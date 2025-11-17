Новини
Христо Панчугов: Вместо да ни обясняват защо не харесват този бюджет, да отговорят на българите за какво ще харчат

17 Ноември, 2025 18:37 757 11

Има две много важни линии в този бюджет – той е непрозрачен по отношение на харченето и е популистки. За този бюджет никой не може да каже, че вижда стратегическа и икономическа логика, заяви социологът Добромир Живков.

Снимка: bTV
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Това управление дължи някаква прозрачност, какво налага тегленето на големия дълг и защо се стига до дефицита на ръба. Разговорът за бюджета е разговор за политики. Вместо да ни обясняват защо не харесват този бюджет, да отговорят на българското общество за какво ще харчат. Това каза политологът Христо Панчугов в „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg.

Има две много важни линии в този бюджет – той е непрозрачен по отношение на харченето и е популистки. За този бюджет никой не може да каже, че вижда стратегическа и икономическа логика, заяви социологът Добромир Живков.

Според него бюджетът е популистки, който трябва да спечели симпатиите на хората преди изборите. Големият въпрос е къде е бъдещето на България с такъв бюджет и дали няма да се влоши перспективата пред страната през следващите 5-6 години, посочи социологът.

Първо нито един бюджет не е спечелил избори в България. В този смисъл се съмнявам, че това е крайната цел. По-скоро можем да ги подозираме в разпределение на ресурси. Смятам, че този бюджет може да сътвори една такава сложна коалиция в този момент. Тези пари още не са изхарчени, поясни Панчугов.

По темата за „Лукойл“, Живков отчете, че този избор се случва в кризисна ситуация. Това няма как да не е било съгласувано с нашите партньори. Тук политическата драма не е толкова голяма. Надявам се това да е път за намиране на стратегически инвеститор.

Христо Панчугов добави, че политиците много бързо забравят принципите си, когато се стигне до взимането на такива кризисни решения и това се усеща от гражданите. Този ход беше изненадващ и за самата опозиция. Важното е, че отвъд фигурата, на особения управител му предстои да вникне в управлението на тази сложна структура. Това не е задача за един човек. Трябва така да се подготви сделката, че да се намери нормален инвеститор. Би трябвало да насочим енергията си натам, а не към конкретната фигура.


България
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 обективен

    8 0 Отговор
    Купуват си гласове за следващите избори ,но не знаят ,че може и да не оцелеят !!

    18:42 17.11.2025

  • 2 Асен

    7 0 Отговор
    Кога Боко и Шиши са давали отчет за изразходваните средства никога!

    18:49 17.11.2025

  • 3 Гост

    6 0 Отговор
    Па ние знаем бе, Панчугов! За прилежащите им гнусни мутри ще се харчат тия парички

    19:00 17.11.2025

  • 4 Нека един от

    4 0 Отговор
    Поддръжниците тук пишещите да ни осведомят за що ще ползват милиардите от бюджета и другите десетки милиарди кредити къде ще теглят. И къде отидоха 20 милиарда от теглените тази година. А не само да защитават гербавите и началото тук.

    19:09 17.11.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор
    За всеки бюджет, отговорност носи Правителството, което го изготвя и изпълнява, и Парламетът, който го гласува. Льльовци, които не носят отговорност за нищо, нито ги слушам, нито ме интересуват.

    Коментиран от #9, #10

    19:09 17.11.2025

  • 6 Нека един от

    2 0 Отговор
    Поддръжниците тук пишещите да ни осведомят за що ще ползват милиардите от бюджета и другите десетки милиарди кредити къде ще теглят. И къде отидоха 20 милиарда от теглените тази година. А не само да защитават гербавите и началото тук.

    Коментиран от #8

    19:10 17.11.2025

  • 7 Какво значи,

    1 0 Отговор
    Популистки? Не е популистки, Т.е. Народен, а на бюджетните хрантутници!

    19:10 17.11.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Нека един от":

    Това го има на сайта на Министерството на финансите.

    19:17 17.11.2025

  • 9 Евала старшинка

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Ти да си добре

    19:19 17.11.2025

  • 10 безпартиен

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    За да се носи действително отговорност,то тя трябва да е НАКАЗАТЕЛНА!Проблемът е,че решение на КОЛЕКТИВЕН орган на управление може да носи единствено ПОЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ,т.е НИКАКВА! Затова всяко корупционно или противодържавно и противонародно решение се "прекарва" за гласуване от колективен орган на управление - НС,МС,ОбС!!!!! Така се извърши приватизацията с която имущества за милиарди бяха продадени за милиони!Разликата в цените премина в частни сметки на лица имената на които цял народ знае!Не им знае имената само т.нар. "секретни служби"!И вече додрапахме до "демокрацията"!Предстои светлото бъдеще!

    19:26 17.11.2025

  • 11 007

    1 0 Отговор
    Да, не е добър но за кого, за нас или за ЕС? Защо никой не поразмисли какво ще стане ако се намалят разходите и има малко свободни пари, ако имаме много резерви, ако имаме малко заеми.... Предполагам, че вече се досещате защо са такива параметрите, за да не ни ограбят за финансирането на войната след първи януари. Вече е ясно, че ЕС пари няма и търси начин да оскуби каквото може. Може би румънците се усетиха преди нас, но и ние не сме закъснели, само трябва малко разум от всички, особенно в парламента и правителството, без да не го казват в прав текст за да не се конфронтираме с двете военолюбиви дами от ЕС

    19:31 17.11.2025

