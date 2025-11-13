Гюнер Тахир: С АПС Доган ще стигне до под кривата круша, но все пак нека да пробва

Възможностите на тази партия, която ще се учреди в събота – Алианс за права и свободи (АПС), са ограничени, заяви в интервю пред БНР Гюнер Тахир, бивш член на ДПС.

"Доган ще стигне до под кривата круша, но все пак нека да пробва", допълни той.

Тахир като човек натрупал 36 години опит в ДПС обясни, че изборите се правят от кметовете, а хората по кметства и общини са поставени в зависимост. Преди година, когато ДПС се разцепи на Доган и Пеевски, кметовете са били почти по-равно, но "сега ситуацията не е такава".

"Ще се види доколко има подкрепа, защото българската политика ни показва, че дори хора, които са били авторитети като президента Петър Стоянов, Георги Първанов, застанаха начело на партия, сформираха партия и поставиха доверени лица, не постигнаха никакъв резултата. И Доган е така, вече 36 години е в политиката и трябваше да се отдръпне навреме, а не сега да е поставен в екстремни условия", каза Тахир.

Според него Доган може би защото търси реванш, но два дни преди конференцията не се знае кой ще е начело.

Единият вариант бил Доган отново да е начело на АПС за година и да отстъпи мястото, лидер може да бъда Танер Али, но най-вероятно е лидер на АПС да бъде евродепутатът Илхан Кючюк.

"Каквото и да направят, разбират, че не са в добра кондиция", посочи Гюнер Тахир. И допълни, че и хората в Турция не са очаквали да има разцепване на ДПС, но след като се е случило бързо са се ориентирали. А главният координатор в Истанбул отдавна е минал на страната на ДПС-НН.

"Много хора в България и извън страната имаха определени критики по начина, по който Доган ръководеше партията и в лицето на Пеевски виждат човека, който се е справил с проблема. Виждаме, че в ПГ на ДПС-НН освен Пеевски, който почти не казва нищо, другите замлъкнаха", коментира Гюнер Тахир.

Събарянето на сараите в Бояна той оприличи на взривения мавзолей на Георги Димитров от Евгени Бакърджиев, за да няма символ на комунизма.

"Сега по същия начин прави Пеевски, събаряйки ненужните сараи, защото те са комплекс, направен чрез нечий труд. Приключихме с Доган, но цял живот да не изграждал нищо, а само да си събарял, също има символ", сподели мнението си Тахир.