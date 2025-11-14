САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"

Съединените щати направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл". Министерството на финансите във Вашингтон заяви, че ще бъде позволен бизнес с 4 компании. Това са рафинерията в Бургас, мрежата от бензиностанции, производителят на авиационно гориво и данъчните складове в България, съобщи Нова тв.

Отсрочката е до 29-и април. Изключението обаче не дава на компаниите да правят бизнес с останалите санкционирани клонове на „Лукойл”.

„Лукойл” обяви, че води преговори за продажба на международните си активи, а според източници заинтересована страна е американският инвестиционен фонд „Карлайл”.

По-рано днес Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни компании на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“.

Новият лиценз позволява на фирми и банки да извършват трансакции с „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, както и с техните дъщерни компании, до февруари 2026 г.

В средата на миналия месец британските власти обявиха санкции срещу най-големите руски производители на петрол, включително „Лукойл“ и „Роснефт“, заради ролята им във финансирането на инвазията на Москва в Украйна. Малко по-късно подобни санкции въведоха и САЩ.