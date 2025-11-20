Новини
България »
Васил Тончев за решението на КС: Няма време за референдум

Васил Тончев за решението на КС: Няма време за референдум

20 Ноември, 2025 18:47 1 732 49

  • васил тончев-
  • решение-
  • кс-
  • референдум

Дори и да влезе в пленарна зала искането на президента, то ще бъде отхвърлено, а и няма време да се прави референдум. Казусът е решен и той е в ползва на европейската ни интеграция

Васил Тончев за решението на КС: Няма време за референдум - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наталия Киселова зае едната страна по темата за еврото и проведе едно политическо решение, зад което стоеше и управляващото мнозинство. Най-вероятно не са спазени юридическите правила, но тя може да получи административно наказание. Дори и да влезе в пленарна зала искането на президента, то ще бъде отхвърлено, а и няма време да се прави референдум. Казусът е решен и той е в ползва на европейската ни интеграция.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS социологът Васил Тончев, който коментира темите за решението на КС, че председателят на НС няма право да преценява дали е допустимо произвеждането на национален референдум и бюджета.

"Възможно е Наталия Киселова да бъде издигната за кандидат-президент от БСП. Другото име, което се спряга, е това на Илияна Йотова. Кой ще бъде избран е въпрос на вътрешна кухня. Според мен и двете имат шанс, но и двете ще търсят външна подкрепа, защото е ясно, че само с подкрепата на БСП няма как да спечелят", добави той.

"Този бюджет е ляв и в него няма никакви реформи. Проблемите ще дойдат в следващия бюджет, когато ще трябва да плащаме това, което харчим сега. Все пак трябва да кажем, че България не е в икономическа криза и не сме толкова далеч от европейския стандарт. Все пак непопулярни мерки трябва да се вземат. Има и проблеми с бизнеса. Факт е, че е скандално държавните чиновници да не си плащат осигуровките. Излиза, че частният сектор плаща на обществения, а заплатите в двата сектора се изравниха. Хубавото от влизането ни в еврозоната е, че следващият бюджет ще бъде под мониторинг от Европейската банка и институции", категоричен бе Васил Тончев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    12 53 Отговор
    Няма време за еврото, но за Радев винаги е време за рублата

    Коментиран от #38

    18:49 20.11.2025

  • 2 нсплимо

    58 8 Отговор
    Като не слушате българите и волята им рискувате да стаме голяма беля. Играете си на руска рулетка и ще бъдете бити накрая всички напазарувани боклуци и мафиотите дето се мислят за безнаказани. Ще кипне българина и ще висите по дърветата. Ще се накрадете и налъжете едно хубаво всичките мръсници. Кой ви е дал правото без да питате да бутате българите в ямата??? Без да питате не бива. Ще ви излезе накрая тиража. Слава на Господ Иисус Христос взе да им писва на всички българи да ви хранят със данъците си. Небесното царство наближи.

    18:54 20.11.2025

  • 3 Хйде, бе!

    49 6 Отговор
    За къде бързаме? Ако нещо е незаконно в ЕС веднага спират плащанията, значи и ние можем!

    18:57 20.11.2025

  • 4 Луд

    12 6 Отговор
    Кои е жив ще види кои крив кои прав кои на бръснаря брат.Да видим тогава какво ще пеят едните и другите и без това нищото не зависи от гол АСАН.

    Коментиран от #19

    18:58 20.11.2025

  • 5 На кой му пука?

    11 10 Отговор
    Важното е процедурата да бъде завършена!

    19:01 20.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 социологът Васил Тончев

    47 9 Отговор
    Не е важен. Фактът че влизането ни в еврозоната е незаконно е важното в случая. С извършено престъпление !

    19:02 20.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 нннн

    41 6 Отговор
    Що, бе! Времето е безкрайно. Даже вече в еврозоната, нека направим референдум и нека лъсне какви мръсници ни управляват. Огромен резил за незаконната власт ще бъде

    19:04 20.11.2025

  • 10 Няма време вика

    42 6 Отговор
    Ще завършим престъплението .... Пълен абсурд

    19:05 20.11.2025

  • 11 Време

    32 5 Отговор
    винаги има , желание няма !

    19:05 20.11.2025

  • 12 Все пак непопулярни мерки трябва да се

    18 2 Отговор
    вземат. .... ама след обосновка нали ? и широко обществено обсъждане

    19:07 20.11.2025

  • 13 Станев

    25 3 Отговор
    Нищо повече от това да спазват закона и най-вече Конституцията . Сами се избирате и сами си определяте заплатите , но им е малко . Който е погазил Конституцията и се е подиграл с правата на Народ и Президент ,да си носи наказателна отговорност , а останалите да гласуват та да видим кой какво е лъгал и какво ще прави сега . За това да си мушкате картите из машините вземате хиляди левове заплати . Може да няма време ,но ще е показателно за това коя партия за какво е във властта и къде е навряла досегашните си популистки обещания. Да видим БСП с остатъка от милионерите им , ИТН с желанията за мажоритарни избори и референдуми ,както и ППДБ - е ли са с ДПС -НН и ГРОБ.

    19:10 20.11.2025

  • 14 Решение на КС

    9 21 Отговор
    Референдум по този въпрос е недопустим!Забравихте ли?

    Коментиран от #41

    19:13 20.11.2025

  • 15 Мдаа!🤔

    33 7 Отговор
    Някак насилствено беше решен този казус, другарю Тончев! Какво ще кажете да ви обесим и после да кажем, че е трябвало да не бързаме толкова, А

    Коментиран от #17, #47

    19:13 20.11.2025

  • 16 За напъване

    7 2 Отговор
    има много време!

    19:14 20.11.2025

  • 17 Уличното осветление

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Мдаа!🤔":

    Мммммммм....

    19:15 20.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пишо

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Луд":

    Пише се ,,кой", не ,,кои". Само неграмотни ли има в тази държава?

    19:17 20.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ?????

    23 3 Отговор
    А сега де нямало време вата маа.
    Ние помним преди колко време ви докараха 600 000 и кусур подписа за референдум.
    Та после да не питата а нас пък за кво?

    19:19 20.11.2025

  • 22 Точен

    29 5 Отговор
    Скрий се бе, Тончев! ВИНАГИ има време за Референдум! Страх ви е от народа, това е истината, ама не ви е угодна...

    19:19 20.11.2025

  • 23 Сатана Z

    23 2 Отговор
    За къде са се разбързали тия нелегитимници от НС за да казват на хората ,че няма време? Народният съд ще се свика рано или късно и ще намери време з тия ,които днес нямат време за нас.

    19:21 20.11.2025

  • 24 Факт

    7 7 Отговор
    Да, ама не! По добре ще бъде, ако има преминаване към Евро, това да стане на 01.07, коя да е година и до 31.12 да бъдат валидни две парични единици!

    19:21 20.11.2025

  • 25 Факт

    11 1 Отговор
    И баз референдум да не може да става!

    19:22 20.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ЧИЧО

    16 2 Отговор
    Какъв Европески стандарт сме близо бе другарю,ти си бил само на екскурзия в Европа.Много сме далече от техния стандарт, няма как да ги стигнем.

    19:24 20.11.2025

  • 28 Прав е

    16 2 Отговор
    което на практика означава, че влизането ни в еврозоната не е съобразено с желанието на българския народ "за", или "против" това! Номерът с това, че сме избрали кой да представлява народа, при избирателна активност между 30 и 40% и недействителен вот, не минава пред факта, че такова количество подписи за референдум са неглижирани и пренебрегнати.

    19:30 20.11.2025

  • 29 ДЕДО

    14 2 Отговор
    Ще сме 1-2 години с евро, докато се разпадне ЕС-то.

    19:30 20.11.2025

  • 30 ха ха

    14 2 Отговор
    "представителните демократи" нямат време от кражби и грабежи да чуят мнението на народа , всъщност те са назначени от колективния запад не да чуват и виждат , а да газят , крадат и да насаждат омраза

    19:36 20.11.2025

  • 31 Попето

    14 1 Отговор
    Киселова президент? По-добре да се гръмнем....

    19:36 20.11.2025

  • 32 Карло☪︎ НacсpaH

    1 6 Отговор
    освен, че съм нapкозавиccим съм и neдддepacccc!

    19:42 20.11.2025

  • 33 Посетител

    11 2 Отговор
    Водопад от средства се изляха за евроагитпроп... В. Т. и той е захлебил, явно. За съжаление... Едно време минаваше за почтен...

    19:48 20.11.2025

  • 34 факт

    6 2 Отговор
    престъпници

    19:57 20.11.2025

  • 35 Естествено , че няма време

    12 2 Отговор
    и това най- добре го е знаел КС, при вземане на последното си решение. И Пилат Понтийски би им завидил. Остава обаче да видим кой и какво наказание ще получи за такова нарушение на закона .Ако няма последствия от това решение, това би било бламиране на съдебната система. Не вярвам това да се случи.

    19:58 20.11.2025

  • 36 Хаха

    10 2 Отговор
    Дедо, няма невъзможни неща. Още утре може да се вземе решение за отлагане на приемането на еврото докато се състои референдум. Само че не го искате, защото милиардите в бнб чакат да бъдат присвоени. И друго е възможно дедо. След следващите избори да влезете в затвора доживот. И това е ако имате късмет.

    20:04 20.11.2025

  • 37 Дедовия

    10 2 Отговор
    Фалираха държавата, разпродадоха я, вкараха ни в ЕС и НАТО без да питат народа, продължават лъжите и далаверите, изнася се всичко и замърсява почва, вода и храни. Това и през турско не е било. И тоя красавец реве за еврото и Европа. Ами да вървят там и повече да не се връщат, а не да ми се правят "българи". "Опозицията" и тя върти далавери и се "карат" помежду си. А после защо народът над 75% не гласувал, ами защото всички са от един дол дренки - червени боклуци. Не виждам изобщо докъде ще стигнем и ми е жал и за малкото умни и кадърни хора които ще останат - жална им майка.

    Коментиран от #44

    20:09 20.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Край

    7 2 Отговор
    "Дори и да влезе в пленарна зала искането на президента, то ще бъде отхвърлено" Дори и да бъде отхвърлено от НС, предложението на Президента задължително трябва да се разгледа от от НС. Всички други тъпни можем да ги обсъждаме до безкрай но ако НС не разгледа предложението ще наруши Конституцията.

    20:18 20.11.2025

  • 40 Да,бе

    7 2 Отговор
    Като няма време за референдум винаги има време за революция,Народен съд,клане по Стамболийски,а бе все хубави неща....

    20:33 20.11.2025

  • 41 лъжа

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Решение на КС":

    Никое от отсъжданията на КС до момента не казва такова нещо. Това, което пишеш е ЛЪЖА!

    21:09 20.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 само еврото

    2 4 Отговор
    Тия които реват против еврото са некадърници и бедняци, които нямат левове, няма да имат и евро.
    Така е бедняци, няма да имате нищо, защото сте некадърни, не заради друго.

    21:42 20.11.2025

  • 44 само еврото

    1 3 Отговор

    До коментар #37 от "Дедовия":

    От кое село си дядка? Как са я фалирали по точно, като вдигнаха пенсиите на 2000 лева или заплатите на 2500-3000?

    21:44 20.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 само евро

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "СЛОНА":

    Чакам с нетърпения тая война, да я почвате, ама само ревете по форумите, мишоци.

    21:53 20.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Перо

    2 0 Отговор
    Саботажът е на правосъдната система!

    22:50 20.11.2025

  • 49 Жбръц

    0 0 Отговор
    КС си изми" ръцете( лицето) с това решение,като Пилат Понтийски.Къде е причината,да са заседавали умували,толкова месеци.Не са претрупани с дела,както примерно един Районен съд.Всичко е Пунта Мара.Хем демонстрират безпристрастност и върховенството на закона,хем го обявиха в 12 без пет.Прекрасно осъзнавайки,че до края на годината,реалните работни дни са около 25 .Тоест: ножа е дървен,но откъм дръжката.Просто затлачиха нещата,да минава време.Някой ,зад завесата им е подал знак,как и в кой момент! Така че, българите сме обречени.Последният шанс,беше умишлено съсипан,с елементарен трик- няма време!

    12:31 21.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове