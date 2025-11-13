Даниел Митов каза какво иска да има в МВР

"Темата за заплатите в МВР може да се обсъжда цяла нощ, докато стигнем до консенсус. Техническото обезпечаване на МВР и на полицията като институция, си е проблем, който си съществува от години. Част от проблемите са решавани, част си вървят във времето, така че предстоят да бъдат решение."
Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов по време на изслушването си в ресорната парламентарна комисия.
По думите му има няколко направления като цел пред МВР - администрацията на вътрешното ведомство да се дигитализира и електронизира, уточни news.bg.
"Това пренасяне на хартия трябва да спре. До края на годината МВР ще може да работи с електронизация, но вътрешната комуникация все още не електронизирана. Трябва да бъде електронизирана дейността на "Човешки ресурс" в МВР", посочи той.
На Митов му се иска да види две неща в полицията - органите на реда да имат модерни тейзъри и бодикамери.
"Използването на бодикамерите от служителите на МВР е задължително. Колкото пъти трябва, ще обиколим страната, за да убедим полицаите, че бодикмарите са необходими. Бодикамерата показва как се е развива ситуацията - от една страна на полицията, а от друга на гражданите", поясни вътрешният министър.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Николова , София
Коментиран от #8
20:11 13.11.2025
2 Аве
20:15 13.11.2025
3 очевидец
Европейски ценности. Изтрещяло общество!
20:15 13.11.2025
4 име
20:17 13.11.2025
5 Лост
20:18 13.11.2025
6 Къдравата Сю
20:19 13.11.2025
7 гошо
20:22 13.11.2025
8 Ще те допълня
До коментар #1 от "Николова , София":КрасивА е министърката Дани Митов. Вечно се облизва, намига и закачливо се плези на всеки мъж в министерството.
20:23 13.11.2025
9 Администрацията отговаря на
Трябва да се легализира видеорегистраторите в автомобилите и всеки участник в движението да снима в реално време ситуацията на пътя
20:24 13.11.2025
10 митовъ
20:25 13.11.2025
11 Митов, а на пенсионерите
Да ги ползват взаимно да се събуждат от време на време?
20:26 13.11.2025
12 От МВР
20:30 13.11.2025
13 Гост
20:31 13.11.2025
14 сноу
20:36 13.11.2025
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... ИЛИ ДА ХВЪРЛИ ОСТАВКА :))
......
И САРАФОВ И ТОЙ ... И ТО ОТ АМЕРИКАНЦИТЕ
20:39 13.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НЯМАШ МЯСТО НА ТАКАВА ПОЗИЦИЯ!
20:40 13.11.2025
18 Кую
20:49 13.11.2025
19 Този бодро подскача по левия тротоар
20:50 13.11.2025
20 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
20:51 13.11.2025
21 МП4
20:51 13.11.2025
22 Айде бе
20:55 13.11.2025
23 ред
20:55 13.11.2025
24 Да,бе
21:01 13.11.2025
25 Виви
21:04 13.11.2025