Стефан Антонов: Следващата 2026 година ще бъде като последните години на комунизма

"Това не е скрит предизборен бюджет. Този бюджет отразява стремежа на всяка една партия да не изостава от популистката лудост на предишните партии, както се пее в македонската песен - "Проклет да биде, кой пръв почна". Това каза пред БНР журналистът Стефан Антонов:

"През 2022 година бяха направени първите подаръци към един конкретен електорат, към възрастните хора - увеличение на пенсиите. Не казвам, че те не го заслужават, но то не беше подкрепено с увеличение на приходите в осигурителната система. Последва увеличение на учителските заплати. Последва увеличение на заплатите в сигурността, сега следва увеличение на заплатите в здравеопазването".

"Следващата 2026 година ще бъде като последните години на комунизма", добави още в интервю за предаването '12+3" на програма "Хоризонт" журналистът.

"Ще има привилегировани касти, които ще получават големи заплати, необвързани с труда. За всички останали ще има някакъв икономически растеж, който е несигурен, до момента, до който той не престане, ще се изправим пред реалността, че от 2022 година досега ние сме утроили държавния си дълг в номинален размер и почти сме го утроили в отношение към Брутния вътрешен продукт", предупреди Стефан Антонов.