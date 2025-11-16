Новини
Терзиев: Още през 2016 г. е обсъждано същото повишение на цените в синя и зелена зона

16 Ноември, 2025 14:36

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Още през 2016 година е било обсъждано същото повишение на цените в синята и зелената зона, което влиза в сила сега. Това заяви кметът на София Васил Терзиев в предаването „Неделя 150“ по БНР. Той подчерта, че актуализацията е била дълго отлагана и отразява реалната инфлация за последното десетилетие.

Кметът посочи, че общината насочва усилията си към дългосрочни инфраструктурни проекти, както и към поддръжка, която според него е била пренебрегвана в предходни мандати. Сред приоритетите са детски градини, училища, метрото, подлези, паркове и междублокови пространства.

Терзиев подчерта, че реформата в паркирането не цели повишаване на приходите за централния бюджет, а въвежда нов модел, в който част от средствата от зоните ще се връщат директно към районите. Те ще бъдат разходвани за тротоари, улично осветление, малка инфраструктура и нови паркоместа, като разпределението ще се одобрява всяка година от Столичния общински съвет, обясни кметът. Терзиев заяви, че градската среда и зелените пространства остават приоритет пред разширяването на паркингите.

Той посочи, че в момента се регулира паркирането, тъй като изграждането на хиляди нови паркоместа би било крайно скъпо и би наложило застрояване на зелени площи. Според него недостигът на около 100 000 места изисква финансово и пространствено невъзможни решения, поради което регулирането е първата ефективна стъпка.

Кметът коментира и създалата се криза с почистването в част от зоните на града след изтичане на договорите за сметосъбиране. По думите му общината е имала предварително разработен кризисен план, който е позволил овладяването на ситуацията, въпреки мащаба на задачата, сравним с почистване на град като Пловдив или Варна, каза той.

Терзиев отбеляза, че първоначално е имало недостатъци в организацията, но в рамките на седмици ситуацията е стабилизирана с участието на доброволци и граждански организации. Той благодари на неправителствените структури, включително „Гората БГ“, допринесли за временното почистване.

Терзиев каза, че обществените поръчки за първа и седма зона са финализирани, а общината е подготвена за директно възлагане, което да гарантира непрекъснато сметосъбиране и зимно почистване при евентуални валежи.

Терзиев заяви, че диалогът със Столичния общински съвет е конструктивен, но мнозинството за ключови политики невинаги е лесно за постигане. Той подчерта, че реформата в паркирането е получила необходимата подкрепа и поздрави съветниците, които са гласували за нея.

Кметът съобщи, че предстои пускане на обществени поръчки за нови автобуси и тролейбуси, като целта е доставките да бъдат реализирани до края на мандата. На въпрос за политическите си планове Терзиев заяви, че приоритет му е да бъде „добър кмет“ и да изпълни заложеното в програмата си през оставащите две години.

БТА припомня, че на последното заседание на СОС беше прието увеличаване на цените за паркирането в София и разширяване на обхвата на зоните за платено паркиране от 5 януари 2026 година. Цените за почасово паркиране в синя зона ще бъдат 2 евро на час, в зелена зона - 1 евро на час. Винетният стикер за живущи в синя зона ще струва 150 евро, в зелена зона 100 евро. Като цените за втори автомобил се увеличават на 300 евро за синя зона и 200 евро за зелена зона.


