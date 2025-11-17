Бойко Ноев: Законът изисква петгодишен опит в търговият с горива, какъвто Спецов няма

България официално получи 6 месеца отсрочка от САЩ за санкциите срещу „Лукойл“, за да продължи работа рафинерията на компанията в Бургас. Това се случи след назначаването на особен управител на рафинерията на „Лукойл“ в България. За поста правителството избра директора на Националната агенция по приходите (НАП) Румен Спецов. Темата коментира в предаването „Тази сутрин“ по бТВ бившият министър на отбраната и експерт по сигурност Бойко Ноев.

Според Ноев случващото се около „Лукойл“ е „продължение на упражняването на власт в България чрез нелегитимни политически инструменти“. По думите решенията се взимат „някъде отзад“.

Бившият министър на отбраната определи премиера Росен Желязков като „несилен премиер“, сравнявайки ситуацията с периода на правителството на Пламен Орешарски.

По думите на Ноев разноговоренето в кабинета доказва липсата на управление.

По отношение на предприетите действия спрямо рафинерията на „Лукойл“ експертът по сигурност заяви, че решенията са вземани „силово“, без обсъждане на опозиционни становища, а преминаването на ключови решения през парламентарни комисии за секунди е показателно за липса на демократична процедура.

Той подчерта, че въпросът със санкциите и възможността за дерогация е бил известен на властите от година, но действията са били предприети едва в последния момент, когато „ножът е опрял до кокала“.

Сериозна част от критиките на Ноев бяха насочени към назначения особен търговски управител Румен Спецов. Експертът коментира, че законът изисква петгодишен опит в търговият с горива, какъвто Спецов няма.

По думите му около биографията на Румен Спецов има много неотговорени въпроси. Той припомни, че има дело в прокуратурата, което е „на трупчета“, свързано с данъчни нарушения.

Ноев определи случаят като „класически български пример за зависимо лице във властта“ и постави въпроса кой стои зад избора му.