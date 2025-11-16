Новини
Васил Терзиев: Еврото не е виновно за поскъпването на синята и зелената зона

16 Ноември, 2025 20:49, обновена 16 Ноември, 2025 19:55 552 30

  • васил терзиев-
  • синя зона-
  • зелена зона-
  • паркиране-
  • цени

Стандартът на живот в София, измерен като БВП на глава от населението, е над средноевропейското ниво, заяви кметът на столицата

Васил Терзиев: Еврото не е виновно за поскъпването на синята и зелената зона - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев направи коментар, след като Комисията за защита на потребителите се самосезира заради двойното увеличение на цените за паркиране в София, предаде БНТ.

Според кмета цените, които са предложили, са оправдани.

Въпреки голямото недоволство на гражданите и проверката от страна на КЗП, днес кметът на София заяви, че подкрепя новите цените и разширяването на синята и зелената зона в София.

"Това е стъпка в правилната посока. Много пъти съм казвал, че няма политика, реформа, която да променя навици и която да изисква по-високо заплащане, някаква такса или услуга и някой да е бил доволен", заяви Васил Терзиев.

Още в петък КЗП се самосезира и съобщи, че ще провери икономически обосновано ли е двойното поскъпване на цените за паркиране в зоните. Регулаторът уточни, че промените попадат под Закона за въвеждане на еврото и при нарушения - ще последват санкции.

"КЗП може да прочете доклада, той е доста обстоен. Има аргументация защо се налага, защо сега, ако беше станало след няколко месеца, всички щяха да обвиняват еврото. Еврото не е виновно. Над 10 години не са пипани цените. Съотнесено към доходите на софиянци от последния път, когато е въведена синя и зелена зона и сега, е по-евтино на час паркирането", продължи кметът.

Той обясни, че средствата от увеличението и реформата със зоните ще отиват директно към кварталите, в които има зони.

"Трябва да се намали броят на автомобилите, да се подобри качеството на градския транспорт, да се изграждат паркинги и да се регулират кварталите – организацията на движението и паркирането по улиците, вече има директен механизъм за това, как като вземат пари от живущите в даден район, те се връщат в съответния квартал, тези планове, които ще бъдат публични, ще бъдат одобрявани от Общинския съвет", допълни Терзиев.

На въпрос в кои европейски градове се таксува годишен абонамент за паркиране в жилищни райони, Терзиев даде примери.

"Във всички европейски градове. Виена, Валенсия, Осло. Изберете си, който искате.

На вметката на БНТ, че стандартът на живот там е много по-висок, градоначалникът отговори.

"Стандартът на живот в София, измерен като брутен вътрешен продукт на глава от населението, е над средноевропейското ниво. Затова този аргумент не е от най-силните."

На този фон през новата седмица вече са обявени няколко протеста на хора, живеещи в районите, които от догодина ще попаднат в разширената зелена зона. Има и внесени жалби към омбудсмана.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Минск-16

    1 8 Отговор
    Единственото решение е НАМАЛЯВАНЕТО на броя на автомобилите. И то не символично, а в пъти. А едиствения начин за това е повишаването на данъците, на ценат на паркирането, на екологичните изисквания. В противен случай задръстванията ще ства все по-досадни, все по-шрпдължителни и след време хората ще проумеят, че броят на автомобилите трябва да се намали в пъти.

    Коментиран от #4, #19, #28

    19:59 16.11.2025

  • 3 Пич

    10 2 Отговор
    Направо да не повярва човек , че може да зажали за Фандъкова , защото са дойдели по тъпи , некадърни , и крадливи от нея !!! Наблюдавате ли закономерност - всеки , излъчен и подкрепен от паветниците , е изключително глупав и корумпиран!!! И за да не врещят че и Тиквата така - не е така !!! Тиквата е корумпиран , но не е тъп !!! Слуша си оная песен - Милиардер във евро , тага ра дага ра даг......

    20:02 16.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ъъъъъъъъ

    3 1 Отговор
    "Стандартът на живот в София, измерен като БВП на глава от населението, е над средноевропейското ниво..."

    Къде сме ние?

    "Българите са най-ниските заплати в ЕС

    Българите са имали най-ниските заплати в Европейския съюз миналата година, докато унгарците са били трети(от дъното), печелейки по-малко от половината от средното за блока, според статистическата служба на ЕС.

    Унгария се класира на едно от последните три места със средна заплата от 18 500 евро, изпреварвайки само Гърция (18 000 евро) и България (15 400 евро).

    Люксембург оглави класацията с 82 969 евро, следван от Дания със 71 565 евро и Ирландия с 61 051 евро."

    С цървули по дивия запад....

    20:04 16.11.2025

  • 6 хххх

    5 1 Отговор
    Не мисля, че Терзиев е лош човек, обаче е много дразнещо глупав. Във важни ситуации зае принципно правилна позиция, обаче в същото време прави серия от простотии, вредни за всички софиянци, включително и за него.

    20:06 16.11.2025

  • 7 Гост

    5 1 Отговор
    Кмете, няма лошо да вдигаш, ама като знам, че тия пари ще ги крадеш и нищо ново няма да видим, как да не те псувам

    20:06 16.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Много просто

    1 0 Отговор
    Общинската мафия назначава шуробаджанаци и тем подобни търтей и разбира се трябват пари за заплати.

    20:06 16.11.2025

  • 10 Подли хора, мръсници

    6 0 Отговор
    Само вреди за хората мислят и гласуват. По скапаните им велоалеи днес за 7 километра един велосепедист не видях но стесниха платната и взеха хиляди паркоместа само и само едни пари да усвоят

    20:06 16.11.2025

  • 11 от село

    0 2 Отговор
    В столицата синята зона трябва да стане 5 евро .Нали влязохме в еврозоната . Там цените са такива !

    20:07 16.11.2025

  • 12 az СВО Победа 80

    3 0 Отговор
    Докато за всичко е виновен Путин, то еврото не е виновно за нищо!
    🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #13

    20:07 16.11.2025

  • 13 az СВО Победа 80

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "az СВО Победа 80":

    Две от смахнатите мантри на евроатлантизЪма! 🤣🤣🤣

    20:08 16.11.2025

  • 14 Коментатор

    4 0 Отговор
    Айде бе?! Ти и лгбт партията ти ще кажете?!

    Кво направиха тиквите с ваша подкрепа?!
    Излъгаха ЕЦБ за реалната инфлация в България, за да ни натикате насила в еврозоната, която като я дигитализират, ще стане най-новата диктатура от най-гнсен фашовид!!!

    И сега се чудят как да свържат бюджета, щото даже и Нужка каза, че има милиарден дефицит в бюджета (още преди доклада за заробвозоната), а след стъкмистиката за инфлацията, тоя дефицит вече стана гигантски!!!

    И сега цветнодъгите индивиди като кмета на София, ще ни обясняват, че такса зелена зона в центъра от 2лв на 2евро (ръст "има няма 3%"), не било поради еврозоната?!

    Всички евроатлантици довели държавата ни до това дередже, у кауша за национално предателство първа степен!!!

    Коментиран от #24

    20:08 16.11.2025

  • 15 000

    0 0 Отговор
    Ще плащате и хоро ще играете. Цунамито идва.

    20:10 16.11.2025

  • 16 Пълни глупости дрънка

    4 1 Отговор
    Терзиев ! Самозабравило се пишлеме. Но продължава Столичната агенция по приватизация паркинзите пред блоковете да продава нали? В списъка и за приватизация са на 85 такива. Боклук...

    20:10 16.11.2025

  • 17 Ами да

    2 0 Отговор
    Явно ятаците на партизаните са виновни ……

    20:11 16.11.2025

  • 18 Възраждане

    2 0 Отговор
    Напротив, синът на Държавна Сигурност и племенник на Петър Младенов е наследствен долен лъжец. Всички е заради ойрото

    20:11 16.11.2025

  • 19 Наблюдател

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Минск-16":

    Русия може да разреши проблема с паркирането. Може в цяла София да направи изкопи за подземни гаражи, да разчисти терени и още много неща. Продължавайте да я ядосвате и ще видите.

    20:12 16.11.2025

  • 20 Гост

    2 0 Отговор
    терзиев, кога ще направиш годишният абонамент, за синя зона, €1000, че €150 ми е много малко, а и ми е обидно такива ниски суми за човек от "центара"

    20:13 16.11.2025

  • 21 Некой

    3 0 Отговор
    София била над средноевропейски стандарт на живот... и то по БВП. Не знам колко откъснат от реалността трябва да си, за да кажеш подобна глупост.

    20:13 16.11.2025

  • 22 Верва ме ти

    1 0 Отговор
    Мерси за увеличението!

    20:13 16.11.2025

  • 23 СОС

    3 0 Отговор
    Естествено, че еврото не е виновно, виновни са функционални некадърните джендъpи ръководени от Мис Бони!

    20:14 16.11.2025

  • 24 Шопо

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Коментатор":

    Като влезем в еврозоната кредитния рейтинг на България ще се повиши, ще може да теглим още кредити.

    20:15 16.11.2025

  • 25 така, де

    3 0 Отговор
    Тъп, по-тъп, най-тъп- Терзиев!!!!!!!

    20:16 16.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    ВИНОВНИ СА ВСИЧКИ ЧУЖДОПОКЛОННИ НАДУПЕНИ АЛЧНИ БЕЗМОЗЪЧНИ ПРОДАЖНИ
    ДЕБЕЛИ ГНУСНИ УПРАВЛЕНЦИ!
    ОСТАВКА И ЗАТВОР!

    20:20 16.11.2025

  • 28 Прав си.

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Минск-16":

    Повишени цени за паркиране, но качествен и безплатен градски транспорт. Това е правилната рецепта. Парите от едното да отиват директно за другото. Така няма да се натоварва бюджета. Така ще се замислиш дали въобще ще тръгнеш с колата щом имаш безплатна алтернатива. Приятна вечер на всички.

    20:20 16.11.2025

  • 29 Главореза

    1 0 Отговор
    Виновен си че си жив и цапаш въздуха

    20:26 16.11.2025

  • 30 Гошо

    0 0 Отговор
    А кой ,Путин ли е

    20:26 16.11.2025

