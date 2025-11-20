Новини
България »
Всички градове »
Даниел Митов пак захапа Радев: Превръща темата за еврото в площадка за пореден популистки спектакъл

Даниел Митов пак захапа Радев: Превръща темата за еврото в площадка за пореден популистки спектакъл

20 Ноември, 2025 15:03 1 319 52

  • даниел митов-
  • румен радев-
  • евро-
  • популизъм-
  • спектакъл

Радев години наред публично заявяваше, че „целта на еврото е българите да живеят по-добре“ и че членството в Еврозоната и Шенген е приоритет за България. Днес обаче виждаме как същият този президент, в последните дни от политическата си значимост, се опитва да извлече краткосрочни дивиденти чрез всяване на внушения, съмнения и игра със страховете на най-уязвимите, коментира още вътрешният министър

Даниел Митов пак захапа Радев: Превръща темата за еврото в площадка за пореден популистки спектакъл - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Президентът Радев отново превръща темата за еврото в площадка за пореден популистки спектакъл – само месец преди България официално да влезе в Еврозоната. И то по въпрос и цел, към която България се стреми повече от десетилетие – цел, която всички институции, включително президентската, нееднократно са определяли като стратегически национален приоритет.

Това публикува на страницата си във фейсбук вътрешният министър Даниел Митов. Ето и още от неговата публикация:

Радев години наред публично заявяваше, че „целта на еврото е българите да живеят по-добре“ и че членството в Еврозоната и Шенген е приоритет за България. Днес обаче виждаме как същият този президент, в последните дни от политическата си значимост, се опитва да извлече краткосрочни дивиденти чрез всяване на внушения, съмнения и игра със страховете на най-уязвимите.

Този подход не помага на никого, а подкопава доверието в процеса, ерозира институционалната стабилност и отваря пространство за дезинформация.

Когато говорим за въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г., българските граждани трябва да знаят:

-Доверявайте се единствено на официални институции.

- Никога не предоставяйте лични данни, банкови кодове или пароли по телефон или имейл.

- Обмяна на левове срещу евро ще се извършва само в банкови и пощенски клонове.

Всичко останало е опит да се разклати държавата и доверието в този толкова важен момент. А от това печелят единствено неприятелски държави, които нямат интерес България и Европа да бъдат силни и обединени.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 44 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е КВО ДА КАЖЕ

    42 8 Отговор
    НА ДВАМЦАТА ШИШ КОВЦИ ПУ ДЕЛА...............

    Коментиран от #5, #11

    15:09 20.11.2025

  • 2 Човек на голямото Д

    39 8 Отговор
    Тоя няма да го коментирам - притежава естествен интелект!

    15:09 20.11.2025

  • 3 честен ционист

    15 21 Отговор
    Не знам, какво евро ще въвеждат, ама вече в рекламите по телевизията и дума няма за двойни цени, а ако се каже нещо то е само в левове.

    Коментиран от #16, #21

    15:10 20.11.2025

  • 4 за нищичко НЕ става !!!

    42 6 Отговор
    И един министър на МВР нямали който да е поне малко адекватен ,но този ги удари всички заедно направо в земята !!!

    15:10 20.11.2025

  • 5 Митов

    34 6 Отговор

    До коментар #1 от "Е КВО ДА КАЖЕ":

    ... Какво стана с Русе!!! Нали беше много ербаб!!!

    15:10 20.11.2025

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    31 4 Отговор
    АДИ САМО ТИ НЕ БЕШЕ СЕ ИЗКАЗВАЛ СКОРО...
    СЕГА, КАЖИ НА ХОРАТА КАКВО СТАНА С ПОЛИЦАЯ ОТ РУСЕ....
    ТОЙ ЛИ ГИ БИ.....,ТЕ ЛИ ГО БИХА.... ИЛИ ИЗМИСЛИ ДРУГ СЦЕНАРИЙ...?????

    15:11 20.11.2025

  • 7 Даниел Митов

    28 5 Отговор
    Да си оправя шпионката в къщи и да не умува за еврото

    15:11 20.11.2025

  • 8 Пич

    33 7 Отговор
    Всички са гузни , защото всички са в гнусната завера срещу собствения си народ !!! И всички са наясно , че ще плащат за това !!!

    15:11 20.11.2025

  • 9 АЙ СЯ КАДРАВЕЛКЕ

    18 7 Отговор
    СЛЕД ГОЛЯМОТО Е И КАДРАВЕЛКЕ СЕ ВКЛЮЧИ ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА С МЕКИ КИТКИ НЕ РАБОТИ ДА ИЗЛИЗА БОЖАНКАТА И НАКРАЯ КАКА КОНЯ КУКУРИГОВА И ЗА КАПАК БАНКЯТА , МНОГО Е ВЕСЕЛО ПОД ШИПКОВИЯ ХРАС.

    15:12 20.11.2025

  • 10 Боко

    25 4 Отговор
    Шиши , махни тая гримирана траверса,че ми се🤮 от тая разбиеница осерена💩💩💩

    15:13 20.11.2025

  • 11 НЕ ПРИЯТЕЛ

    25 4 Отговор

    До коментар #1 от "Е КВО ДА КАЖЕ":

    ПЕПЕРУНГЕЛ С ИЗНЕЖЕНИ РЪЦЕ.

    15:14 20.11.2025

  • 12 темата за еврото

    28 6 Отговор
    Е толкова гнусна че граничи с държавна измяна! Атлантиците са за затвор

    15:15 20.11.2025

  • 13 ДрайвингПлежър

    21 4 Отговор
    Митов да се погрижи за еничарите си и да не лае!
    Днеска 3 коли с 6 говеда опитват да напишат фиш на 1

    15:16 20.11.2025

  • 14 Емо

    22 4 Отговор
    Еничарите кога ще започнат да си плащат осигуровките?

    Коментиран от #24

    15:18 20.11.2025

  • 15 Ъхъъъъъ.....

    17 5 Отговор
    от това печелят единствено неприятелски държави, които имат дългове и дефицити нали? И на които през ЕЦБ ще им ги погасяваме до 1% А те и във момента теглят със стотици милиарди нови

    15:18 20.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ванчо

    11 5 Отговор
    Уверих се че вашият акъл е като на този мерзавец

    15:20 20.11.2025

  • 18 Дориана

    18 7 Отговор
    Много нахално и безочливо от страна на Даниел Митов , което е характерно за ГЕРБ/ СДС . Точно те пренебрегват и унищожават с действията се демокрацията в България.Българския народ трябваше да бъде официално питан чрез референдум и тъй като те са наясно , че отговора щеше да бъде отрицателен потъпкаха Конституцията чрез зависимата Наталия Киселова. Те сеят само бурени и тръни, на друго не са способни освен на корупция и скандали.

    15:21 20.11.2025

  • 19 Като телета на заколение

    15 5 Отговор
    Без всяване на внушения, съмнения ..... без дебати, без широко обществено обсъждане и без референдуми

    Коментиран от #23

    15:22 20.11.2025

  • 20 Защо някакви еничари постоянно повтарят

    18 4 Отговор
    Българските граждани това българските граждани онова. Мултикулти ли правят.

    15:23 20.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 1111

    18 5 Отговор
    България трябваше да влезе в еврозоната когато е готова за това, а не когато вие решите да хукнете натам!

    15:24 20.11.2025

  • 23 Като овце които ги карат в залханата

    20 5 Отговор

    До коментар #19 от "Като телета на заколение":

    Така еничарите подкараха народа към НАТО Европейския съюз и съответно Еврозоната.

    15:25 20.11.2025

  • 24 За затвора и за оня свят няма нужда от

    13 3 Отговор

    До коментар #14 от "Емо":

    Осигуровки. Те и затова не плащат. Знаят си.

    15:29 20.11.2025

  • 25 Абе

    12 5 Отговор
    н-к-д-р-ик оправи си министерствато около 1800 ТЕЛК-аджии имаш които само дневни смени дават,а са на заплата,пенсия и телк

    Коментиран от #27

    15:29 20.11.2025

  • 26 Как

    5 21 Отговор
    Ами президента е агент на КГБ и се опитва да пречи на всичко.Само критикува безогледно всички, а го видяхме с Боташ колко може!

    15:35 20.11.2025

  • 27 Човек трябва да получава само заплата ил

    12 3 Отговор

    До коментар #25 от "Абе":

    Само една пенсия по избор. Не може едновременно да има и пенсия и заплата че и да е трудоустроен и да точи пари от три места едновременно. Че и безплатен ток !!!

    15:37 20.11.2025

  • 28 Емигрант

    11 6 Отговор
    Алооо "ненужник", а когато от 01.01.2026 г. се вдигнат всички такси с от 10 до 40 ПЪТИ как да го нарекат МИШКИТЕ ? Дало някой от вас ще има смелостта да отиде на работа без охрана ? А Намагнитения илитерат дали ще има смелостта пак да хазва "аз работя за ХОРАТА" ? Чакам с нетърпение 01.01.2026 г.за да разбера тези б6лгари в България дали ще напомнят на света, че са хомосапиенс с достойнство или ще си останат едно страхливо овче стадо ?

    15:41 20.11.2025

  • 29 Или заплата или една пенсия по избор

    12 3 Отговор
    Не може да получава заплата и пенсия и трудоустрояване едновременно. Само едното.

    15:41 20.11.2025

  • 30 гост

    8 4 Отговор
    тази мома е навеждана

    15:46 20.11.2025

  • 31 потрес!

    11 4 Отговор
    Българи, добре погледнете мазната физиономия на Къдравия дани Митов, така ад се акже - МВР $ министъра! Не ви ли побиват тръпки, българи?! Четази мазна и противна персона и "Вечната Амбър" на политическата проституция в българия! Беше пръв заместник на Иван Костов в ДСБ, един от учредителите на атзи партия изнаков "костовист"! Да, ама пък една друга "Вечна Амбър" на политическата проституция - Пръмовата Меглена го примами с министерски пост и Къдравият Дани веднага се навря под полата й да й диша "ароматите"! Само че, Боко Тиквата, СИКаджийският престъпник от подземния свят го хареса за лакей и пазач на Зайчарника и Къдравата набързо припълзя до банкянския двор! Никога МВР не е имало по-некадърен и по омразен министър от този политически номад, никога! Ама то пък, ако не беше такъв, нямаше да е министър на СИК и на онова туловище с тегло 190 кг. нали?!

    15:51 20.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 гост

    10 7 Отговор
    ЕС ще се разпадне ,а селският тарикат си мисли,че е хванал Дядо господ а шлифера! Тъжна история.Няма лошо да приемем еврото ,но това не подходящият момент и Бъглария не отговаря на условията и е политическа поръчка от ЕК ,защото няма пари в ЕБ и трябват още шарани да плащат след това. Да има зависимост и вечни роби.

    16:03 20.11.2025

  • 34 Лелелелелелееее

    10 3 Отговор
    Кви тояги ще ядете......

    16:05 20.11.2025

  • 35 гошо

    17 4 Отговор
    И туй розово нещо заедно с двете прасета е за затвора.

    16:05 20.11.2025

  • 36 идиоти вън

    7 2 Отговор
    Абе популизъм, популизъм на голо нали знаете какво е, а какво ще правят тези когато всичкото популис поиска да им се посмее на голог?!?!?!? Голям смях ще падне!!!!

    16:40 20.11.2025

  • 37 Митьо даниелов

    8 3 Отговор
    Да си гледа министерството. Издържаме в него хиляди пенсионери,хиляди не покрили физ.тест и такива незаменими с ТЕЛК.

    16:52 20.11.2025

  • 38 Горски

    14 4 Отговор
    Край с ЕВРО, вече и с ДОЛАР не може да се купи ПЕТРОЛ и РЕСУРСИ. ЛУКОЙЛ ЗАТВАРЯ, ако не запазим ЛЕВА с който може да се КУПУВА ВСИЧКО от БРИКС. От 1.1.2026г.За Международни разплащания ще се приема САМО ЗЛАТО! А в БРИКС се търгува Свободно в Националните Валути в БРИКС! 97% са плащанията в БРИКС с НАЦИОНАЛНИТЕ им Валути! Май се изказва не подготвен на президента само може да му завижда. Голям страх от един референдум.

    Коментиран от #43

    17:02 20.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 кратун

    7 2 Отговор
    този роз ави ят пуд ел

    17:07 20.11.2025

  • 41 хитлер

    7 2 Отговор
    къдравата сю духа ли хубаво?

    17:15 20.11.2025

  • 42 90% от българите не искат еврозоната

    11 3 Отговор
    Затова ги вкарват насила без референдум против волята им.Изнасилвачи гнусни!

    17:16 20.11.2025

  • 43 По правилно е Лукойл да затвори

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "Горски":

    Защото ако го продадат собствениците никога няма да си видят парите , а ние ще бъдем без вина виновни и кога кога ще плащаме много повече..

    17:16 20.11.2025

  • 44 Милен

    7 2 Отговор
    "Доверявайте се единствено на официални институции." Е па как да се доверяваме на официални институции, като те очевадно нарушават законите? Какъв беше проблема, да си обсъдят въпроса за референдума в парламата (и без това нямаше да го разрешат), а трябваше председателката да го отхвърля еднолично?

    17:19 20.11.2025

  • 45 Присмехулник

    3 1 Отговор
    Порода "Булдог"!

    17:30 20.11.2025

  • 46 дядото

    4 1 Отговор
    от време оно роба мрази господаря,простия - учения и глупавия - умния.така и наши калин и дани

    17:46 20.11.2025

  • 47 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 1 Отговор
    Захапал президента, а не го ли е засмукал?

    17:58 20.11.2025

  • 48 ?????

    2 1 Отговор
    И що ги е толкова страх от референдума?
    Нали всичко е ОК с еврото.
    Или не е така?

    18:46 20.11.2025

  • 49 Факт

    1 2 Отговор
    Митов несъмнено е интелигентен човек, такъв какъвто трябва да управлява МВР. Но не му прилича да се намесва в Политически въпроси!

    20:38 20.11.2025

  • 50 Нела

    2 1 Отговор
    Защо не отговаряш за провалите си в МВР?Забивай се с калпавото си министерство на провалите,което гони честните си служители ,а престъпниците си като Кучето прави съветници.Ти нормален ли си Митов или зависим до сопола си.Смешно и Жалко!

    21:47 20.11.2025

  • 51 АзСъм

    2 1 Отговор
    Боклук ,Дака!

    22:13 20.11.2025

  • 52 Защо

    0 0 Отговор
    Всичките се занимават да коментират другите в това управление/заколение/ за народа На тебе за какво ти плащат хиляди.Ьармай се с реформи,мутри,не с клюки махленски.Да ти е драго да играят чуковете.

    02:19 21.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол