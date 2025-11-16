Новини
България »
Николай Василев: Бюджетът е турболевичарски

Николай Василев: Бюджетът е турболевичарски

16 Ноември, 2025 21:14, обновена 16 Ноември, 2025 20:18 375 10

  • николай василев-
  • бюджет-
  • политика

В него няма никакви идеи и реформи, той вдига инфлацията, заяви бившият министър на икономиката

Николай Василев: Бюджетът е турболевичарски - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

Очевидно проектобюджетът за 2026 г. ще бъде приет от мнозинството само заради партийната дисциплина, а не защото 100 и няколко депутата го харесват. Досега не съм чул някой да го харесва. Това заяви бившият вицепремиер и министър на икономиката в три последователни правителства Николай Василев в предаването "Метроном" по Радио "Фокус".

"Бюджетът си е турболевичарски, популистки, прахоснически, в него няма никакви политики, никакви идеи, никакви реформи. За мен е едно изненадващо голямо разочароване", каза той.

Василев категорично не е съгласен с вчерашното изказване на премиера Росен Желязков, според когото през бюджета за следващата година България ще премине към еврото без силни инфлационни шокове и без намаляване на доходите. "Колкото е по-голям дефицитът, а той е огромен, колкото е по-голям дългът, а той е огромен, и колкото са по-големи държавните разходи, те също са огромни, толкова по-висока ще е инфлацията. Всъщност единственият източник на инфлация в държавата са големите държавни разходи и постоянно увеличаващите се заплати в публичния сектор и социални разходи до безкрай. Това е източника на инфлацията и всъщност този бюджет вдига инфлацията", подчерта бившият вицепремиер.

По думите му размерът на разходите в проектобюджета са е нечуван като процент от БВП за целия Преход, който вече е 36 години.

Освен това Николай Василев не подкрепя 3-процентовия дефицит. "Не трябва да има дефицити ни най-малко, защото годините са добри в момента. В момента нямаме пандемия, няма природно бедствие или мигрантска вълна, няма война. Каква е причината година след година след година ние да издънваме разходите и дефицита?", запита той.

"Нашето общество последните години работи единствено за да плаща все по-големи и по-големи социални разходи и все по-големи заплати и бонуси в публичния сектор. Други теми в държавата няма. Магистралите няма да се построят, нали? Някакви мостове да сме построили, тунели, нещо забележително в държавата не се случва, но заплати и бонуси се раздават", заяви бившият министър на икономиката.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въпрос

    1 0 Отговор
    През 2022 г. когато започна агресията на Русия в Украйна, Делян Добрев заяви че когато се върне ГЕРБ на власт ще смъкнат веднага цените с левче,защото правителството на Кирил Петков краде народа с левче на литър. В момента цените на горивата са около 2,52 лв.литър а тогава бяха около 3,42 лв.за литър. Разликата е 90 ст. Но тогава барел петрол беше около 105$ за литър а в момента е 61$ литър. Къде ни е левчето герберастки крадци? Излиза ако сега барела е 105$ ,литър в България ще е около 4 лв. Ето данни -

    През 2022 г. цената на петрола се повиши значително, като американското Министерство на енергетиката установи средна цена от около $105 за барел сорт Brent. Това беше повишение с 28% спрямо предишната година. 

    Средна цена: Според Министерството на енергетиката на САЩ, средната цена за барел петрол сорт Brent е около $105,22.

    20:19 16.11.2025

  • 2 Прав е Василев за бюджета

    2 0 Отговор
    Вземат от работещите,от производителните сектори които ни осигуряват всички необходими продукти за ежедневието ни и дават на силовоте структури - полиция и военни. Това е не само подигравка с народа а престъпление.

    20:20 16.11.2025

  • 3 Миналия ден боко увери..не му вярваме

    1 0 Отговор
    След показаните данни от лидера на МЕЧ за реалните заплати на полицейските служители чийто данни е взел от бюджетната комисия на НС и които са пазени досега в тайна от населението и че стартовата заплата на обикновен полицейски служител започва от 5800 лв.и са освободени от данъци и осигуровки и че следващата година ще бъдат вдигнати с нови 19% защото са обвързани със средната заплата, Бойко Борисов заяви -
    Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че в следващия държавен бюджет ще отпадне автоматичното обвързване на заплатите на държавните служители със средната за страната. Това стана ясно от негово изявление днес, в което той подчерта, че вече е информирал за намерението си както коалиционните партньори от БСП, така и представителите на работодателските организации и синдикатите.

    Според Борисов, сегашната формула създава икономически дисбаланси, тъй като високите възнаграждения на малък брой хора изкривяват статистиката за средната заплата, което автоматично вдига и заплатите на държавните служители.

    20:22 16.11.2025

  • 4 Малеееее

    2 0 Отговор
    Двете Мазни и Дебели парчета с подкртепата на Мазното от БСП и лъжците на Слави, водят България към фалит.

    20:22 16.11.2025

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    КОГАТО ПАДНАТ ГЛАВИТЕ НА ДВЕТЕ ПРАСЕТА
    НЕЩАТАТА ЩЕ СЕ ОПРАВЯТ.

    20:23 16.11.2025

  • 6 Този

    2 0 Отговор
    Защо го показвате този всеки ден? Бизнеса данъци не плаща. Народа плаща 80 милиарда данъци, бизнеса общо 100 милиона.

    20:23 16.11.2025

  • 7 Факт

    2 0 Отговор
    На времето защо не построихте? Защо не направихте Белене? Скрихте се.

    20:26 16.11.2025

  • 8 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 9 Левичар

    2 0 Отговор
    Я не обиждай! Лявата страна ми е силната. Десничарите са слабаци за мен

    20:28 16.11.2025

  • 10 Уса

    0 0 Отговор
    Звучи,като турбо фолк ама не е.Този е голям некадърник,но благодарение на него се разбра,какъв предател е Слави щом опря до бивши некадърници за министри.Бюджета е див капиталистически и ще има масови протести и стачки.Еврото няма да издържи в БЪлгария,но всички предатели соросоиди бивши левичари ще изперат откраднатото,което са инвестирали в стотици и хиляди апартаменти в София

    20:28 16.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове