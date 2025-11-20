Даниел Митов пак захапа Радев: Превръща темата за еврото в площадка за пореден популистки спектакъл

Президентът Радев отново превръща темата за еврото в площадка за пореден популистки спектакъл – само месец преди България официално да влезе в Еврозоната. И то по въпрос и цел, към която България се стреми повече от десетилетие – цел, която всички институции, включително президентската, нееднократно са определяли като стратегически национален приоритет.
Това публикува на страницата си във фейсбук вътрешният министър Даниел Митов. Ето и още от неговата публикация:
Радев години наред публично заявяваше, че „целта на еврото е българите да живеят по-добре“ и че членството в Еврозоната и Шенген е приоритет за България. Днес обаче виждаме как същият този президент, в последните дни от политическата си значимост, се опитва да извлече краткосрочни дивиденти чрез всяване на внушения, съмнения и игра със страховете на най-уязвимите.
Този подход не помага на никого, а подкопава доверието в процеса, ерозира институционалната стабилност и отваря пространство за дезинформация.
Когато говорим за въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г., българските граждани трябва да знаят:
-Доверявайте се единствено на официални институции.
- Никога не предоставяйте лични данни, банкови кодове или пароли по телефон или имейл.
- Обмяна на левове срещу евро ще се извършва само в банкови и пощенски клонове.
Всичко останало е опит да се разклати държавата и доверието в този толкова важен момент. А от това печелят единствено неприятелски държави, които нямат интерес България и Европа да бъдат силни и обединени.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е КВО ДА КАЖЕ
Коментиран от #5, #11
15:09 20.11.2025
2 Човек на голямото Д
15:09 20.11.2025
3 честен ционист
Коментиран от #16, #21
15:10 20.11.2025
4 за нищичко НЕ става !!!
15:10 20.11.2025
5 Митов
До коментар #1 от "Е КВО ДА КАЖЕ":... Какво стана с Русе!!! Нали беше много ербаб!!!
15:10 20.11.2025
6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
СЕГА, КАЖИ НА ХОРАТА КАКВО СТАНА С ПОЛИЦАЯ ОТ РУСЕ....
ТОЙ ЛИ ГИ БИ.....,ТЕ ЛИ ГО БИХА.... ИЛИ ИЗМИСЛИ ДРУГ СЦЕНАРИЙ...?????
15:11 20.11.2025
7 Даниел Митов
15:11 20.11.2025
8 Пич
15:11 20.11.2025
9 АЙ СЯ КАДРАВЕЛКЕ
15:12 20.11.2025
10 Боко
15:13 20.11.2025
11 НЕ ПРИЯТЕЛ
До коментар #1 от "Е КВО ДА КАЖЕ":ПЕПЕРУНГЕЛ С ИЗНЕЖЕНИ РЪЦЕ.
15:14 20.11.2025
12 темата за еврото
15:15 20.11.2025
13 ДрайвингПлежър
Днеска 3 коли с 6 говеда опитват да напишат фиш на 1
15:16 20.11.2025
14 Емо
Коментиран от #24
15:18 20.11.2025
15 Ъхъъъъъ.....
15:18 20.11.2025
17 Ванчо
15:20 20.11.2025
18 Дориана
15:21 20.11.2025
19 Като телета на заколение
Коментиран от #23
15:22 20.11.2025
20 Защо някакви еничари постоянно повтарят
15:23 20.11.2025
22 1111
15:24 20.11.2025
23 Като овце които ги карат в залханата
До коментар #19 от "Като телета на заколение":Така еничарите подкараха народа към НАТО Европейския съюз и съответно Еврозоната.
15:25 20.11.2025
24 За затвора и за оня свят няма нужда от
До коментар #14 от "Емо":Осигуровки. Те и затова не плащат. Знаят си.
15:29 20.11.2025
25 Абе
Коментиран от #27
15:29 20.11.2025
26 Как
15:35 20.11.2025
27 Човек трябва да получава само заплата ил
До коментар #25 от "Абе":Само една пенсия по избор. Не може едновременно да има и пенсия и заплата че и да е трудоустроен и да точи пари от три места едновременно. Че и безплатен ток !!!
15:37 20.11.2025
28 Емигрант
15:41 20.11.2025
29 Или заплата или една пенсия по избор
15:41 20.11.2025
30 гост
15:46 20.11.2025
31 потрес!
15:51 20.11.2025
33 гост
16:03 20.11.2025
34 Лелелелелелееее
16:05 20.11.2025
35 гошо
16:05 20.11.2025
36 идиоти вън
16:40 20.11.2025
37 Митьо даниелов
16:52 20.11.2025
38 Горски
Коментиран от #43
17:02 20.11.2025
40 кратун
17:07 20.11.2025
41 хитлер
17:15 20.11.2025
42 90% от българите не искат еврозоната
17:16 20.11.2025
43 По правилно е Лукойл да затвори
До коментар #38 от "Горски":Защото ако го продадат собствениците никога няма да си видят парите , а ние ще бъдем без вина виновни и кога кога ще плащаме много повече..
17:16 20.11.2025
44 Милен
17:19 20.11.2025
45 Присмехулник
17:30 20.11.2025
46 дядото
17:46 20.11.2025
47 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:58 20.11.2025
48 ?????
Нали всичко е ОК с еврото.
Или не е така?
18:46 20.11.2025
49 Факт
20:38 20.11.2025
50 Нела
21:47 20.11.2025
51 АзСъм
22:13 20.11.2025
52 Защо
02:19 21.11.2025