Мартин Димитров: България ще взима 55 милиона лева дълг на ден през 2026 г.

Призивът ни е бюджетът в сегашния му вид да не бъде приеман, защото представлява сериозна опасност за България. Това заяви депутатът от ПП–ДБ Мартин Димитров в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS. Той сподели, че финансовата рамка за следващите години предвижда безпрецедентни нива на данъчна тежест и държавен дълг.
Според Димитров проектобюджетът включва „опасни текстове за вековно повишаване на данъчно-осигурителната тежест, невиждано досега увеличение на задълженията и планове за поемане на дългове”. Депутатът подчерта, че за две години правителството планира да вземе 39 милиарда лева нов дълг. "През 2026 г. България би поела 55 милиона лева дълг на ден", обясни той и определи това като „нещо, което никога не се е случвало”.
Мартин Димитров заяви, че единственият начин управляващите да се вслушат в критиките е чрез силен обществен натиск. „Те разбират, само когато има позиция на силата, когато има обществен натиск”, каза той.
Депутатът от ПП-ДБ призова гражданите, бизнеса и средната класа да излязат на мирен, цивилизован протест във вторник, за да заявят, че не приемат рекордно увеличение на данъците и осигуровките и натоварването на бизнеса чрез СУПТО, което, според него, ще коства на малките фирми около 1000 лева допълнителни разходи. Той спомена и за допълнителната тежест за работници и работодатели, които ще плащат около 600 лева повече осигуровки годишно.
Димитров коментира и начина, по който държавните средства се разпределят. „Това са огромни средства, взети под формата на заеми, които изтичат в пясъците на безумното харчене на това правителство”, посочи народният представител.
Макар че ПП-ДБ не е провеждала специално заседание по темата, Димитров подчерта, че позицията на групата е категорична и единна. „Искаме тотално преразглеждане. Искаме да се откаже правителството от вдигане на данък дивиденд и осигуровките, да се откаже от директния тормоз на бизнеса през СУПТО и другите безумни инициативи. Имаме конкретни искания и това е позицията на цялата парламентарна група”, заяви той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
Коментиран от #8, #21
13:10 21.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
УПРАВЛЯВАЩАТА ИЗМЕТ!
Коментиран от #30
13:12 21.11.2025
4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
13:13 21.11.2025
5 Оставка
13:13 21.11.2025
6 Бизнесмен с "0 лева" печалба
Три са стълбовете по които държавата се разрушава
1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци
Коментиран от #9
13:15 21.11.2025
7 Ха,ха
13:15 21.11.2025
8 Ане
До коментар #1 от "Зевс":Ще отива достатъчно пара и за политическата рая от послушници?
Коментиран от #27
13:16 21.11.2025
9 ,,,,,,
До коментар #6 от "Бизнесмен с "0 лева" печалба":Ми те са електората, гласуват и лелките си клатят краката, трябва Реформа
13:16 21.11.2025
10 И този ревльо е същия
13:19 21.11.2025
11 Плд, ул Св Климент
Коментиран от #19
13:20 21.11.2025
12 Ротшилд
13:20 21.11.2025
13 Като няма производство
Коментиран от #17
13:21 21.11.2025
14 Плд, ул Св Климент
13:21 21.11.2025
15 най-ги обичам
13:25 21.11.2025
16 Фют
13:28 21.11.2025
17 а защо
До коментар #13 от "Като няма производство":отново не питате Асеня къде потънаха ония 9 млрд, които всики искат да разберат какво стана с тях, но отговор не получават? да не говорим и за безкрайните заеми на тази личност за увеличаване на заплати и пенсии, но нищо за развитие на роизводството и производителността, както е редно да става? И първокурсниците вече знаят каква трябва да е връзката и съотносиелността между производителността на труда в производството и ръста на заплатите, май само на Асеня все още не му е било ясно, ча така ни натика в блатото на заемите,които ще плащат и внците ни и които всъщност сега са в основата на негативите и на този бюджет
13:29 21.11.2025
18 Цвете
13:31 21.11.2025
19 ха ха
До коментар #11 от "Плд, ул Св Климент":още един мечтател за 16-та република май се показа,лйбител на рублата, но в евро-во изражение
Коментиран от #20
13:35 21.11.2025
20 Плд, ул Св Климент
До коментар #19 от "ха ха":Обичам Бг лева, а не рубли, йени, юани, $, €, реали, бИТкойни и прочие валути
13:38 21.11.2025
21 ха ха
До коментар #1 от "Зевс":че къде отиваха парите от кметовете за черната касична на шарлатаните, пак в джобовете на шефовете - стара традиция, зародила се в далечното историческо минало и особено добре развита в годините на тъмночервената мафия и наследниците й
13:38 21.11.2025
22 Как се взима дълг?
13:40 21.11.2025
23 Файърфлай
13:41 21.11.2025
24 123456
13:42 21.11.2025
25 Файърфлай
13:43 21.11.2025
26 Тодор
13:46 21.11.2025
27 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #8 от "Ане":Пaритe ca cтoкa oт хилядa гoдини и кaтo вcякa cтoкa cи имaт ЦEНA, -тoвa e лихвaтa. Цeнaтa-лихвa нa кoятo бaнкитe oтпуcкaт пaри нa държaвитe зaвиcи oт крeдитния им рeйтинг. В мoмeнтa нa примeр, нитo eднa гoлямa бaнкa нe oтпуcкa пaри нa Гърция и зa тoвa ce нaлaгa нaмecaтa нa EC и МВФ, зa дa им ce нaлeят кaпитaли. Кoгaтo мнoгo бaнки ти прeдлaгaт пaри нa изгoднa цeнa-лихвa, e върхoвнa глупocт дa нe взeмeш кoлкoтo ce мoжe пoвeчe зa дa ги вкaрaш в oбoрoт.
13:48 21.11.2025
28 ха ха
14:02 21.11.2025
29 инж. Ганчо Илков
14:11 21.11.2025
30 Промяна
До коментар #3 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":ИЗМЕТ ПЛАТЕНА ТУКХВЪРЛУВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ФАКТИ БГ ЗАКОНИ ПРАВИЛА
14:15 21.11.2025
31 Индивидът МаЛтинчо изведнъж
14:17 21.11.2025