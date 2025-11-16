Новини
Атанас Атанасов: Има риск от провал на сделката за Лукойл. На руснаците не може да се има никакво доверие

16 Ноември, 2025 20:21, обновена 16 Ноември, 2025 19:26 1 062 61

Спецов трябва да е счетоводител в рафинерията, смята лидерът на ДСБ

Атанас Атанасов: Има риск от провал на сделката за Лукойл. На руснаците не може да се има никакво доверие - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов е песимист че войната в Украйна скоро ще приключи. Пред bTV той коментира, цитиран от news.bg, опитите на САЩ да прекратят по-бързо конфликта.

Не може да се има доверие на руснаците, категоричен е той и обвини Владимир Путин в имперска политика. Сърбия е сериозен актив на Русия, подчерта Атанасов.

Според него е важно да се ограничат финансовите потоци към Русия, за да не си финансира войната. България, по мнението му, няма как да пречи на разговорите между САЩ и Русия.

Той недоумява защо е била нужна поправката ДАНС за Лукойл. Атанасов отново изрази притеснението си как се управлява репресивния апарат в България. Това е вътрешен риск за България, предупреди той. Така управляващите придобиват власт срещу опозицията.

Румен Спецов трябва да е счетоводител в Лукойл, заяви Атанасов и се пошегува, че правителството е назначило особен счетоводител в Лукойл. Законът за особения управител, по думите му, е знак към Русия.

Според него има рискове от провал на сделката за Лукойл. Никакво доверие на руснаците не може да се има, убеден е Атанас Атанасов. Той критикува властта, че прекалено развързва кесията и започва да говори за вдигане на данъци.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай той Толстой

    64 5 Отговор
    Малкият гном 😁😁😁😁.Голема пихтия.

    Коментиран от #5

    19:28 16.11.2025

  • 2 Загрижен

    49 7 Отговор
    Стига се тровкал с тия руснаци Наско. Ще получиш рак.

    19:28 16.11.2025

  • 3 повърнах

    54 3 Отговор
    Само като го зърнах и обилно

    19:29 16.11.2025

  • 4 Киро Шприца

    55 4 Отговор
    Насе, що те е толкова страх от руснаците?

    Коментиран от #6, #25, #26

    19:30 16.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ристю Комунето

    30 4 Отговор

    До коментар #4 от "Киро Шприца":

    Шот в Дай България сме шубета.

    19:30 16.11.2025

  • 7 смешен дрът плямпач урко изтипосан

    47 2 Отговор
    на бръмбари и чекмеджари не може да се има никакво доверие

    19:31 16.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ще те допълня

    47 1 Отговор
    Koлкото пъти се покаже Атанасов в медиите, с толкова пъти намаляват хората гласуващи за промяна.

    19:32 16.11.2025

  • 11 Циник

    42 1 Отговор
    Генералът се превърна в пародия на себе си.

    Коментиран от #47

    19:32 16.11.2025

  • 12 Тоякаун

    4 29 Отговор
    Може би единственото правилно нещо, казано от него през годините, е че на руснаците не може да се вярва !

    19:32 16.11.2025

  • 13 И тоя се прави на луд!

    3 22 Отговор
    Питах го лично, защо не повдигне въпроса в НС, какво правим с 120 000 "нулеви" фирми на руските шпиони в България, които не извършват никаква дейност?
    Ослушва се като пръднал заек в люцерна!

    Коментиран от #24, #39

    19:33 16.11.2025

  • 14 Боруна Лом

    32 1 Отговор
    ГНОМ, ПЪЛЕН С ЧРЕВНИ ТУМОРИ И ПАРАЗИТИ!

    19:33 16.11.2025

  • 15 ?????

    32 0 Отговор
    Ха ха.
    Ще го повторя още веднъж от съседната одая специално за Женерала.
    Баце си забоде тиквен медал за тва че Лукойл успя да се договори с американците.
    Да припомням ли че буквално преди 3-4 дни Росен Желязков ни разправяше че не ни трябва никаква дерогация.
    И изведнъж дойде новината че Лукойл е пролобирал дерогация.
    Всички Бацета, Шишита и разни Делян Добревци и Трайчо Трайковци естествено бързо се възбудиха и си го приписаха за тяхна заслуга.
    А истината че тва си е някаква шахматна партия между Тръмп и Путин, където ние не сме даже в първите редове на зрителите.

    Женералите тук май са излишни.
    Щото са излишни.

    Коментиран от #48

    19:34 16.11.2025

  • 16 Ели кахъркова счетоводител

    6 0 Отговор
    Атанасов , бъди готов да ти изпия млякото. Само ми ела в сградата на войнството.

    19:34 16.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Деций

    29 0 Отговор
    Ти си луд Ве генерал Наско.Дърт пенсионер с инсулт за къде се стягаш и приготвяш,нямаш ли малко срам,с памперс ли ще ходиш в парламента? Човека е загубил всякаква мярка и такт.Оттегли се,дай път на младите,ти си част от срамното минало на прехода.От комунистически прокурор в Исперих,голям борец за "демокрация" се извъди Фурнаджийска лопата.Утре ако дойдат руснаците първи с Мирчев ще хукнете да ги посрещате,и ще играете театър как сте се прикривали и сте чакали този повратен момент.Хамелиони !

    19:35 16.11.2025

  • 19 Иван

    23 1 Отговор
    Как го търпи земята тоя?

    19:36 16.11.2025

  • 20 БайТой

    3 3 Отговор
    Дайте му един палет на тоя чиляк. Яз му имам пълно доверие

    19:36 16.11.2025

  • 21 Последния Софиянец

    4 11 Отговор
    Копейките налш обясняват, че не бил руски , а на Родшилд ш за това не плащал данъци, а онова кафявото от Максуда отиде да преговаря в бункера за нефтохима!

    Коментиран от #34

    19:37 16.11.2025

  • 22 Как да има

    13 3 Отговор
    Доверие съди по себе си техен възпитаник .

    19:37 16.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ?????

    11 2 Отговор

    До коментар #13 от "И тоя се прави на луд!":

    А не ти ли е ясно що са тия "нулеви" фирми на руските шпиони в България?
    Щото по друг начин руските собственици на жилища не могат да си регистрират коли с български номера.

    19:37 16.11.2025

  • 25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "Киро Шприца":

    Защото са тетрористи от как ги има‼️

    19:39 16.11.2025

  • 26 Калоян

    16 2 Отговор

    До коментар #4 от "Киро Шприца":

    Защото оригиналът на партийната му книжка, като член на БКП , е в Москва.
    Както и на Баце , Тагаренко , Йорданов-Сашко , Ленчекремче и мн.др.

    Коментиран от #40

    19:39 16.11.2025

  • 27 БеГемот

    15 0 Отговор
    Женерал Наско умното щом казва....

    19:40 16.11.2025

  • 28 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 14 Отговор
    ВАЖНОТО Е ЧЕ ..................... ZEЛЕНИЯ ЧОРАП (МУНЧО) ...................... ИМА ДОВЕРИЕ НА ПУТЛЕР И КГБ .................... НАЛИ Е ШПИОНИН НА РУСНАЦИТЕ .................... ФАКТ !

    19:40 16.11.2025

  • 29 Никой

    2 10 Отговор
    Напълно сме съгласни.

    19:43 16.11.2025

  • 30 Пич

    19 1 Отговор
    Този е толкова тъп , че ако ни стане министър председател ще надмине Урсула !!! Ето да видите , какви малоумнци ръководят службите !!! Нищо не разбират , и чакат "шефа" да им каже какво да правят ! А "шефа"- и той тъп !!!

    19:43 16.11.2025

  • 31 шопо

    10 1 Отговор
    тия като тоя нема ли да си одат...попо чека

    19:44 16.11.2025

  • 32 Горкия ид

    11 0 Отговор
    и от щото на вази може!? Я вземи се скрий някъде дълбоко в тiнiата

    19:45 16.11.2025

  • 33 фоикадцф

    17 1 Отговор
    На тоя оцъкления лъжец от ПП и ДБ пак му се привиждат руснаци. Вече 20 г все руснаци и Путин му се привижда на това жуже и си живее на гърба на българите с по 20 хиляди лева на месец. Лъже и си живее а глупаците дето гласуват за него се възпаляват по лъжите му и се пръскат от жлъч. Русия и Путин дори не знаят че е живо това лъжливо жуже. Слава на Господ Иисус Христос лъжата и лъжците са обречени на гибел, ако не се покаят. Срамота.

    19:46 16.11.2025

  • 34 Гошо

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Последния Софиянец":

    Ко викаш стинка?

    19:46 16.11.2025

  • 35 Спецназ

    11 2 Отговор
    ТОЯ ПЛУЖЕК КАКВА ВОЙНА не иска да се финансира??

    НА ТАЯ ГНИДА ОТ ДС не и ли е известно,

    че България НЕ Е В МОМЕНТА във ВОЙНА??

    ТОЯ е за психиатрията, баце, заклевам се!

    Коментиран от #45

    19:47 16.11.2025

  • 36 Сесесере

    1 14 Отговор
    Всички русофоби в България, всеки ден правим банкет, че не сме се родили в блатницата!

    Коментиран от #59

    19:47 16.11.2025

  • 37 Градински гном

    11 0 Отговор
    Тоя расал само на ОЧИ бее - като тенис топки!

    19:48 16.11.2025

  • 38 Жабока не го двайте

    12 0 Отговор
    плаши хората с вида си !

    19:48 16.11.2025

  • 39 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "И тоя се прави на луд!":

    Петър лиже по своему!

    19:48 16.11.2025

  • 40 Име

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Калоян":

    Вие откъде знаете?

    19:49 16.11.2025

  • 41 Коня Солтуклиева

    10 0 Отговор
    това типче
    какъв беше,
    когато приватизираха "Нефтохим"?!
    Питам
    и отговор не искам!

    19:50 16.11.2025

  • 42 Колко е пещерив

    6 0 Отговор
    в своите предвиждания. Скоро няма да приключи и ще продължи до полската граница. Толкова внимателно ръководеше своите виждания че и аз съм учуден.

    19:51 16.11.2025

  • 43 ????

    9 0 Отговор
    Гном, ти какво предпочиташ, ние да сме добре или руснаците да са зле?

    19:52 16.11.2025

  • 44 Някой руснак

    10 0 Отговор
    Нещо да му е обещавал на тоя пуяк Атанас Атанасов ? Че да твърди че на руснаците не може да се има никакво доверие ? Или там да дрънка нещо русофоба смотан ... По добре да мисли дали НАП ще плаща сега заплатите, осигуровките и данъците щото идва края на месеца. Държавни служители ли ще стават или как?

    19:53 16.11.2025

  • 45 Ама

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "Спецназ":

    ...тоя в ДС ли е бил ? Хм...Сигурно са го държали в чекмеджето за резерва .предвид компактните размери.

    19:55 16.11.2025

  • 46 ха ха

    7 1 Отговор
    а представихте ли руското мнение , какво е тяхното решение за тяхната собственост ?

    19:55 16.11.2025

  • 47 какъв

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Циник":

    генерал е това пиянде2

    19:55 16.11.2025

  • 48 Коментатор

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "?????":

    Звучи логично!

    Само се чудя, какво ли са предвидили големите за бг слугинажът?!
    Дали искат да ги менкат вече с нови, а за старите да измислят нещо "екзотично"?!
    Дали затова тикви, прасета е гноми сън не ги хваща, понеже се чудят какво им готвят "батковците"?!

    За бг евроатлантурниците, дето пращаха оръжия за Украйна, и дето гониха руски свещеници, а също и нарязаха паметници от победата над фашизма, дали Путин и Тръмп са им предвидили "сюрприз"?!

    20:00 16.11.2025

  • 49 az СВО Победа 80

    8 0 Отговор
    Тоя вместо да бучи да беше отишъл още преди четири години като доброволец на Източния фронт да спасява Киев и евроатлантизЪма!

    Ама голям страх го тресе.... и не само него! 🤣🤣🤣

    И тъй като той не отиде при руснаците, руснаците ще дойдат за него....

    20:00 16.11.2025

  • 50 Дедо

    6 0 Отговор
    Еее как така АМ ГЪЛ ,нали твоя кумир Иванчо Костов я продаде точно на РУСНАЦИТЕ. Като ми каже някой ,че е от ДБ го смятам за ДеБилен.

    20:05 16.11.2025

  • 51 Мимч

    5 1 Отговор
    Абе тараланкоо ,на тебе изобщо неможе да се има доверие....

    20:06 16.11.2025

  • 52 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 0 Отговор
    ТЪП ЦЪРВУЛ.

    20:08 16.11.2025

  • 53 Мазохист е вс път

    4 0 Отговор
    Доверие на Гнома е План Б

    20:10 16.11.2025

  • 54 Ха ХаХа

    4 0 Отговор
    Татунчо, кажи как купи завода за стъкло Диамант , с какви пори и как го продаде на турската Шише Джам

    20:11 16.11.2025

  • 55 сноу

    4 0 Отговор
    Стига сте влачили тая дърта одухана пранга танас по телевизиите ,че вече никой не смее да посегне към дистанционното...пращайте го някъде да се моли за греховете си ...

    20:12 16.11.2025

  • 56 Гогата

    4 0 Отговор
    Наричаш го гном и толкоз

    20:12 16.11.2025

  • 57 Ха ХаХа

    2 0 Отговор
    Татунчо, кажи как купи завода за стъкло Диамант , с какви пори и как го продаде на турската Шише Джам

    20:14 16.11.2025

  • 58 Потрес

    1 0 Отговор
    Щото па на това джудже може да се има доверие!? Що за наглост?

    20:17 16.11.2025

  • 59 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Сесесере":

    Нали 2 лв.нямаш бе въшкар.
    Готви се за Сибир

    20:17 16.11.2025

  • 60 ЗРИТЕЛ

    1 0 Отговор
    всички тролови възпитаници на пжи са съединители...

    20:17 16.11.2025

  • 61 Морски

    0 0 Отговор
    Жабок ще си получеш заслуженото!

    20:21 16.11.2025

