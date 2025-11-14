Новини
Откриха труп на мъж срещу жп гарата на Бургас

Откриха труп на мъж срещу жп гарата на Бургас

14 Ноември, 2025 08:23 1 286 6

Установява се причината за смъртта му

Откриха труп на мъж срещу жп гарата на Бургас - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тялото на мъртъв мъж бе открито тази нощ на бул. "Иван Вазов" - срещу жп гарата на Бургас. Това съобщават очевидци, цитирани от Флагман.бг.

Според запознати става въпрос за мъж с неизяснена самоличност.

Установява се причината за смъртта му. Разпитват се свидетели, свалят се и видеозаписите от градските охранителни камери.


  • 1 Шепот от отвъдното

    9 1 Отговор
    Крайно време е розовият министър на вътрешните работи да разпореди назначаване на ясновидци и врачки на щат. Тъй като могат да общуват с наскоро умрели хора, установяването на самоличността в подобни случаи ще стане много по-бързо и лесно.

    Коментиран от #2, #4

    08:31 14.11.2025

  • 2 456

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шепот от отвъдното":

    Браво за хумора

    08:32 14.11.2025

  • 3 не така бе-е-е!

    3 1 Отговор
    Тази снимка от центъра на Бургас ли е?Не ви е срам.А се имате за журналисти.Това е гората в Айтоския балкан.

    09:28 14.11.2025

  • 4 Зайо Байо

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шепот от отвъдното":

    Защо се гавриш така с крехката душевност на министър Митов ? Той не го заслужава. Какво по-голямо наказание за него от това , че е БОЙКОВЕЦ ?
    Прокоба за цял живот !

    09:33 14.11.2025

  • 5 бургазлия е

    1 0 Отговор
    естествена смърт . внезапната смърт е позната като инсулт . върви си , получава удар . пада и умира .

    09:48 14.11.2025

  • 6 Механик

    0 0 Отговор
    Много важна и информативна новина.
    Но сте забравили да кажете дали трупът е жив, и дали ще се оправи човека.

    10:04 14.11.2025

