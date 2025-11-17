Новини
България »
Ивайло Калфин: Политики в бюджета има, но няма реформи и перспективи

Ивайло Калфин: Политики в бюджета има, но няма реформи и перспективи

17 Ноември, 2025 20:32 485 11

  • ивайло калфин-
  • бюджет

Отвън изглеждаме доста объркани. Някой трябва да поеме отговорност, включително и за бюджета. За първи път виждам да се обяви бюджет и да заявят, че не го харесват

Ивайло Калфин: Политики в бюджета има, но няма реформи и перспективи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отвън изглеждаме доста объркани. Някой трябва да поеме отговорност, включително и за бюджета. За първи път виждам да се обяви бюджет и да заявят, че не го харесват. Това заяви бившият министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Бюджетът не е важен с числата, а с политиките, които могат да се очакват от политиците. Вместо да поеме отговорност правителството се крие, добави той.

Очакванията за растежа са за 3%, което е добре, но ни се иска да е по-бърз. Плащаме си цената за двете години политически хаос. Не виждаме обаче лидерство в правителството. Цялата тази несигурност се отразява на инвеститорския интерес, обясни Калфин.

Политики в бюджета има, но няма реформи и перспективи, изтъкна той.

Страшно много дразнят бонусите в администрациите. Това е неприемлива практика. Вижда се увеличаване на заплатите по определени сектори, както в „Сигурността“. Обяснението трябва да е – какво се прави за обществото от този сектор, посочи бившият социален министър.

Когато работодателите не могат да осигурят нормална заплата при недостиг на работна ръка, показва лоши икономически условия, каза Ивайло Калфин.

На въпрос, време ли е да се тръгне към промяна на данъчната система, Калфин заяви: Това е несправедливо. С плоския данък се облагат много по-пропорционално хората с по-ниски доходи. В момента нито ниският данък се управлява от това, че идват големи инвестиции. Решението за увеличаване на данъците това трябва да е част от по-дългосрочна политика на кабинета.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да това

    0 0 Отговор
    е доста умно тоз дет го и каал

    Коментиран от #4

    20:36 17.11.2025

  • 2 Данчо Ментата

    5 0 Отговор
    Бюджета е кражба за последно.

    20:38 17.11.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    И този червен боклук изпълзя от нафталина и ни ощастливи с присъствието си.

    20:41 17.11.2025

  • 4 но каква

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "да това":

    полза от това??

    20:42 17.11.2025

  • 5 Браво

    3 0 Отговор
    България докато не се изчисти от червените няма да мръдне и сантиметър напред. Виждаме че е така последните 36 години

    20:43 17.11.2025

  • 6 Партия ГРОБ

    6 0 Отговор
    За милиционерите 7 млрд-а, а за пенсионерите няма 70 млн.

    Коментиран от #8

    20:55 17.11.2025

  • 7 Никой

    1 0 Отговор
    Какво да направим - никой не му се работи, 100 министерства - какво да кажем. Агенции. Комисии.

    Какъв бюджет - всичко е - чиновници.

    21:01 17.11.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Партия ГРОБ":

    На пенциите не им трябват пари, а гроб студен.

    Коментиран от #11

    21:02 17.11.2025

  • 9 Като вдигнат данъка на 30-40%

    1 0 Отговор
    И държавните служители ще почнат да се размножават и честните частници вместо луксозни стоки деца ще правят
    Сгодихме се сгодихме се
    Държавен служител честен частник ДСЧЧ ДС ЧЧ

    21:18 17.11.2025

  • 10 Горски

    2 0 Отговор
    Няма кой да прави реформи, нямаме политици !!! Тези в парламента не знаят защо са там.

    21:19 17.11.2025

  • 11 Като дойдат западните пенсионери

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Ще пропищиме ако им се случи нещо

    21:20 17.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове