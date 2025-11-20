Даниел Митов пак захапа Радев: Превръща темата за еврото в площадка за пореден популистки спектакъл

Президентът Радев отново превръща темата за еврото в площадка за пореден популистки спектакъл – само месец преди България официално да влезе в Еврозоната. И то по въпрос и цел, към която България се стреми повече от десетилетие – цел, която всички институции, включително президентската, нееднократно са определяли като стратегически национален приоритет.

Това публикува на страницата си във фейсбук вътрешният министър Даниел Митов. Ето и още от неговата публикация:

Радев години наред публично заявяваше, че „целта на еврото е българите да живеят по-добре“ и че членството в Еврозоната и Шенген е приоритет за България. Днес обаче виждаме как същият този президент, в последните дни от политическата си значимост, се опитва да извлече краткосрочни дивиденти чрез всяване на внушения, съмнения и игра със страховете на най-уязвимите.

Този подход не помага на никого, а подкопава доверието в процеса, ерозира институционалната стабилност и отваря пространство за дезинформация.

Когато говорим за въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г., българските граждани трябва да знаят:

-Доверявайте се единствено на официални институции.

- Никога не предоставяйте лични данни, банкови кодове или пароли по телефон или имейл.

- Обмяна на левове срещу евро ще се извършва само в банкови и пощенски клонове.

Всичко останало е опит да се разклати държавата и доверието в този толкова важен момент. А от това печелят единствено неприятелски държави, които нямат интерес България и Европа да бъдат силни и обединени.