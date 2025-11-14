Времето днес, прогноза за петък, 14 ноември: Слънчево и тихо, мъгли в долното течение на Тунджа и Марица

През нощта ще бъде безоблачно и тихо и до сутринта отново на много места ще се образуват мъгли, предаде БНТ.

Минималните температури ще бъдат от 0° до 9°, в София - около 0°, а максималните ще бъдат между 10° и 18°, в София- около 16°. През деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево и почти тихо и на места, вече не само в Дунавската равнина, но и по долното поречие на Тунджа и Марица, почти през целия ден ще се задържи мъгливо.

И по Черноморието сутринта видимостта ще е намалена, но през деня ще бъде слънчево, със слаб вятър. Максималните температури ще са от 14° до 16°, малко по-ниски от температурата на морската вода.

Добри условия за туризъм в планините – слънчево време, със слаб, по високите части - умерен вятър от запад-северозапад.