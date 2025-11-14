Мартин Димитров: Този бюджет е изключителен риск, ще ни върне години назад

Като изключителен риск определиха от ПП-ДБ бюджета, който вчера правителството внесе в парламента.
Преди това Министерският съвет прие на извънредно заседание трите законопроекта - за държавния бюджет, за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. То стана без предварително обсъждане с работодателските организации, което е прецедент.
Според ПП-ДБ трябва да има преразглеждане между първо и второ четене. „Това е най-голямото нарастване на дълга в ЕС като процент. Който е правил такива действия, застрашава финансовата стабилност. Така дойдоха несгодите на Румъния. В проектобюджета е запазено най-голямото увеличение на данъчно-осигурителната тежест в последните 20 г., а обещаваха да не вдигат данъците. Излъгаха“, посочи депутатът от ПП-ДБ.
Според него това ще удари предприемчивите хора, ще спре развитието, ще ни върне години назад. „Този бюджет е изключителен риск. Вместо да го преразгледат, те тръгнаха на открита война с бизнеса. Надяваме се между първо и второ четене така желаното преработване на бюджета да се случи, да се откажат от такова голямо нарастване на разходите“, добави Димитров.
