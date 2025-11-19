Новини
Стефан Антонов: Следващата 2026 година ще бъде като последните години на комунизма

19 Ноември, 2025 16:08 1 733 14

През 2022 година бяха направени първите подаръци към един конкретен електорат, към възрастните хора - увеличение на пенсиите

"Това не е скрит предизборен бюджет. Този бюджет отразява стремежа на всяка една партия да не изостава от популистката лудост на предишните партии, както се пее в македонската песен - "Проклет да биде, кой пръв почна". Това каза пред БНР журналистът Стефан Антонов:

"През 2022 година бяха направени първите подаръци към един конкретен електорат, към възрастните хора - увеличение на пенсиите. Не казвам, че те не го заслужават, но то не беше подкрепено с увеличение на приходите в осигурителната система. Последва увеличение на учителските заплати. Последва увеличение на заплатите в сигурността, сега следва увеличение на заплатите в здравеопазването".

"Следващата 2026 година ще бъде като последните години на комунизма", добави още в интервю за предаването '12+3" на програма "Хоризонт" журналистът.

"Ще има привилегировани касти, които ще получават големи заплати, необвързани с труда. За всички останали ще има някакъв икономически растеж, който е несигурен, до момента, до който той не престане, ще се изправим пред реалността, че от 2022 година досега ние сме утроили държавния си дълг в номинален размер и почти сме го утроили в отношение към Брутния вътрешен продукт", предупреди Стефан Антонов.


  • 1 честен ционист

    10 16 Отговор
    Иска да каже, че ще е последната година преди баш Комунизъма.

    16:09 19.11.2025

  • 2 Кръгъл

    27 0 Отговор
    Този случайно да забелязва, че в Осигурителната система бяха вкарани едни фондове, които доят и имитират, че дават? Не му личи!

    16:11 19.11.2025

  • 3 Вертоломеева нощ

    24 1 Отговор
    Купуват си електорални роби ,но о идея си нямат какво ги чака .
    .

    16:12 19.11.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    32 3 Отговор
    ПРЕЗ 2026 ТРЯБВА ДА ВИДИМ
    БЪЛГАРОУБИЙЦИТЕ, КОИТО НЕ СПРЯХА ДА ИЗНАСИЛВАТ НАРОДА,
    ПРОВЕСЕНИ НА УЛИЧНИТЕ ЛАМПИ!

    16:15 19.11.2025

  • 5 Сила

    26 4 Отговор
    Стефчо мама , престани да плюскаш , ще се пръснеш !!!

    16:20 19.11.2025

  • 6 БеГемот

    17 1 Отговор
    То като се юрне стадото към пропастта никой не може да го спре ....бягаш заедно с другите чифтокопитни щото ако спреш те стъпкват а така има още малко живот преди пропастта....

    16:33 19.11.2025

  • 7 Измамник

    9 8 Отговор
    В България нямаше последни години на комунизма. Нямаше лустрация за семействата на обслужващите комунизма. България след 1944 година няма свои български генерали, хора с българско самосъзнание готови да застанат до своя народ във всеки миг. Всички след 1944 година с поставените съветски нашивки по високите етажи на армията сте за съд! Особено тези около 1989 година, които се изгавриха със своите съграждани и заеха страната на политическата олигархия на БКП и съдействаха да бъдат опазени. За да може децата им днес да са в държавните институции! Предатели. Мадагаскар има по-достойна армия която застана зад своите съграждани!

    Разправят България имала силна армия, наистина достоен виц. Цитират не знам си колко самолета, не знам си колко танка, не знам си колко каскета. И какво, когато генералитетът е със затрито българско самосъзнание? В Турция са сваляли правителствата, забранявали са ги. В Гърция също, на 2 пъти май е било. Тези държави са имали силни армии, които са избирали народа! Не задкулисната олигархия и политиците, които са тясно свързани. Силна е онази армия която стои до народа. Генералитетът на нашата армия е много далеч от народа. Вече политици и бизнесмени, корумпирани селяндури. Хайде пак, кой е имал силната армия?

    Коментиран от #8

    16:52 19.11.2025

  • 8 Виденов

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "Измамник":

    И аз исках да ги махна, но второто поколение на ОБПФК (твърдо свързано с Кремъл) ме изгони, за да отвори пътя на третото поколение, което вече е на ключови позиции навсякъде след 2001 г. Сега си сърбайте попарата.
    ОБПФК -Организация на борците против фашизма и капитализма.
    Заб. На 9.9.1944 г. са били под 2000 души. На 10.11.1989 г. са над 200 000 души. Това са 200 000 семейства, с поне 300 000 наследници второ поколение и още поне 500 000 наследници трето поколение. Това е "елитът" който понастоящем ни управлява. Това е статуквото. Затова 3 млн. българи напуснаха родината. Затова няма напредък и скоро едва ли ще има с такъв "елит". Остава само здраве да си пожелаем и дано четвъртото им поколение да е по-читаво.

    Коментиран от #11

    17:27 19.11.2025

  • 9 Подарък за пенсионерите ли ?

    8 1 Отговор
    Я. пак да.повтори ! Само за тази гавра заслужава да бъде линчуван. Да се говори така за най- бедната / с изключение на няколко стотин реститути и пенсионирани управници/ и многобройна част от населението е не само грях, но и престъпление, което трябва да бъде наказвано. Дебелият, да си върне думите назад и да се извини на възрастните хора !

    17:29 19.11.2025

  • 10 123

    9 1 Отговор
    Тоя да ми припомни кога и къде е имало комунизъм, че нещо не си спомням.

    18:09 19.11.2025

  • 11 Аз.........

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Виденов":

    🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

    18:35 19.11.2025

  • 12 Павел пенев

    4 0 Отговор
    Последните години на демокрацията ще бъдат много по гадни.

    19:13 19.11.2025

  • 13 бай Митко

    4 0 Отговор
    Шопарчо в Бг-то никога не е имало комунизъм! В България 45 години имаше социализъм! Язък, че се пишеш за журналист! Много са ти лоясали знанията!

    19:50 19.11.2025

  • 14 ПЕНКО

    2 1 Отговор
    НИКОГА НЕ Е ИМАЛО КОМУНИЗЪМ И МОЖЕ БИ НЯМА ДА ИМА !!!!!!!!!! НО ,КЛЕКТИВНОТО ОБЩЕСТВО ЩЕ ПРЕБЪДЕ НАД ИНДИВИДУАЛНОТО -- НА ГАСПОДАРИ ;СЛУГИ И РОБИ И РОБИНИ И ДЕЦА РОБИ !?!?!?!?!?

    13:47 20.11.2025

