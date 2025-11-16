Новини
Пожарникари свалиха четири деца, качили се върху изоставена сграда в София

16 Ноември, 2025 17:39, обновена 16 Ноември, 2025 19:18 1 839 17

  • спасяване-
  • деца-
  • сграда-
  • софия

По данни на МВР става въпрос за 2 момичета и 2 момчета

Пожарникари свалиха четири деца, качили се върху изоставена сграда в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожарникари помогнаха на четири деца да слязат от изоставена сграда в София.

Акцията е предприета след подаден сигнал на телефон 112 по-рано днес, съобщиха за БТА от пресцентъра на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

От МВР потвърдиха за случая. Оттам посочиха, че децата са свалени от сградата без опасност за здравето им.

В началото на септември МВР и пожарната извършиха аварийна спасителна операция на две непълнолетни деца на строителна площадка на бул. „Цариградско шосе“ в столицата.


  • 1 Прокурор

    22 3 Отговор
    На родителите -ГЛОБА, а на келешите по шамар зад врата до като ги свалят за да не виждат "правозащитниците"!

    17:45 16.11.2025

  • 2 родител

    20 0 Отговор
    Сега родителите на децата да платят за повикването на пожарникарите !!!

    17:45 16.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ООрана държава

    6 4 Отговор
    Да вдигнете запалтиге на даскалите

    Коментиран от #7

    17:59 16.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 зомби нация

    13 1 Отговор
    Изгубените деца на Прехода си отгледаха и възпитават поколение по свой образ и подобие.

    18:18 16.11.2025

  • 7 Ироничен

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    "Да вдигнете запалтиге на даскалите "
    Като гледам как пишеш, крайно време е. Даже точка няма.

    18:20 16.11.2025

  • 8 Ироничен

    3 2 Отговор
    "Да вдигнете запалтиге на даскалите "
    Като гледам как пишеш, крайно време е. Даже точка няма.

    18:23 16.11.2025

  • 9 Милен

    11 0 Отговор
    Голяма драма, преди 30тина години и ние ходихме да си играем по-изоставени строежи и сгради, ама тогава не идваха да ни спасяват и да го отразяват по медиите.

    18:26 16.11.2025

  • 10 Павел пенев

    3 0 Отговор
    Не разбрахме дали са наркомани качили се да се надрусат.

    19:25 16.11.2025

  • 11 Джврък

    4 0 Отговор
    Качили са се да се мандрасат на спокойствие но са се заклещили и не са могли да слязат. Пожарникарите са ги пръскали с ледена вода с маркуча да ги разкачат.

    19:26 16.11.2025

  • 12 Не, бре!

    2 1 Отговор
    Пратили са ги на разузнаване,да видят дали в тази сграда има джилязу, алумин, жица и други подобни.

    19:41 16.11.2025

  • 13 Спецназ

    2 0 Отговор
    Така и не дочаках селфито от падащо от сграда останало на паздер или
    ударено от ток 20х волта на кюмур на покрива на влак.

    Факти, издишате искаме новини , спасени не са новина-
    сакайте и чекайте има и по- големи идиоти и

    утре е ден при тоя тъп мматериал гладни нема останете!
    !

    19:41 16.11.2025

  • 14 БеГемот

    1 0 Отговор
    Не бива да се превръщат в герои идиотите с маркучитте...еволюцияята просто не е имала нужда от тия деца ...щом са толкова умни да се качат там ....живота е кървяща рана а не снимка споделена с други идиоти...

    19:45 16.11.2025

  • 15 Анонимен

    0 0 Отговор
    В затвора заедно с кучкарските им родители

    20:01 16.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

