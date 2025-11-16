Атанас Атанасов: Има риск от провал на сделката за Лукойл. На руснаците не може да се има никакво доверие

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов е песимист че войната в Украйна скоро ще приключи. Пред bTV той коментира, цитиран от news.bg, опитите на САЩ да прекратят по-бързо конфликта.
Не може да се има доверие на руснаците, категоричен е той и обвини Владимир Путин в имперска политика. Сърбия е сериозен актив на Русия, подчерта Атанасов.
Според него е важно да се ограничат финансовите потоци към Русия, за да не си финансира войната. България, по мнението му, няма как да пречи на разговорите между САЩ и Русия.
Той недоумява защо е била нужна поправката ДАНС за Лукойл. Атанасов отново изрази притеснението си как се управлява репресивния апарат в България. Това е вътрешен риск за България, предупреди той. Така управляващите придобиват власт срещу опозицията.
Румен Спецов трябва да е счетоводител в Лукойл, заяви Атанасов и се пошегува, че правителството е назначило особен счетоводител в Лукойл. Законът за особения управител, по думите му, е знак към Русия.
Според него има рискове от провал на сделката за Лукойл. Никакво доверие на руснаците не може да се има, убеден е Атанас Атанасов. Той критикува властта, че прекалено развързва кесията и започва да говори за вдигане на данъци.
