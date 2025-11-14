Новаков: България е в топ 10 на държавите, които получават най-много от европейския бюджет

Не е толкова трагично, колкото изглежда. Намерихме общ език в Брюксел. В момента сме много добре позиционирани. Това заяви евродепутатът от ЕНП Андрей Новаков в предаването „Още от деня” по БНТ.

В последните няколко седмици работихме, за да преодолеем различията. Постигнахме съгласие и бюджет ще има. Започваме работа по него следващия месец, посочи той.

Не може да изискваме все повече от ЕС, но и никой да не ни казва какво да правим. В ЕС споделяме отговорностите. България получава 22,5 млрд. евро в следващите седем години. Ако продължим да имаме стабилно правителство, което да работи и тези пари стигнат до крайните бенефициенти, България ще е коренно различна държава. България е в топ 10 на държавите, които получават най-много от европейския бюджет. Трябва всички по веригата да си свършат работата, подчерта евродепутатът ни.

В последната една година аз виждам положително развитие – 3,5 млрд. лева са разплатени от фондовете, които бяха замразени, уточни Новаков.

Не сме за жалене, като се има предвид къде бяхме преди една година – на 3% усвояване. Напредък е, след като обсъждахме колко ще загубим по ПВУ, поясни той.

Отбраната е политиката на политиките. Бяхме в заседание, на което ни казаха, че въздушното пространство на Брюксел е затворено заради дронове. Затова трябва да направим така, че следващата политика по транспорт да включва пари, с които да се отбраняват такива инфраструктури, каквито са летищата. Заплахата не е само по Източния фланг, а навсякъде в Европа. Трябва да има пари за фирми, които разработват продукти в двойна употреба, заяви евродепутатът.

Европа е жертвата – късат се газопроводи, комуникационни кабели, взривяват се заводи за оръжия. Европа не иска да воюва с никого. Всички пари, които се заделят са за отбрана. Ще строим стена срещу дронове, които влизат в Европа, а не да разполагаме ракети, които да се изстрелват нанякъде, уточни Андрей Новаков.