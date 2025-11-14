Откриха труп на мъж срещу жп гарата на Бургас

Тялото на мъртъв мъж бе открито тази нощ на бул. "Иван Вазов" - срещу жп гарата на Бургас. Това съобщават очевидци, цитирани от Флагман.бг.
Според запознати става въпрос за мъж с неизяснена самоличност.
Установява се причината за смъртта му. Разпитват се свидетели, свалят се и видеозаписите от градските охранителни камери.
1 Шепот от отвъдното
Коментиран от #2, #4
08:31 14.11.2025
2 456
До коментар #1 от "Шепот от отвъдното":Браво за хумора
08:32 14.11.2025
3 не така бе-е-е!
09:28 14.11.2025
4 Зайо Байо
До коментар #1 от "Шепот от отвъдното":Защо се гавриш така с крехката душевност на министър Митов ? Той не го заслужава. Какво по-голямо наказание за него от това , че е БОЙКОВЕЦ ?
Прокоба за цял живот !
09:33 14.11.2025
5 бургазлия е
09:48 14.11.2025
6 Механик
Но сте забравили да кажете дали трупът е жив, и дали ще се оправи човека.
10:04 14.11.2025