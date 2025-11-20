Новини
България »
Проектобюджетите на ДОО и НЗОК влизат за обсъждане в пленарната зала на първо четене

Проектобюджетите на ДОО и НЗОК влизат за обсъждане в пленарната зала на първо четене

20 Ноември, 2025 07:16 643 7

  • доо-
  • нзок

Работодатели и синдикати се обявиха срещу бюджета на Здравната каса

Проектобюджетите на ДОО и НЗОК влизат за обсъждане в пленарната зала на първо четене - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса влизат за обсъждане в пленарна зала на първо четене. Разчетите получиха одобрение в ресорните комисии преди дни.

В план-сметката на ДОО е предвидено от следващата година вноската за пенсия да се увеличи с 2 процентни пункта, ръст на максималния осигурителен доход и повече пари за майчинство през втората година. Бюджетът на Здравната каса за следващата година възлиза на 5,5 млрд. евро. Допълнително са отделени 260 млн. евро. От тях 230 млн. евро са за ще отидат за клинични пътеки, а 30 млн. евро са предвидени за увеличение на заплатите на лекарите.

Работодатели и синдикати се обявиха срещу бюджета на Здравната каса. Според профсъюзите той не гарантира увеличение на заплатите на младите лекари, а според работодателите не предвижда реформи. Бюджетът на общественото осигуряване беше подкрепен от синдикатите, но сериозно разкритикувано отново от бизнеса. Очаква се първият държавен бюджет в евро да бъде гласуван на първо четене в зала този петък.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 лоза

    0 0 Отговор
    Влизат и сядат на сините кресла.Крясла.

    08:50 20.11.2025

  • 3 яйла

    0 0 Отговор
    на първото си изчеткване

    08:51 20.11.2025

  • 4 Ща За Цирк !

    1 0 Отговор
    Ща За Цирк !

    Един Бюджет !

    Не могат !

    Да Съставят !

    И Тези !

    Ни Управляват !

    Тъпи !

    Тикви !

    Смотани !

    09:23 20.11.2025

  • 5 Колко Пари Пръснахте !

    1 0 Отговор
    Колко Пари Пръснахте !

    За Да Откраднете !

    Милиард !

    Или Два ?

    09:28 20.11.2025

  • 6 Твърде Високи Заплати !

    1 0 Отговор
    Твърде Високи Заплати !

    За Знахар !

    Парите Трябваше Да са За !

    Обучение ! И Квалификация !

    Защото Тези Професори !

    Са !

    За !

    Ке ! Н ! Е ! Фа !

    Коментиран от #7

    09:34 20.11.2025

  • 7 Да Не Говоря !

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Твърде Високи Заплати !":

    Да Не Говоря !

    За Тези От !

    НОИ !

    09:36 20.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове