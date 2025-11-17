Христо Панчугов: Вместо да ни обясняват защо не харесват този бюджет, да отговорят на българите за какво ще харчат

Това управление дължи някаква прозрачност, какво налага тегленето на големия дълг и защо се стига до дефицита на ръба. Разговорът за бюджета е разговор за политики. Вместо да ни обясняват защо не харесват този бюджет, да отговорят на българското общество за какво ще харчат. Това каза политологът Христо Панчугов в „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg.
Има две много важни линии в този бюджет – той е непрозрачен по отношение на харченето и е популистки. За този бюджет никой не може да каже, че вижда стратегическа и икономическа логика, заяви социологът Добромир Живков.
Според него бюджетът е популистки, който трябва да спечели симпатиите на хората преди изборите. Големият въпрос е къде е бъдещето на България с такъв бюджет и дали няма да се влоши перспективата пред страната през следващите 5-6 години, посочи социологът.
Първо нито един бюджет не е спечелил избори в България. В този смисъл се съмнявам, че това е крайната цел. По-скоро можем да ги подозираме в разпределение на ресурси. Смятам, че този бюджет може да сътвори една такава сложна коалиция в този момент. Тези пари още не са изхарчени, поясни Панчугов.
По темата за „Лукойл“, Живков отчете, че този избор се случва в кризисна ситуация. Това няма как да не е било съгласувано с нашите партньори. Тук политическата драма не е толкова голяма. Надявам се това да е път за намиране на стратегически инвеститор.
Христо Панчугов добави, че политиците много бързо забравят принципите си, когато се стигне до взимането на такива кризисни решения и това се усеща от гражданите. Този ход беше изненадващ и за самата опозиция. Важното е, че отвъд фигурата, на особения управител му предстои да вникне в управлението на тази сложна структура. Това не е задача за един човек. Трябва така да се подготви сделката, че да се намери нормален инвеститор. Би трябвало да насочим енергията си натам, а не към конкретната фигура.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 обективен
18:42 17.11.2025
2 Асен
18:49 17.11.2025
3 Гост
19:00 17.11.2025
4 Нека един от
19:09 17.11.2025
5 Данко Харсъзина
Коментиран от #9, #10
19:09 17.11.2025
6 Нека един от
Коментиран от #8
19:10 17.11.2025
7 Какво значи,
19:10 17.11.2025
8 Данко Харсъзина
До коментар #6 от "Нека един от":Това го има на сайта на Министерството на финансите.
19:17 17.11.2025
9 Евала старшинка
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":Ти да си добре
19:19 17.11.2025
10 безпартиен
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":За да се носи действително отговорност,то тя трябва да е НАКАЗАТЕЛНА!Проблемът е,че решение на КОЛЕКТИВЕН орган на управление може да носи единствено ПОЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ,т.е НИКАКВА! Затова всяко корупционно или противодържавно и противонародно решение се "прекарва" за гласуване от колективен орган на управление - НС,МС,ОбС!!!!! Така се извърши приватизацията с която имущества за милиарди бяха продадени за милиони!Разликата в цените премина в частни сметки на лица имената на които цял народ знае!Не им знае имената само т.нар. "секретни служби"!И вече додрапахме до "демокрацията"!Предстои светлото бъдеще!
19:26 17.11.2025
11 007
19:31 17.11.2025