Николай Василев: Бюджетът е турболевичарски

Очевидно проектобюджетът за 2026 г. ще бъде приет от мнозинството само заради партийната дисциплина, а не защото 100 и няколко депутата го харесват. Досега не съм чул някой да го харесва. Това заяви бившият вицепремиер и министър на икономиката в три последователни правителства Николай Василев в предаването "Метроном" по Радио "Фокус".
"Бюджетът си е турболевичарски, популистки, прахоснически, в него няма никакви политики, никакви идеи, никакви реформи. За мен е едно изненадващо голямо разочароване", каза той.
Василев категорично не е съгласен с вчерашното изказване на премиера Росен Желязков, според когото през бюджета за следващата година България ще премине към еврото без силни инфлационни шокове и без намаляване на доходите. "Колкото е по-голям дефицитът, а той е огромен, колкото е по-голям дългът, а той е огромен, и колкото са по-големи държавните разходи, те също са огромни, толкова по-висока ще е инфлацията. Всъщност единственият източник на инфлация в държавата са големите държавни разходи и постоянно увеличаващите се заплати в публичния сектор и социални разходи до безкрай. Това е източника на инфлацията и всъщност този бюджет вдига инфлацията", подчерта бившият вицепремиер.
По думите му размерът на разходите в проектобюджета са е нечуван като процент от БВП за целия Преход, който вече е 36 години.
Освен това Николай Василев не подкрепя 3-процентовия дефицит. "Не трябва да има дефицити ни най-малко, защото годините са добри в момента. В момента нямаме пандемия, няма природно бедствие или мигрантска вълна, няма война. Каква е причината година след година след година ние да издънваме разходите и дефицита?", запита той.
"Нашето общество последните години работи единствено за да плаща все по-големи и по-големи социални разходи и все по-големи заплати и бонуси в публичния сектор. Други теми в държавата няма. Магистралите няма да се построят, нали? Някакви мостове да сме построили, тунели, нещо забележително в държавата не се случва, но заплати и бонуси се раздават", заяви бившият министър на икономиката.
През 2022 г. цената на петрола се повиши значително, като американското Министерство на енергетиката установи средна цена от около $105 за барел сорт Brent. Това беше повишение с 28% спрямо предишната година.
Средна цена: Според Министерството на енергетиката на САЩ, средната цена за барел петрол сорт Brent е около $105,22.
20:19 16.11.2025
2 Прав е Василев за бюджета
20:20 16.11.2025
3 Миналия ден боко увери..не му вярваме
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че в следващия държавен бюджет ще отпадне автоматичното обвързване на заплатите на държавните служители със средната за страната. Това стана ясно от негово изявление днес, в което той подчерта, че вече е информирал за намерението си както коалиционните партньори от БСП, така и представителите на работодателските организации и синдикатите.
Според Борисов, сегашната формула създава икономически дисбаланси, тъй като високите възнаграждения на малък брой хора изкривяват статистиката за средната заплата, което автоматично вдига и заплатите на държавните служители.
20:22 16.11.2025
