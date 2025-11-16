Любомир Дацов: Бюджет 2026 допълнително стимулира негативни процеси

Бюджет 2026 допълнително стимулира негативни процеси. Той не подпомага икономиката за премахването на дисбалансите. Това заяви пред БНР финансистът Любомир Дацов, член на Фискалния съвет.

Според него има противоречие между фискалната и монетарната политика. Той подчерта, че тези политики трябва да вървят ръка за ръка. По думите му обаче у нас фискалната политика и монетарната политика са противоположни.

Дацов отбеляза, че финансовата рамка за следващата година има същата структура като Бюджет 2025. Според него трудно може да се каже, че в новия бюджет има нещо различно.

Няма нито една област, в която да има обяснение защо няма заявени намерения за промени, посочи той. По думите му формулите за автоматично увеличение на доходите създават проблеми.

Дацов е на мнение, че дефицитите не се овладяват, а дългът нараства дори с много повече, отколкото е нужно за финансиране на дефицитите. Според него това може да доведе до ситуация, подобна на тази в Румъния.

"В момента Румъния е с относително нисък дълг - под критериите - нямаше никакъв повод да има тази толкова остра бюджетна криза от гледна точка на дълга, но тя се получи. Другата държава със силно нарушени баланси е Унгария. Тези бюджетни кризи си имат своята цена и тя минава през лихвените плащания, които скачат неимоверно", каза още Дацов.