Новаков: България е в топ 10 на държавите, които получават най-много от европейския бюджет

14 Ноември, 2025 20:42 715 34

Не сме за жалене, като се има предвид къде бяхме преди една година – на 3% усвояване, обясни евродепутатът

Новаков: България е в топ 10 на държавите, които получават най-много от европейския бюджет - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Не е толкова трагично, колкото изглежда. Намерихме общ език в Брюксел. В момента сме много добре позиционирани. Това заяви евродепутатът от ЕНП Андрей Новаков в предаването „Още от деня” по БНТ.

В последните няколко седмици работихме, за да преодолеем различията. Постигнахме съгласие и бюджет ще има. Започваме работа по него следващия месец, посочи той.

Не може да изискваме все повече от ЕС, но и никой да не ни казва какво да правим. В ЕС споделяме отговорностите. България получава 22,5 млрд. евро в следващите седем години. Ако продължим да имаме стабилно правителство, което да работи и тези пари стигнат до крайните бенефициенти, България ще е коренно различна държава. България е в топ 10 на държавите, които получават най-много от европейския бюджет. Трябва всички по веригата да си свършат работата, подчерта евродепутатът ни.

В последната една година аз виждам положително развитие – 3,5 млрд. лева са разплатени от фондовете, които бяха замразени, уточни Новаков.

Не сме за жалене, като се има предвид къде бяхме преди една година – на 3% усвояване. Напредък е, след като обсъждахме колко ще загубим по ПВУ, поясни той.

Отбраната е политиката на политиките. Бяхме в заседание, на което ни казаха, че въздушното пространство на Брюксел е затворено заради дронове. Затова трябва да направим така, че следващата политика по транспорт да включва пари, с които да се отбраняват такива инфраструктури, каквито са летищата. Заплахата не е само по Източния фланг, а навсякъде в Европа. Трябва да има пари за фирми, които разработват продукти в двойна употреба, заяви евродепутатът.

Европа е жертвата – късат се газопроводи, комуникационни кабели, взривяват се заводи за оръжия. Европа не иска да воюва с никого. Всички пари, които се заделят са за отбрана. Ще строим стена срещу дронове, които влизат в Европа, а не да разполагаме ракети, които да се изстрелват нанякъде, уточни Андрей Новаков.


  • 1 Макето

    22 3 Отговор
    Шопар гербаджийски…

    Коментиран от #20

    20:43 14.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Новак

    17 1 Отговор
    Хвали усто, в тебе да не се .. ра!

    20:47 14.11.2025

  • 4 Хипотетично

    4 8 Отговор
    Инвестициите в отбранителна техника и индустрия са инвестиции в реалния суверенитет на всяка държава.

    20:50 14.11.2025

  • 5 Да,бе

    18 1 Отговор
    Не е важно колко са парите,а при кого отиват...Тия нашите управленци не са съзидатели,от рушители полза няма.

    20:50 14.11.2025

  • 6 А защо хората са бедни?

    18 0 Отговор
    Тоя селски шаман какво работи? Къде са парите?

    Коментиран от #21

    20:51 14.11.2025

  • 7 Тоя не прави сметка

    15 2 Отговор
    колко са ни взели тия от ЕС.

    20:52 14.11.2025

  • 8 ха ха

    13 1 Отговор
    финансиране на мафията , нищо ново

    20:52 14.11.2025

  • 9 Топ идиот

    15 1 Отговор
    И номер едно за най-тъпи евродепутати.

    20:53 14.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Колко

    13 1 Отговор
    елементарни същества имало само , като тоя никакъвец ! И той на хранилка паразитира .

    20:55 14.11.2025

  • 12 Любопитен

    9 1 Отговор
    Май сте го сложили дабръкне в контакта преди да изрече тая глупост.

    20:56 14.11.2025

  • 13 бою циганина

    9 0 Отговор
    топ крадци сме с шеф шиши

    20:57 14.11.2025

  • 14 Шака Зулу

    5 0 Отговор
    Но в усвояването от наши хора сме в ТОП ЕДНО

    20:59 14.11.2025

  • 15 Майна

    7 1 Отговор
    Най- много кредити за една година!
    Да потъват в бобовите на крадците
    Да ги връщат децата ни, че и внуците!
    Няма такова безочие!

    21:00 14.11.2025

  • 16 Майна

    7 0 Отговор
    Руските изградиха наново Мариупол
    Ние една детска болница от години не можем!
    Азербайджан прокара магистрали, мостове, тунели ..
    Ние една отсечка от ..колко?
    То не е изобщо за коментар!

    21:02 14.11.2025

  • 17 Яшар

    7 0 Отговор
    Изключително премитиевен човек ...не сам очаквал такава неграмотен да ни представлява където и да е ...като ..примитив е ..друго сравнение няма

    21:03 14.11.2025

  • 18 Пищовя

    7 0 Отговор
    Глей какви мантри научил: Крайни бенефицианти??

    21:05 14.11.2025

  • 19 Българин

    4 0 Отговор
    Едно време, като имахме Държава, получавахме милиарди всяка година. Пращаха ни злато, думанти, нефт, мед, никел, кобалт и всякакви богатства в неограничени количества!

    21:08 14.11.2025

  • 20 Прав си!

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Макето":

    Булката Бойко Борисов и мъжа й Пеевски харесват и прибират парите на европейските граждани.

    21:13 14.11.2025

  • 21 ТЕ ШАЙКАТА НЕ ЛЪЖАТ БЕ, КАЗА РАЗБОЙКО

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "А защо хората са бедни?":

    НОВАКОВ Е ТОП ЛЪЖЕЦ ОТ ШАЙКАТА КРАДЛИВА РАЗБОНИЧЕСКА ГЕП. ШАЙКАТА НА МУТРАТА ЧЕКМЕДЖАР.

    21:22 14.11.2025

  • 22 Тогава

    3 0 Отговор
    Тогава да питаме ГЕРБ с Бойко и Шиши, къде са парите ? Парите отиват в офшорки и не стигат до хазната.

    21:25 14.11.2025

  • 23 Тити

    3 0 Отговор
    Нормално защото Боко и Шиши най много крадат бездънна каца.

    21:26 14.11.2025

  • 24 Нищо не взимаме

    6 0 Отговор
    Данъкоплатците внасяме в ЕС а депутатите крадат. Тоест сме на загуба от ЕС. Само рестрикции и ограничения от ЕС.

    21:28 14.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Евро глупак от ЕССР

    5 0 Отговор
    Аве пич, това за усвояването не може да покрие и внослките ни. Кажи къде отиват едни 40 милиарда като влезем в еврозоната?

    Коментиран от #34

    21:29 14.11.2025

  • 27 Хахаха

    1 0 Отговор
    БГ получава най много но се краде във БГ най много

    21:35 14.11.2025

  • 28 Я посмали

    2 0 Отговор
    Ромейчо, и да получава до народа не стига - мутрите прикапват всичко.

    21:36 14.11.2025

  • 29 Може и да сме на първо место

    3 0 Отговор
    ама всичко отива при схемите на тиквата и прасето. Ей няма наяждане за тия

    21:43 14.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 много се краде

    2 0 Отговор
    Гръцко-Румънски сценарий още до година.

    21:52 14.11.2025

  • 32 Дойче зеле

    2 0 Отговор
    България е най-унищожената държава от ЕС. Последните 35г са пъна катастрофа

    21:53 14.11.2025

  • 33 Депутатче

    1 0 Отговор
    - Не сме за жалене, с тия 20 000 лв месечна депутатска заплата.

    21:55 14.11.2025

  • 34 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Евро глупак от ЕССР":

    Еврохраненикът се хвали, че много прибирал от ЕС, да лъже електората си.

    21:57 14.11.2025

