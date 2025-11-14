САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"

Съединените щати направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл". Министерството на финансите във Вашингтон заяви, че ще бъде позволен бизнес с 4 компании. Това са рафинерията в Бургас, мрежата от бензиностанции, производителят на авиационно гориво и данъчните складове в България, съобщи Нова тв.
Отсрочката е до 29-и април. Изключението обаче не дава на компаниите да правят бизнес с останалите санкционирани клонове на „Лукойл”.
„Лукойл” обяви, че води преговори за продажба на международните си активи, а според източници заинтересована страна е американският инвестиционен фонд „Карлайл”.
По-рано днес Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни компании на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“.
Новият лиценз позволява на фирми и банки да извършват трансакции с „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, както и с техните дъщерни компании, до февруари 2026 г.
В средата на миналия месец британските власти обявиха санкции срещу най-големите руски производители на петрол, включително „Лукойл“ и „Роснефт“, заради ролята им във финансирането на инвазията на Москва в Украйна. Малко по-късно подобни санкции въведоха и САЩ.
2 Какво сега?
4 Бую
5 Шопо
6 Гост
После пак ми празнувайте ден на независимостта
7 Шат
8 Гост
До коментар #5 от "Шопо":....вече за 48 път, нали така?
9 Слава на САЩ
Силни и Справедливи
11 Хитрата
12 Слава на САЩ Вечна слава
13 Гост
14 Слав на САЩ
16 Слава на Непобедимият САЩ
Дарителят на свобода и достоен живот на всички хора на планетата
18 Вечна слава на САЩ
Слава и поклон!!
19 Факт
20 САЩ Сила САЩ мощ
Поклон !!
21 Име
До коментар #19 от "Факт":Приятни сънища!
22 Големите играчи
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":САЩ и Русия ще си поделят този бизнес. Но, американците не могат да работят на ниски цени.
Трябва да запрвтнем ръкави и работим повече, за да може новия собственик да печели повече.
23 САЩ най мощната армия на планетата
Най достойната страна
24 Анонимен
25 Хвърлиха
27 Тома
28 Дис ис мюрикъл!!!!
29 Последния Софиянец
31 Приземяване
До коментар #2 от "Какво сега?":Кого го интерисува нашето правителство? САЩ и Русия си разделят сфери на влияние. Чао на, евтините горива.
32 Русия срам и позор за човешкият Вид
22:24 14.11.2025
33 Анонимен
36 оня с коня
До коментар #28 от "Дис ис мюрикъл!!!!":Борисов когото такива като тебе упорито наричат "Тиква" няма как да ви излъже или да ви каже Истината щото просто НЕ ВИ СМЯТА за Хора и респективно не говори с вас.НИЕ- верните му избиратели СЪЩО не ви броим за Бройка...нищо че сте "Целия народ".
37 Тато
39 Америка
40 Анонимен
До коментар #33 от "Анонимен":И на Турция можем да разчитаме. Ердоган заяви преди седмица че България и Румъния не трябва да участват с военни сили във войната в Украйна. За България Ероехан заяви "там живеят и наши турци и България е приятелска страна не можем да позволим дестабилизация на нашата граница"... Турският президент лекичко предупреди нашите политици "Ако участвате във война ние ще дойдем да ви защитим" което означава "забранявам ви да участвате във война срещу Русия"..
41 Моряка
До коментар #29 от "Последния Софиянец":А в кебапчетата ти има ли и месо?
42 Учуден
43 Велики Страхотни
До коментар #9 от "Слава на САЩ":Готини и интелигентни
Свободни и Прекрасни
САЩ раят на земята!!!
44 Стенли
До коментар #31 от "Приземяване":Много точно казано тук някой славят фащ ,фащ си гледа неговия интерес и така мазничко ще ни го подхлзне че само ще хлъцнем гориво за АЕЦ Козлодуй американско(колко е произведено в фащ това е отделен въпрос) сега ако купят и рафенерията ама ганя е богат ще кеши яко на новите господари
46 Анонимен
47 САЩ мощ и сила
48 Точно така
49 Добре де!
До коментар #36 от "оня с коня":Борисов за първи път не излъга! Само да питам: ще му правите ли мавзолей?
50 Край
51 Механик
И кои са САЩ, че да ни казват какво да правим, а че и да ни дават ОТСРОЧКА?
Малееее! Газдов пак ще лекува едни хора с тоягата ми се види.
52 Днес, 14 ноември, Великобритания
53 оня с коня
До коментар #45 от "гербобесепарска барбонка":Добре е че все пак имаш Мнение макар и Русофилско,лошото е че то НЯМА НИКАКВО ЗНАЧЕНИЕ...посмъртно:)
54 И ся ко копейки?
55 Анонимен
До коментар #51 от "Механик":САЩ е световен лидер за съжаление. Нямаме избор.
56 Само
До коментар #52 от "Днес, 14 ноември, Великобритания":до февруари 2026 . Познай защо !
57 Обаче
58 Кои са САЩ?
До коментар #51 от "Механик":Тези които налагат санкции на бункерният.
59 Абе
60 Българин
До коментар #51 от "Механик":Ако Дончо мигне Путин ще се насесере.
61 оня с коня
До коментар #49 от "Добре де!":Борисов ясно каза че НИКОГА не лъже,което е неоспорим Факт,Това обаче че ти можеш да броиш само до 1,си е твой проблем.Питаш за Мавзолей- ЕСТЕСТВЕНО че Да,както и Паметници във Всеки град на мястото на Руските!
63 Кит
Че Буци не е клатил въздуха с празни приказки...
Гледай ти, гледай ти....
А кой ли го разклащаше тогава?
64 Браво
65 стоян георгиев
66 Промяна
67 Пау Уау
68 Руснак
До коментар #14 от "Слав на САЩ":Но не можаха да опазят Света от Майка ти !!!!! Украйнската армия е задоволена ! Слава на Украйна !
69 Промяна
70 Счетоводител
71 Промяна
72 Промяна
73 Мдаааа
74 Хаха
До коментар #71 от "Промяна":Дигни му паметник и му построй мавзолей кво чакаш.
75 Емигрант
До коментар #6 от "Гост":Нещо не разбираш ми се струва ? Наистина си "гост" но на бездарието и безУМието !
76 Промяна
77 Касапин
До коментар #49 от "Добре де!":Чекай първо да го пречукаме. Оня с коня после ше му го построи за една нощ. Той е голем работяга. Хаха.
78 Промяна
До коментар #74 от "Хаха":БОРИСОВ МОЖЕ БОРИСОВ УСПЯВА БОРИСОВ РАБОТИ ЗА БЪЛГАРИЯ СЕГА И СЛЕДВАЩИТЕ 50 ГОДИНИ
79 Огромен успех
До коментар #76 от "Промяна":цените на горивата по две.
80 Сатана Z
81 Емигрант
До коментар #72 от "Промяна":Абе тъппако, Тиквата няма нищо общо с тези отложени санкции, дипломатите на ЕС постигнаха това "снизхождение" но ти от къде да знаеш с тази наведена глава да гледа само подметките на най-големият простак след Д.Пенев -Тиквата от Банкя ! Енергийният представител на ЕС постигна това временно снизхождение за да се намалят европейските пари за компенсации, това го пише във всеки европейски новинарски сайт, а Тиквата естествено като плагиат се изправя гордо пред такива будали като теб и "развява" някакво писмо което вероятно и не е прочетено в САЩ !
82 Коментатор
До коментар #60 от "Българин":Не съди за другите по себе си!
Отрпко!
83 Коментатор
До коментар #80 от "Сатана Z":Сменяй псевдонима бе сатанопоклонник!
84 Абел
85 Хептен си
До коментар #5 от "Шопо":изпращял.🤣😂🤣
