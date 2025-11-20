Васил Тончев за решението на КС: Няма време за референдум

Наталия Киселова зае едната страна по темата за еврото и проведе едно политическо решение, зад което стоеше и управляващото мнозинство. Най-вероятно не са спазени юридическите правила, но тя може да получи административно наказание. Дори и да влезе в пленарна зала искането на президента, то ще бъде отхвърлено, а и няма време да се прави референдум. Казусът е решен и той е в ползва на европейската ни интеграция.
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS социологът Васил Тончев, който коментира темите за решението на КС, че председателят на НС няма право да преценява дали е допустимо произвеждането на национален референдум и бюджета.
"Възможно е Наталия Киселова да бъде издигната за кандидат-президент от БСП. Другото име, което се спряга, е това на Илияна Йотова. Кой ще бъде избран е въпрос на вътрешна кухня. Според мен и двете имат шанс, но и двете ще търсят външна подкрепа, защото е ясно, че само с подкрепата на БСП няма как да спечелят", добави той.
"Този бюджет е ляв и в него няма никакви реформи. Проблемите ще дойдат в следващия бюджет, когато ще трябва да плащаме това, което харчим сега. Все пак трябва да кажем, че България не е в икономическа криза и не сме толкова далеч от европейския стандарт. Все пак непопулярни мерки трябва да се вземат. Има и проблеми с бизнеса. Факт е, че е скандално държавните чиновници да не си плащат осигуровките. Излиза, че частният сектор плаща на обществения, а заплатите в двата сектора се изравниха. Хубавото от влизането ни в еврозоната е, че следващият бюджет ще бъде под мониторинг от Европейската банка и институции", категоричен бе Васил Тончев.
