Бойко Ноев: Законът изисква петгодишен опит в търговият с горива, какъвто Спецов няма

17 Ноември, 2025 10:46 412 10

По думите му около биографията на Румен Спецов има много неотговорени въпроси

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България официално получи 6 месеца отсрочка от САЩ за санкциите срещу „Лукойл“, за да продължи работа рафинерията на компанията в Бургас. Това се случи след назначаването на особен управител на рафинерията на „Лукойл“ в България. За поста правителството избра директора на Националната агенция по приходите (НАП) Румен Спецов. Темата коментира в предаването „Тази сутрин“ по бТВ бившият министър на отбраната и експерт по сигурност Бойко Ноев.

Според Ноев случващото се около „Лукойл“ е „продължение на упражняването на власт в България чрез нелегитимни политически инструменти“. По думите решенията се взимат „някъде отзад“.

Бившият министър на отбраната определи премиера Росен Желязков като „несилен премиер“, сравнявайки ситуацията с периода на правителството на Пламен Орешарски.

По думите на Ноев разноговоренето в кабинета доказва липсата на управление.

По отношение на предприетите действия спрямо рафинерията на „Лукойл“ експертът по сигурност заяви, че решенията са вземани „силово“, без обсъждане на опозиционни становища, а преминаването на ключови решения през парламентарни комисии за секунди е показателно за липса на демократична процедура.

Той подчерта, че въпросът със санкциите и възможността за дерогация е бил известен на властите от година, но действията са били предприети едва в последния момент, когато „ножът е опрял до кокала“.

Сериозна част от критиките на Ноев бяха насочени към назначения особен търговски управител Румен Спецов. Експертът коментира, че законът изисква петгодишен опит в търговият с горива, какъвто Спецов няма.

По думите му около биографията на Румен Спецов има много неотговорени въпроси. Той припомни, че има дело в прокуратурата, което е „на трупчета“, свързано с данъчни нарушения.

Ноев определи случаят като „класически български пример за зависимо лице във властта“ и постави въпроса кой стои зад избора му.


  • 1 провинциалист

    2 2 Отговор
    Спецов може да няма опит в търговията с горива, но е крайно време държавата да започне да показва мускули по важните въпроси.

    10:48 17.11.2025

  • 2 Тази отсрочка значи

    2 1 Отговор
    Че ЕС САЩ и Зеленски не желаят да спрат конфликта в Украйна


    На всички им харесва да се харчат пари за оръжия вместо за поллезни неща

    10:50 17.11.2025

  • 3 нарушен е закона

    0 0 Отговор
    а и има сведения какво щял да върши . нямало да продава активите , щял да търси снов собственик , щял да си работи лукойл , нямало да се повишат цените на горивата , а и някакви тайни . след 3 седмици ще разберем . около нова година .

    10:50 17.11.2025

  • 4 С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ

    0 2 Отговор
    важното е че летеца е далеч от властта.
    Стига ни един Боташ

    10:51 17.11.2025

  • 5 Ора нема!

    1 0 Отговор
    Ша назначим, който има!

    10:51 17.11.2025

  • 6 Коня Солтуклиева

    0 0 Отговор
    Я гле!
    ТоЪ тоя път е съгласен с Радев?! :))

    10:52 17.11.2025

  • 7 Рамбо

    0 1 Отговор
    Поредни плювач, който се мисли за умен, макар, че е куха червена манерка.

    10:53 17.11.2025

  • 8 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Как кой? ТОЙ !
    Тук цари пълно беззаконие.

    10:54 17.11.2025

  • 9 Може и така да е, но

    1 0 Отговор
    има опит в пехвърлянето на забатачени фирми на безимотни граждани, а вкрайна сметка да назначиш измамник да преследва евентуалните измами не е чак толкова лошо решение и има изгледи поне донякъде да бъде работещо.

    10:54 17.11.2025

  • 10 ООрана държава

    1 0 Отговор
    За сметка на това е послушно кученце което е важно за бойко и шиши

    10:56 17.11.2025

