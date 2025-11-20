Асен Василев: В Бюджет 2026 ще вземат пари от всеки един българин, за да се напълни прасе-касичката на властта

За първи път от Жан Виденов насам разходите отидоха над 40% - за догодина отиват на 46%. Това заяви пред bTV Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната", цитиран от novini.bg. Догодина българите ще живеят по-зле и ще обеднеят, допълни Василев.
"Бюджет 2026 г. взема по 600 лева от всеки с вдигането на осигуровките."
"В Бюджет 2026 ще вземат пари от всеки един български гражданин, за да се напълни прасе-касичката на властта. Правителството дава по-малко пари за пенсионерите, за да напълни прасе-касичката на Делян Пеевски", смята председателят на "Промяната".
2 млрд. лв. ще струва 8 км Околовръстно на София - 250 млн. лв. на километър, каза още той.
Увеличението на данъците e само началото, а от догодина ни чака увеличаване на корпоративния и прогресивния данък, предупреди Асен Василев.
"Защо вдигаме двойно заплатите на Антикорупционната комисия, а даваме 1% увеличение на заплатите на Народната библиотека. За властта са важни бухалките, а всички други кучетата ги яли"
1 Кирил
09:29 20.11.2025
2 Браво Асене
09:31 20.11.2025
5 Гост
09:34 20.11.2025
6 Кой е по сладур
09:37 20.11.2025
7 цкехгазс
09:37 20.11.2025
8 Селянин
09:39 20.11.2025
10 Павел Костов
09:40 20.11.2025
11 Патентния
До коментар #5 от "Гост":данък се събира от общините, по ред определен в ЗМДТ. Нищо от него не постъпва в републиканския бюджет.
09:45 20.11.2025
12 Дедо Джо
09:46 20.11.2025
13 Стига бе ,
До коментар #7 от "цкехгазс":и ти вярваш на Кокорчо мошеникът ! Я кажи какво стана с ония 10 милиарда дето се крадяха от Баце ? Този мошеник Василев е токова неможач , че не можа да ги намери , но опорките продължават .
09:46 20.11.2025
14 има един
До коментар #1 от "Кирил":по голям лъжец, оня дето ни ги довлече тия от чужбина.... на Дондуков 2 го хрантутим все още...................
09:47 20.11.2025
15 Вашето мнение
09:48 20.11.2025
16 Анджо
09:49 20.11.2025
17 Капитан Крийч
До коментар #5 от "Гост":На това му се казва сива икономика. Никой от мутрочалгарската червена коалиция не обелва и дума за изсветляване. Притесняват се, че ще секнат парите към партийните касички и строителната мафия.
09:49 20.11.2025
18 Гинчето
До коментар #11 от "Патентния":Защо? Фризьорки и маникюристки нямат празен час На час не падат под 100 лв, направете си сметка сами, Не е ли честно да плащат на печалбата данък? Като печелят-плащат ако не печелят не плащат. Нещо лошо ли има та трябва да са на патент?
09:51 20.11.2025
19 Киро Шприца
До коментар #18 от "Гинчето":Сега като се сгърчи добитъка ще имат празни часове и ще вият като сритани кучета. А оялите се така наречени майстори ще се молят на колене за поръчки. Само още година-две.
09:53 20.11.2025
23 Гост
09:58 20.11.2025
24 Някой
09:58 20.11.2025
26 Димитър дончев
10:04 20.11.2025
27 Гай Турий
10:06 20.11.2025
28 За размисъл
До коментар #5 от "Гост":Значи не е важно, че Гуци и Буци ви крадат. Важното е, че са ви взели скъпо таксиметровия шофьор и маникюристката.
Не е важно, че ви вдигат данъците. Важното е, че съседката ви маникюристка плаща по-малко на Гуци и Буци от вас.
10:09 20.11.2025
29 Какъв е мазен тоя
10:10 20.11.2025
30 ха-ха
10:14 20.11.2025
31 Абсурдистан
10:18 20.11.2025
32 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ПО- ЗДРАВИ ОТ НАС.....
НЕЩО СА СЕ ОБЪРКАЛИ,ЧЕ ЩЕ БЪРКАТ ДЪЛБОКО В ДЖОБА НА РАБОТНИКА....
10:27 20.11.2025
33 Кво шъ пълни, хаха
10:29 20.11.2025
34 Де.били
До коментар #31 от "Абсурдистан":За подземни паркинги има ли или само рекет
10:30 20.11.2025
35 Като
До коментар #18 от "Гинчето":не ходите на работа, ами само им клечите, щото за та тая седмица имало нещо по-актуално. Пък и ученичките, да не са и те по-назад.
10:47 20.11.2025
36 Майора
11:12 20.11.2025
37 Благой от СОФстрой
11:14 20.11.2025
40 Нехис
12:03 20.11.2025
41 пенсионер
12:15 20.11.2025
42 На Дедо
До коментар #41 от "пенсионер":И, аз така!? Разходих се до кончината, на заран. И!!! Какво да видя? Едно оКОКОРЕНО прасе, такова едно Розово!? Сякаш в пеньоар е облечено!? Нежно, оцъклено се едно, Спецов е видяло. За това, него го избрах. Да краси, Новогодишната трапеза!? С лимонче в зурлата. За радост на мен, жената, децата и родата.
14:04 20.11.2025
43 Дани
15:13 20.11.2025
44 Точен
19:12 20.11.2025
45 Как да ги оспори
До коментар #29 от "Какъв е мазен тоя":като дигането на заплатите на всички тия , Кокорчо ги заложи в бюджета .Даже приеха формула , по която формула всяка година заплатите им се дигат с 10 % , няма значение има ли ги , няма лиги парите .
19:31 20.11.2025