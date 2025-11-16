Новини
Добрев: Депутатите да не гледат Асен Василев в очите, защото той хипнотизира

16 Ноември, 2025 10:52

  • делян добрев-
  • бюджет-
  • асен василев

Той е за съкращаване на незаетите щатове в администрацията. Това ще спести 500 милиона евро буфер

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма да се прекрои бюджетът в парламента. Това заяви пред бТВ Делян Добрев. Хубавото на този бюджет е, че следващият бюджет ще е хубав, изтъкна той.

Парламентът започна да се събужда, по мнението му. Добрев съветва депутатите: да не гледат Асен Василев в очите, защото той хипнотизира. Цялото мнозинство е под хипноза, но започва да излиза от хипнозата, по думите му.

Делян Добрев е за съкращаване на незаетите щатове в администрацията. Това ще спести 500 милиона евро буфер. Той не одобрява данък дивидент и увеличаване на осигуровките с 2% пункта. ГЕРБ не могат да носят отговорност за бюджета, защото мнозинството определя параметрите, според депутата.

По думите му бюджетът не е така фатален, както управлението на Асен Василев. Той се опасява, че дефицитът е над 3%.

Румен Спецов е смел и способен човек, заяви Делян Добрев. Според него една дузина хора са отказали да са особен управител. Според него трудно ще стане продажбата на рафинерията, която е на загуба от 100 милиона лева на година.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    42 0 Отговор
    Тариката-милионер добреф....

    Коментиран от #3

    10:55 16.11.2025

  • 2 Новичок

    47 0 Отговор
    Гнус ,отврат... това изпитвам като го видя този борсук делян. ПФУ...

    10:55 16.11.2025

  • 3 Прав си!

    45 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Слуга на простата и крадлива герберска Тиква Борисов.

    Коментиран от #11

    10:57 16.11.2025

  • 4 Гатьо Гатев

    36 0 Отговор
    Пълен ИНФАНТИЛ,.....от клоаката на Банкята.......и този тънък гласец..............

    11:02 16.11.2025

  • 5 ъъъ

    26 0 Отговор
    Тия тотално са изтрещели всичките

    11:03 16.11.2025

  • 6 Усмихнат

    33 1 Отговор
    Носят се слухове, че тоя злобен човечец вече е преминал в лагера на магнитския. Само че се опитва да се скрие. Не му минава номера обаче.

    11:05 16.11.2025

  • 7 Гост

    27 0 Отговор
    ЩЕ ПОВЪРНА....

    11:06 16.11.2025

  • 8 Това

    34 0 Отговор
    брадясало и нечистоплътно същество ще се пръсне от злоба и пиене ! А как се беше покрило само..... Малко му остана да се големее , като оядена въшка .

    11:06 16.11.2025

  • 9 Уф,Дельо Фактурата

    25 0 Отговор
    Пак нещо се е оревъзбудил.Голям срам е ,че предпочетоха Спецов за особен управител.

    11:06 16.11.2025

  • 10 Чудя се

    29 0 Отговор
    какво се разсмърдя , а то , ето какво било !

    11:07 16.11.2025

  • 11 Усмихнат

    25 0 Отговор

    До коментар #3 от "Прав си!":

    Вече е преминал към магнитския. Обществена тайна е. Плъховете първи напускат потъващия кораб.

    11:08 16.11.2025

  • 12 Наистина

    29 0 Отговор
    Невероятно отблъскващ и неприятен човек,лошото че не може да се погледне и чуе от страни!

    11:08 16.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 така е

    9 6 Отговор
    Най-добрия бюджет на страната бе до преди 5 години. От тогава държавния дълг скочи двойно. Незнам какво се промени тогава.

    11:09 16.11.2025

  • 15 Град Симитли

    4 4 Отговор
    Ами, да се вземат с вашта Деничка!
    Еднакво се блещят! :))

    11:17 16.11.2025

  • 16 Който и да сложат,

    6 1 Отговор
    ще плащаме. Само че тези дето решиха така въпроса с Лукоил ще изфирясат някъде в чужбина, ако тази чужбина съществува. Не забравяйте че сме в периода 202 до 2028 година, наситен с изненади.

    11:17 16.11.2025

  • 17 Хайде бе

    21 1 Отговор
    Да имаш пълен монопол върху горивата и складовете и да си на загуба може да се случи само в България 😂

    11:17 16.11.2025

  • 18 Даниел

    21 2 Отговор
    На Асен Василев политиката му беше насочена към повишаване на всички доходи,Вашата е ясна,грабеж докато може чрез повишаване на данъци,осигуровки и десетки милиарди изтеглени и незнайно за какво похарчени заеми!
    Василев vs Добрев??

    Коментиран от #19

    11:18 16.11.2025

  • 19 така е

    2 16 Отговор

    До коментар #18 от "Даниел":

    Борисо си го каза - Асен Василев ви вдига доходите с парите на внуците ви. А вие му се подиграхте, пък сега ревете, че с повече приходи купувате по-малко от преди. Ами ревете си.

    Коментиран от #29

    11:19 16.11.2025

  • 20 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 8 Отговор
    АСЕНКА НЕ ХИПНОТИZИРА ТОЙ И ........................... ГЕНЕРАЛА "ГНОМ" , ПЛАШАТ СЪС .......................... СВОЯ (ОКОКОРЕН) ПОГЛЕД ....................... ФАКТ !

    11:20 16.11.2025

  • 21 Немаш спирачка

    10 2 Отговор
    ТОЯ ТУУУ БЕЗ БОГ ВИ ОБЛЪЧИ СЪС 200. ГЕРБАВИ НЕАДЕКВАТНИ МУШИКИ.

    11:27 16.11.2025

  • 22 Махайте ги

    11 0 Отговор
    Незаетите щатни бройки.Те си ги държат за буфер,че и голяма мръсотия вършат с тях.Във всеки един отдел при всеки вид държ.администрация,има по 1,2.И винаги ги държат празни.Някъде из отделите,нарочат някой и работа до спукване/имам предвид отделите,които наистина работят,но са на най-ниско ниво в администрацията/.Бройката стои незаета,ама да стои,че при едно съкращение да съкратим бройката.А будалите,те като магарета,докато издържат.

    11:29 16.11.2025

  • 23 най-добрата новина

    5 7 Отговор
    Еврото идва, а Възраждане си отива.

    Коментиран от #27

    11:29 16.11.2025

  • 24 Неподписан

    0 8 Отговор
    Асенчо в бяла рокля - Тонито Иванов(от Варна) с фраг,сватбата Лорд Минчев ли ще води?

    11:30 16.11.2025

  • 25 ???

    10 0 Отговор
    Какво става с отстъпката от 1 лв за горивата, дилянке?

    11:31 16.11.2025

  • 26 Име

    7 0 Отговор
    Като гледаме в очите, знаем че лъжеш.

    11:36 16.11.2025

  • 27 Неподписан

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "най-добрата новина":

    След "Възраждане" се задава "Златен век"(БГ по времето на Симеон Велики), ДАНСаджиите всичко са подредили за години напред.Според вас защо казаха на народа че баща му на Кирил Петков е приятел с Тиквата и Алексей Помака(от ДАНС) цели ДВЕ ГОДИНИ ПО-КЪСНО СЛЕД КАТО "Промяната продължава" вече управляваше...

    Коментиран от #28, #32

    11:37 16.11.2025

  • 28 Неподписан

    0 5 Отговор

    До коментар #27 от "Неподписан":

    Бойко Борисов, Алексей Петров от ДАНС и бащата на Кирил Петков от "Продължава промяната" са приятели повече от 30 години

    11:39 16.11.2025

  • 29 Неподписан

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "така е":

    Безработицата в Република България е 36% !!

    Коментиран от #30

    11:40 16.11.2025

  • 30 аха

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Неподписан":

    и какво от това? Има повече празни работни места от броя на безработните. Нямат желание да работят.

    11:44 16.11.2025

  • 31 Аз съм

    5 0 Отговор
    И този специалист по всичко изпълзя пак от дупката си. Очаквам и Горанов да се изкаже.

    11:44 16.11.2025

  • 32 а още не са казали

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Неподписан":

    че Кики Петков е учен на политика не от друг ами лично от Алексей Петров.

    11:45 16.11.2025

  • 33 каояедба

    4 0 Отговор
    ГЕРБ циганина от Хасково, масон и боклук, за Асен говори и за бюджет??? Държавата я докараха до фалит лъжци и крадци ГЕРБ, все друг е виновен. Направиха само крадци и некадърници ГЕРБ над 35 милиарда евро заеми, дълг, а си раздават по 20 и нагоре хиляди левове бонуси??? Хем докарал работата до фалит некадърника ГЕРБ, хем и бонуси си раздава и вика другите са виновни. Ама е така защото не са ви били. Не сте увиснали по дърветата. Защото мисирките са накупени на кило. Слава на Господ Иисус Христос лъжата и лъжците са обречени на гибел. Колкото повече лъжете толкова по бързо ще стане,мИрси.

    11:51 16.11.2025

  • 34 Левчето Добрев

    4 0 Отговор
    Да не забравяме, ТОЗИ обеща като се върнат на власт ГЕРБ да намалят цената на горивата с 1 един лев! Е върнаха се. Не го плюйте, той е милионер и знае, че още дълго че го избирате.

    11:54 16.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Добрев

    3 1 Отговор
    Делян Добрев да гледа в очите майка си и да й каже да спре да върши престъпления. А да, за Желязков, Борисов, Добрев заграбването на земя и търговски активи, не е престъпления.

    11:55 16.11.2025

  • 38 Баба Йоца гледа

    1 0 Отговор
    ЕЙ МИЛИОНЕРЧЕТО Л-ВАСИЛЕВ ХИХНОТИЗИРА А САЧЕВИЦА ДА НЕ БИ ДА НЕ Е ОКОКОРЧЕНА?А ТИ С ИХИДНАТА СИ УСМИВЧИЦА КАКЪВ СИ?ВСИЧКИ СТЕ МАСКАРИ КАКТО КАЗА АЛЕКО!!!

    11:56 16.11.2025

  • 39 Наглото малко д на голямото

    1 0 Отговор
    Този, като Хаяшито изнагля с времето, днес е крупен притежател на модерните фото мото тото волтаици, обикновено на държавна земя, забогатя, защото папка и слушка Батковците

    12:06 16.11.2025

