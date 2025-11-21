Новини
България »
ЕК дава на съд България заради замърсяването на въздуха

ЕК дава на съд България заради замърсяването на въздуха

21 Ноември, 2025 13:51 592 25

  • ек-
  • съд-
  • българия-
  • мръсен въздух

Европейските правила предвиждат цели за намаляване на емисиите от няколко замърсителя, които всяка държава трябва да постигне в годините между 2020 и 2029 г., както и по-високи намаления след 2030 година

ЕК дава на съд България заради замърсяването на въздуха - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия съобщи, че е решила да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България, Литва, Португалия и Швеция за неспазване на ангажиментите за намаляване на емисиите от няколко замърсителя на въздуха.

Европейските правила предвиждат цели за намаляване на емисиите от няколко замърсителя, които всяка държава трябва да постигне в годините между 2020 и 2029 г., както и по-високи намаления след 2030 година. Държавите от ЕС са длъжни да създадат и обновяват национални програми за контрол на замърсяването на въздуха, за да покажат как тези ангажименти ще бъдат изпълнени, се пояснява в съобщението.

България, Португалия и Швеция не са изпълнили ангажимента си за намаляване на емисиите на амоняк, а Литва - на азотни оксиди и неметанови летливи органични съединения.

През януари 2023 г. ЕК изпрати официални уведомителни писма до 14 държави, които не са изпълнили ангажиментите си за намаляване на емисиите за 2020 година. Амонякът е замърсителят, за който повечето държави не са изпълнили задълженията си. След оценка на постъпилите данни за времето до 2021 г. комисията издаде мотивирани становища за девет от тези 14 държави. Последните данни за емисиите до 2023 г. показват трайни недостатъци в постигането на ангажиментите за намаляване на емисиите за някои държави. Според комисията усилията на властите досега са недостатъчни и затова предявява иск пред Съда на Европейския съюз.

Комисията ще вземе решение за по-нататъшни действия, когато е необходимо, се допълва в съобщението.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    8 3 Отговор
    Най -големите замърсители са Факултета,Филиповци и Христо Ботев.

    Коментиран от #16

    13:53 21.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Поздрави на мама..ти

    3 0 Отговор
    Ман гоу се разписал на празен лист и сега ще реве, че го съдят.

    13:56 21.11.2025

  • 4 Плд, ул Св Климент

    10 1 Отговор
    Щом ще ни дават на съд, то България да излиза от ЕС.

    Коментиран от #10, #18

    13:56 21.11.2025

  • 5 гражданин

    7 1 Отговор
    Ами Ковачки никой и копче не му казва защото храни тикви и прасета с много милиони , а децата ни пълнят болниците и умират !!

    13:57 21.11.2025

  • 6 Питане

    4 0 Отговор
    България, или Ковачки и двамата братя ???

    13:57 21.11.2025

  • 7 Ббсбсн

    5 0 Отговор
    Какво изобщо правим в този съюз ?

    13:57 21.11.2025

  • 8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 1 Отговор
    А НА СЪД КРАДЛИВИТЕ КОРУМПИРАНИ ЛЪЖЦИ КОГА...????

    13:57 21.11.2025

  • 9 Ха,ха

    5 0 Отговор
    Кво да каже е за Китай кви емисии бълва, много прости като чели живеят на друга планета

    14:00 21.11.2025

  • 10 Добре но първо

    2 7 Отговор

    До коментар #4 от "Плд, ул Св Климент":

    Върни милионите, които ЕС е инвестирал в България с цел да ни “цивилизова”. Не можеш?
    “Кой си ти да решаваш като нямаш пари, бе”

    Коментиран от #12, #14

    14:00 21.11.2025

  • 11 Автомобилите

    2 2 Отговор
    Са най големи замъсители

    Коментиран от #21

    14:01 21.11.2025

  • 12 Плд, ул Св Климент

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Добре но първо":

    Човек се цивилизова с добро възпитание, с всестранно образование, с развитие на висшите аспекти на култура на своя народ (а не на чужди народи), ..., не чрез заеми или чрез пари.

    14:03 21.11.2025

  • 13 дано ни осъдят за много пари

    3 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    14:03 21.11.2025

  • 14 Плд, ул Св Климент

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Добре но първо":

    А пари, ако искат и могат, да връщат субсидираните от ЕС олигарси, дерибеи и прочие бизнесмени ...

    14:05 21.11.2025

  • 15 време е стригането да започне отрано

    3 0 Отговор
    вързахме ви капачките за бутилките....... гениално, най-голямото откритие на демокрацията

    14:05 21.11.2025

  • 16 нацюга

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    слагат зони заради екология докато хасан гори гуми на 20 км от София

    14:07 21.11.2025

  • 17 ПРИПОМНЯНЕ

    1 0 Отговор
    Това, с приемането от България на 40% снижение на емисиите е автогол...Трябваше да са меродавни ПДК (пределно допустимите концентрации) на вредните газове и праховите частици....

    14:10 21.11.2025

  • 18 Шопо

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Плд, ул Св Климент":

    Референдум за ЕС и НАТО

    14:10 21.11.2025

  • 19 Бендида

    4 0 Отговор
    България - за емисии на амоняк?!? Всичко Мара втасала,те за амоняка се хванали.Основни източници на емисии на амоняк е
    селското стопанство и животинския тор. Сигурна съм, че не сме ,, първенци " в това отношение. Отново мирише на Европа на две скорости.

    14:11 21.11.2025

  • 20 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Фактически, ние ще плащаме защото дишаме мръсен въздух!

    14:12 21.11.2025

  • 21 ,,,,,,

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Автомобилите":

    Бе не стига че си изхвърлила всичките бракми през 90, сега глоби, нещастници

    14:12 21.11.2025

  • 22 Хаха

    1 1 Отговор
    Бай Ганю обича да чади денонощно и да гори боклуци, валяйки се в мръсотия и нечистотии, но иска ЕС и еврото и се има за европеец.

    Коментиран от #24

    14:13 21.11.2025

  • 23 Ха,ха

    0 1 Отговор
    Я да изровихме таблицата с вредните емисии за цял свят.

    14:15 21.11.2025

  • 24 Хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Хаха":

    Италианците да не си хвърлят боклука на балканите, порка мизерия

    14:16 21.11.2025

  • 25 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор
    дано ви докарат до просещка тояга тия европейци и апартаментите ви да вземат да видите вие що е демокрация и да копаете кокалите на тодура

    14:17 21.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове