Новини
България »
Общински съветници в спор за паркирането в София: Рекет ли са новите цени?

Общински съветници в спор за паркирането в София: Рекет ли са новите цени?

14 Ноември, 2025 08:06 320 5

  • паркиране-
  • софия-
  • цени-
  • зони

Отношение трябва да вземе Комисията за финансов надзор

Общински съветници в спор за паркирането в София: Рекет ли са новите цени? - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отношение трябва да вземе Комисията за финансов надзор. Явно на колегите им беше трудно да сметнат 2 лева колко точно евро ще е. Това е абсолютен рекет. Това заяви Иван Виделов, общински съветник в София от БСП, след решението синя зона в столицата да стане 2 евро от следващата година, а зелена – 1 евро.

Димитър Петров, общински съветник от „Продължаваме промяната – Демократична България”, коментира: „Това се прави за улеснение за потребителите. Средната работна заплата от 2012 до 2025 г. в София се е повишила с 260%. Ние не увеличаваме с това, което се е повишило като доход, а увеличаваме два пъти по-малко.”

„Към настоящия момент средствата, които се събираха от платеното паркиране – 40 млн. лв., отиваха в ЦГМ и покриваха административните разходи на това дружество. Не остава нищо за инфраструктурен проект. С реформата ще има приход от 60 млн. лв. повече от сега и да не отиват за бонуси за Съвета на директорите, за 13-та заплата и т.н.“, допълни той в ефира на БНТ.

Виделов подчерта, че синя зона е създадена с обещанието за строеж на паркинги, но такива няма 20 години по-късно: „Улиците са общински и са за хората. Извършваме рекет спрямо хората. Ще се взимат пари, без да се прави ремонт никъде.”

„Две години са изключително малко време за създаване на паркинги в София, при положение че предходното управление не е направило нищо за 18 години”, обясни общинският съветник от ПП-ДБ.

Според него всички политически групи са еднакво недоволни от приетото вчера решение.

„Защо гоним западноевропейския модел само в рестрикциите? Там нямат проблем с детските градини и училищата”, допълни Виделов.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    1 2 Отговор
    Новите цени са за да бъдат направени безплатни паркинги за колите.

    Коментиран от #4

    08:09 14.11.2025

  • 2 Ами рекет са да

    4 1 Отговор
    Но чак сега ли го разбрахте.

    08:09 14.11.2025

  • 3 Гост

    2 3 Отговор
    Даже са ниски, трябва по 5-7 лева на час за синя зона, за да има наистина къде да се спре. Центърът не е място за коли.

    Коментиран от #5

    08:11 14.11.2025

  • 4 Безплатни

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Другия път.

    08:11 14.11.2025

  • 5 А за какво е

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    За манифестации ли ?

    08:12 14.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове