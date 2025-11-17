Христо Панчугов: Вместо да ни обясняват защо не харесват този бюджет, да отговорят на българите за какво ще харчат

Това управление дължи някаква прозрачност, какво налага тегленето на големия дълг и защо се стига до дефицита на ръба. Разговорът за бюджета е разговор за политики. Вместо да ни обясняват защо не харесват този бюджет, да отговорят на българското общество за какво ще харчат. Това каза политологът Христо Панчугов в „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg.

Има две много важни линии в този бюджет – той е непрозрачен по отношение на харченето и е популистки. За този бюджет никой не може да каже, че вижда стратегическа и икономическа логика, заяви социологът Добромир Живков.

Според него бюджетът е популистки, който трябва да спечели симпатиите на хората преди изборите. Големият въпрос е къде е бъдещето на България с такъв бюджет и дали няма да се влоши перспективата пред страната през следващите 5-6 години, посочи социологът.

Първо нито един бюджет не е спечелил избори в България. В този смисъл се съмнявам, че това е крайната цел. По-скоро можем да ги подозираме в разпределение на ресурси. Смятам, че този бюджет може да сътвори една такава сложна коалиция в този момент. Тези пари още не са изхарчени, поясни Панчугов.

По темата за „Лукойл“, Живков отчете, че този избор се случва в кризисна ситуация. Това няма как да не е било съгласувано с нашите партньори. Тук политическата драма не е толкова голяма. Надявам се това да е път за намиране на стратегически инвеститор.

Христо Панчугов добави, че политиците много бързо забравят принципите си, когато се стигне до взимането на такива кризисни решения и това се усеща от гражданите. Този ход беше изненадващ и за самата опозиция. Важното е, че отвъд фигурата, на особения управител му предстои да вникне в управлението на тази сложна структура. Това не е задача за един човек. Трябва така да се подготви сделката, че да се намери нормален инвеститор. Би трябвало да насочим енергията си натам, а не към конкретната фигура.