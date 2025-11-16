Новини
България »
Любомир Дацов: Бюджет 2026 допълнително стимулира негативни процеси

Любомир Дацов: Бюджет 2026 допълнително стимулира негативни процеси

16 Ноември, 2025 12:21 701 8

  • любомир дацов-
  • бюджет

Дацов отбеляза, че финансовата рамка за следващата година има същата структура като Бюджет 2025. Според него трудно може да се каже, че в новия бюджет има нещо различно

Любомир Дацов: Бюджет 2026 допълнително стимулира негативни процеси - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бюджет 2026 допълнително стимулира негативни процеси. Той не подпомага икономиката за премахването на дисбалансите. Това заяви пред БНР финансистът Любомир Дацов, член на Фискалния съвет.

Според него има противоречие между фискалната и монетарната политика. Той подчерта, че тези политики трябва да вървят ръка за ръка. По думите му обаче у нас фискалната политика и монетарната политика са противоположни.

Дацов отбеляза, че финансовата рамка за следващата година има същата структура като Бюджет 2025. Според него трудно може да се каже, че в новия бюджет има нещо различно.

Няма нито една област, в която да има обяснение защо няма заявени намерения за промени, посочи той. По думите му формулите за автоматично увеличение на доходите създават проблеми.

Дацов е на мнение, че дефицитите не се овладяват, а дългът нараства дори с много повече, отколкото е нужно за финансиране на дефицитите. Според него това може да доведе до ситуация, подобна на тази в Румъния.

"В момента Румъния е с относително нисък дълг - под критериите - нямаше никакъв повод да има тази толкова остра бюджетна криза от гледна точка на дълга, но тя се получи. Другата държава със силно нарушени баланси е Унгария. Тези бюджетни кризи си имат своята цена и тя минава през лихвените плащания, които скачат неимоверно", каза още Дацов.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    В бюджета за следващата година са заложени 100 процента инфлация.

    12:23 16.11.2025

  • 2 Плюя ви на държавата и еврото

    5 0 Отговор
    Само за един ден златото поскъпна с още 5% а среброто с 10 ... Нещо говори ли ви това?

    12:26 16.11.2025

  • 3 Някой

    4 0 Отговор
    Дацов престани с този театър.

    Кой напрови този бюджет? Шопарите
    Кой те назначи във "Фискалния съвет"? Шопарите
    Кой ти плаща тлъста държавна заплата? Шопарите

    Кой казва на медиите да те показват всеки ден? ...

    Бг народа все някога ще прогледне, неизбежно е смяната на поколенията да не доведе до ПРОГЛЕЖСАНЕ.

    12:40 16.11.2025

  • 4 az СВО Победа 80

    2 1 Отговор
    Този хубостник беше един от най-яростните пропагандатори на еврозоната и буквално ни обещаваше да потекат реки от мед и от масло за България от 01.01.2026г. щом приемем еврото!

    Сега, когато си свърши мръсната работа в полза на еврозоната, забрави какви ги говореше и обърна палачинката! Започна да ни обяснява колко зле ще е за България през 2026г., че и през следващите години, но за това сами сме щели да си бъдем виновни, сакън никой да не смее и да си помисля, че еврото е причината за влошаването на икономиката на България!

    То е все едно лекар да ви увещава да ви зарази с проказа, защото била прекразна болест и не е за изпускане!

    12:44 16.11.2025

  • 5 Този

    2 0 Отговор
    Бюджетът си е поредния саботаж срещу държавата и народа.Преди това бяха Белене ,ПАВЕЦ Чаира,Боташ.И всички от слуги на чужди интереси нищо че се заявяват като евроатлантици т.нар.Медиите подготвят и спасителя.Всеки ден на власт на тези е златен-комисионни от всички далавери в държавата.

    12:47 16.11.2025

  • 6 цикаедха

    2 0 Отговор
    100 хиляди лева бонуси си раздали ГЕРБ негодника Главчо и другарчета. Наглия проост ГЕРБ боклук вока аз само 24 съм взел??? Значи над 35 милиарда ЕВРО дълг са направили лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и бандата му, нищо не работи, само заеми теглят и БОНУСИ си раздават??? Бонуси си дават боклуците??? Излиза след това и вика няма пари??? Няма вика за пенсии и за заплати??? Ами няма след като не пряхте да крадете и лъжете бре ГЕРБ боклуци. За догодина още 10 милиарда се приготвил да тегли на гърба на българите този боклук, а сега си раздава на себе си по над 20 хиляди лева бонуси??? И вика за вас няма??? Само за крадци ГЕРБ има, за другите няма. Слава на Господ Иисус Христос всеки българин вижда с очите си какво става. Оставка на ГЕРБ и другарчета а после на съд. И съда и те с по над 20хиляди лева заплати и викат няма пари??? И бонуси си давали и те по 1-2 заплати отгоре, че да халират държавата по бързо. И свинята Теменуга ГЕРБ, и тя вика няма пари, но раздава бонуси на всеки ГЕРБ боклук. Бонусите за тях, заемите за българите.

    12:48 16.11.2025

  • 7 българка

    3 0 Отговор
    Новото в бюджета е, че ще се краде още повече. Кражбата започва от работещите, на които се крепи държавата и от пенсионерите, които и без това едвам оцеляват. От 2026 г. започва насилническа и античовешка прикрита диктатура, която ще обезлюди напълно държавата най-вече откъм кадърни хора, които са способни да възродят България, но няма да им се позволи от едно голямо "Д". Колок сме жалки!!!

    12:54 16.11.2025

  • 8 Никой

    3 0 Отговор
    Няма как - чиновниците трябва да лапкат кинти. Полицаите - те пък им трябва и за кафе.

    По цял ден нищо не вършат - приказваме си за глупости. Учителите не си свършват приказките по време на учебен час.

    Медиците -те също се преструват. Но може и да е друго.

    Публичните домове си работят обаче професионално.

    13:00 16.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове