ВКС реши Окръжен съд Варна да гледа делото срещу Благомир Коцев

19 Ноември, 2025 16:11 1 694 28

  • благомир коцев-
  • кмет на варна-
  • варна-
  • вкс

Всички петима подсъдими са от Варна

ВКС реши Окръжен съд Варна да гледа делото срещу Благомир Коцев - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев и останалите четирима подсъдими за престъпен сговор, поискани подкупи и за принуда. Това реши Върховният касационен съд, който беше сезиран от Софийския градски съд къде да се гледа делото. Всички петима подсъдими са от Варна, а 25 от общо 28-те свидетели също са от Варна.

Благомир Коцев е обвинен, че в периода от юли 2024 г. до края на май 2025 г. на територията на Варна и София "се е сговорил с двама общински съветници, съсобственик на търговско дружество и депутат да вършат в страната подкупи и принуда" с цел имотна облага. Коцев е участвал в три деяния. Поискал близо 370 хил. лева. В обвинителния акт са описани няколко случая на корупция.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Няма държава

    31 4 Отговор
    Като чуя-съд ,ми се вдига адреналина и ми идва много да бия

    Коментиран от #3, #4, #27

    16:15 19.11.2025

  • 2 Горно Уйно

    38 5 Отговор
    Пущите кмето, оти че ви съди и че ви осъди, а после пак народо че плаща.

    16:20 19.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Прав си!

    48 6 Отговор

    До коментар #1 от "Няма държава":

    Това е дело ръководено не от прокурори и съдии, а от двете Мазни и Охранени парчета, Тиквата Борисов и ПееФ. Коцев е жертва на двете пра.сета.

    Коментиран от #7, #17

    16:21 19.11.2025

  • 5 Прокуратурата

    37 2 Отговор
    трябва да бъде махната от съдебната власт. Самостоятелна институция, както е адвокатурата. Сами да си изкарват парите, ако са сбъркали в обвинението да плащат.

    16:21 19.11.2025

  • 6 Месеци

    39 3 Отговор
    наред в клетка като маймуна го хвърлиха в София , за да решат делото да се гледа във Варна . След международни възгласи , а и в Брюксел , софиЕнците магистрати , сбирщина от къде ли не , го връщат във Варна ! Нещо им се дръпна....

    16:27 19.11.2025

  • 7 Промяна

    1 12 Отговор

    До коментар #4 от "Прав си!":

    4 ТО АКО БЕШЕ ТАКА ТИ И ТАКИВА КАТО ТЕБ ДА НЕ ДРАСКАТЕ ГНУСОТИИТЕ СИ ПОСТОЯННО

    Коментиран от #8, #19

    16:27 19.11.2025

  • 8 Така е, но

    24 2 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    как мислиш?! Дали простата и крадлива герберска Тиква, когато бъде вкаран в затвора ще върне откраднатите от народа пари, а?!

    16:31 19.11.2025

  • 9 Тия

    22 2 Отговор
    Крадливи н-к-д-рници си прехвърлят топката,а после като осъди държавата пак народа ще плаща но си вземат заплати,дмс бонуси и 5000лв.за ТОГИ

    16:41 19.11.2025

  • 10 Вижда се

    20 3 Отговор
    Мафията убива тотално народа.

    16:43 19.11.2025

  • 11 Българин

    4 25 Отговор
    Да го обесят довечера в двора на затвора и да го дават по телевизията, за да зарадват нормалните хора!

    16:45 19.11.2025

  • 12 604

    4 2 Отговор
    Люмпиниту бори курупциятъ, амъ саму кога не съ свои...туй то!

    16:45 19.11.2025

  • 13 Горски

    8 21 Отговор
    Тази малоумна крадлива измет от ППДБ трябва да се арестуват по способа един по един до един! всеки в тази секта е престъпник! като се стигне чак до прокопиев! и жена му!

    16:46 19.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 иваничка

    20 4 Отговор
    Този човек го лашкат като влак на малка гара! Така и не намират нарушения, поради които да го осъдят и си го подхвърлят като горещ картоф!

    Коментиран от #20

    16:48 19.11.2025

  • 16 Некой

    6 18 Отговор
    28 свидетеля! А корумпетата още тръбят, че нямало свидетели. И като критикуваха съда, удобно пропускаха, че са няколко обвинения по различни случаи.

    16:49 19.11.2025

  • 17 604

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Прав си!":

    Котиуф гъ прай връткити му бяши убаву...пъ ся риве....тъй тъй...

    Коментиран от #23

    16:51 19.11.2025

  • 18 Ще ги пуснат,

    2 5 Отговор
    бандитите!!!

    16:51 19.11.2025

  • 19 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷

    13 2 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    Лели ГЕРБ си изгледаха турските сериали и са на пост да бранят тикви и npaceта . 🤣🤣🤣

    16:51 19.11.2025

  • 20 Съдът си

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "иваничка":

    чака парите!

    16:53 19.11.2025

  • 21 ДългоИме

    14 0 Отговор
    Ей, то не бяха врътки, "обяснения", мъгляви прокуроски и съдийски "въртележки" за да иде делото в София, а сега - обратно наморето! Ашкулсън на такова "правосъдие", което криво седи ама видите ли "право"дъди! Ще видим "финала"какъв е.

    16:53 19.11.2025

  • 22 Нещо се мъти

    3 1 Отговор
    Шпека изтърва съдилищата. Три решения за два дни. Ще трябва не закуска а обяд.

    16:55 19.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Да му мислят Варненските свидетелки

    5 1 Отговор
    Незная, как ще се промъкват между хората пред съда. Около шадравана, сигурно ще има многобройна палиция. Това е значимо дело за Варненци.

    17:10 19.11.2025

  • 25 тома

    4 1 Отговор
    Във Варна съда е най справедлив когато му се плати

    17:25 19.11.2025

  • 26 българка

    10 1 Отговор
    Има ли друга държава, в която мафията да държи властта и да тормози всеки, който не се подчинява? Що за народ сме, щом позволяваме тиняците да се разпореждат с живота ни???

    17:33 19.11.2025

  • 27 604

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Няма държава":

    ми ела тъ нашамаря и ще ти мине!

    18:13 19.11.2025

  • 28 Това

    2 0 Отговор
    скомандарено дело е пример за методичното ръководство на мафиота Сарафов в прокуратурата.Тиквата,Дебелян и Сарафа трябва да са в една килия при бай Ставри.Злодеите трябва да платят за всичките си грехове на тоя свят

    03:50 20.11.2025

