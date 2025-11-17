Ивайло Калфин: Политики в бюджета има, но няма реформи и перспективи

Отвън изглеждаме доста объркани. Някой трябва да поеме отговорност, включително и за бюджета. За първи път виждам да се обяви бюджет и да заявят, че не го харесват. Това заяви бившият министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Бюджетът не е важен с числата, а с политиките, които могат да се очакват от политиците. Вместо да поеме отговорност правителството се крие, добави той.

Очакванията за растежа са за 3%, което е добре, но ни се иска да е по-бърз. Плащаме си цената за двете години политически хаос. Не виждаме обаче лидерство в правителството. Цялата тази несигурност се отразява на инвеститорския интерес, обясни Калфин.

Политики в бюджета има, но няма реформи и перспективи, изтъкна той.

Страшно много дразнят бонусите в администрациите. Това е неприемлива практика. Вижда се увеличаване на заплатите по определени сектори, както в „Сигурността“. Обяснението трябва да е – какво се прави за обществото от този сектор, посочи бившият социален министър.

Когато работодателите не могат да осигурят нормална заплата при недостиг на работна ръка, показва лоши икономически условия, каза Ивайло Калфин.

На въпрос, време ли е да се тръгне към промяна на данъчната система, Калфин заяви: Това е несправедливо. С плоския данък се облагат много по-пропорционално хората с по-ниски доходи. В момента нито ниският данък се управлява от това, че идват големи инвестиции. Решението за увеличаване на данъците това трябва да е част от по-дългосрочна политика на кабинета.