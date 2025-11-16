Васил Терзиев: Еврото не е виновно за поскъпването на синята и зелената зона

Кметът на София Васил Терзиев направи коментар, след като Комисията за защита на потребителите се самосезира заради двойното увеличение на цените за паркиране в София, предаде БНТ.
Според кмета цените, които са предложили, са оправдани.
Въпреки голямото недоволство на гражданите и проверката от страна на КЗП, днес кметът на София заяви, че подкрепя новите цените и разширяването на синята и зелената зона в София.
"Това е стъпка в правилната посока. Много пъти съм казвал, че няма политика, реформа, която да променя навици и която да изисква по-високо заплащане, някаква такса или услуга и някой да е бил доволен", заяви Васил Терзиев.
Още в петък КЗП се самосезира и съобщи, че ще провери икономически обосновано ли е двойното поскъпване на цените за паркиране в зоните. Регулаторът уточни, че промените попадат под Закона за въвеждане на еврото и при нарушения - ще последват санкции.
"КЗП може да прочете доклада, той е доста обстоен. Има аргументация защо се налага, защо сега, ако беше станало след няколко месеца, всички щяха да обвиняват еврото. Еврото не е виновно. Над 10 години не са пипани цените. Съотнесено към доходите на софиянци от последния път, когато е въведена синя и зелена зона и сега, е по-евтино на час паркирането", продължи кметът.
Той обясни, че средствата от увеличението и реформата със зоните ще отиват директно към кварталите, в които има зони.
"Трябва да се намали броят на автомобилите, да се подобри качеството на градския транспорт, да се изграждат паркинги и да се регулират кварталите – организацията на движението и паркирането по улиците, вече има директен механизъм за това, как като вземат пари от живущите в даден район, те се връщат в съответния квартал, тези планове, които ще бъдат публични, ще бъдат одобрявани от Общинския съвет", допълни Терзиев.
На въпрос в кои европейски градове се таксува годишен абонамент за паркиране в жилищни райони, Терзиев даде примери.
"Във всички европейски градове. Виена, Валенсия, Осло. Изберете си, който искате.
На вметката на БНТ, че стандартът на живот там е много по-висок, градоначалникът отговори.
"Стандартът на живот в София, измерен като брутен вътрешен продукт на глава от населението, е над средноевропейското ниво. Затова този аргумент не е от най-силните."
На този фон през новата седмица вече са обявени няколко протеста на хора, живеещи в районите, които от догодина ще попаднат в разширената зелена зона. Има и внесени жалби към омбудсмана.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Минск-16
Коментиран от #4, #19, #28
19:59 16.11.2025
3 Пич
20:02 16.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ъъъъъъъъ
Къде сме ние?
"Българите са най-ниските заплати в ЕС
Българите са имали най-ниските заплати в Европейския съюз миналата година, докато унгарците са били трети(от дъното), печелейки по-малко от половината от средното за блока, според статистическата служба на ЕС.
Унгария се класира на едно от последните три места със средна заплата от 18 500 евро, изпреварвайки само Гърция (18 000 евро) и България (15 400 евро).
Люксембург оглави класацията с 82 969 евро, следван от Дания със 71 565 евро и Ирландия с 61 051 евро."
С цървули по дивия запад....
20:04 16.11.2025
6 хххх
20:06 16.11.2025
7 Гост
20:06 16.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Много просто
20:06 16.11.2025
10 Подли хора, мръсници
20:06 16.11.2025
11 от село
20:07 16.11.2025
12 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #13
20:07 16.11.2025
13 az СВО Победа 80
До коментар #12 от "az СВО Победа 80":Две от смахнатите мантри на евроатлантизЪма! 🤣🤣🤣
20:08 16.11.2025
14 Коментатор
Кво направиха тиквите с ваша подкрепа?!
Излъгаха ЕЦБ за реалната инфлация в България, за да ни натикате насила в еврозоната, която като я дигитализират, ще стане най-новата диктатура от най-гнсен фашовид!!!
И сега се чудят как да свържат бюджета, щото даже и Нужка каза, че има милиарден дефицит в бюджета (още преди доклада за заробвозоната), а след стъкмистиката за инфлацията, тоя дефицит вече стана гигантски!!!
И сега цветнодъгите индивиди като кмета на София, ще ни обясняват, че такса зелена зона в центъра от 2лв на 2евро (ръст "има няма 3%"), не било поради еврозоната?!
Всички евроатлантици довели държавата ни до това дередже, у кауша за национално предателство първа степен!!!
Коментиран от #24
20:08 16.11.2025
15 000
20:10 16.11.2025
16 Пълни глупости дрънка
20:10 16.11.2025
17 Ами да
20:11 16.11.2025
18 Възраждане
20:11 16.11.2025
19 Наблюдател
До коментар #2 от "Минск-16":Русия може да разреши проблема с паркирането. Може в цяла София да направи изкопи за подземни гаражи, да разчисти терени и още много неща. Продължавайте да я ядосвате и ще видите.
20:12 16.11.2025
20 Гост
20:13 16.11.2025
21 Некой
20:13 16.11.2025
22 Верва ме ти
20:13 16.11.2025
23 СОС
20:14 16.11.2025
24 Шопо
До коментар #14 от "Коментатор":Като влезем в еврозоната кредитния рейтинг на България ще се повиши, ще може да теглим още кредити.
20:15 16.11.2025
25 така, де
20:16 16.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ДЕБЕЛИ ГНУСНИ УПРАВЛЕНЦИ!
ОСТАВКА И ЗАТВОР!
20:20 16.11.2025
28 Прав си.
До коментар #2 от "Минск-16":Повишени цени за паркиране, но качествен и безплатен градски транспорт. Това е правилната рецепта. Парите от едното да отиват директно за другото. Така няма да се натоварва бюджета. Така ще се замислиш дали въобще ще тръгнеш с колата щом имаш безплатна алтернатива. Приятна вечер на всички.
20:20 16.11.2025
29 Главореза
20:26 16.11.2025
30 Гошо
20:26 16.11.2025