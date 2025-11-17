Новини
Владислав Панев за "Лукойл": Бомбата е отложена с 6 месеца

Владислав Панев за "Лукойл": Бомбата е отложена с 6 месеца

17 Ноември, 2025 09:58 983 16

  • владислав панев-
  • лукойл-
  • рафинерия

България трудно самостоятелно може да продаде рафинерията, независимо от приетия закон, каза той

Владислав Панев за "Лукойл": Бомбата е отложена с 6 месеца - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изборът на Румен Спецов вероятно е изненадващ, но всъщност е доста логичен. Това заяви пред БНР Владислав Панев от Клуб "Ускорение", бивш депутат от "Зелено движение".

Най-вероятно мениджърският състав на "Лукойл" ще си остане същият. Ролята на Спецов като особен управител ще е да следи финансовите потоци и те да не отиват към Русия, коментира той в предаването "Преди всички".

По думите му, "особеният управител ще подписва", но вероятно няма да е пряк мениджърски ръководител.

При такъв форсмажор – 2 седмици за реакция, трудно се намира международен оператор, който да менажира рафинерията, изтъкна Панев.

Трябва да сме сигурни, че няма да има компании на входа и на изхода на "Лукойл", които да източват компанията като групировките през 90-те години, допълни той и сред целите посочи да се осигури непрекъсваемост в работата на рафинерията.

България в момента може суверенно да управлява рафинерията, но много трудно самостоятелно може да продаде рафинерията, независимо от приетия закон, тъй като става въпрос за частна собственост, изрази мнение Панев.

Ситуацията е сериозна и не бива да се подхожда истерично, смята бившият депутат.

Според него "бомбата беше отложена с 6 месеца" и се е видяло, че "план що-годе има", затова не трябва да се водят "кресчендо разговори".

"Търсенето на купувач – най-вероятно "Лукойл" ще си придвижи този въпрос и на международно ниво. План А е да се изчака да се види дали ще се намери все пак купувач, достатъчно отдалечен от Кремъл според САЩ, така че сделката да мине и санкциите да отпаднат. Вариант Б – евентуално българската държава да "натисне" вече само за сделка с бургаската рафинерия, ми се вижда малко по-трудно като задача. То минава и през одити на миналите действия на "Лукойл – Нефтохим" по укриване на данъци, по други въпроси, така че включително през санкции, глоби от страна на данъчните "Лукойл" да бъде принуден да се раздели с активите си."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 5 Отговор
    Шиши ще обере Нефтохим Бургас и ще го фалира.От крадците не става стопани.

    10:00 17.11.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    6 2 Отговор
    Америка мощно го мушна на Ганя!
    Сега малко, временно го поизвади!

    10:07 17.11.2025

  • 3 Финансовите потоци ще продължат

    3 1 Отговор
    да текат към Маскалия, както са текли 80 години!

    10:10 17.11.2025

  • 4 Лукойл не плащаше данъци!

    3 3 Отговор
    Единствена в света рафинерия, която работи на "загуба"!

    Коментиран от #7

    10:13 17.11.2025

  • 5 Младите не помнят

    4 0 Отговор
    Но по времето на ембаргото на Югославия една туба бензин я продавахме по 50 дойче марки ! Сега ние сме под ембарго. 10 лв. ще стане нафтата

    10:19 17.11.2025

  • 6 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Добитъка в Бананистан требе да си плаща евреОориентацията с кървави сълзи.

    10:21 17.11.2025

  • 7 От 2022 г

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лукойл не плащаше данъци!":

    Лукойл плаща данъци. Преди това го плащаше в Нидерландия и Швейцария и за това и ЕК настояваше впрочем. Ходи си търси данъците от тях еврозонецо

    10:21 17.11.2025

  • 8 един

    0 0 Отговор
    Всяка една уважаваща себе си държава не трябва да се поставя в уссловия, чужда държава да владее вероятно най-важният ѝ монопол за днешно време,две по-малки рафинерии с различни собственици/от различни държави/вероятно щеше да много по-добре от сегашната ситуация!

    10:28 17.11.2025

  • 9 ААААА

    1 0 Отговор
    Не проблема не е от преди 6 месеци. Той е от преди повече от 26 години, когато при интерес от страна на сериозни интеститори, покойния министър Божков (по-известен като г-н 10-те процента) от правителството на Иван Костов предпочете да продаде тогавашния Нефтохим Бургас на Лукойл. Сега в настоящата ситуация е практически много трудно да се намери сериозен кандидат за целия бизнес на Лукойл. Големите като ВР, Шел, ОМВ, Ексон Елф Акитен и др. мълчат. Най-вероятнто ще се яви някой като печалния Марвекс с циментовите заводи, който след това да препродаде на части активите на Лукойл на подставени руски фирми.

    10:34 17.11.2025

  • 10 8 етаж

    1 0 Отговор
    Добро момче е Спецов ,само трябва да избягва високите сгради .

    10:40 17.11.2025

  • 11 Далечната 1967 г. ... декември месец

    2 0 Отговор
    Нефтохим Бургас започва производството на ацетон. Себестойност 32 ст.на литър. В нарушение на ембаргото на САЩ изнася 2 танкера за Колумбия 1968 г. на цена 36 долара на литър. С печалбата се построява к-с Толбухин в Бургас ....и част от к-с Изгрев.

    10:41 17.11.2025

  • 12 Рамбо

    1 1 Отговор
    Аман от черногледи тъпанари ве, това шарлатаните на другаря Боташ си мислят, че само те разбират от всичко ве.

    10:42 17.11.2025

  • 13 Резервни части

    0 0 Отговор
    От кого бре ще набавяме а? Един болт да потрябва и няма вече от къде. Стандарта е друг. За катализата въобще да не говорим.... Вие не виждате ли вярно че комина с "вечният огън" в рафенерията не гори от 3 седмици? А?

    10:53 17.11.2025

  • 14 Полиетилен

    0 0 Отговор
    Ниско и високо налягане. Гранулите които още ги има по пясъка на плажовете. Знаете ли от коя година не ги произвежда Лукойл ? А? А на времето турци, гърци, германци, испанци ... по 500-1000 долара рушвет плащаха само за контакт с търговски отдел ...нищо не знаете.

    10:59 17.11.2025

  • 15 Алекса

    0 0 Отговор
    Тоя тип и Дацов и Харпарцумяна трябва да бъдат съдени защото ни набутаха в капана Еврозона !

    11:00 17.11.2025

  • 16 k-c Славейков в Бургас

    0 0 Отговор
    Където основно живееха нефтохимиците 15 години беше района с най високи пенсии в България! .. в България!

    11:02 17.11.2025

