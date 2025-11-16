Добрев: Депутатите да не гледат Асен Василев в очите, защото той хипнотизира

Няма да се прекрои бюджетът в парламента. Това заяви пред бТВ Делян Добрев. Хубавото на този бюджет е, че следващият бюджет ще е хубав, изтъкна той.

Парламентът започна да се събужда, по мнението му. Добрев съветва депутатите: да не гледат Асен Василев в очите, защото той хипнотизира. Цялото мнозинство е под хипноза, но започва да излиза от хипнозата, по думите му.

Делян Добрев е за съкращаване на незаетите щатове в администрацията. Това ще спести 500 милиона евро буфер. Той не одобрява данък дивидент и увеличаване на осигуровките с 2% пункта. ГЕРБ не могат да носят отговорност за бюджета, защото мнозинството определя параметрите, според депутата.

По думите му бюджетът не е така фатален, както управлението на Асен Василев. Той се опасява, че дефицитът е над 3%.

Румен Спецов е смел и способен човек, заяви Делян Добрев. Според него една дузина хора са отказали да са особен управител. Според него трудно ще стане продажбата на рафинерията, която е на загуба от 100 милиона лева на година.