Румен Христов: Страната не трябва да влиза в нов политически цикъл и предсрочни избори

Предложението за двегодишна пауза между мандати на държавния глава е общовалидна и широко приложима мярка в демократичните държави. Това заяви в ефира на Нова телевизия лидерът на СДС Румен Христов. Той даде пример с Франция, където всички бивши президенти стават членове на Конституционния съвет и запазват редица привилегии, правомощия и имунитети.

„Рано или късно подобна практика ще бъде наложена и у нас“, заяви Христов.

Христов беше категоричен, че страната не трябва да влиза в нов политически цикъл и предсрочни избори. „Сега ни е нужно стабилно правителство с оглед преминаването ни в еврозоната. Даваме четиригодишен хоризонт на управлението и нямаме причина да ходим на избори“, каза той.

По повод назначаването на Румен Спецов за особен управител на „Лукойл България“, Христов заяви, че не го познава лично, но оценява действията му до момента: „Съдейки по работата му – той си върши работата и има данни за това. Убеден съм, че ще се справи.“ Той добави, че независимо кого биха назначили, "Продължаваме Промяната -Демократична България" „щяха да критикуват решението“.

Христов подчерта, че основната цел на санкциите на САЩ е да лишат Русия от приходи, които се използват за финансиране на войната срещу Украйна. В този контекст контролът върху „Лукойл“ е ключов елемент от ангажимента на България към съюзниците.

Христов обяви, че СДС ще подкрепи Бюджет 2026 и на първо, и на второ гласуване, но не скри резервите си за увеличаването на данък дивидент – според него по-ниските данъци водят до по-висока събираемост, както и за повишаването на пенсионните вноски с 2%. Христов посочи, че има съмнения дали мярката е необходима и ефективна. Той изрази съжаление, че бюджетът не е обсъден в Националния тристранен съвет.

По отношение на идеята за таван на бонусите в държавната администрация Христов заяви, че подкрепя въвеждането на такъв механизъм.

„Борисов пое ангажимент догодина да води сериозен диалог по темата, и аз смятам, че е необходим таван“, подчерта председателят на СДС.