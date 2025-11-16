Добрев: Депутатите да не гледат Асен Василев в очите, защото той хипнотизира

Няма да се прекрои бюджетът в парламента. Това заяви пред бТВ Делян Добрев. Хубавото на този бюджет е, че следващият бюджет ще е хубав, изтъкна той.
Парламентът започна да се събужда, по мнението му. Добрев съветва депутатите: да не гледат Асен Василев в очите, защото той хипнотизира. Цялото мнозинство е под хипноза, но започва да излиза от хипнозата, по думите му.
Делян Добрев е за съкращаване на незаетите щатове в администрацията. Това ще спести 500 милиона евро буфер. Той не одобрява данък дивидент и увеличаване на осигуровките с 2% пункта. ГЕРБ не могат да носят отговорност за бюджета, защото мнозинството определя параметрите, според депутата.
По думите му бюджетът не е така фатален, както управлението на Асен Василев. Той се опасява, че дефицитът е над 3%.
Румен Спецов е смел и способен човек, заяви Делян Добрев. Според него една дузина хора са отказали да са особен управител. Според него трудно ще стане продажбата на рафинерията, която е на загуба от 100 милиона лева на година.
До коментар #1 от "Гост":Слуга на простата и крадлива герберска Тиква Борисов.
До коментар #3 от "Прав си!":Вече е преминал към магнитския. Обществена тайна е. Плъховете първи напускат потъващия кораб.
Еднакво се блещят! :))
Василев vs Добрев??
До коментар #18 от "Даниел":Борисо си го каза - Асен Василев ви вдига доходите с парите на внуците ви. А вие му се подиграхте, пък сега ревете, че с повече приходи купувате по-малко от преди. Ами ревете си.
До коментар #23 от "най-добрата новина":След "Възраждане" се задава "Златен век"(БГ по времето на Симеон Велики), ДАНСаджиите всичко са подредили за години напред.Според вас защо казаха на народа че баща му на Кирил Петков е приятел с Тиквата и Алексей Помака(от ДАНС) цели ДВЕ ГОДИНИ ПО-КЪСНО СЛЕД КАТО "Промяната продължава" вече управляваше...
До коментар #27 от "Неподписан":Бойко Борисов, Алексей Петров от ДАНС и бащата на Кирил Петков от "Продължава промяната" са приятели повече от 30 години
До коментар #19 от "така е":Безработицата в Република България е 36% !!
До коментар #29 от "Неподписан":и какво от това? Има повече празни работни места от броя на безработните. Нямат желание да работят.
До коментар #27 от "Неподписан":че Кики Петков е учен на политика не от друг ами лично от Алексей Петров.
