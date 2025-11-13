Новини
Еленко Божков: Правителството се грижи коалицията "Магнитски" да се облагодетелства от санкциите върху "Лукойл"

13 Ноември, 2025 14:12 394 2

  • еленко божков-
  • коалиция магнитски-
  • санкции-
  • лукойл-
  • облагодетелстване

Законът за особения търговски управител е противоправен. Няма нищо общо с европейското право, заяви енергийният експерт

Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Всеки, който разбира от право, ще очаква да има вето над този закон. Беше задължително да има вето!"

Това заяви пред БНР Еленко Божков, енергиен експерт и бивш служебен заместник-министър на енергетиката, за ветото на президента Радев върху законовите промени, засягащи статута на особения търговски управител на "Лукойл".

Той посочи, че законът "няма нищо общо с европейското право" и го сравни действащ вече в Германия подобен закон, като открои "големи различия, които правят нашия противоправен".

"Основните отлики от германския закон - няма лимитативен списък на правомощията на този особен търговски управител, за разлика от германския. Не са изписани правата, не му е изрично забранено да се разпорежда с активи.

Няма контролен орган, който да упражнява контрол. Как в Германия има такъв контролен орган, а тук няма никакъв? Защо няма никакъв съдебен контрол върху действията на особения търговски управител? Защо няма лимитиран срок? Защо е премахнато ограничението от трима управители?

Той е много прост отговорът. Правителството се грижи за това да даде възможност на коалицията "Магнитски", от която то е част, да злоупотребява и да се облагодетелства от това санкционно действие върху "Лукойл". Нещата са толкова прозрачни и ясни!", коментира Еленко Божков в предаването "12+3".

Експертът отказа да "пророкува" какво би се случило на пазара на горивата, ако ни бъде отказана дерогация от санкциите, защото не може да каже "окуражаващи предположения".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Електра

    1 3 Отговор
    Тоя доказан терорист и пудела на другаря Боташ е за затвора, не за екрана...

    14:21 13.11.2025

  • 2 Няма нищо общо със

    1 0 Отговор
    Европейското право.. !? Да така е и така беше ще бъде а НАЙ ВАЖНО И ТЕ ЛайеН Урсула и преди това Меркел мълчаха и крадяха и ние мълчахме и МЪЛЧИМ СПИМ. ТОВА Е ДЕМОНА СЪС КРАЦИЯТА.

    14:24 13.11.2025

