Ваня Григорова: Втора градска болница в София има сериозни конструктивни проблеми на част от сградата

13 Ноември, 2025 19:39 628 9

В комисията по здравеопазване през пролетта са получени писма от ръководството на лечебното заведение

Ваня Григорова: Втора градска болница в София има сериозни конструктивни проблеми на част от сградата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Втора градска болница в София има сериозни конструктивни проблеми, съобщи пред журналисти в Столичния общински съвет (СОС) общинският съветник и председател на комисията по здравеопазване в Съвета Ваня Григорова.

Тя подчерта, че Втора градска болница е една от малкото останали общински многопрофилни болници за активно лечение в София. В комисията по здравеопазване през пролетта са получени писма от ръководството на лечебното заведение, в които съобщават за сериозни конструктивни проблеми на част от сградата, припомни БТА.

Преди три седмици пуснахме доклад, с който трябваше да се осигури финансиране за укрепването на сградите. Вече два пъти групата на ГЕРБ-СДС саботира доклада и той въобще не стига до гласуване на сесия на СОС, посочи Григорова. Според нея това е целенасочено и цели закриване на общинското лечебно заведение.

Григорова припомни, че е вносител на доклад в СОС за отпускане на 1,4 млн. лв. за закупуване на ангиограф (ключов апарат за диагностика на сърдечно-съдови заболявания), който все още не е закупен. Обществената поръчка вече два пъти се проваля, тъй като условията, които са заложени в нея, са неконкурентни, тоест са такива, че една конкретна фирма да я спечели, каза Григорова.

Според кмета Терзиев проблем няма, а ръководството на Столичната община, до което също са адресирани писмата на ръководството на болницата, мълчи, посочи общинският съветник. Докато съм в Столичната община, ще направя всичко възможно да не затвори нито едно общинска болница, заяви общинският съветник и призовава общинските съветници да отидат на място да видят състоянието на болница. Общинските лечебни заведения са в много тежко състояние откъм материална база и това е наследство от предходното управление на града, посочи още Ваня Григорова.


