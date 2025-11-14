Общински съветници в спор за паркирането в София: Рекет ли са новите цени?

Отношение трябва да вземе Комисията за финансов надзор. Явно на колегите им беше трудно да сметнат 2 лева колко точно евро ще е. Това е абсолютен рекет. Това заяви Иван Виделов, общински съветник в София от БСП, след решението синя зона в столицата да стане 2 евро от следващата година, а зелена – 1 евро.

Димитър Петров, общински съветник от „Продължаваме промяната – Демократична България”, коментира: „Това се прави за улеснение за потребителите. Средната работна заплата от 2012 до 2025 г. в София се е повишила с 260%. Ние не увеличаваме с това, което се е повишило като доход, а увеличаваме два пъти по-малко.”

„Към настоящия момент средствата, които се събираха от платеното паркиране – 40 млн. лв., отиваха в ЦГМ и покриваха административните разходи на това дружество. Не остава нищо за инфраструктурен проект. С реформата ще има приход от 60 млн. лв. повече от сега и да не отиват за бонуси за Съвета на директорите, за 13-та заплата и т.н.“, допълни той в ефира на БНТ.

Виделов подчерта, че синя зона е създадена с обещанието за строеж на паркинги, но такива няма 20 години по-късно: „Улиците са общински и са за хората. Извършваме рекет спрямо хората. Ще се взимат пари, без да се прави ремонт никъде.”

„Две години са изключително малко време за създаване на паркинги в София, при положение че предходното управление не е направило нищо за 18 години”, обясни общинският съветник от ПП-ДБ.

Според него всички политически групи са еднакво недоволни от приетото вчера решение.

„Защо гоним западноевропейския модел само в рестрикциите? Там нямат проблем с детските градини и училищата”, допълни Виделов.