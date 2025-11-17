Новини
Исмаилов: Планът "Пеевски" е в действие. Нищо чудно "момчето" да стане и първа сила, като се движи с такава скорост

17 Ноември, 2025 15:44 628 9

"След 2009 г. ДПС изпусна нишката, свързваща ръководството и хората, и тогава се получи един вакуум, от който "момчето" се възползва много добре - комбинативно и се стигна до тук", изтъкна още Исмаилов

Исмаилов: Планът "Пеевски" е в действие. Нищо чудно "момчето" да стане и първа сила, като се движи с такава скорост - 1
Снимка: ФАКТИ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Планът "Пеевски" е в действие!

С тази констатация започна коментара си пред БНР Орхан Исмаилов, председател на Народна партия "Свобода и достойнство":

"Ахмед Доган си продаде партията и Делян Пеевски я купи. А това, което се случи на учредяването на АПС, той (Пеевски) си избра най-лесния противник и си го сложи като почетен председател с оперативни функции (Доган). ... Така Пеевски изписва веждите на Доган, защото той знае, че времето на Доган приключи, той физически вече не може да се занимава с оперативна дейност. На тази учредителна конференция Доган изглеждаше като Тодор Живков, когато му направиха преврат през 1989 г.".

По думите му с всичко, което се случва и с т.нар. сараи, "момчето" казва, че всичко е ликвидирано:

"Да сринеш символа, легендата, утопията - това означа да няма прошка и казва: "Всички ще дойдете при мен!".

Според Исмаилов депутатите от ПГ на АПС гласуват често с мнозинството, т.е. с Пеевски:

"Те подкрепиха и за "Лукойл". Нима нямаха други аргументи?".

"След 2009 г. ДПС изпусна нишката, свързваща ръководството и хората, и тогава се получи един вакуум, от който "момчето" се възползва много добре - комбинативно и се стигна до тук", изтъкна той и уточни:

"По места хората дори не знаят, че вече Доган го няма в ДПС, на гласоподавателите не им се обяснява. Пеевски вече разпределя порциите, основните деребеи знаят по списък онези, които гласуват за ДПС. Нищо чудно Пеевски да стане и първа сила, както се движи с такава скорост".

Орхан Исмаилов съобщи, че Народна партия "Свобода и достойнство" ще организира кръгла маса, на която ще поканят знаковите лица като Илхан Кючюк, Филиз Хюсменова, Хасан Азис, Нигяр Джафер, за да обсъдят по кой път да тръгнат:

"Без обединение няма да стане. АПС и те да се вслушат, защото нищо няма да направят, по-добре да дойдат при нас. ... Със съединението можем да направим силата"


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 2 Отговор
    ..МОМЧЕТО СИ ОТИВА...

    15:57 17.11.2025

  • 2 Българин

    2 6 Отговор
    Това е волята на нормалните българи! Не може да ни управляват само ококорени крадци!

    15:58 17.11.2025

  • 3 помак ага

    3 1 Отговор
    и 30 години прокарване на турски интереси в страна където са избивали населението 500 години

    15:58 17.11.2025

  • 4 герап

    4 1 Отговор
    Пеефски иска да купи и цяла България.

    16:00 17.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Докато ходите за гъби шепа платени роми решават живота на децата ви.

    16:02 17.11.2025

  • 6 Мдаа

    3 1 Отговор
    То с тези фалшиви и изфабрикувани избори, Шиши може и преди първата политическа сила да стане.

    16:04 17.11.2025

  • 7 Да така е

    0 1 Отговор
    Обединение ще има, вероятно скоро, господин Исмаилов в друго интервю обясни, че ще покани всички. Това е пътя.

    16:05 17.11.2025

  • 8 Възpожденец 🇧🇬

    3 2 Отговор
    Пеевки или хората зад пеевки? Тези, които управляват от вече 81 г. България.
    Пеевски не може да структурира едно изречение правилно, държанието и поведението му е като на уличен бандит, отвсякъде от него струи интелектуална немощ ... къде му приписвате такива дарби на зъл гений ?!?!?

    16:05 17.11.2025

  • 9 Рамбо

    1 2 Отговор
    На тая противна чалма може ли да се вярва. Колкото и да го плюят, Момчето е поне българин.

    16:09 17.11.2025

