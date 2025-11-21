Зафиров: Нямаме право да се бавим с формирането на политика за развитие на Черноморския регион

„Нямаме никакво право да се бавим с формирането на политика за развитие на Черноморския регион“. Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров при откриването на дискусията „България – активен партньор в европейската стратегия за сигурно и устойчиво Черно море“ в Бургас.
Той подчерта, че България трябва ясно да формулира своя доктрина за отношенията с държавите от региона и да покаже визия за периода след края на войната в Украйна, когато Черно море ще има още по-стратегическо значение.
Зафиров акцентира върху ключовата роля на Черноморския регион за Европа и посочи, че за България значимостта е двойна - страната е естествен мост между Западните Балкани и Черно море, което ѝ дава потенциал да бъде двигател на регионални инициативи. Той подчерта добрата история на страната ни в отношенията с държавите от региона.
Според него предизвикателствата пред България изискват координация на регионално ниво в сектори като енергетика, транспорт, околна среда, миграция и сигурност, чиито възможности не са оползотворени напълно. „Сътрудничеството няма алтернатива“, посочи вицепремиерът.
Той отбеляза и въпросите, възникнали след войната в Украйна, свързани с устойчивостта на Черноморския регион и възстановяването на партньорствата. „България не е зрител на процесите, а активно търси своята роля в превръщането на региона в важен икономически и политически фактор“, заяви Зафиров.
Вицепремиерът постави и акцент върху културното сътрудничество, определяйки го като най-силния аргумент за развитие на черноморската политика на България. „Трябва да съхраним културния дух на Черноморието, в който са вписани всички търсения на нашата цивилизация“, каза той.
В дискусията участват представители на институциите, морската индустрия и експерти от Черноморския регион. Форумът е организиран от членовете на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент Цветелина Пенкова и Кристиан Вигенин.
1 Любопитен
19:31 21.11.2025
2 Ставри
19:35 21.11.2025
4 Комундели
19:36 21.11.2025
5 пешо
19:41 21.11.2025
6 ?????
Явно има някаква поръчка отнякъде.
Вие не сте единствените с трийсетте сребърника.
19:44 21.11.2025
7 Mими Кучева🐕🦺
19:45 21.11.2025
8 Боруна Лом
19:51 21.11.2025
9 Град Симитли
20:01 21.11.2025
10 Уф , международник
20:13 21.11.2025
11 вечно пиян фалшив комунист
20:21 21.11.2025
12 Наско по добре вземи пък се скрили дрзни
20:28 21.11.2025
13 Фред Флинстоун
20:33 21.11.2025
14 дика
20:33 21.11.2025
15 ШЕФА
20:35 21.11.2025
16 Те не рабират за какво стават
Останалото е талаш, ама по добър от сегашните стърготини!
Коментиран от #22
20:44 21.11.2025
17 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ПОДАРИХТЕ ЗЕМЯТА НИ НА НАТОВЦИ, ДА СИ РАЗПОЛАГАТ БАЗИТЕ....ВМЕСТО ДА РАЗВИВАМЕ ТУРИЗЪМ...
И НИ ВКАРВАТЕ ВЪВ ВОЙНА...
20:47 21.11.2025
18 Гост
21:08 21.11.2025
19 Мераклиев
21:31 21.11.2025
21 Нямаш Право !
Да отнемаш Правата !
И На хората Със Зрителни Увреждания !
Но Го Правиш !
23:30 21.11.2025
22 даже
До коментар #16 от "Те не рабират за какво стават":и тия дето си изброил са отпадъци затова сега е така!
01:25 22.11.2025
23 Абсолютен
08:45 22.11.2025
24 ТИГО
09:25 22.11.2025
25 ТИГО
10:08 22.11.2025
26 тоя е най-големия продажник
12:49 22.11.2025
27 ще има много инвестиции
12:51 22.11.2025