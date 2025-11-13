Димитър Манолов: Средната работна заплата ще бъде натоварена с 20 лева на месеца, тоест никой няма да умре от глад

Не им остана друга възможност освен кабинетът да си одобри бюджета. До последно се правеха опити от страна на правителството да се проведе диалог, но работодателите бяха непреклонни. Оттеглянето им не е добър сигнал. Това може да се разпростре върху други теми. Това заяви председателят на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов в предаването „Още от деня“ по БНТ.
Този път упреците не бива да са към правителството, защото те направиха каквото можаха. Не мисля, че това е единственият възможен бюджет. На нас не ни беше оставено време дори да го прочетем. Основният фокус на разговорът ни с ГЕРБ беше ДДС-то. Те казаха, че такова нещо не стои на дневен ред, посочи той.
Този бюджет ще ни донесе харчене в евро, каза с усмивка синдикалният лидер.
В този бюджет има твърде малко място за гъвкавост. Много от компонентите му не могат да бъдат променени. Има сектори, в които възнагражденията са във функция на средната работна заплата и създават притеснения, изтъкна Манолов.
По думите му 2-та пункта увеличение на осигуровката много бързо ще се върнат в заплатите. "За работещите в бюджетния сектор, новината няма да е толкова добра. Средната работна заплата при работника ще бъде натоварена с 20 лева на месеца. Тоест никой няма да умре от глад. Бизнесът, когато получаваше компенсации не рева. Това, че част от тях са получили 6,5 млрд. лева плащане за ток. Всеки си има своите основания и ще е прав. Тази работа малко ми прилича на футболен стадион, а това не е добре", заяви лидерът на КТ "Подкрепа".
Правителството ни даде възможност ние да напишем правилата, но се провалихме. С работодателите се караме за глупости. Нито една от страните не е невинна, призна той.
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #3, #11
19:53 13.11.2025
2 Промяна
Коментиран от #6, #24
19:54 13.11.2025
3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Построи 5ОО ООО ООО км магистрали ❗
Няма грешка в нулите, той лично толкова обяви❗
19:56 13.11.2025
4 БЕЗ МАЙТАП
19:57 13.11.2025
5 Дедо
Коментиран от #30
19:59 13.11.2025
6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #2 от "Промяна":Напълни шкафчета с пачки и кюлчета
Направи дете на Мис Прашки
Даде МИЛИАРДИ от НАШИТЕ пари
за некви самоНЕЛЕТИ, дето още ги няма,
а които довлачиха НЕ ЛЕТЯТ❗
Има и още БОЙКОВИЗМИ, ако искаш❗
Коментиран от #26
19:59 13.11.2025
7 МРЪСНИК
20:01 13.11.2025
8 си дзън
Само полицаите ли ще виждат бе?
20:01 13.11.2025
9 Последния Софиянец
Коментиран от #35
20:02 13.11.2025
10 ООрана държава
20:02 13.11.2025
11 АЗИС
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Колкото повече прости хора има покрай лидера толкова по велик е той в техните очи.Даже може да е и от световна величина.
20:02 13.11.2025
12 Тервел
20:04 13.11.2025
13 нннн
20:05 13.11.2025
14 оня с питон.я
20:06 13.11.2025
15 цецко
Коментиран от #18
20:07 13.11.2025
16 гери
20:08 13.11.2025
17 Димитър Манолов - Синдикалистчето
20:10 13.11.2025
18 оня с питон.я
До коментар #15 от "цецко":затова който има акъл се изнася от кочината. да останат администрацията и ромите да плащат данъци.
20:10 13.11.2025
19 Кондьо
20:32 13.11.2025
20 Съсел
20:34 13.11.2025
21 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НА ТЕБ КОЛКО ТИ ПЛАЩАТ,ЗА ДА СЕ ОПИТВАШ
ДА ВНУШИШ НА ХОРАТА,ЧЕ ВСИЧКО ЩЕ ИМ Е
"ЦВЕТЯ И РОЗИ"....?????
20:37 13.11.2025
22 Немци в тил
20:40 13.11.2025
23 Един
2% пункта са 8% върху осигуровките! На 2600 лева средна заплата са си 200 кинта.
Коментиран от #33
20:42 13.11.2025
24 Такъв няма и на Луната
До коментар #2 от "Промяна":Ти трябва да си циганката, наета да го хвали, нали?
20:42 13.11.2025
25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
. СТАВА ДУМА ЗА ВТОРАТА МУ ЗАПЛАТА :)
20:42 13.11.2025
26 От всекиго на мене
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Бойковизъмът е като комунизма, но само за един човек.
Коментиран от #28
20:46 13.11.2025
27 Щом нема постна пица
Сгодихме се сгодихме се
Синдикалист полицай синдикалист полицай
20:47 13.11.2025
28 Човек от народа
До коментар #26 от "От всекиго на мене":Кой е човека
Коментиран от #29
20:48 13.11.2025
29 Как кой
До коментар #28 от "Човек от народа":Един народен човек. Иди му преброй кюлчетата!
20:49 13.11.2025
30 слабо грамотни сте финансово!!!
До коментар #5 от "Дедо":ЧаСтника ще изгори не с 20 , а с над 120лв на месец!Той ти ГГовори за Бюджетарите ,но.......чети внимателно.......
20:49 13.11.2025
31 Работодател
И малките деца знаят, че в частния сектор, всичките осигуровки на работника реално се поемат от работодателя.
Този псевдо синдикалист да вземе малко да се информира.
Всяко едно микро, малко или средно предприятие с между 5 - 50 служителя средно ще внася в бездънния джоб на държавните грабители и хрантутници средно между 1 200 и 12 000 лева годишно.
Средно около 420 000 такива фирми в България, това прави около 850 000 000 лева, т.е почти един милиард лева, които ще бъдат откраднати само за една година от българския бизнес.
Да ви е честито "скъпи" синдикалисти. Пиша "скъпи", защото ни излизат скъпо.
Коментиран от #36
20:50 13.11.2025
32 нда
Как сме с бюджета?!?
20:57 13.11.2025
33 на минимална
До коментар #23 от "Един":минималната са около 50лв. отгоре всеки месец самонза нея! Башка са здравни и второ пендионно.
20:57 13.11.2025
34 ха ха
20:58 13.11.2025
35 Явно
До коментар #9 от "Последния Софиянец":За пръв път си в България.
21:00 13.11.2025
36 Синдикатите гледат банките с таксите
До коментар #31 от "Работодател":И таксуват частниците
Частниците като искат плосък данък така ще е ДДС плаща всеки от нас
21:00 13.11.2025