Стефан Антонов: Следващата 2026 година ще бъде като последните години на комунизма

"Това не е скрит предизборен бюджет. Този бюджет отразява стремежа на всяка една партия да не изостава от популистката лудост на предишните партии, както се пее в македонската песен - "Проклет да биде, кой пръв почна". Това каза пред БНР журналистът Стефан Антонов:
"През 2022 година бяха направени първите подаръци към един конкретен електорат, към възрастните хора - увеличение на пенсиите. Не казвам, че те не го заслужават, но то не беше подкрепено с увеличение на приходите в осигурителната система. Последва увеличение на учителските заплати. Последва увеличение на заплатите в сигурността, сега следва увеличение на заплатите в здравеопазването".
"Следващата 2026 година ще бъде като последните години на комунизма", добави още в интервю за предаването '12+3" на програма "Хоризонт" журналистът.
"Ще има привилегировани касти, които ще получават големи заплати, необвързани с труда. За всички останали ще има някакъв икономически растеж, който е несигурен, до момента, до който той не престане, ще се изправим пред реалността, че от 2022 година досега ние сме утроили държавния си дълг в номинален размер и почти сме го утроили в отношение към Брутния вътрешен продукт", предупреди Стефан Антонов.
1 честен ционист
16:09 19.11.2025
2 Кръгъл
16:11 19.11.2025
3 Вертоломеева нощ
.
16:12 19.11.2025
4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
БЪЛГАРОУБИЙЦИТЕ, КОИТО НЕ СПРЯХА ДА ИЗНАСИЛВАТ НАРОДА,
ПРОВЕСЕНИ НА УЛИЧНИТЕ ЛАМПИ!
16:15 19.11.2025
5 Сила
16:20 19.11.2025
6 БеГемот
16:33 19.11.2025
7 Измамник
Разправят България имала силна армия, наистина достоен виц. Цитират не знам си колко самолета, не знам си колко танка, не знам си колко каскета. И какво, когато генералитетът е със затрито българско самосъзнание? В Турция са сваляли правителствата, забранявали са ги. В Гърция също, на 2 пъти май е било. Тези държави са имали силни армии, които са избирали народа! Не задкулисната олигархия и политиците, които са тясно свързани. Силна е онази армия която стои до народа. Генералитетът на нашата армия е много далеч от народа. Вече политици и бизнесмени, корумпирани селяндури. Хайде пак, кой е имал силната армия?
Коментиран от #8
16:52 19.11.2025
8 Виденов
До коментар #7 от "Измамник":И аз исках да ги махна, но второто поколение на ОБПФК (твърдо свързано с Кремъл) ме изгони, за да отвори пътя на третото поколение, което вече е на ключови позиции навсякъде след 2001 г. Сега си сърбайте попарата.
ОБПФК -Организация на борците против фашизма и капитализма.
Заб. На 9.9.1944 г. са били под 2000 души. На 10.11.1989 г. са над 200 000 души. Това са 200 000 семейства, с поне 300 000 наследници второ поколение и още поне 500 000 наследници трето поколение. Това е "елитът" който понастоящем ни управлява. Това е статуквото. Затова 3 млн. българи напуснаха родината. Затова няма напредък и скоро едва ли ще има с такъв "елит". Остава само здраве да си пожелаем и дано четвъртото им поколение да е по-читаво.
Коментиран от #11
17:27 19.11.2025
9 Подарък за пенсионерите ли ?
17:29 19.11.2025
10 123
18:09 19.11.2025
11 Аз.........
До коментар #8 от "Виденов":🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
18:35 19.11.2025
12 Павел пенев
19:13 19.11.2025
13 бай Митко
19:50 19.11.2025
14 ПЕНКО
13:47 20.11.2025