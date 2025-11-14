Новини
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"

САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"

14 Ноември, 2025 22:08

Отсрочката е до 29-и април

САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Съединените щати направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл". Министерството на финансите във Вашингтон заяви, че ще бъде позволен бизнес с 4 компании. Това са рафинерията в Бургас, мрежата от бензиностанции, производителят на авиационно гориво и данъчните складове в България, съобщи Нова тв.

Отсрочката е до 29-и април. Изключението обаче не дава на компаниите да правят бизнес с останалите санкционирани клонове на „Лукойл”.

„Лукойл” обяви, че води преговори за продажба на международните си активи, а според източници заинтересована страна е американският инвестиционен фонд „Карлайл”.

По-рано днес Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни компании на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“.

Новият лиценз позволява на фирми и банки да извършват трансакции с „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, както и с техните дъщерни компании, до февруари 2026 г.

В средата на миналия месец британските власти обявиха санкции срещу най-големите руски производители на петрол, включително „Лукойл“ и „Роснефт“, заради ролята им във финансирането на инвазията на Москва в Украйна. Малко по-късно подобни санкции въведоха и САЩ.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Какво сега?

    63 13 Отговор
    България ще бъде помилвана , инак правителството на продажниците пада.

    Коментиран от #31

    22:11 14.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бую

    45 5 Отговор
    познайте , кой пак въ уреди(нареди), ту-тууууу

    22:12 14.11.2025

  • 5 Шопо

    22 62 Отговор
    Новия пакет санкции ще свали Русия на колене, ще се молят на Зеленски за примирие.

    Коментиран от #8, #10, #38, #85

    22:12 14.11.2025

  • 6 Гост

    68 15 Отговор
    За всяко нещо питаме сащ дали може или не.
    После пак ми празнувайте ден на независимостта

    Коментиран от #75

    22:13 14.11.2025

  • 7 Шат

    25 4 Отговор
    на патката главата !

    22:13 14.11.2025

  • 8 Гост

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    ....вече за 48 път, нали така?

    22:14 14.11.2025

  • 9 Слава на САЩ

    21 41 Отговор
    Слава на великият и всемогъщ САЩ
    Силни и Справедливи

    Коментиран от #43

    22:14 14.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хитрата

    14 4 Отговор
    сврака - с двата крака !

    22:15 14.11.2025

  • 12 Слава на САЩ Вечна слава

    20 41 Отговор
    Най мощната държава в човешката история

    Коментиран от #15

    22:15 14.11.2025

  • 13 Гост

    29 14 Отговор
    Русофобите питат ли сащ, дали може днес да се къпят?

    22:15 14.11.2025

  • 14 Слав на САЩ

    16 38 Отговор
    Спасиха Света от Сатаната Русия

    Коментиран от #68

    22:16 14.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Слава на Непобедимият САЩ

    17 29 Отговор
    Спасителят на Човечеството
    Дарителят на свобода и достоен живот на всички хора на планетата

    Коментиран от #26

    22:17 14.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Вечна слава на САЩ

    14 27 Отговор
    Кай Справедливата най Силната страна на света
    Слава и поклон!!

    22:18 14.11.2025

  • 19 Факт

    21 6 Отговор
    До април могат да се променят много неща!

    Коментиран от #21

    22:19 14.11.2025

  • 20 САЩ Сила САЩ мощ

    15 23 Отговор
    Велика нация велика страна!!!
    Поклон !!

    22:20 14.11.2025

  • 21 Име

    11 1 Отговор

    До коментар #19 от "Факт":

    Приятни сънища!

    22:20 14.11.2025

  • 22 Големите играчи

    11 11 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    САЩ и Русия ще си поделят този бизнес. Но, американците не могат да работят на ниски цени.
    Трябва да запрвтнем ръкави и работим повече, за да може новия собственик да печели повече.

    22:20 14.11.2025

  • 23 САЩ най мощната армия на планетата

    13 29 Отговор
    Най справедливата страна
    Най достойната страна

    22:21 14.11.2025

  • 24 Анонимен

    16 20 Отговор
    Ами браво на САЩ. Броят ни за хора все пак. Правят изключения.

    22:21 14.11.2025

  • 25 Хвърлиха

    20 12 Отговор
    му на Ганьо примката и когато решат ще я затегнат !

    22:22 14.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тома

    11 13 Отговор
    Благодаря на Ротшилд за изключението на България

    22:22 14.11.2025

  • 28 Дис ис мюрикъл!!!!

    11 6 Отговор
    Тиквата не излъга и това е истинско чудо!😱

    Коментиран от #36

    22:22 14.11.2025

  • 29 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Ще черпя всички в заведението ми.

    Коментиран от #41

    22:22 14.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Приземяване

    26 10 Отговор

    До коментар #2 от "Какво сега?":

    Кого го интерисува нашето правителство? САЩ и Русия си разделят сфери на влияние. Чао на, евтините горива.

    Коментиран от #44

    22:24 14.11.2025

  • 32 Русия срам и позор за човешкият Вид

    16 23 Отговор
    Срам и позор за армия 21 пъти по голяма и разгромена от джудже

    22:24 14.11.2025

  • 33 Анонимен

    8 17 Отговор
    Може да разчитаме на САЩ нямаме друг избор. Европейците са меки китки.

    Коментиран от #40

    22:25 14.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Спец

    18 5 Отговор
    "Лукойл" не изнасяше ли горива за Украйна, или нещо не съм разбрал?

    22:28 14.11.2025

  • 36 оня с коня

    10 17 Отговор

    До коментар #28 от "Дис ис мюрикъл!!!!":

    Борисов когото такива като тебе упорито наричат "Тиква" няма как да ви излъже или да ви каже Истината щото просто НЕ ВИ СМЯТА за Хора и респективно не говори с вас.НИЕ- верните му избиратели СЪЩО не ви броим за Бройка...нищо че сте "Целия народ".

    Коментиран от #45, #49

    22:29 14.11.2025

  • 37 Тато

    10 7 Отговор
    да си купиш рафинерия работеща с руски петрол, в държава от нато...точно сега, е кът да си купиш завод на 8 септември 1944 в БГ!

    22:30 14.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Америка

    12 0 Отговор
    350 милиона жители , България има - няма пет....

    22:31 14.11.2025

  • 40 Анонимен

    13 7 Отговор

    До коментар #33 от "Анонимен":

    И на Турция можем да разчитаме. Ердоган заяви преди седмица че България и Румъния не трябва да участват с военни сили във войната в Украйна. За България Ероехан заяви "там живеят и наши турци и България е приятелска страна не можем да позволим дестабилизация на нашата граница"... Турският президент лекичко предупреди нашите политици "Ако участвате във война ние ще дойдем да ви защитим" което означава "забранявам ви да участвате във война срещу Русия"..

    22:32 14.11.2025

  • 41 Моряка

    8 0 Отговор

    До коментар #29 от "Последния Софиянец":

    А в кебапчетата ти има ли и месо?

    22:32 14.11.2025

  • 42 Учуден

    7 9 Отговор
    Учудващо защо когато Байдън беше президент, руснаците постоянно скачаха на всяка една санкция, а сега са по-ниски от тревата. Нямало проблем, нямало да им навреди... Медведев всеки ден заплашваше, последният път Путин набързо го е смъмрил и повече не се обажда.

    22:32 14.11.2025

  • 43 Велики Страхотни

    6 12 Отговор

    До коментар #9 от "Слава на САЩ":

    Готини и интелигентни
    Свободни и Прекрасни
    САЩ раят на земята!!!

    22:33 14.11.2025

  • 44 Стенли

    12 4 Отговор

    До коментар #31 от "Приземяване":

    Много точно казано тук някой славят фащ ,фащ си гледа неговия интерес и така мазничко ще ни го подхлзне че само ще хлъцнем гориво за АЕЦ Козлодуй американско(колко е произведено в фащ това е отделен въпрос) сега ако купят и рафенерията ама ганя е богат ще кеши яко на новите господари

    22:34 14.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Анонимен

    5 2 Отговор
    Истината е, че другия варианруе турски бензин и дизел за България. Турските рафинерии бачкат сериозно през последния месец защото ако се получи криза на горива в България щеше да има внос от Турция. Заради това всяка седмица през последния месец имаше увеличения на цените на горивата в Турция. След това решение на Тръмп няма да има нужда от внос ние ще си произвеждаме горивата.

    22:36 14.11.2025

  • 47 САЩ мощ и сила

    7 16 Отговор
    Братския американски народ,вечна дружба

    22:36 14.11.2025

  • 48 Точно така

    6 12 Отговор
    се прави, Борисов е политик. Сега опозиционерите начело с кауня, ще се хапят там, където не се стигат.Няма криза,няма нови избори, дори няма и протести за Коцев. Мъка..

    22:38 14.11.2025

  • 49 Добре де!

    9 1 Отговор

    До коментар #36 от "оня с коня":

    Борисов за първи път не излъга! Само да питам: ще му правите ли мавзолей?

    Коментиран от #61, #77

    22:38 14.11.2025

  • 50 Край

    10 5 Отговор
    Ураааа. Благодарим ви брадъри кравари. Ви сте много добри умни красиви и силни и са ви мноооого големи. Благодарим че ни давате да си купуваме гориво от Нефтохима дето ни го направи СССР.

    22:38 14.11.2025

  • 51 Механик

    8 7 Отговор
    Малееее! Няма такива фурнаджийски лопати!
    И кои са САЩ, че да ни казват какво да правим, а че и да ни дават ОТСРОЧКА?
    Малееее! Газдов пак ще лекува едни хора с тоягата ми се види.

    Коментиран от #55, #58, #60, #62

    22:38 14.11.2025

  • 52 Днес, 14 ноември, Великобритания

    7 0 Отговор
    е спряла санкциите срещу рафинерията в Бургас и свързаните с нея бензиностанции, собственост на руския петролен гигант "Лукойл".

    Коментиран от #56

    22:38 14.11.2025

  • 53 оня с коня

    5 5 Отговор

    До коментар #45 от "гербобесепарска барбонка":

    Добре е че все пак имаш Мнение макар и Русофилско,лошото е че то НЯМА НИКАКВО ЗНАЧЕНИЕ...посмъртно:)

    22:40 14.11.2025

  • 54 И ся ко копейки?

    6 2 Отговор
    Ко стана с многополюсният свят?

    22:42 14.11.2025

  • 55 Анонимен

    6 4 Отговор

    До коментар #51 от "Механик":

    САЩ е световен лидер за съжаление. Нямаме избор.

    22:42 14.11.2025

  • 56 Само

    4 3 Отговор

    До коментар #52 от "Днес, 14 ноември, Великобритания":

    до февруари 2026 . Познай защо !

    22:44 14.11.2025

  • 57 Обаче

    2 3 Отговор
    Ами как Великобритания и САЩ да не направят изключение за рафинерията, щом като сутринта Бойко гарантира за това. Той премълчава, но не лъже.

    22:45 14.11.2025

  • 58 Кои са САЩ?

    9 2 Отговор

    До коментар #51 от "Механик":

    Тези които налагат санкции на бункерният.

    22:45 14.11.2025

  • 59 Абе

    7 5 Отговор
    Копейки и русофили в траур! Великия САЩ бетонираха про европейското и атлантическо правителство на патриотичните формации ИТН - ГЕРБ -БСП и ДПС

    22:47 14.11.2025

  • 60 Българин

    8 3 Отговор

    До коментар #51 от "Механик":

    Ако Дончо мигне Путин ще се насесере.

    Коментиран от #82

    22:48 14.11.2025

  • 61 оня с коня

    5 3 Отговор

    До коментар #49 от "Добре де!":

    Борисов ясно каза че НИКОГА не лъже,което е неоспорим Факт,Това обаче че ти можеш да броиш само до 1,си е твой проблем.Питаш за Мавзолей- ЕСТЕСТВЕНО че Да,както и Паметници във Всеки град на мястото на Руските!

    22:48 14.11.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Кит

    4 0 Отговор
    И какво излиза сега?
    Че Буци не е клатил въздуха с празни приказки...
    Гледай ти, гледай ти....
    А кой ли го разклащаше тогава?

    22:51 14.11.2025

  • 64 Браво

    5 2 Отговор
    На правителството професионално си свършиха работата. Без много шум. Това ясно доказва че Сащ имат пълно доверие в управляващата коалиция и назначения управител. Което прави още по смешни мирчев божанков пепетата и подобните им Когато повтарят втръснали опорки за Б+П.

    22:53 14.11.2025

  • 65 стоян георгиев

    3 2 Отговор
    Добро решение.за шест месеца трябва да се приключи сагата с лукойл.

    22:53 14.11.2025

  • 66 Промяна

    6 2 Отговор
    БОРИСОВ НАЙ УСПЕШНИЯТ ДЪРЖАВНИК НА ПРЕХОДА А ШАРЛАТАНИТЕ СА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ СРУТИХА БЪЛГАРИЯ С АЛА БАЛАТА С ПЛАТЕНИТЕ БОЖКОВИ ПРОТЕСТИ 5 ГОДИНИ

    22:54 14.11.2025

  • 67 Пау Уау

    2 3 Отговор
    Да благодарим на Големия Бял Брат

    22:55 14.11.2025

  • 68 Руснак

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Слав на САЩ":

    Но не можаха да опазят Света от Майка ти !!!!! Украйнската армия е задоволена ! Слава на Украйна !

    22:58 14.11.2025

  • 69 Промяна

    3 1 Отговор
    БОРИСОВ ДОКАЗАН ДЪРЖАВНИК ПРАВИТЕЛСТВОТО Е ПРИЗНАТО ОТ САЩ САБОТАЖНИЦИТЕ КЪДЕ СТЕ А РАДЕВ ВЕТО ЩЕ НАЛАГА ЛИ ИЛИ ЩЕ ЗЛОБЕЕКАКВО СЕГА ЩЕ САБОТИРАТЕ БЪЛГАРИЯ

    23:00 14.11.2025

  • 70 Счетоводител

    1 0 Отговор
    Ей, уплаши ги Спецко, специалния управител, хахахахах

    23:00 14.11.2025

  • 71 Промяна

    3 0 Отговор
    БОРИСОВ ДЪРЖАВНИК БОРИСОВ ПОЛИТИК БОРИСОВПРИЗНАТ В САЩ НЕ САМО В ЕВРОПА ХА СЕГА ДА ВИ ВИДЯ

    Коментиран от #74

    23:01 14.11.2025

  • 72 Промяна

    2 0 Отговор
    КЪДЕ СА ОНИЯ КОИТО ТИЧАТ ВРЯКАТ БЕЗДЕЛНИЦИТЕ ШАРЛАТАНСКИТЕ ИЗЛЕЗТЕ САБОТАЖНИЦИ ПО НОВА ПО БТВ ИЗЛЕЗТЕ СЕГА И ЛЪЖЕТЕ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #81

    23:02 14.11.2025

  • 73 Мдаааа

    0 0 Отговор
    От САЩ и Великобритания трябва да искаме разрешение и да дишаме.

    23:03 14.11.2025

  • 74 Хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "Промяна":

    Дигни му паметник и му построй мавзолей кво чакаш.

    Коментиран от #78

    23:04 14.11.2025

  • 75 Емигрант

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Нещо не разбираш ми се струва ? Наистина си "гост" но на бездарието и безУМието !

    23:07 14.11.2025

  • 76 Промяна

    1 1 Отговор
    ТОВА Е ОГРОМЕН УСПЕХ ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ЗА БЪЛГАРИЯ РАДОСТНА НОВИНА

    Коментиран от #79

    23:07 14.11.2025

  • 77 Касапин

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Добре де!":

    Чекай първо да го пречукаме. Оня с коня после ше му го построи за една нощ. Той е голем работяга. Хаха.

    23:07 14.11.2025

  • 78 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #74 от "Хаха":

    БОРИСОВ МОЖЕ БОРИСОВ УСПЯВА БОРИСОВ РАБОТИ ЗА БЪЛГАРИЯ СЕГА И СЛЕДВАЩИТЕ 50 ГОДИНИ

    23:08 14.11.2025

  • 79 Огромен успех

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "Промяна":

    цените на горивата по две.

    23:08 14.11.2025

  • 80 Сатана Z

    0 2 Отговор
    Казах ви,че България се управлява вече от Лондон.Там е Родшийлд чиято е Лукойл ама всички подскачат.Не се радвайте за отсрочката,кой знае какво са поискали англичаните от Българския режим.

    Коментиран от #83

    23:10 14.11.2025

  • 81 Емигрант

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Промяна":

    Абе тъппако, Тиквата няма нищо общо с тези отложени санкции, дипломатите на ЕС постигнаха това "снизхождение" но ти от къде да знаеш с тази наведена глава да гледа само подметките на най-големият простак след Д.Пенев -Тиквата от Банкя ! Енергийният представител на ЕС постигна това временно снизхождение за да се намалят европейските пари за компенсации, това го пише във всеки европейски новинарски сайт, а Тиквата естествено като плагиат се изправя гордо пред такива будали като теб и "развява" някакво писмо което вероятно и не е прочетено в САЩ !

    23:16 14.11.2025

  • 82 Коментатор

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Българин":

    Не съди за другите по себе си!
    Отрпко!

    23:18 14.11.2025

  • 83 Коментатор

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Сатана Z":

    Сменяй псевдонима бе сатанопоклонник!

    23:19 14.11.2025

  • 84 Абел

    1 0 Отговор
    СЛАВА НА РУСИЯ И ПУТИН!

    23:32 14.11.2025

  • 85 Хептен си

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    изпращял.🤣😂🤣

    23:33 14.11.2025

