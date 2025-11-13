Даниел Митов каза какво иска да има в МВР

"Темата за заплатите в МВР може да се обсъжда цяла нощ, докато стигнем до консенсус. Техническото обезпечаване на МВР и на полицията като институция, си е проблем, който си съществува от години. Част от проблемите са решавани, част си вървят във времето, така че предстоят да бъдат решение."

Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов по време на изслушването си в ресорната парламентарна комисия.

По думите му има няколко направления като цел пред МВР - администрацията на вътрешното ведомство да се дигитализира и електронизира, уточни news.bg.

"Това пренасяне на хартия трябва да спре. До края на годината МВР ще може да работи с електронизация, но вътрешната комуникация все още не електронизирана. Трябва да бъде електронизирана дейността на "Човешки ресурс" в МВР", посочи той.

На Митов му се иска да види две неща в полицията - органите на реда да имат модерни тейзъри и бодикамери.

"Използването на бодикамерите от служителите на МВР е задължително. Колкото пъти трябва, ще обиколим страната, за да убедим полицаите, че бодикмарите са необходими. Бодикамерата показва как се е развива ситуацията - от една страна на полицията, а от друга на гражданите", поясни вътрешният министър.