Мартин Димитров за бюджета: Управляващите тръгват на война с бизнеса и средната класа

13 Ноември, 2025 13:21 788 27

Не трябва да допускаме повишаване на цените, трябва ни национален план, а не хаос, който виждаме в момента, подчерта още той

Мария Атанасова

Няма национален план за действие. Жечо Станков дойде за една кратка процедура в НС и не беше убедителен. Трябва да се поиска помощ и координация от ЕС за случващото се с "Лукойл". Това трябва да се направи спешно от правителството. Този особен управител трябва да е управлявал голяма компания и да е постигал успехи, за да може да се справи. Щом се констатира какво липсва - веднага да бъде попълнен държавния резерв с горивата. Имаме сериозни забележки и затова не участваме в националния план. Това заяви Мартин Димитров пред журналисти в кулоарите на НС.

Не трябва да допускаме повишаване на цените, трябва ни национален план, а не хаос, който виждаме в момента, подчерта още той.

Що се отнася до бюджета, той заяви, че оценката на бизнеса е много негативна и тяхната оценка също е такава. "Не знам какво правят тези хора, но ще влезем в дългова спирала, тръгнали са на война със средната класа и на война с бизнеса. Правителството нарушава един 25 -годишен публичен консенсус, взривяват публичните финанси. Има една маниакалност за взимане на заеми и за харчене и това ги събира управляващите", каза още Димитров.

"България все още не е изградила демокрацията си. Когато говорим за бюджета - не застават всички страни за дебат", заяви Ивайло Мирчев.

Ивайло Мирчев смята, че първите две седмици от налагане на санкциите срещу "Лукойл" са били проспани от България и правителството все още не е предоставило план за действие.

"Да, България" смятат, че бензиностанциите на "Лукойл" не са такъв процент, а големият проблем в България е работят ли складовете на рафинерията, в които са горивата.

От "Да, България" обявиха, че не искат да всяват паника, но са длъжни да споделят притесненията си.

"Единственото, което е важно днес, ако има отговорни политически сили - какво се случва с цените за хората на 22 ноември. Това е единственият важен въпрос, да не се допусне паника и държавата да гарантира спокойствие и пазарът да бъде на нормалните цени", добави Мирчев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Управляващите

    7 2 Отговор
    Ще го д.....у.....ат......

    Коментиран от #3

    13:23 13.11.2025

  • 2 Мартинчо

    8 5 Отговор
    защо не кажеш, какво си работил през целият си съзнателен живот!

    Коментиран от #4, #15

    13:26 13.11.2025

  • 3 Решението е

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Управляващите":

    Всички депутати които са против пеевско-герберските крадци да напуснат народното събрание. Нека двете Мазни и Охранени парчета Тиквата Борисов и ПееФ да се гърчат сами.

    Коментиран от #11, #18

    13:26 13.11.2025

  • 4 Отговор

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мартинчо":

    Същото което са работили Тиквата и Пеевски. Нищо!

    Коментиран от #19

    13:27 13.11.2025

  • 5 То друго яче не могат.

    3 2 Отговор
    От някъде трябва да се дой.

    13:28 13.11.2025

  • 6 Дедо

    10 1 Отговор
    Всички с офицерски чин в полицията вече получават над 5000 лева месечно. При пенсиониране ще получат 100 хиляди лева от 20 брутни работни заплати.

    13:30 13.11.2025

  • 7 няма лошо

    3 0 Отговор
    Това увеличение на осигуровките ще се избие от повишение на цените. Нормално и законно е всеки бизнес да си ги калкулира.

    13:35 13.11.2025

  • 8 Факт

    1 0 Отговор
    Коя е първопричината?

    13:37 13.11.2025

  • 9 Всичко приключи

    6 0 Отговор
    Махайте се от Държавата. махайте се и никога не се връщайте.

    Продажници.

    13:40 13.11.2025

  • 10 аутист

    2 0 Отговор
    дс агенти и другата мафия пак си поделят страната ни

    13:40 13.11.2025

  • 11 Че кой им вярва

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Решението е":

    Аз дори не ходя да гласувам.

    Няма и да отида щот, всичко се манипулира.

    Американски фирми ни управляват.

    13:43 13.11.2025

  • 12 Капитан Крийч

    7 0 Отговор
    Криза с горивата - това е добре. Ганю може да се събуди само ако му попречиш да си кара дизеларката и му изпразниш хладилника. И двете ще се случат януари 2026.

    13:45 13.11.2025

  • 13 Реалист

    3 4 Отговор
    Мартине, доста слаб икономист си...с ниво на знания на студент 2-3ти курс. Слугуването на Променкаджиите на Фатмака съвсем те е принизило...

    13:48 13.11.2025

  • 14 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    5 1 Отговор
    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите !
    За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Продължават с ремонтите на ремонтите
    Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите, адвокатите на мафията - Прокуратурата, съдии и силоваци.
    Сега пак готвят нов грабеж, нов заем от 21 млрд.

    Коментиран от #21

    13:51 13.11.2025

  • 15 лесно е

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мартинчо":

    то е много лесно- Нищо

    13:54 13.11.2025

  • 16 си дзън

    2 0 Отговор
    Жертвите от войната с бизнеса ще са работниците, искащи социализъм

    13:56 13.11.2025

  • 17 Промяна

    1 0 Отговор
    ТОВА НЕЩО ПРЕЗ ЖИВОТА СИ НИЩО НЕ Е РАБОТИЛО НИКЪДЕ КОИ ГЛАСУВАТ ЗА ТОВА НЕЩО ДА ЛЕЖИ ДА ЛЪЖЕ ДА САБОТИРА КОИ СА ТЕЗИ ЗА МЕН СА ПОЗОР

    14:06 13.11.2025

  • 18 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Решението е":

    ГЪРЧАТ СЕ САБОТАЖНИЦИТЕ ГЪРЧАТ СЕ АЛА БАЛИСТИТЕ ГЪРЧАТ СЕ ПРОПУТИНИСТИТЕ ВРЕМЕ Е БЪЛГАРИЯ ДА ВЛЕЗЕ В ИСТИНСКАТА ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗАКОНИ ПРАВИЛА ЗА САБОТАЖНИЦИТЕ ЗА ДЪЛБОКАТА ДЪРЖАВА ПО ЕВРОПЕЙСКИ

    14:08 13.11.2025

  • 19 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Отговор":

    МАЛТИНЧО ДАЖЕ НЕ МОЖЕ ДА ГОВОРИ И ТИ ЛИ СИ КАТО НЕГО ЛЪЖЕШ ЛЕЖИШ БЕЗ ПРОФЕСИЯ СИ НО КРАДЕШ ОТ БЮДЖЕТА НИ МАЛТИНЧОВЦИ СТЕ ПОЗОР БЕЗДЕЛНИЦИ СТЕ НО И АЛЧНИ

    14:10 13.11.2025

  • 20 Гост

    1 1 Отговор
    Средната класа пречи на управляващите в България.
    Средната класа иска работа, иска права, иска законност и обществени услуги срещу данъците си.
    Много иска, средната класа - ще бъде душена и мачкана до затриване.
    Полезна за управляващите е низшата класа. Доволна е на малко. Подскача според тоягата. Не иска да се образова, за което не може и да мисли и да има претенции за нещо повече.
    Да живей низшата класа. На нея ще се раздават центове срещу Ура.

    14:10 13.11.2025

  • 21 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡":

    ЗАЩО ДА НЕ ПОЛУЧАВАТ ТИЗАЩО НЕ РАБОТИШ РАБОТА ЗА ПАРИ 6 ЗАВИСТ БЕЗКРАЙНА ОТ БЕЗСЕЛНИЦИТУК

    14:11 13.11.2025

  • 22 Ами

    1 1 Отговор
    хайде де, народа чака някой да го поведе на война срещу управляващите и техните калинки

    Коментиран от #24

    14:12 13.11.2025

  • 23 Промяна

    1 1 Отговор
    ЗАЩО ДА НЕ ПОЛУЧАВАТ ТИЗАЩО НЕ РАБОТИШ РАБОТА ЗА ПАРИ 6 ЗАВИСТ БЕЗКРАЙНА ОТ БЕЗСЕЛНИЦИТУК

    14:12 13.11.2025

  • 24 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Ами":

    БРЕЙ ТИ ВИДЯ ЛИ КАКВО СИ НАДРАСКАЛ КАТО СИ БЕДЕН САМ СИ ВИНЖВЕН ВИЖ РАДЕВ Е МИЛИОНЕР ИСКАЙ ОТ НЕГО ХАХАХАХАХА МОЖЕ ДА ТЕ ПРИБЕРЕ В ДЪРЖАВНАТА СИ РЕЗИДИНЦИЯ

    Коментиран от #25

    14:15 13.11.2025

  • 25 Интересно

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Промяна":

    С тази граматика, явно си някой държавен служител. Имаш ли пет думи, без правописна грешка?

    Коментиран от #27

    14:19 13.11.2025

  • 26 СЗО

    0 2 Отговор
    На тиквата и прасето бизнес и средна класа не им трябва- техния бизнес с краденето няма да е засегнат от данъците, а средната класа трудно се управлява (защото е по умна и независима)

    14:19 13.11.2025

  • 27 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Интересно":

    Държавен служител е МАЛТИНЧО И НЯКОЛКОТО ПОКРАЙ НЕГО нищоправещи лежат лъжат прибират

    14:21 13.11.2025

