Новини
България »
Мартин Димитров: България ще взима 55 милиона лева дълг на ден през 2026 г.

Мартин Димитров: България ще взима 55 милиона лева дълг на ден през 2026 г.

21 Ноември, 2025 13:07 869 31

  • мартин димитров-
  • дълг-
  • бюджет-
  • бюджетен дефицит

Призивът ни е бюджетът в сегашния му вид да не бъде приеман, защото представлява сериозна опасност за България. Това заяви депутатът от ПП–ДБ

Мартин Димитров: България ще взима 55 милиона лева дълг на ден през 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Призивът ни е бюджетът в сегашния му вид да не бъде приеман, защото представлява сериозна опасност за България. Това заяви депутатът от ПП–ДБ Мартин Димитров в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS. Той сподели, че финансовата рамка за следващите години предвижда безпрецедентни нива на данъчна тежест и държавен дълг.

Според Димитров проектобюджетът включва „опасни текстове за вековно повишаване на данъчно-осигурителната тежест, невиждано досега увеличение на задълженията и планове за поемане на дългове”. Депутатът подчерта, че за две години правителството планира да вземе 39 милиарда лева нов дълг. "През 2026 г. България би поела 55 милиона лева дълг на ден", обясни той и определи това като „нещо, което никога не се е случвало”.

Мартин Димитров заяви, че единственият начин управляващите да се вслушат в критиките е чрез силен обществен натиск. „Те разбират, само когато има позиция на силата, когато има обществен натиск”, каза той.

Депутатът от ПП-ДБ призова гражданите, бизнеса и средната класа да излязат на мирен, цивилизован протест във вторник, за да заявят, че не приемат рекордно увеличение на данъците и осигуровките и натоварването на бизнеса чрез СУПТО, което, според него, ще коства на малките фирми около 1000 лева допълнителни разходи. Той спомена и за допълнителната тежест за работници и работодатели, които ще плащат около 600 лева повече осигуровки годишно.

Димитров коментира и начина, по който държавните средства се разпределят. „Това са огромни средства, взети под формата на заеми, които изтичат в пясъците на безумното харчене на това правителство”, посочи народният представител.

Макар че ПП-ДБ не е провеждала специално заседание по темата, Димитров подчерта, че позицията на групата е категорична и единна. „Искаме тотално преразглеждане. Искаме да се откаже правителството от вдигане на данък дивиденд и осигуровките, да се откаже от директния тормоз на бизнеса през СУПТО и другите безумни инициативи. Имаме конкретни искания и това е позицията на цялата парламентарна група”, заяви той.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    28 9 Отговор
    Половината сигурно ще отива в Украйна, другата половина в чекмеджетата на двете прасета.

    Коментиран от #8, #21

    13:10 21.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    19 6 Отговор
    НА ПРОТЕСТ НЕ САМО ЗА НЕПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА, НО И ДА ИЗРИНЕМ
    УПРАВЛЯВАЩАТА ИЗМЕТ!

    Коментиран от #30

    13:12 21.11.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    23 6 Отговор
    КОГАТО ПАДНАТ ГЛАВИТЕ НА ДВЕТЕ ПРАСЕТА НЕЩАТА ЩЕ СЕ НАРЕДЯТ!

    13:13 21.11.2025

  • 5 Оставка

    15 2 Отговор
    на престъпната тройка , от мошеник нагоре !

    13:13 21.11.2025

  • 6 Бизнесмен с "0 лева" печалба

    16 2 Отговор
    Просто разпуснете администрацията която не произвежда нищо. Няма нужда от тези хора на държавна работа, защо няма възвръщаемост от тези хора. Хората не са длъжни да изхранват определена паразитна част от обществото, която гласува са управляващи партии! Да се спрат течовете към Пламенките! Към тях се източват много финансови средства! Откъдето отново няма възвръщаемост за държавата. Това са два абсолютно губещи стълба в държавата. Има и трети стълб, сивите пари! Държавата не прави нищо за да поеме контрол над тези пари и да изиска информация за източника на тези пари. При липса на такъв и да се конфискуват! Държавата е на безпрецедентен самотек, където определени мафиотизирани фракции единствено се интересуват от това кой да има по-хубаво място под пробитата делва с "мед". През чиито пробойни вместо мед течат безконтролно пари.

    Три са стълбовете по които държавата се разрушава
    1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
    2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
    3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци

    Коментиран от #9

    13:15 21.11.2025

  • 7 Ха,ха

    10 2 Отговор
    Така се заробват мишките

    13:15 21.11.2025

  • 8 Ане

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Ще отива достатъчно пара и за политическата рая от послушници?

    Коментиран от #27

    13:16 21.11.2025

  • 9 ,,,,,,

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бизнесмен с "0 лева" печалба":

    Ми те са електората, гласуват и лелките си клатят краката, трябва Реформа

    13:16 21.11.2025

  • 10 И този ревльо е същия

    7 1 Отговор
    Така става, когато икономисти и мутри водят, водят те в банката и ставаш дължник.

    13:19 21.11.2025

  • 11 Плд, ул Св Климент

    5 5 Отговор
    България вън от затвора, наречен € Зона и ЕС.

    Коментиран от #19

    13:20 21.11.2025

  • 12 Ротшилд

    3 0 Отговор
    Откъде?

    13:20 21.11.2025

  • 13 Като няма производство

    6 2 Отговор
    Ще се задлъжнява. А заемите са предварително откраднати.

    Коментиран от #17

    13:21 21.11.2025

  • 14 Плд, ул Св Климент

    5 4 Отговор
    Дълговите спирали ЕС са по-лоши от дълговите спирали на Виденов.

    13:21 21.11.2025

  • 15 най-ги обичам

    7 5 Отговор
    такива като този недосмаслек, който знае ли някой някога да е работил нещо продуктивно, освен да е депутат и нищоправец? явно се мисли за много компетентен,че все се напъва да ни убеждава колко неграмотни са управляващите и как той и пасмината му знаят най-добре какво и как се прави, но незнайно защо не ги избират да ни управляват

    13:25 21.11.2025

  • 16 Фют

    0 0 Отговор
    Идва ми Sex beat вайб 😀 колкото повече чета новини.

    13:28 21.11.2025

  • 17 а защо

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Като няма производство":

    отново не питате Асеня къде потънаха ония 9 млрд, които всики искат да разберат какво стана с тях, но отговор не получават? да не говорим и за безкрайните заеми на тази личност за увеличаване на заплати и пенсии, но нищо за развитие на роизводството и производителността, както е редно да става? И първокурсниците вече знаят каква трябва да е връзката и съотносиелността между производителността на труда в производството и ръста на заплатите, май само на Асеня все още не му е било ясно, ча така ни натика в блатото на заемите,които ще плащат и внците ни и които всъщност сега са в основата на негативите и на този бюджет

    13:29 21.11.2025

  • 18 Цвете

    6 0 Отговор
    ТЕЗИ ДВАМЦАТА НАШИШКАВЯЛИ ЯКО, ТРЯБВА ДА СЕ ПРЪЖДОСАТ.ТОВА ПОВЕЧЕ НЕ СЕ ТЪРПИ. СТИГА, ОГЛОЗГАХТЕ ДЪРЖАВАТА ДО ДЪНО. А ЗАБРАВИХТЕ ЛИ И " БОТАШ " ? ТОГАВА, КОЛКО НАДСКАЧА ЕЖЕДНЕВНО ДЪЛГА НА БЪЛГАРИЯ? 🫦👀🇧🇬🤔🤔🤔🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    13:31 21.11.2025

  • 19 ха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Плд, ул Св Климент":

    още един мечтател за 16-та република май се показа,лйбител на рублата, но в евро-во изражение

    Коментиран от #20

    13:35 21.11.2025

  • 20 Плд, ул Св Климент

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "ха ха":

    Обичам Бг лева, а не рубли, йени, юани, $, €, реали, бИТкойни и прочие валути

    13:38 21.11.2025

  • 21 ха ха

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    че къде отиваха парите от кметовете за черната касична на шарлатаните, пак в джобовете на шефовете - стара традиция, зародила се в далечното историческо минало и особено добре развита в годините на тъмночервената мафия и наследниците й

    13:38 21.11.2025

  • 22 Как се взима дълг?

    2 0 Отговор
    Взима се заем, който или мжеш да върнеш, или не можеш и прератва в дълг!

    13:40 21.11.2025

  • 23 Файърфлай

    1 1 Отговор
    България ще тегли дълг 916 666 лв.на час,е и какво от това.1-2 часа ще са Мартино,защо лаеш,комсомолче ?

    13:41 21.11.2025

  • 24 123456

    5 0 Отговор
    Няма нужда някой да съобщава фактите ,по важното е какво правите по въпроса и не сте ли всички вие виновни да се докара държавата до това състояние .

    13:42 21.11.2025

  • 25 Файърфлай

    1 0 Отговор
    България ще тегли дълг 916 666 лв.на час,е и какво от това.1-2 часа ще са за Мартинчо,защо лаеш,комсомолче ?

    13:43 21.11.2025

  • 26 Тодор

    3 2 Отговор
    Малтинчо, не знам дали ще теглим по 55 милиона през ден, обаче се питам: Ти разбра ли къде изчезнаха ония 9 милиарда за 9 дни? Ами, милиардите от енергийния фонд? А, милиардите за строеж и ремонт на пътищата, които откраднаха Василев и Комитова? А, какво мислиш за ежедневното плащане на 1050000 по договора с Ботаж договорен от вашия "баща" радев? Ами за имотите на рашков, или за пътя на копринката нещо каза ли?Защо, малтинчо нищо не коментира по тези проблеми???

    13:46 21.11.2025

  • 27 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ане":

    Пaритe ca cтoкa oт хилядa гoдини и кaтo вcякa cтoкa cи имaт ЦEНA, -тoвa e лихвaтa. Цeнaтa-лихвa нa кoятo бaнкитe oтпуcкaт пaри нa държaвитe зaвиcи oт крeдитния им рeйтинг. В мoмeнтa нa примeр, нитo eднa гoлямa бaнкa нe oтпуcкa пaри нa Гърция и зa тoвa ce нaлaгa нaмecaтa нa EC и МВФ, зa дa им ce нaлeят кaпитaли. Кoгaтo мнoгo бaнки ти прeдлaгaт пaри нa изгoднa цeнa-лихвa, e върхoвнa глупocт дa нe взeмeш кoлкoтo ce мoжe пoвeчe зa дa ги вкaрaш в oбoрoт.

    13:48 21.11.2025

  • 28 ха ха

    0 0 Отговор
    е много сте ни скъпи политиците , ама нали сами си заделяте плячката от името на държавата бандит та всичко е по мед и масло за вас , а другото е лъжи и театралничене

    14:02 21.11.2025

  • 29 инж. Ганчо Илков

    1 1 Отговор
    На Реалните Експерти Икономисти, Отдавна е ясно. С наличната Икономика, освен Задлъжнялост, друго не се очаква. Необходими са Икономически и Социални Реформи Променящи Цялостният Характер на Настоящата Икономика. "БИЗНЕСА" трябва да се Ограмоти и постави Началото на Конкурентно Способната Икономика. Технологично Обновление и Насока към Създаването на Принадена Стойност. Ишлеме и Прекупвачество, трябва да бъдат Изхвърлени на Бунището. Продава този, който Произвежда. България все още има Ресурсни Природни Суровини. Селското Стопанство трябва да се опре на Реални Земеделски Стопани Сдружени в Кооперации със Затворен Цикъл: Създаване на Суровина, Преработка, Продажба на крайни продукти в Собствена Търговска Мрежа. Изграждоне на Тясна Връзка между Образователната Система, Научните Институции, Материалното Производство. Стимулиране и Административно Облекчаване на Дребният, Средният и Фамилният Бизнес. Общините да Разработят Ефективни Общо Устройствени Планове, Пазарно Ориентирани и търсещи Инвеститори в Сферата на Материалното Производство. Тотален Контрол за Безхаберното Харчене на Бюджетните Средства. Оптимизиране броя на Държавните Служители, Депутати, Държавни Институции. Безпристрастна Съдебна Система с Насоченост Върховенство на Закона.

    14:11 21.11.2025

  • 30 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    ИЗМЕТ ПЛАТЕНА ТУКХВЪРЛУВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ФАКТИ БГ ЗАКОНИ ПРАВИЛА

    14:15 21.11.2025

  • 31 Индивидът МаЛтинчо изведнъж

    0 0 Отговор
    много се загрижи, че бюджетът е калпав и ще ни вкара в големи борчове... Нека припомним, че същият този МаЛтинчо преди десетина години от девет кладенеца вода докара да доказва на българския народ колко вредно е да се строи АЕЦ Белене... И поради тази причина този проект беше спрян, но се появи проектът "Уестингхаус", който ще ни струва поне двайсетина милиарда $, а от "икономиста" на снимката не се чува ни вопъл, ни стон от къде ще се вземат тези пари... Кàжи нещо, МаЛтинчо...

    14:17 21.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове