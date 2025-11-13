Мартин Димитров за бюджета: Управляващите тръгват на война с бизнеса и средната класа

Няма национален план за действие. Жечо Станков дойде за една кратка процедура в НС и не беше убедителен. Трябва да се поиска помощ и координация от ЕС за случващото се с "Лукойл". Това трябва да се направи спешно от правителството. Този особен управител трябва да е управлявал голяма компания и да е постигал успехи, за да може да се справи. Щом се констатира какво липсва - веднага да бъде попълнен държавния резерв с горивата. Имаме сериозни забележки и затова не участваме в националния план. Това заяви Мартин Димитров пред журналисти в кулоарите на НС.

Не трябва да допускаме повишаване на цените, трябва ни национален план, а не хаос, който виждаме в момента, подчерта още той.

Що се отнася до бюджета, той заяви, че оценката на бизнеса е много негативна и тяхната оценка също е такава. "Не знам какво правят тези хора, но ще влезем в дългова спирала, тръгнали са на война със средната класа и на война с бизнеса. Правителството нарушава един 25 -годишен публичен консенсус, взривяват публичните финанси. Има една маниакалност за взимане на заеми и за харчене и това ги събира управляващите", каза още Димитров.

"България все още не е изградила демокрацията си. Когато говорим за бюджета - не застават всички страни за дебат", заяви Ивайло Мирчев.

Ивайло Мирчев смята, че първите две седмици от налагане на санкциите срещу "Лукойл" са били проспани от България и правителството все още не е предоставило план за действие.

"Да, България" смятат, че бензиностанциите на "Лукойл" не са такъв процент, а големият проблем в България е работят ли складовете на рафинерията, в които са горивата.

От "Да, България" обявиха, че не искат да всяват паника, но са длъжни да споделят притесненията си.

"Единственото, което е важно днес, ако има отговорни политически сили - какво се случва с цените за хората на 22 ноември. Това е единственият важен въпрос, да не се допусне паника и държавата да гарантира спокойствие и пазарът да бъде на нормалните цени", добави Мирчев.