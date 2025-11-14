Петко Николов поема „Лукойл“, скандален кандидат отрязан ...

Новини
14 Ноември, 2025 09:48

Вашингтон и ЕС са запознати с намеренията на турската корпорация „Ченгиз холдинг“ и азербайджанската държавна компания „Сокар“ да закупят активите на "Лукойл"

Снимка: БГНЕС
Frognews Frognews сайт

Петко Николов ще е особен управител на "Лукойл" у нас. Това научи Фрог нюз от американски дипломатически източници. Той вече бил одобрен от САЩ, които наложиха санкции на "Лукойл" и "Роснефт" на 23.10.2023 г. Пратеници на администрацията във Вашингтон, както и икономическия екип в американското посолство в София вече провеждат срещи с представители на политически партии в България. Обсъжда се технология по спазване на санкциите и гарантиране на непрекъснатата работа на "Лукойл Нефтохим".

Предвидена е среща с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Голямо било учудването на американците, когато разбрали, че в някои среди в София се обсъждала кандидатурата на Владимир Малинов, шеф на "Булгартрансгаз". Същият се прочу покрай скандалната сделка с турската фирма "Боташ" за близо 7 млрд лева, която бе подписана от служебния кабинет на Гълъб Донев, назначен от президента Румен Радев. Реакцията било силно отрицателна, съобщават нашите източници.

Вашингтон и ЕС са запознати с намеренията на турската корпорация „Ченгиз холдинг“ и азербайджанската държавна компания „Сокар“ да закупят активите на "Лукойл". Дори съществува вариант двете фирми да кандидатстват чрез съвместен проект.

Очаква се американски фирми също да заявят интерес.

Според експерти „Ченгиз холдинг“ има предимство, защото доставките на нефт за бургаската рафинерия ще минават през Босфора, където ключът държи Анкара и президентът Реджеп Таийп Ердоган, което е решаващо за редовността на курсовете.

Важно е също, че турската фирма има възможност да осигурява суровина от няколко източника от региона.

България притежава също 20% от терминала за втечнен газ до Александруполис в Гърция. Вече съществува супер модерна американска технология, която позволява тръбопровода да се изчиства от газта и по него да се транзитира нефт и нефтени продукти. Това спестява огромни средства за евентуално строителство на специален нов нефтопровод, категорични са специалисти.

Петко Николов е бил преди години кадър от партията на Симеон II НДСВ. Бил е председател на Комисията за защита на конкуренцията в периода 2003 – 2016 г., на Патентното ведомство и изпълнителен директор на Националната компания "Индустриални зони" (НКИЗ). От 9 април 2024 г. до 16 януари 2025 г. е назначен за министър на икономиката и индустрията в служебния кабинет на Димитър Главчев.

Очаква се в близките дни да бъдат обявени заместниците на Николов като особен управител. Става дума за трима души с доказана експертиза. Самият Николов е юрист.

В самия "Лукойл Нефтохим" има много подготвени кадри, които са българи и работят в рафинерията от години.

Руски източници от Кремъл от своя страна съобщиха преди дни, че възможен кандидат за "Лукойл" в България е американската мултинационална енергийна компания Chevron Corporation.

Според нашите източници всички коментари и слухове, че България може да се окаже в криза за горива, са абсолютно неоснователни и злоумишлени.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    6 5 Отговор
    Трябва да коленичим пред Тръмп. Може би ще пощади България.

    Коментиран от #3, #8

    09:50 14.11.2025

  • 2 Пешо

    25 1 Отговор
    Хахахах
    Килко демократично и свободно..спазваме закони на друга държава на чужди пратеници .... каква свобода само.... да ви е честито новото врее. .. робствооо овчици.

    Коментиран от #5

    09:51 14.11.2025

  • 3 Не помага пич.

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    нали нашите политици са все наведени, с протегната просешка шапка напред и целуват и ръка и друго, но нали виждаш до какво дереже ни докараха?

    09:55 14.11.2025

  • 4 Гориил

    7 1 Отговор
    Нищо не пречи България да бъде обявена за трампистка държава, както направи Орбан.

    09:56 14.11.2025

  • 5 Едва ще се измъкнем

    1 9 Отговор

    До коментар #2 от "Пешо":

    от мъртвата руска хватка.
    Ама ще го направим.

    09:57 14.11.2025

  • 6 киру острото

    1 4 Отговор
    а можеше да е татку петко или сенсей

    09:57 14.11.2025

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 2 Отговор
    Сащ, определят кой ще е управител на стратегическо българско предприятие. 1944-1989 такива неща нямаше

    Коментиран от #17

    09:58 14.11.2025

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Вече. Колиничим, Наведени.

    09:59 14.11.2025

  • 9 Че то стана битер соца

    4 0 Отговор
    Американците щели да одобряват кой да управлява чужда частна компания. Ами то това си е направо за "Орешник" , "Буревестник" и атомна и водородна едновеменно. Искам да река, че пак се пръкнаха някакви юнаци, на които отдавна е минало времето, когато е трябвало да им видят сметката и освен това стават все повече и повече и напълно безнаказано вършат дивотии на килограм.

    10:00 14.11.2025

  • 10 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    България не е държава а територия управлявана от посолство без посланик.

    10:01 14.11.2025

  • 11 Дедо

    1 3 Отговор
    Кадър на НДСВ. А всички знаем че НДСВ беше партия създадена от Държавна Сигурност. От НДСВ произлязоха и Пеевски и Борисов. И двамата бяха членове на НДСВ. А самото НДСВ реално е Мултигруп. Ако не знаете половината членове на ГЕРБ са бивши членове на НДСВ. Дефакто Лукойл се поема от човек на Държавна Сигурност зависим от Делян Пеевски и лоялен към Русия.

    10:01 14.11.2025

  • 12 Мафията ще краде с краварска подкрепа

    5 0 Отговор
    Вие сте пародия на крадлива демокрация и то много!

    10:01 14.11.2025

  • 13 Българин 🇧🇬

    5 1 Отговор
    Точат лиги нашите "евроатлантици" да ни заробят окончателно към Турция . След газа (Южен поток -Турски поток ) предават на турците и нафтата , и бензина . Пак ще са руски , но ще плащаме надценка за турците . Натовците пълнят гуши .

    10:02 14.11.2025

  • 14 Тервел

    2 0 Отговор
    В България винаги са управлявали Мултигруп и ТИМ. Днес продължават само ,че Мултигруп се казва ДПС-Ново начало.

    10:03 14.11.2025

  • 15 смукането

    3 0 Отговор
    на американския кочан продължава с пълна сила. И един ден ще дойдат китайчетата и ще издухат всички. Щото и болтчетата и гайките и чипетата ще са от тях. Горкия български народ винаги е бил потъпкван и от едните и от другите щото ни управляват без род ници.

    Коментиран от #19

    10:04 14.11.2025

  • 16 Коня Солтуклиева

    0 0 Отговор
    Поема, ама ни ще! :))

    10:05 14.11.2025

  • 17 явер

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    През този период 1944-1989г., ако кажеш нещо против големият брат и си в затвора или убит, примерно виц, че Брежнев е алкохолик. Те можеха да си вземат кактото поискат без да питат. Тогава имаше решение на Полютбиро на ЦК на БКП, да станем 16 република. Като пишеш нещо малко мисли.

    10:07 14.11.2025

  • 18 А бе

    0 0 Отговор
    От гледна точка на националната сигурност как стои въпроса да дадем рафинерията на Турция и Ердоган!?! Да е руска е лош вариант но турска е още по лошо

    10:07 14.11.2025

  • 19 Всъщност

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "смукането":

    По-добре да идват китайците ! Че в статията пише , че краварите се готвят да ни поднесат на Турция .

    10:07 14.11.2025

