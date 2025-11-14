Новини
Мартин Димитров: Този бюджет е изключителен риск, ще ни върне години назад

14 Ноември, 2025 11:25 433 6

  • мартин димитров-
  • бюджет

Това е най-голямото нарастване на дълга в ЕС като процент. Който е правил такива действия, застрашава финансовата стабилност. Така дойдоха несгодите на Румъния

Като изключителен риск определиха от ПП-ДБ бюджета, който вчера правителството внесе в парламента.

Преди това Министерският съвет прие на извънредно заседание трите законопроекта - за държавния бюджет, за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. То стана без предварително обсъждане с работодателските организации, което е прецедент.

Според ПП-ДБ трябва да има преразглеждане между първо и второ четене. „Това е най-голямото нарастване на дълга в ЕС като процент. Който е правил такива действия, застрашава финансовата стабилност. Така дойдоха несгодите на Румъния. В проектобюджета е запазено най-голямото увеличение на данъчно-осигурителната тежест в последните 20 г., а обещаваха да не вдигат данъците. Излъгаха“, посочи депутатът от ПП-ДБ.

Според него това ще удари предприемчивите хора, ще спре развитието, ще ни върне години назад. „Този бюджет е изключителен риск. Вместо да го преразгледат, те тръгнаха на открита война с бизнеса. Надяваме се между първо и второ четене така желаното преработване на бюджета да се случи, да се откажат от такова голямо нарастване на разходите“, добави Димитров.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    В бюджета за следващата година са заложени 100 процента инфлация.Всички се правят че не виждат.

    11:27 14.11.2025

  • 2 Минаха години

    3 2 Отговор
    "Този бюджет ще ни върне години назад ..." Не само години, а цели векове дори, ЕС наистина може да се превърне в изостанала, ориенталска империя.

    11:33 14.11.2025

  • 3 То връщането

    4 1 Отговор
    започна от вас, Мартино,в деветте дни,в които изхарчихте 9 милиарда

    11:37 14.11.2025

  • 4 Васко

    3 0 Отговор
    Завалиите румънци какви несгоди . С по високи данъци и двойно по задлъжнели от нас Ама с 200€ по висока минимална заплата. Още 20 милиарда да вземем заем Пак няма да ги стигнем скоро. Между другото ние сме най малко задлъжнелите в ЕС ама за това с най ниски заплати ...Нито румъния нито хърватия са постигнали по 1000€ минималки с с висока производителност на труда Дори франция испания или италия не са..Да не говорим пък за гърция ..Всичко е постигнато със заеми.Така съществува света сега Ако чакаме да догоним примерно Чехия с 1200€ минимална без заеми само с висока производителност Ще чакаме най малко до 2100 година

    11:44 14.11.2025

  • 5 ими

    1 0 Отговор
    Проблема не е в кредитите. Кредит се връща ако работиш и знаеш за какво ще го ползваш. А в това, че много евроатланници не работят, вкл. мартинчо димитров, кога е роботил той, че да допринесе нещо за икономиката ни и да си връщаме дълговете. Хранилките на тези се плащат от работещите.

    Коментиран от #6

    11:49 14.11.2025

  • 6 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "ими":

    А русофилите се скъсаха да работят викаш а?

    11:53 14.11.2025

