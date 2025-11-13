Новини
България »
Гюнер Тахир: С АПС Доган ще стигне до под кривата круша, но все пак нека да пробва

Гюнер Тахир: С АПС Доган ще стигне до под кривата круша, но все пак нека да пробва

13 Ноември, 2025 15:51 402 7

  • гюнер тахир-
  • доган-
  • апс

Каквото и да направят, разбират, че не са в добра кондиция, посочи Гюнер Тахир. И допълни, че и хората в Турция не са очаквали да има разцепване на ДПС

Гюнер Тахир: С АПС Доган ще стигне до под кривата круша, но все пак нека да пробва - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Възможностите на тази партия, която ще се учреди в събота – Алианс за права и свободи (АПС), са ограничени, заяви в интервю пред БНР Гюнер Тахир, бивш член на ДПС.

"Доган ще стигне до под кривата круша, но все пак нека да пробва", допълни той.

Тахир като човек натрупал 36 години опит в ДПС обясни, че изборите се правят от кметовете, а хората по кметства и общини са поставени в зависимост. Преди година, когато ДПС се разцепи на Доган и Пеевски, кметовете са били почти по-равно, но "сега ситуацията не е такава".

"Ще се види доколко има подкрепа, защото българската политика ни показва, че дори хора, които са били авторитети като президента Петър Стоянов, Георги Първанов, застанаха начело на партия, сформираха партия и поставиха доверени лица, не постигнаха никакъв резултата. И Доган е така, вече 36 години е в политиката и трябваше да се отдръпне навреме, а не сега да е поставен в екстремни условия", каза Тахир.

Според него Доган може би защото търси реванш, но два дни преди конференцията не се знае кой ще е начело.

Единият вариант бил Доган отново да е начело на АПС за година и да отстъпи мястото, лидер може да бъда Танер Али, но най-вероятно е лидер на АПС да бъде евродепутатът Илхан Кючюк.

"Каквото и да направят, разбират, че не са в добра кондиция", посочи Гюнер Тахир. И допълни, че и хората в Турция не са очаквали да има разцепване на ДПС, но след като се е случило бързо са се ориентирали. А главният координатор в Истанбул отдавна е минал на страната на ДПС-НН.

"Много хора в България и извън страната имаха определени критики по начина, по който Доган ръководеше партията и в лицето на Пеевски виждат човека, който се е справил с проблема. Виждаме, че в ПГ на ДПС-НН освен Пеевски, който почти не казва нищо, другите замлъкнаха", коментира Гюнер Тахир.

Събарянето на сараите в Бояна той оприличи на взривения мавзолей на Георги Димитров от Евгени Бакърджиев, за да няма символ на комунизма.

"Сега по същия начин прави Пеевски, събаряйки ненужните сараи, защото те са комплекс, направен чрез нечий труд. Приключихме с Доган, но цял живот да не изграждал нищо, а само да си събарял, също има символ", сподели мнението си Тахир.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роден в НРБ

    2 1 Отговор
    всички турци трябва да стигнат до анадола

    15:55 13.11.2025

  • 2 Питам:

    5 0 Отговор
    Другаря бивш депутатИН от къде изкопа 2 /ДВА/ МИЛИОНА ЛЕВА ЗА ДА КУПИ ТЕЦ ШУМЕН? И за си не трае а призовава за честност и почтеност?

    15:55 13.11.2025

  • 3 муцунка

    3 0 Отговор
    Може и до правата ябълка да достигне,пък знайш ли?!

    15:56 13.11.2025

  • 4 ДПС - стар обор

    2 1 Отговор
    Едно време кога Сокола летеше беше готино. Имаше банкети, ядеше се на корем и за десерт идваха да танцуват 18 годишни пиленца. Сега ускубания Сокол може само да направи някоя раздава и за мезе да докара 5-6 проскубани 50-годишни родопски кокошки.

    15:56 13.11.2025

  • 5 Иска ми се

    1 0 Отговор
    Доган ,Пеевски Борисов ,и тримата в една килия .

    Коментиран от #6

    15:57 13.11.2025

  • 6 Ъхъъъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Иска ми се":

    Много повече са от тримата.
    По скоро един необитаем остров

    15:59 13.11.2025

  • 7 Стефко

    0 0 Отговор
    Вярно е, че по места кметовете са оставени под някакъв вид зависимост, но е не са народа. А народ трудно се поставя под зависимост в днешно време.

    16:05 13.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове