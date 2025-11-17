Бойко Ноев: Законът изисква петгодишен опит в търговията с горива, какъвто Спецов няма

България официално получи 6 месеца отсрочка от САЩ за санкциите срещу „Лукойл“, за да продължи работа рафинерията на компанията в Бургас. Това се случи след назначаването на особен управител на рафинерията на „Лукойл“ в България. За поста правителството избра директора на Националната агенция по приходите (НАП) Румен Спецов. Темата коментира в предаването „Тази сутрин“ по бТВ бившият министър на отбраната и експерт по сигурност Бойко Ноев.
Според Ноев случващото се около „Лукойл“ е „продължение на упражняването на власт в България чрез нелегитимни политически инструменти“. По думите решенията се взимат „някъде отзад“.
Бившият министър на отбраната определи премиера Росен Желязков като „несилен премиер“, сравнявайки ситуацията с периода на правителството на Пламен Орешарски.
По думите на Ноев разноговоренето в кабинета доказва липсата на управление.
По отношение на предприетите действия спрямо рафинерията на „Лукойл“ експертът по сигурност заяви, че решенията са вземани „силово“, без обсъждане на опозиционни становища, а преминаването на ключови решения през парламентарни комисии за секунди е показателно за липса на демократична процедура.
Той подчерта, че въпросът със санкциите и възможността за дерогация е бил известен на властите от година, но действията са били предприети едва в последния момент, когато „ножът е опрял до кокала“.
Сериозна част от критиките на Ноев бяха насочени към назначения особен търговски управител Румен Спецов. Експертът коментира, че законът изисква петгодишен опит в търговията с горива, какъвто Спецов няма.
По думите му около биографията на Румен Спецов има много неотговорени въпроси. Той припомни, че има дело в прокуратурата, което е „на трупчета“, свързано с данъчни нарушения.
Ноев определи случая като „класически български пример за зависимо лице във властта“ и постави въпроса кой стои зад избора му.
10:48 17.11.2025
На всички им харесва да се харчат пари за оръжия вместо за поллезни неща
10:50 17.11.2025
Коментиран от #20
10:50 17.11.2025
Стига ни един Боташ
10:51 17.11.2025
10:51 17.11.2025
ТоЪ тоя път е съгласен с Радев?! :))
10:52 17.11.2025
10:53 17.11.2025
Тук цари пълно беззаконие.
10:54 17.11.2025
9 Може и така да е, но
Коментиран от #23
10:54 17.11.2025
10:56 17.11.2025
11:11 17.11.2025
11:12 17.11.2025
11:18 17.11.2025
11:20 17.11.2025
11:25 17.11.2025
16 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЗНАЕ КАК ДА ПРАТИ НЕФТОХИМА ПРИ
КТБ И БУЛГАРТАБАК.....
11:26 17.11.2025
навремето Димо Гяуров го направиха генерал също САМО по заслуги
към управляващата партия тогава - СДС...
Коментиран від #22
11:28 17.11.2025
От кой от кой по-"компетентен" комунист копам дъното още от 1944г
11:30 17.11.2025
19 От както ББ и ДБ са на власт
11:35 17.11.2025
20 Скапан е
До коментар #3 от "нарушен е закона":Горивата скачат всеки ден и вече са с около 10-15 ст. за дизела и около 5 за газта от петък до днес. Чуждите големи вериги на магистрала - газ 1,19 и 1,21 . Слава Богу -винаги празни освен някой спящ в ТИР шофьор отстрани. Екото Севлиево където е било винаги най-евтино ,сега 1,12 газ по-скъпо от Търново и шоколадчета по 7-10 лв за бр. като всеки ден сменят и техните цени. София най евтино и даже кафето по на сгода. Така до Кулата . Скоро ще се ходи за по-евтино в Гърция, Сърбия ,Турция си е класика но сега не е добре , румънците тук там нещо което да си струва пътя . Ние ще сме само транзитно преминаване защото сме Швейцария на Балканите. Напълно заобиколими . Вече и Македонците паспорти не искат от нас , а камо ли да остават тук да живеят.
Коментиран від #24
11:38 17.11.2025
Тежко и на остатъците от армията ни!
11:39 17.11.2025
22 Повтаряш чужди лъжи
До коментар #17 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Димо Гяуров беше назначен за началник на Националната разузнавателна служба. За тази длъжност се полага генералско звание. По същата причина Бойко Борисов и Атанас Атанасов станаха генерали.
Коментиран від #25, #26, #27
11:49 17.11.2025
До коментар #9 от "Може и така да е, но":Назначаваш бандит да се бори с бандитите . Успешно е и те слагат като него белите якички . Той става за ден-два Генерал най-малко . До тук добре ,но после бандита си е бандит и започва да се обогатява от каквото си иска защото си му дал власт. Нещо да не е познато тук или да е чудно ? Този принцип дори и работещ е нож с няколко остриета. За това хората избират от години на принципа " Кой е по-малкото зло " . Тук в тази територия няма ПО-Добро . Тук е голямото " Д и Б " Съсипаха ни назначените най-голям мошеник, специалист в лъжите , най-голям комарджия , счетоводители лъжещи и Европа , енергетици ,лекари ,професори , философи с експертиза по хонорарите за хидростроителство , платени социологии , платени партийни медии и народа вече граничи със социопатия.
Коментиран від #31
11:51 17.11.2025
24 Пробваш да всяваш паника?
До коментар #20 от "Скапан е":На Лукойл от преди половин час:
А95 - 2.41
Дизел - 2.49
Газ - 1.11
Вчера зареждах другата кола. Цените бяха същите. Само касиерката е друга.
Коментиран від #30
11:53 17.11.2025
До коментар #22 от "Повтаряш чужди лъжи":"За тази длъжност се полага генералско звание."
Не е така - Не се полага, а се ИЗИСКВА.
Направиха го генерал, защото беше нужен на Иван КРАДЕЦА Костов.
Коментиран від #32
12:12 17.11.2025
До коментар #22 от "Повтаряш чужди лъжи":Пишеш глупости.
Генерал се става след завършена генералщабна академия,
прослужено време, опит и умения.
Димо Гяуров нямаше нито академията, нито прослуженото време -
просто беше послушен и безвреден!
12:13 17.11.2025
Коментиран від #29
12:19 17.11.2025
До коментар #28 от "На Дедо":Пий си пърцуцата и не разсъждавай, че се излагаш.
12:21 17.11.2025
До коментар #24 от "Пробваш да всяваш паника?":Лук или праз не съм споменал даже. Уточнявам специално за Вас - вериги западно от нас. Магистрала.
12:27 17.11.2025
До коментар #26 от "Да знаеш":Остави го Коня . Той е невменяем на тема ГЕРБ и защитата му .
12:29 17.11.2025
12:42 17.11.2025
12:49 17.11.2025