Бойко Ноев: Протестите ще продължат, не са само за бюджета

7 Декември, 2025 17:00 733 25

  • бойко ноев-
  • протест-
  • бюджет 2026

Задължително е да има машинно гласуване, смята бившият министър на отбраната

Бойко Ноев: Протестите ще продължат, не са само за бюджета - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Смятам, че протестите ще продължат. Такава прогноза направи пред БНР Бойко Ноев, бивш дипломат и министър на отбраната, анализатор по международна и национална сигурност, един от основателите на Форума за демократично действие.

Той оприличи България на кораб, който плува в бурното море и е превзет от пирати.

"Пътниците са натикани в трюма и са заключени. Но всеки момент те ще строшат вратите и ще прогонят пиратите. Това неизбежно ще се случи. Даже очаквам Борисов и Пеевски да напуснат страната. Поне за Пеевски съм сигурен".

Бурното море за него олицетворява сложната международна обстановка.

"Виждаме една тънка олигархична прослойка в САЩ, която е узурпирала властта и води страната по посоката на парите и личната изгода. И това американското общество го вижда. В американския кораб все повече назрява бунт. Очаквам по време на първите междинни избори за конгрес Тръмп да загуби мнозинството си в законодателния орган, което ще бъде началото на неговия край".

Ноев акцентира върху публикуваната от САЩ Доктрина за национална сигурност.

"Този документ показва едно ретроградно виждане на тази страна за света. Връща сферите на влияние. Но най-притеснителното е тяхното виждане за Европа. Това ни поставя в една нова обстановка. Очевидно Тръмп е поел по пътя на имперското разделение на света на сфери на влияние. Това прозира в отношенията му с Путин. Става въпрос за много пари. Затова преговорите за бъдещето на Украйна се водят в някакви имения от брокери за недвижимо имущестово и семейството на Тръмп, които очакват да измъкнат значителни материални изгоди от Путин и неговата клика".

Въпросът е къде стои България, посочи Ноев в предаването "Неделя 150".

"В момента изглеждаме като една унизена страна, която е на линията на войната, но не знае накъде върви. Едни пирати са обхванали нашата политическа сцена и искат да седнат на сватбената маса на Тръмп и Путин, за да извлекат някакви корупционни залци. Така ми изглежда нашата действителност".

За да възтържествува демокрацията в България, много е важно тя да победи на президентските избори, смята Ноев.

"Но ако корабът катастрофира, президентските избори ще изглеждат като едно малко интелектуално занимание. Затова е много важно къде отива България".

Протестите не са само за бюджета, каза той.

"Тези хора трябва да си отидат. Няма никакво значение какво ще внесе Теменужка Петкова. Тук стои въпросът за младите. Виждаме едни зрели хора, които имат ясна представа за това, което е необходимо на България. Те виждат България в Европа.

Но тук не може да има честна политическа борба, борба на идеи, докато политическата сцена не бъде изчистена от мафията.

Преди шест месеца обстановката не беше толкова революционна. Тръгнахме да мислим как да обединим хората против статуквото през призмата на президентските избори. Видяхме, че гражданите не са убедени, когато им се спускат парашутисти и партийни кандидати отгоре. Дойде идеята да се проведат предварителни избори по честен и прозрачен начин. Убеден съм, че ще се справим с това.

Предстоят разговори с партии и организации, които искат да се включат към този подход към избор на президент. Обединява ни желанието този път да допринесем към един честен избор, който има голямо значение за страната".

Задължително е да има машинно гласуване, смята бившият министър на отбраната.

"Трябва да бъде заковано в Избирателния кодекс. Електронното гласуване е гаранцията. Младите хора правят революцията през телефоните, плащаме банковите си операции през телефоните, не може ли да изберем нашите представители по електронен път?!"

Бойко Ноев коментира също какви слабости вижда в стратегията за отбраната на страната ни.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    13 1 Отговор
    Народът сваля мафиотското правителство!

    17:03 07.12.2025

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    13 1 Отговор
    КОЙ ВИ КАЗА,ЧЕ ПРОТЕСТИТЕ СА САМО ЗАРАДИ НЕАДЕКВАТНИЯ БЮДЖЕТ!?
    БЮДЖЕТА СЕ ОКАЗА КАПКАТА,КОЯТО ПРЕЛЯ ЧАШАТА НА ТЪРПЕНИЕТО НИ!
    О С Т А В К А!
    И ПРОТЕСТИ ДО ДУПКА!

    17:03 07.12.2025

  • 3 Дориана

    13 1 Отговор
    Крайно време е Борисов да осъзнае, че се провали, защото допусна да бъде зависим от Пеевски и да го командва както си иска. Хората в прав текст му казаха, че не искат мафията и олигархията да ги управлява. Коя част от това Борисов не разбра? Борисов и Певски унищожават демокрацията в България и широко отварят вратата за корупцията, мафията и олигархията. Те не работят за народа, а срещу народа и това се доказа от отказа им за Референдум. Борисов и Пеевски се страхуват от гнева на народа, за това Пеевски ходи с охрана, а Борисов не излезе до протестиращите.

    Коментиран от #6

    17:05 07.12.2025

  • 4 Перо

    17 0 Отговор
    Имсше един полковник Радион Попов, който разкри истинската същност на тоя псевдо демократ и бивш агент!

    17:09 07.12.2025

  • 5 Прокурор

    9 2 Отговор
    Ако прочетете цялото словоизлияние на Бойко Ноев ще разберете дълбокия му смисъл: БЪРА, БЪРА 3 ЧАДЪРА!

    Коментиран от #21

    17:11 07.12.2025

  • 6 Майна

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Бейби, та Борисов не е ли от мафията? Ай, стига, я по- сериозно...

    Коментиран от #11

    17:12 07.12.2025

  • 8 Майора

    1 6 Отговор
    Ало Ноев , с машините на Мадуро друго не става , освен ала бала и който ги притежава да спечели пак изборите! А колкото до протестите , явно защитаваш тия , които предните години направиха бюджет с големи разходи и сега се правят на света вода ненапита! Явно ти защитаваш Черепа , Прокопиев , Бобокови и други заедно с разединителя Радев , искащи обръщане курса към Русия и Евразия и са против еврото!

    17:17 07.12.2025

  • 9 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 0 Отговор
    Ноев, чул те Господ! Трябва всички известни люде да се застъпят за каузата с цялата си енергия и да вдъхват енергия на смачканият народец! Трябва веднъж завинаги да се отървем от двамата ояли се пирати, неотложно е!

    17:18 07.12.2025

  • 10 000

    6 0 Отговор
    Бойчо изглежда се противопоставя на путин и тръмп едновременно! Доживях и такъв цирк :)

    17:18 07.12.2025

  • 11 Дориана

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Майна":

    Да, разбира се, че и Борисов е олицетворение на мафията. Точно той я създаде по време на неговото еднолично управление. За това Борисов и Пеевски докато не излязат от парламента и политиката България не може да се оправи. Те работят на принципа - Разделяй и владей. Купуванеето и фалшифицирането на изборите стана за тях приоритет , за да могат да си осигурят властта. Времето им свърши.

    Коментиран от #14

    17:22 07.12.2025

  • 12 Град Симитли

    5 0 Отговор
    Тая ястребова, дърта, къносана зурла ще отблъсне поне 5 000 човека/ млади/ от протеста!

    17:24 07.12.2025

  • 13 На бас 👍

    0 4 Отговор
    При избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    Коментиран от #15

    17:33 07.12.2025

  • 14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    БОРИСОВ РАБОТИ ЗА ЧУЖДОЗЕМЦИТЕ,КОИТО МУ КАЗВАТ КАКВО ДА ПРАВИ,ЗА ДА МУ Е ПЪЛНО ЧЕКМЕДЖЕТО, И ИЗОБЩО НЕ ГО ИНТЕРЕСУВА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

    17:39 07.12.2025

  • 15 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "На бас 👍":

    ГРОБ ЩЕ СПЕЧЕЛИ М,, А,, Д,, Я.

    17:40 07.12.2025

  • 16 Файърфлай

    3 0 Отговор
    Протести,протести...до Коледа.След това идват едни дъъъълги свинско-винско-ракиени форуми,чак до Иванов ден.Традициите ,все пак, са по-важни от политиката.А най-свободните ще отидат ....на море е Гърция,което е нова традиция.

    17:43 07.12.2025

  • 19 Протест, Не на корумпираните

    1 0 Отговор
    Хората не се противопоставят на еврото, не са половината. Това са една малка част корумпирани и други наивни хора, които се въртят около партиите. Хората искат да останат в България да работят и да живеят тук, не да бъдат гонени от бизнес Тошковците да скитат разделени по Европата. Хората искат тук да живеят и да създават семейства. Не да им казват, ако не ти харесва тук, може да напуснеш. Някой трябва да накара КПКОНПИ, НАП, ГДБОП, съд, прокуратурата и разни други държавни институции да заработят, защото има работа натрупана за десетилетия. Стояща на трупчета в тъмници и незаконно оневинявани икономически престъпници. Преди това обаче някой трябва да прочисти надутата администрация от политическите калинки и от децата на мафията. Да, защото в тези институции, съд и прокуратура има цели организирани мафиотски фамилии семейства живеещи на хранилката на работещите и точно тези хора допринасят и за корупцията и политико-икономическата мафия. Вместо да работят срещу тях, те работят за тях, получавайки пари от народа. Някой трябва да възстанее срещу тези хора. Ако те си останат, всичко си остава същото. Няма тук място за партии, ако първопричинителите за корупцията не бъдат премахнати и не им бъде отрязан достъпа до държавни и европейски пари, те ще продължават да се самовъзпроизвеждат.

    17:53 07.12.2025

  • 20 Ъъъъ

    0 5 Отговор
    Какво ще постигнете с тези протести? Избори? И кого ще изберете? Правителство на заплата от руското посолство ли?

    Коментиран от #22

    17:56 07.12.2025

  • 22 Слави Трифонов

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ъъъъ":

    Ние сме за референдум. Изборите са референдум за това, кой искаме да ни управлява.

    Коментиран от #24

    18:01 07.12.2025

  • 23 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    ЛИСУГЕР, ЗАЩО НЕ СИ НА ФРОНТА С ДРУГИТЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ?

    18:04 07.12.2025

  • 24 Ъъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Слави Трифонов":

    Е, не бяха ли изборите, избор за това кой да ни управлява?

    18:05 07.12.2025

  • 25 фбр

    3 0 Отговор
    Бойко Ноев - поредният мърляв демократ ,който реве за Байдън , като вдовица за.......!!!!!

    18:09 07.12.2025

