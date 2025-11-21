ЕК дава на съд България заради замърсяването на въздуха

Европейската комисия съобщи, че е решила да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България, Литва, Португалия и Швеция за неспазване на ангажиментите за намаляване на емисиите от няколко замърсителя на въздуха.
Европейските правила предвиждат цели за намаляване на емисиите от няколко замърсителя, които всяка държава трябва да постигне в годините между 2020 и 2029 г., както и по-високи намаления след 2030 година. Държавите от ЕС са длъжни да създадат и обновяват национални програми за контрол на замърсяването на въздуха, за да покажат как тези ангажименти ще бъдат изпълнени, се пояснява в съобщението.
България, Португалия и Швеция не са изпълнили ангажимента си за намаляване на емисиите на амоняк, а Литва - на азотни оксиди и неметанови летливи органични съединения.
През януари 2023 г. ЕК изпрати официални уведомителни писма до 14 държави, които не са изпълнили ангажиментите си за намаляване на емисиите за 2020 година. Амонякът е замърсителят, за който повечето държави не са изпълнили задълженията си. След оценка на постъпилите данни за времето до 2021 г. комисията издаде мотивирани становища за девет от тези 14 държави. Последните данни за емисиите до 2023 г. показват трайни недостатъци в постигането на ангажиментите за намаляване на емисиите за някои държави. Според комисията усилията на властите досега са недостатъчни и затова предявява иск пред Съда на Европейския съюз.
Комисията ще вземе решение за по-нататъшни действия, когато е необходимо, се допълва в съобщението.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
Коментиран от #16
13:53 21.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Поздрави на мама..ти
13:56 21.11.2025
4 Плд, ул Св Климент
Коментиран от #10, #18
13:56 21.11.2025
5 гражданин
13:57 21.11.2025
6 Питане
13:57 21.11.2025
7 Ббсбсн
13:57 21.11.2025
8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
13:57 21.11.2025
9 Ха,ха
14:00 21.11.2025
10 Добре но първо
До коментар #4 от "Плд, ул Св Климент":Върни милионите, които ЕС е инвестирал в България с цел да ни “цивилизова”. Не можеш?
“Кой си ти да решаваш като нямаш пари, бе”
Коментиран от #12, #14
14:00 21.11.2025
11 Автомобилите
Коментиран от #21
14:01 21.11.2025
12 Плд, ул Св Климент
До коментар #10 от "Добре но първо":Човек се цивилизова с добро възпитание, с всестранно образование, с развитие на висшите аспекти на култура на своя народ (а не на чужди народи), ..., не чрез заеми или чрез пари.
14:03 21.11.2025
13 дано ни осъдят за много пари
14:03 21.11.2025
14 Плд, ул Св Климент
До коментар #10 от "Добре но първо":А пари, ако искат и могат, да връщат субсидираните от ЕС олигарси, дерибеи и прочие бизнесмени ...
14:05 21.11.2025
15 време е стригането да започне отрано
14:05 21.11.2025
16 нацюга
До коментар #1 от "Красимир Петров":слагат зони заради екология докато хасан гори гуми на 20 км от София
14:07 21.11.2025
17 ПРИПОМНЯНЕ
14:10 21.11.2025
18 Шопо
До коментар #4 от "Плд, ул Св Климент":Референдум за ЕС и НАТО
14:10 21.11.2025
19 Бендида
селското стопанство и животинския тор. Сигурна съм, че не сме ,, първенци " в това отношение. Отново мирише на Европа на две скорости.
14:11 21.11.2025
20 Лопата Орешник
14:12 21.11.2025
21 ,,,,,,
До коментар #11 от "Автомобилите":Бе не стига че си изхвърлила всичките бракми през 90, сега глоби, нещастници
14:12 21.11.2025
22 Хаха
Коментиран от #24
14:13 21.11.2025
23 Ха,ха
14:15 21.11.2025
24 Хаха
До коментар #22 от "Хаха":Италианците да не си хвърлят боклука на балканите, порка мизерия
14:16 21.11.2025
25 град КОЗЛОДУЙ
14:17 21.11.2025