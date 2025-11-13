Новини
Даниел Митов каза какво иска да има в МВР

Даниел Митов каза какво иска да има в МВР

13 Ноември, 2025

Използването на бодикамерите от служителите на МВР е задължително

Даниел Митов каза какво иска да има в МВР - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Темата за заплатите в МВР може да се обсъжда цяла нощ, докато стигнем до консенсус. Техническото обезпечаване на МВР и на полицията като институция, си е проблем, който си съществува от години. Част от проблемите са решавани, част си вървят във времето, така че предстоят да бъдат решение."

Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов по време на изслушването си в ресорната парламентарна комисия.

По думите му има няколко направления като цел пред МВР - администрацията на вътрешното ведомство да се дигитализира и електронизира, уточни news.bg.

"Това пренасяне на хартия трябва да спре. До края на годината МВР ще може да работи с електронизация, но вътрешната комуникация все още не електронизирана. Трябва да бъде електронизирана дейността на "Човешки ресурс" в МВР", посочи той.

На Митов му се иска да види две неща в полицията - органите на реда да имат модерни тейзъри и бодикамери.

"Използването на бодикамерите от служителите на МВР е задължително. Колкото пъти трябва, ще обиколим страната, за да убедим полицаите, че бодикмарите са необходими. Бодикамерата показва как се е развива ситуацията - от една страна на полицията, а от друга на гражданите", поясни вътрешният министър.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Николова , София

    21 0 Отговор
    Този прем.итиф е част от мутро мафията на тикта и онова ...

    Коментиран от #8

    20:11 13.11.2025

  • 2 Аве

    10 0 Отговор
    митооов... в общинси град, няма в центъра за обслужване, услуга, като си бракуваш мпс-то, да идеш да върнеш едни табели, и да ти обработят данните в един компютър. Трябва да ходиш в областния град. От марс апарати пращат снимки за няма и 20 мин. бе.....

    20:15 13.11.2025

  • 3 очевидец

    18 1 Отговор
    Убие човек- оправдаят го. Прегази куче - до 8 години затвор.
    Европейски ценности. Изтрещяло общество!

    20:15 13.11.2025

  • 4 име

    11 0 Отговор
    Ешш, ай по-полекичка с тейзърите, че много комплексарчета симулират работа като куки, ще има разправии. Много хамерикански филми гледате.

    20:17 13.11.2025

  • 5 Лост

    9 0 Отговор
    Митов да каже ,защо загина граничния полицай при Елените.Кой нареди да влязат в това време 30 минути след като той се появи там?

    20:18 13.11.2025

  • 6 Къдравата Сю

    13 0 Отговор
    Иска млади и свежи служители, да му правят компания!

    20:19 13.11.2025

  • 7 гошо

    10 0 Отговор
    Гейове?

    20:22 13.11.2025

  • 8 Ще те допълня

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Николова , София":

    КрасивА е министърката Дани Митов. Вечно се облизва, намига и закачливо се плези на всеки мъж в министерството.

    20:23 13.11.2025

  • 9 Администрацията отговаря на

    2 0 Отговор
    Големината на Територията на България това че в България не сме 10-15 милиона е друг проблем
    Трябва да се легализира видеорегистраторите в автомобилите и всеки участник в движението да снима в реално време ситуацията на пътя

    20:24 13.11.2025

  • 10 митовъ

    4 0 Отговор
    Даниела Митова направи мега поръчка за МВР.Закупува милиони дамски превръзки и топове тоалетна хартия.А за редовият ушев пръст в г..зъъъ.

    20:25 13.11.2025

  • 11 Митов, а на пенсионерите

    5 1 Отговор
    които работят в МВР и взимат пенсии И заплати щ им дадеш ли тейзъри?
    Да ги ползват взаимно да се събуждат от време на време?

    20:26 13.11.2025

  • 12 От МВР

    2 1 Отговор
    Говорете си, не ни пречите. Ние сме силата и властта при всяко правителство.

    20:30 13.11.2025

  • 13 Гост

    4 0 Отговор
    Женският пудел на пеефски дани митоф пак е изпълзял от кафеза

    20:31 13.11.2025

  • 14 сноу

    2 0 Отговор
    Тейзъри ,мейзъри и най вече гейзъри е останало в тая територия ...вече и българския език не се използва ..цяла Добруджа ,кърджали,хаскюю и всичко по родопите мели на турски,гетата шляпат на цигански а младото поколение т.е.келешите ломотят на идиотски ...а дани щял да ги електронизира...

    20:36 13.11.2025

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    СКОРО СЮ ЩЕ БЪДЕ ПОСТАВЕНА ПРЕД ДИЛЕМА - ДА ПРАТИ ДА АРЕСТУВАТ ББ И ДП
    ... ИЛИ ДА ХВЪРЛИ ОСТАВКА :))
    ......
    И САРАФОВ И ТОЙ ... И ТО ОТ АМЕРИКАНЦИТЕ

    20:39 13.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    П, Р, О, С, Т ЦЪРВУЛ.
    НЯМАШ МЯСТО НА ТАКАВА ПОЗИЦИЯ!

    20:40 13.11.2025

  • 18 Кую

    1 0 Отговор
    Вибратори,за да го обслужват.

    20:49 13.11.2025

  • 19 Този бодро подскача по левия тротоар

    2 0 Отговор
    Жалък герберски некадърник

    20:50 13.11.2025

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор
    Почина и съпругата на шофьора убит от НСО в катастрофата с Кирил Петков край Аксаково❗

    20:51 13.11.2025

  • 21 МП4

    1 0 Отговор
    С е р С е м И н а се обади !

    20:51 13.11.2025

  • 22 Айде бе

    0 0 Отговор
    На Министърката и се иска всяко младо полюцайче да и го набие в задният двор. Останалото не я интересува.

    20:55 13.11.2025

  • 23 ред

    0 0 Отговор
    Предлагам на господин Митов да забрани брадите и татуировките на показ на своите служители

    20:55 13.11.2025

  • 24 Да,бе

    0 0 Отговор
    Полицаите изпълняват заповедите на висшестоящите...Тоя смешник кого ще убеждава да изпълнява заповеди.

    21:01 13.11.2025

  • 25 Виви

    0 0 Отговор
    Дай им памперси и пенсия и заплата а на тия експертите ги пази че с тия заплати са ценни кадри.Вие знаете ли че има в министерството хора с под 2000лв заплати и те отнасят най много работа с документите. И да не забравим че и извънреден труд нямат за сметка на хора където си пишат за щяло и нещяло.Вижте си хубаво с ТЕЛК и пенсия и заплата царе .

    21:04 13.11.2025

