025
10 аутист
13:40 13.11.2025
11 Че кой им вярва
До коментар #3 от "Решението е":Аз дори не ходя да гласувам.
Няма и да отида щот, всичко се манипулира.
Американски фирми ни управляват.
13:43 13.11.2025
12 Капитан Крийч
13:45 13.11.2025
13 Реалист
13:48 13.11.2025
14 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡
За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
Продължават с ремонтите на ремонтите
Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите, адвокатите на мафията - Прокуратурата, съдии и силоваци.
Сега пак готвят нов грабеж, нов заем от 21 млрд.
Коментиран от #21
13:51 13.11.2025
15 лесно е
До коментар #2 от "Мартинчо":то е много лесно- Нищо
13:54 13.11.2025
16 си дзън
13:56 13.11.2025
17 Промяна
14:06 13.11.2025
18 Промяна
До коментар #3 от "Решението е":ГЪРЧАТ СЕ САБОТАЖНИЦИТЕ ГЪРЧАТ СЕ АЛА БАЛИСТИТЕ ГЪРЧАТ СЕ ПРОПУТИНИСТИТЕ ВРЕМЕ Е БЪЛГАРИЯ ДА ВЛЕЗЕ В ИСТИНСКАТА ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗАКОНИ ПРАВИЛА ЗА САБОТАЖНИЦИТЕ ЗА ДЪЛБОКАТА ДЪРЖАВА ПО ЕВРОПЕЙСКИ
14:08 13.11.2025
19 Промяна
До коментар #4 от "Отговор":МАЛТИНЧО ДАЖЕ НЕ МОЖЕ ДА ГОВОРИ И ТИ ЛИ СИ КАТО НЕГО ЛЪЖЕШ ЛЕЖИШ БЕЗ ПРОФЕСИЯ СИ НО КРАДЕШ ОТ БЮДЖЕТА НИ МАЛТИНЧОВЦИ СТЕ ПОЗОР БЕЗДЕЛНИЦИ СТЕ НО И АЛЧНИ
14:10 13.11.2025
20 Гост
Средната класа иска работа, иска права, иска законност и обществени услуги срещу данъците си.
Много иска, средната класа - ще бъде душена и мачкана до затриване.
Полезна за управляващите е низшата класа. Доволна е на малко. Подскача според тоягата. Не иска да се образова, за което не може и да мисли и да има претенции за нещо повече.
Да живей низшата класа. На нея ще се раздават центове срещу Ура.
14:10 13.11.2025
21 Промяна
До коментар #14 от "Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡":ЗАЩО ДА НЕ ПОЛУЧАВАТ ТИЗАЩО НЕ РАБОТИШ РАБОТА ЗА ПАРИ 6 ЗАВИСТ БЕЗКРАЙНА ОТ БЕЗСЕЛНИЦИТУК
14:11 13.11.2025
22 Ами
Коментиран от #24
14:12 13.11.2025
23 Промяна
14:12 13.11.2025
24 Промяна
До коментар #22 от "Ами":БРЕЙ ТИ ВИДЯ ЛИ КАКВО СИ НАДРАСКАЛ КАТО СИ БЕДЕН САМ СИ ВИНЖВЕН ВИЖ РАДЕВ Е МИЛИОНЕР ИСКАЙ ОТ НЕГО ХАХАХАХАХА МОЖЕ ДА ТЕ ПРИБЕРЕ В ДЪРЖАВНАТА СИ РЕЗИДИНЦИЯ
Коментиран от #25
14:15 13.11.2025
25 Интересно
До коментар #24 от "Промяна":С тази граматика, явно си някой държавен служител. Имаш ли пет думи, без правописна грешка?
Коментиран от #27
14:19 13.11.2025
26 СЗО
14:19 13.11.2025
27 Промяна
До коментар #25 от "Интересно":Държавен служител е МАЛТИНЧО И НЯКОЛКОТО ПОКРАЙ НЕГО нищоправещи лежат лъжат прибират
14:21 13.11.2025