Новини
България »
Бойко Ноев: Законът изисква петгодишен опит в търговията с горива, какъвто Спецов няма

Бойко Ноев: Законът изисква петгодишен опит в търговията с горива, какъвто Спецов няма

17 Ноември, 2025 10:46 1 310 34

  • бойко ноев-
  • лукойл-
  • румен спецов

По думите му около биографията на Румен Спецов има много неотговорени въпроси

Бойко Ноев: Законът изисква петгодишен опит в търговията с горива, какъвто Спецов няма - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България официално получи 6 месеца отсрочка от САЩ за санкциите срещу „Лукойл“, за да продължи работа рафинерията на компанията в Бургас. Това се случи след назначаването на особен управител на рафинерията на „Лукойл“ в България. За поста правителството избра директора на Националната агенция по приходите (НАП) Румен Спецов. Темата коментира в предаването „Тази сутрин“ по бТВ бившият министър на отбраната и експерт по сигурност Бойко Ноев.

Според Ноев случващото се около „Лукойл“ е „продължение на упражняването на власт в България чрез нелегитимни политически инструменти“. По думите решенията се взимат „някъде отзад“.

Бившият министър на отбраната определи премиера Росен Желязков като „несилен премиер“, сравнявайки ситуацията с периода на правителството на Пламен Орешарски.

По думите на Ноев разноговоренето в кабинета доказва липсата на управление.

По отношение на предприетите действия спрямо рафинерията на „Лукойл“ експертът по сигурност заяви, че решенията са вземани „силово“, без обсъждане на опозиционни становища, а преминаването на ключови решения през парламентарни комисии за секунди е показателно за липса на демократична процедура.

Той подчерта, че въпросът със санкциите и възможността за дерогация е бил известен на властите от година, но действията са били предприети едва в последния момент, когато „ножът е опрял до кокала“.

Сериозна част от критиките на Ноев бяха насочени към назначения особен търговски управител Румен Спецов. Експертът коментира, че законът изисква петгодишен опит в търговията с горива, какъвто Спецов няма.

По думите му около биографията на Румен Спецов има много неотговорени въпроси. Той припомни, че има дело в прокуратурата, което е „на трупчета“, свързано с данъчни нарушения.

Ноев определи случая като „класически български пример за зависимо лице във властта“ и постави въпроса кой стои зад избора му.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    6 8 Отговор
    Спецов може да няма опит в търговията с горива, но е крайно време държавата да започне да показва мускули по важните въпроси.

    10:48 17.11.2025

  • 2 Тази отсрочка значи

    10 4 Отговор
    Че ЕС САЩ и Зеленски не желаят да спрат конфликта в Украйна


    На всички им харесва да се харчат пари за оръжия вместо за поллезни неща

    10:50 17.11.2025

  • 3 нарушен е закона

    5 3 Отговор
    а и има сведения какво щял да върши . нямало да продава активите , щял да търси снов собственик , щял да си работи лукойл , нямало да се повишат цените на горивата , а и някакви тайни . след 3 седмици ще разберем . около нова година .

    Коментиран от #20

    10:50 17.11.2025

  • 4 С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ

    5 9 Отговор
    важното е че летеца е далеч от властта.
    Стига ни един Боташ

    10:51 17.11.2025

  • 5 Ора нема!

    6 1 Отговор
    Ша назначим, който има!

    10:51 17.11.2025

  • 6 Коня Солтуклиева

    5 0 Отговор
    Я гле!
    ТоЪ тоя път е съгласен с Радев?! :))

    10:52 17.11.2025

  • 7 Рамбо

    3 6 Отговор
    Поредни плювач, който се мисли за умен, макар, че е куха червена манерка.

    10:53 17.11.2025

  • 8 Хасковски каунь

    8 2 Отговор
    Как кой? ТОЙ !
    Тук цари пълно беззаконие.

    10:54 17.11.2025

  • 9 Може и така да е, но

    11 3 Отговор
    има опит в пехвърлянето на забатачени фирми на безимотни граждани, а вкрайна сметка да назначиш измамник да преследва евентуалните измами не е чак толкова лошо решение и има изгледи поне донякъде да бъде работещо.

    Коментиран от #23

    10:54 17.11.2025

  • 10 ООрана държава

    8 4 Отговор
    За сметка на това е послушно кученце което е важно за бойко и шиши

    10:56 17.11.2025

  • 11 А дали е вярно?

    4 1 Отговор
    В стария закон от 2018 има изискване за 5-годишен опит. В новия закон за изменение и допълнение на стария тази алинея е заменена с нова и в нея няма изискване за 5-годшен опит. И двата закона ги има в Лекс БГ и всеки грамотен може да провери. А защо се оставяте да ви водят за носа сами ще си отговорите.

    11:11 17.11.2025

  • 12 НАП влезе в Лукойл

    7 0 Отговор
    Нали това искахме?

    11:12 17.11.2025

  • 13 Нямал

    5 2 Отговор
    опит човека. Лесно е да сбърка. Сега като поработи ще добие такъв. Нали за това промениха закона да не носи административна и наказателна отговорност.

    11:18 17.11.2025

  • 14 Точно СПЕЦА е човекът

    2 0 Отговор
    А кой в България го има? А ако ома дали ще иска да е такъв. Законът си го пишем ние на коляно пак. Тук човекът е жертвено агне и много правилно избраха този човек. Не го страх от бой и...... Има се със всички Вероятно ще спечелим повече приход от горива. Ако няма гориво и вдигнст цената Бойко и Пеевски знаят кое обединява българите и ги вади с камъни на улиците. Бензина и тока. А работодателите цвърчат за бюджета но получават държавна помощ за ток и ДДС намалиха. Да си дават реалните заплати и да не разчитат колко ще откраднат от обществените поръчки възложени от държавата. Нашите тогава в чужбина нама да ходят при чужди работодатели.

    11:20 17.11.2025

  • 15 Лопата Орешник

    1 2 Отговор
    Като малък е сипвал бензин в една крайпътна бензиностанция около 5 години!!

    11:25 17.11.2025

  • 16 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 1 Отговор
    ТОЗИ Е ТОЧНИЯ ЧОВЕК....
    ЗНАЕ КАК ДА ПРАТИ НЕФТОХИМА ПРИ
    КТБ И БУЛГАРТАБАК.....

    11:26 17.11.2025

  • 17 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    Не е само той -
    навремето Димо Гяуров го направиха генерал също САМО по заслуги
    към управляващата партия тогава - СДС...

    Коментиран от #22

    11:28 17.11.2025

  • 18 АГАТ а Кристи

    3 1 Отговор
    Има един виц за българският казан в ада и дали е нужна охрана на векуващите....
    От кой от кой по-"компетентен" комунист копам дъното още от 1944г

    11:30 17.11.2025

  • 19 От както ББ и ДБ са на власт

    2 2 Отговор
    закон няма.Те са закона.Е гати държавата

    11:35 17.11.2025

  • 20 Скапан е

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "нарушен е закона":

    Горивата скачат всеки ден и вече са с около 10-15 ст. за дизела и около 5 за газта от петък до днес. Чуждите големи вериги на магистрала - газ 1,19 и 1,21 . Слава Богу -винаги празни освен някой спящ в ТИР шофьор отстрани. Екото Севлиево където е било винаги най-евтино ,сега 1,12 газ по-скъпо от Търново и шоколадчета по 7-10 лв за бр. като всеки ден сменят и техните цени. София най евтино и даже кафето по на сгода. Така до Кулата . Скоро ще се ходи за по-евтино в Гърция, Сърбия ,Турция си е класика но сега не е добре , румънците тук там нещо което да си струва пътя . Ние ще сме само транзитно преминаване защото сме Швейцария на Балканите. Напълно заобиколими . Вече и Македонците паспорти не искат от нас , а камо ли да остават тук да живеят.

    Коментиран от #24

    11:38 17.11.2025

  • 21 Бойко

    3 0 Отговор
    Ама и ти ли сесе боядисъл?
    Тежко и на остатъците от армията ни!

    11:39 17.11.2025

  • 22 Повтаряш чужди лъжи

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Димо Гяуров беше назначен за началник на Националната разузнавателна служба. За тази длъжност се полага генералско звание. По същата причина Бойко Борисов и Атанас Атанасов станаха генерали.

    Коментиран от #25, #26, #27

    11:49 17.11.2025

  • 23 Тошев

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Може и така да е, но":

    Назначаваш бандит да се бори с бандитите . Успешно е и те слагат като него белите якички . Той става за ден-два Генерал най-малко . До тук добре ,но после бандита си е бандит и започва да се обогатява от каквото си иска защото си му дал власт. Нещо да не е познато тук или да е чудно ? Този принцип дори и работещ е нож с няколко остриета. За това хората избират от години на принципа " Кой е по-малкото зло " . Тук в тази територия няма ПО-Добро . Тук е голямото " Д и Б " Съсипаха ни назначените най-голям мошеник, специалист в лъжите , най-голям комарджия , счетоводители лъжещи и Европа , енергетици ,лекари ,професори , философи с експертиза по хонорарите за хидростроителство , платени социологии , платени партийни медии и народа вече граничи със социопатия.

    Коментиран от #31

    11:51 17.11.2025

  • 24 Пробваш да всяваш паника?

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Скапан е":

    На Лукойл от преди половин час:
    А95 - 2.41
    Дизел - 2.49
    Газ - 1.11
    Вчера зареждах другата кола. Цените бяха същите. Само касиерката е друга.

    Коментиран от #30

    11:53 17.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Да знаеш

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Повтаряш чужди лъжи":

    "За тази длъжност се полага генералско звание."
    Не е така - Не се полага, а се ИЗИСКВА.
    Направиха го генерал, защото беше нужен на Иван КРАДЕЦА Костов.

    Коментиран от #32

    12:12 17.11.2025

  • 27 Да знаеш

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Повтаряш чужди лъжи":

    Пишеш глупости.
    Генерал се става след завършена генералщабна академия,
    прослужено време, опит и умения.
    Димо Гяуров нямаше нито академията, нито прослуженото време -
    просто беше послушен и безвреден!

    12:13 17.11.2025

  • 28 На Дедо

    3 3 Отговор
    Ноев!!! Ти от Ноевия ковчег ли изпълзя? Фатмака ни натресе Кирчо ПИЦАТА с Канадското гражданство, Кокорчо с доказано съмнителен бизнес осъден на две истанций. И не на последно място Фатмака, с договора Боташ. Та поне тяхните деяния, на трупчета да бяха!?

    Коментиран от #29

    12:19 17.11.2025

  • 29 пиянде

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "На Дедо":

    Пий си пърцуцата и не разсъждавай, че се излагаш.

    12:21 17.11.2025

  • 30 Ни позна

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Пробваш да всяваш паника?":

    Лук или праз не съм споменал даже. Уточнявам специално за Вас - вериги западно от нас. Магистрала.

    12:27 17.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Салим

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Да знаеш":

    Остави го Коня . Той е невменяем на тема ГЕРБ и защитата му .

    12:29 17.11.2025

  • 33 Майор Симеон Каназирев (Каназирчето)

    1 0 Отговор
    Може, когато шайката и гуци са на върха!

    12:42 17.11.2025

  • 34 Българин

    0 0 Отговор
    Щом всички сороки така жално риват, значи Спецов е правилният човек. А и е одобрен от Москва, което знчи че Лукой ще бъде запазен!

    12:49 17.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове