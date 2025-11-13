Новини
Димитър Манолов: Средната работна заплата ще бъде натоварена с 20 лева на месеца, тоест никой няма да умре от глад

Димитър Манолов: Средната работна заплата ще бъде натоварена с 20 лева на месеца, тоест никой няма да умре от глад

13 Ноември, 2025

В този бюджет има твърде малко място за гъвкавост

Димитър Манолов: Средната работна заплата ще бъде натоварена с 20 лева на месеца, тоест никой няма да умре от глад - 1
Снимка: БНТ
Не им остана друга възможност освен кабинетът да си одобри бюджета. До последно се правеха опити от страна на правителството да се проведе диалог, но работодателите бяха непреклонни. Оттеглянето им не е добър сигнал. Това може да се разпростре върху други теми. Това заяви председателят на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Този път упреците не бива да са към правителството, защото те направиха каквото можаха. Не мисля, че това е единственият възможен бюджет. На нас не ни беше оставено време дори да го прочетем. Основният фокус на разговорът ни с ГЕРБ беше ДДС-то. Те казаха, че такова нещо не стои на дневен ред, посочи той.

Този бюджет ще ни донесе харчене в евро, каза с усмивка синдикалният лидер.

В този бюджет има твърде малко място за гъвкавост. Много от компонентите му не могат да бъдат променени. Има сектори, в които възнагражденията са във функция на средната работна заплата и създават притеснения, изтъкна Манолов.

По думите му 2-та пункта увеличение на осигуровката много бързо ще се върнат в заплатите. "За работещите в бюджетния сектор, новината няма да е толкова добра. Средната работна заплата при работника ще бъде натоварена с 20 лева на месеца. Тоест никой няма да умре от глад. Бизнесът, когато получаваше компенсации не рева. Това, че част от тях са получили 6,5 млрд. лева плащане за ток. Всеки си има своите основания и ще е прав. Тази работа малко ми прилича на футболен стадион, а това не е добре", заяви лидерът на КТ "Подкрепа".

Правителството ни даде възможност ние да напишем правилата, но се провалихме. С работодателите се караме за глупости. Нито една от страните не е невинна, призна той.


  • 1 Данко Харсъзина

    2 35 Отговор
    Борисов лидер и държавник от световна величина! Строителя на съвременна България!

    Коментиран от #3, #11

    19:53 13.11.2025

  • 2 Промяна

    2 32 Отговор
    БОРИСОВ СПАСИ НАРОДА ОТ ГЛАД И НЕДОИМЪК И НАПРАВИ ДЪРЖАВА С ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛА

    Коментиран от #6, #24

    19:54 13.11.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    27 1 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Построи 5ОО ООО ООО км магистрали ❗
    Няма грешка в нулите, той лично толкова обяви❗

    19:56 13.11.2025

  • 4 БЕЗ МАЙТАП

    31 0 Отговор
    Професия подлизурко и професия нагаждач в момента са най платените в България.Този на снимката съчетава и двете професии.

    19:57 13.11.2025

  • 5 Дедо

    36 0 Отговор
    Този синдикалист и оня другия двамата винаги са яли и пили с властта. За него 20 лева не били проблем , работника нямало да умре от глад. Ами то ако намалим запатите на полицаите наполовина от 5000 лева на 2500 лева те също няма да умрат от глад ,защото 2500 лева е над средната в страната. Довчера тоя викаще ,че полицаите трябва да получават достойни заплати за да си гледат семействата , а сега за роботещите в частиня сектор 2 милиона човека ,казва абе кво толкова ,че ще ви намалят запалтите с 20 лева , няма да умрете от глад я. И това е синдикален лидер. Нямат срам вече такива като него.

    Коментиран от #30

    19:59 13.11.2025

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    20 0 Отговор

    До коментар #2 от "Промяна":

    Напълни шкафчета с пачки и кюлчета
    Направи дете на Мис Прашки
    Даде МИЛИАРДИ от НАШИТЕ пари
    за некви самоНЕЛЕТИ, дето още ги няма,
    а които довлачиха НЕ ЛЕТЯТ❗
    Има и още БОЙКОВИЗМИ, ако искаш❗

    Коментиран от #26

    19:59 13.11.2025

  • 7 МРЪСНИК

    21 0 Отговор
    Е този. А в България профсъюзите са на хранилката при Боко и Шиши - не защитават правата на работещите.

    20:01 13.11.2025

  • 8 си дзън

    25 0 Отговор
    Абе, Манолов, една леща за операция на "перде" е 1900 лева за едното око бе.
    Само полицаите ли ще виждат бе?

    20:01 13.11.2025

  • 9 Последния Софиянец

    38 0 Отговор
    За пръв път виждам шеф на синдикат който защитава държавата а не работниците.

    Коментиран от #35

    20:02 13.11.2025

  • 10 ООрана държава

    24 0 Отговор
    Вече много работодатели промениха бонусната си политика за да избият парите от работника заради бездарния гербаромагнитски бюджет

    20:02 13.11.2025

  • 11 АЗИС

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Колкото повече прости хора има покрай лидера толкова по велик е той в техните очи.Даже може да е и от световна величина.

    20:02 13.11.2025

  • 12 Тервел

    30 0 Отговор
    Значи за 600 хиляди държавни търтеи ще има заплати от 3000 лева нагоре, ще получават 13 заплата , бонуси , дмс-та, 5000 лева за дрехи в съдебната система без фактура , а останалите хора нито ще ни увеличават заплатата , а даже ще ни я намалят с 20 лева и нямало да умрем от глад. Евала . 2,5 милиона ще ни удържат пари и ще ни вдигат осигуровките ,за да има заплати по 5000 лева на 600 хиляди държавни търтея.

    20:04 13.11.2025

  • 13 нннн

    15 0 Отговор
    Ура! Няма да умрем от глад. Радвайте се, братя българи!

    20:05 13.11.2025

  • 14 оня с питон.я

    16 0 Отговор
    как ще скимтиш на дръвника пияница долен.

    20:06 13.11.2025

  • 15 цецко

    16 0 Отговор
    Тези синдикалисти като тоя в двата синдиката ,реално защитават интересите само на държавната адмистрация. За хората работещи в частния сектор ,заради които функционира държава не им пука и са ги оставили на призвола на съдбата.

    Коментиран от #18

    20:07 13.11.2025

  • 16 гери

    19 0 Отговор
    Егати арогантното изказване на този синдикалист.

    20:08 13.11.2025

  • 17 Димитър Манолов - Синдикалистчето

    17 0 Отговор
    Казах ви каквото трябва да кажа . Сега отивам на банкета на ГЕРБ и ДПС-Ново Начало.

    20:10 13.11.2025

  • 18 оня с питон.я

    14 0 Отговор

    До коментар #15 от "цецко":

    затова който има акъл се изнася от кочината. да останат администрацията и ромите да плащат данъци.

    20:10 13.11.2025

  • 19 Кондьо

    5 0 Отговор
    Ла@но

    20:32 13.11.2025

  • 20 Съсел

    10 0 Отговор
    Няма по лошо от това синдикален лидер да успокоява членовете си че няма да умрат от глад за 20лева. А този обратен чакаджия знае ли колко са 20 лева когато ги нямаш. Повръща ми се от такива лидери във Майбаси. Нещастник.

    20:34 13.11.2025

  • 21 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 0 Отговор
    ЕЙ, П, О, М, И, Я, Р,
    НА ТЕБ КОЛКО ТИ ПЛАЩАТ,ЗА ДА СЕ ОПИТВАШ
    ДА ВНУШИШ НА ХОРАТА,ЧЕ ВСИЧКО ЩЕ ИМ Е
    "ЦВЕТЯ И РОЗИ"....?????

    20:37 13.11.2025

  • 22 Немци в тил

    5 1 Отговор
    Този би трябвало да защитава работещите, а той защитава управляващите. За какви "синдикати" може да става дума с такива колаборанти?

    20:40 13.11.2025

  • 23 Един

    2 0 Отговор
    Що лъжеш бе гном?! Тва нулите ги немаш за нищо - пропуснал си една а?!
    2% пункта са 8% върху осигуровките! На 2600 лева средна заплата са си 200 кинта.

    Коментиран от #33

    20:42 13.11.2025

  • 24 Такъв няма и на Луната

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Промяна":

    Ти трябва да си циганката, наета да го хвали, нали?

    20:42 13.11.2025

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    МАДЖО ДАЛИ ЩЕ МУ ВДИГНЕ ЗАПЛАТАТА ?
    . СТАВА ДУМА ЗА ВТОРАТА МУ ЗАПЛАТА :)

    20:42 13.11.2025

  • 26 От всекиго на мене

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Бойковизъмът е като комунизма, но само за един човек.

    Коментиран от #28

    20:46 13.11.2025

  • 27 Щом нема постна пица

    4 0 Отговор
    Лошо седларов
    Сгодихме се сгодихме се
    Синдикалист полицай синдикалист полицай

    20:47 13.11.2025

  • 28 Човек от народа

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "От всекиго на мене":

    Кой е човека

    Коментиран от #29

    20:48 13.11.2025

  • 29 Как кой

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Човек от народа":

    Един народен човек. Иди му преброй кюлчетата!

    20:49 13.11.2025

  • 30 слабо грамотни сте финансово!!!

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дедо":

    ЧаСтника ще изгори не с 20 , а с над 120лв на месец!Той ти ГГовори за Бюджетарите ,но.......чети внимателно.......

    20:49 13.11.2025

  • 31 Работодател

    1 0 Отговор
    Пълни глупости от поредния никаквец и некадърник.
    И малките деца знаят, че в частния сектор, всичките осигуровки на работника реално се поемат от работодателя.
    Този псевдо синдикалист да вземе малко да се информира.
    Всяко едно микро, малко или средно предприятие с между 5 - 50 служителя средно ще внася в бездънния джоб на държавните грабители и хрантутници средно между 1 200 и 12 000 лева годишно.
    Средно около 420 000 такива фирми в България, това прави около 850 000 000 лева, т.е почти един милиард лева, които ще бъдат откраднати само за една година от българския бизнес.
    Да ви е честито "скъпи" синдикалисти. Пиша "скъпи", защото ни излизат скъпо.

    Коментиран от #36

    20:50 13.11.2025

  • 32 нда

    2 0 Отговор
    Пълни смешници сте тука, даже не ви е ясно за какво иде реч! Ще пушите по кутия цигари по-малко на месец, или ще пиете по-малко бира! Ама ще има паре и за украйната, нали здравата я защитавате тука, пък се скръндзите за някой лев, пъдон, евро! Държавите от ЕС ще трябва да платят лихвите по общ заем в полза на Украйна, ако не се използва запорираното руско имущество, каза днес еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис на пресконференция след заседанието на европейските финансови министри в Брюксел.
    Как сме с бюджета?!?

    20:57 13.11.2025

  • 33 на минимална

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Един":

    минималната са около 50лв. отгоре всеки месец самонза нея! Башка са здравни и второ пендионно.

    20:57 13.11.2025

  • 34 ха ха

    1 0 Отговор
    пак започнаха да се репчат и пак ще пищят

    20:58 13.11.2025

  • 35 Явно

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    За пръв път си в България.

    21:00 13.11.2025

  • 36 Синдикатите гледат банките с таксите

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Работодател":

    И таксуват частниците
    Частниците като искат плосък данък така ще е ДДС плаща всеки от нас

    21:00 13.11.2025

