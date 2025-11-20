Новини
България »
Всички градове »
Асен Василев: В Бюджет 2026 ще вземат пари от всеки един българин, за да се напълни прасе-касичката на властта

Асен Василев: В Бюджет 2026 ще вземат пари от всеки един българин, за да се напълни прасе-касичката на властта

20 Ноември, 2025 09:27 1 328 45

  • асен василев-
  • бюджет 2026-
  • взимане-
  • български граждани-
  • прасе-касичка-
  • власт

"Защо вдигаме двойно заплатите на Антикорупционната комисия, а даваме 1% увеличение на заплатите на Народната библиотека. За властта са важни бухалките, а всички други кучетата ги яли", коментира лидерът на ПП

Асен Василев: В Бюджет 2026 ще вземат пари от всеки един българин, за да се напълни прасе-касичката на властта - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

За първи път от Жан Виденов насам разходите отидоха над 40% - за догодина отиват на 46%. Това заяви пред bTV Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната", цитиран от novini.bg. Догодина българите ще живеят по-зле и ще обеднеят, допълни Василев.

"Бюджет 2026 г. взема по 600 лева от всеки с вдигането на осигуровките."

"В Бюджет 2026 ще вземат пари от всеки един български гражданин, за да се напълни прасе-касичката на властта. Правителството дава по-малко пари за пенсионерите, за да напълни прасе-касичката на Делян Пеевски", смята председателят на "Промяната".

2 млрд. лв. ще струва 8 км Околовръстно на София - 250 млн. лв. на километър, каза още той.

Увеличението на данъците e само началото, а от догодина ни чака увеличаване на корпоративния и прогресивния данък, предупреди Асен Василев.

"Защо вдигаме двойно заплатите на Антикорупционната комисия, а даваме 1% увеличение на заплатите на Народната библиотека. За властта са важни бухалките, а всички други кучетата ги яли"


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    19 34 Отговор
    Меката китка непрекъснато лъже. Асен лъжата!

    Коментиран от #9, #14

    09:29 20.11.2025

  • 2 Браво Асене

    29 14 Отговор
    днес. ти разби мафията! Кражби. кражби. кражби от новите начала!

    09:31 20.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    35 5 Отговор
    Аз не знам защо се оставят професии като разни фризьорски салони и таксиджии да работят на някакви смешни патенти от по 5-600 лв на година, и да се хвалят от екрана в някви реалита, че имат стотици хиляди? Има салони реализиращи печалби от хиляди левове на ден. Защо ние трябва да плащаме ,а те не? Чадър ли е това над таксиджии и фризьори и други там подобни? А и са нахални и само ревът ,че не издържали... трябва да си плащат като всички нас данък на печалбата, това са милиони левове загуба за хазната.

    Коментиран от #11, #17, #28

    09:34 20.11.2025

  • 6 Кой е по сладур

    13 24 Отговор
    На избори гласуват основно държавните служители, администрацията на държавата. Битката е за тях, за техните гласове, за това тоя им вдигаше смело парите, за да ги привлече. Сега е бесен, понеже управляващите правят същото.

    Коментиран от #25

    09:37 20.11.2025

  • 7 цкехгазс

    29 14 Отговор
    ГЕРБ, лъжливия и крадлив циганин от банкя е лъжец, и Асен хубаво го каза в БТВ. Напазаруваните мисирки от БТВ дори няе успяха да разберат какво им говори Асен. ГЕРБ са доказани негодници и лъжци, и вече 2 ра година ТЕ си пишат бюджета а е виновен Асен??? Значи Теменуга с голямата каравана и Владко крадеца пишат Бюджета, а е виновен Асен??? Заначи некадърниците ГЕРБ искат да крадат, а е виновен Асен??? Българите е крайно време да изритат тая измет дето от 2009 г краде и лъже а все е виновен някои друг. Слава на Господ Иисус Христос, лъжата и лъжците са обречени на гибел. Дори накупените мисирки без мозък не могат да помогнат, мИрси.

    Коментиран от #13

    09:37 20.11.2025

  • 8 Селянин

    31 6 Отговор
    Вчера пътувам по магистралата и виждам как работи икономиката. Вади се права здрава мантинела и се слага нова мантинела, която конструктивно е същата като старата и на новата колчетата и са през 2 метра и са от говнолин и тя няма да спре автомобил, ами е само за красота и да се усвоят парите.. Перат се и се крадат едни пари през ремонти. От 22 машини, които преброих на участък от 4 километра имаше само една, която беше с оператор и работеше. На останалите им вървят машиносмените по документи. Или схемата е. Тегмин 20 милиарда. Чрез подобни схеми крадем 10 милиарда. С 300 милиона си купуваме следващите избори. Остават 9,7 милиарда за харчене, които ще заминат за офшорки и които ще плащат тези, които останат на територията следващите няколко поколения. За другата година схемата е същата. Пак ходете за гъби, като трябва да се гласува и говорете, че Асен е мека китка.

    09:39 20.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Павел Костов

    14 20 Отговор
    Асенчо забравя, че 100 години още ще плащаме за малоумието на правителството му - АЕЦ, Украйна ...

    09:40 20.11.2025

  • 11 Патентния

    11 3 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    данък се събира от общините, по ред определен в ЗМДТ. Нищо от него не постъпва в републиканския бюджет.

    Коментиран от #18

    09:45 20.11.2025

  • 12 Дедо Джо

    19 4 Отговор
    Който е млад и образован и има акъл да се изнася и да остави мутрите и ромите да плащат данъци на евроатлантическите червени феодали.

    09:46 20.11.2025

  • 13 Стига бе ,

    10 16 Отговор

    До коментар #7 от "цкехгазс":

    и ти вярваш на Кокорчо мошеникът ! Я кажи какво стана с ония 10 милиарда дето се крадяха от Баце ? Този мошеник Василев е токова неможач , че не можа да ги намери , но опорките продължават .

    Коментиран от #22

    09:46 20.11.2025

  • 14 има един

    8 12 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    по голям лъжец, оня дето ни ги довлече тия от чужбина.... на Дондуков 2 го хрантутим все още...................

    09:47 20.11.2025

  • 15 Вашето мнение

    8 13 Отговор
    Всеки пепедебеец ще си счупи крачетата да бяга в скута на шиши, когато чуе Путин.

    09:48 20.11.2025

  • 16 Анджо

    8 11 Отговор
    Тоя лъже повече от Радев. 300лв била пенсията, А, сега 600лв , Еее защо не каза колко се увеличиха цените , че тези 600 лв са по малко от тези триста, ако тука има пенсионери знаят за какво иде реч. Казано иначе всичките са от един дол дренки.

    09:49 20.11.2025

  • 17 Капитан Крийч

    21 2 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    На това му се казва сива икономика. Никой от мутрочалгарската червена коалиция не обелва и дума за изсветляване. Притесняват се, че ще секнат парите към партийните касички и строителната мафия.

    09:49 20.11.2025

  • 18 Гинчето

    17 3 Отговор

    До коментар #11 от "Патентния":

    Защо? Фризьорки и маникюристки нямат празен час На час не падат под 100 лв, направете си сметка сами, Не е ли честно да плащат на печалбата данък? Като печелят-плащат ако не печелят не плащат. Нещо лошо ли има та трябва да са на патент?

    Коментиран от #19, #35

    09:51 20.11.2025

  • 19 Киро Шприца

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "Гинчето":

    Сега като се сгърчи добитъка ще имат празни часове и ще вият като сритани кучета. А оялите се така наречени майстори ще се молят на колене за поръчки. Само още година-две.

    09:53 20.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гост

    9 5 Отговор
    Това не е бюджет, а въоръжен грабеж от страна на ченгесарската власт! Пладнешки обир на раята, длъжна да се кланя на местастазите на ДС...

    09:58 20.11.2025

  • 24 Някой

    6 11 Отговор
    Тоя лицемер започна с вдигането на максималния осигурителен доход всяка година с по 300-400 лв, теглене на млрд дълг, както и заложи вдигането на осигуровките през 2027-2028. Сега се прави, че е против, на което ще се хванат само шараните (избирателите на ПП-ДБ). В действителност няма никаква разлика дали управляват ГЕРБ, ДПС, ПП-ДБ, БСП или ИТН. Всичките са още от същото.

    09:58 20.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Димитър дончев

    4 5 Отговор
    Имам усещането ,че в момента ОТкривате "Колелото".Ако някой от вас е бил ЧАСТНИК ,като мен и съпругата ми в последните 30г ще знае ,че от демокрадцията та досега бюджета се е пълнил по този начин.И пак е имало МОМЕНТ където увеличават и минимална и процента.Разликата е ,че сега се пооблагородихте и вече някой от вас казват 2%-тни пункта ,а не 2 % .......това е добре още 30г и ще изучите част от цялото.Също положително е,че за разлика от преди сега говорите и не триете.......демокрадцично!

    10:04 20.11.2025

  • 27 Гай Турий

    9 1 Отговор
    А защо никой правоимащ не внася законопроект за отмяна на автоматизма при определяне на заплатите в бюджетната сфера спрямо СРЗ??!! Какво дремете бе, опозицията? Айде веднага гласувайте за отмяна на всякакви такива автоматични вдигания. Всеки се оправдава с другите, че онези са виновни и всички мълчат като пукали, защото и собствените заплати зависят от това. Ами прецизирайте по някакви справедливи показатели, кой колко заслужава, какви реформи е направил, съкращания, какви постижения и успехи има, какви неспособности и вреди носи и т.н. и според това - размер на заплата.

    10:06 20.11.2025

  • 28 За размисъл

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Значи не е важно, че Гуци и Буци ви крадат. Важното е, че са ви взели скъпо таксиметровия шофьор и маникюристката.
    Не е важно, че ви вдигат данъците. Важното е, че съседката ви маникюристка плаща по-малко на Гуци и Буци от вас.

    10:09 20.11.2025

  • 29 Какъв е мазен тоя

    6 6 Отговор
    Защо не оспори увеличението на заплатите на полицаи,учители,администрация. Защо не направи реформа и съкращения на раздутия държавен апарат?!?популист и крадец е тоя

    Коментиран от #45

    10:10 20.11.2025

  • 30 ха-ха

    4 9 Отговор
    Защо се изкаваш неподготвен? Ти забави изтеглянето на заем с лихва,а можеше да е пренебрежимо малка. Не си мисли ,че имаме къса памет и няма да има кой да напише вие с Кирчо и Лена какви попари дробехте.

    10:14 20.11.2025

  • 31 Абсурдистан

    5 8 Отговор
    Тоя май губи разъдъка си. Всеки бюджет взема от работещите. От безработните ли да ги вземе? Идеята на данъците е да има за всички, постигане на някакъв приемлив баланс. А това се постига трудно. Всеки тегли чергата към себе си.

    Коментиран от #34

    10:18 20.11.2025

  • 32 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 4 Отговор
    МАЙКИТЕ И ЛЕЛИТЕ ИМ ЩЕ ИМАТ МНОГО
    ПО- ЗДРАВИ ОТ НАС.....
    НЕЩО СА СЕ ОБЪРКАЛИ,ЧЕ ЩЕ БЪРКАТ ДЪЛБОКО В ДЖОБА НА РАБОТНИКА....

    10:27 20.11.2025

  • 33 Кво шъ пълни, хаха

    4 1 Отговор
    Там само роми останаха

    10:29 20.11.2025

  • 34 Де.били

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Абсурдистан":

    За подземни паркинги има ли или само рекет

    10:30 20.11.2025

  • 35 Като

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Гинчето":

    не ходите на работа, ами само им клечите, щото за та тая седмица имало нещо по-актуално. Пък и ученичките, да не са и те по-назад.

    10:47 20.11.2025

  • 36 Майора

    5 5 Отговор
    Ако Кокрчо , всети се привиждат неща , които вие от Партията на кеша и пудела с пачките направихте! Крайно време е да се спрете!

    11:12 20.11.2025

  • 37 Благой от СОФстрой

    4 4 Отговор
    Абе ПЛАХококорен а държавата от кой или кои да взима пари или всеки за себе си?!?

    11:14 20.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Нехис

    5 3 Отговор
    Ококорен Хасане, ти малко ли пълни касичката 3 години? Разликата от 1 лв в цената на бензина не си ли я разделихте с Лукойл? Едни 10-ина милиарда също изчезнаха? Да не говорим за хиперинфлацията, която също ти напълни хазната, Кокорчо!

    12:03 20.11.2025

  • 41 пенсионер

    3 1 Отговор
    разхождам се из страната и какво да видя на дунава три красиви моста свързват българия и румъния слизям към габрово и виждам два прекрасни прокупани тунела под стара планита свързващи дунавската равнина с тракия отивав с софия и хващав самолета за скопие след това се отправям към бургас и не вярвам на очите си пет кораба натоварени с втечнен газ от америка чакат на реид да бъдат разтоварени ех кош ли е направил това добро на маика БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #42

    12:15 20.11.2025

  • 42 На Дедо

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "пенсионер":

    И, аз така!? Разходих се до кончината, на заран. И!!! Какво да видя? Едно оКОКОРЕНО прасе, такова едно Розово!? Сякаш в пеньоар е облечено!? Нежно, оцъклено се едно, Спецов е видяло. За това, него го избрах. Да краси, Новогодишната трапеза!? С лимонче в зурлата. За радост на мен, жената, децата и родата.

    14:04 20.11.2025

  • 43 Дани

    3 2 Отговор
    Ти като теглеше заем след заем, не бяха от нашия джоб

    15:13 20.11.2025

  • 44 Точен

    1 3 Отговор
    Важното е и розовото прасе, и Асенчо да дават пари за украинските фашистчета от отънелия джоб на българина...

    19:12 20.11.2025

  • 45 Как да ги оспори

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Какъв е мазен тоя":

    като дигането на заплатите на всички тия , Кокорчо ги заложи в бюджета .Даже приеха формула , по която формула всяка година заплатите им се дигат с 10 % , няма значение има ли ги , няма лиги парите .

    19:31 20.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол