Зафиров: Нямаме право да се бавим с формирането на политика за развитие на Черноморския регион

21 Ноември, 2025 19:29 837 27

  • атанас зафиров-
  • черноморски регион

Той подчерта, че България трябва ясно да формулира своя доктрина за отношенията с държавите от региона

Зафиров: Нямаме право да се бавим с формирането на политика за развитие на Черноморския регион - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Нямаме никакво право да се бавим с формирането на политика за развитие на Черноморския регион“. Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров при откриването на дискусията „България – активен партньор в европейската стратегия за сигурно и устойчиво Черно море“ в Бургас.

Той подчерта, че България трябва ясно да формулира своя доктрина за отношенията с държавите от региона и да покаже визия за периода след края на войната в Украйна, когато Черно море ще има още по-стратегическо значение.

Зафиров акцентира върху ключовата роля на Черноморския регион за Европа и посочи, че за България значимостта е двойна - страната е естествен мост между Западните Балкани и Черно море, което ѝ дава потенциал да бъде двигател на регионални инициативи. Той подчерта добрата история на страната ни в отношенията с държавите от региона.

Според него предизвикателствата пред България изискват координация на регионално ниво в сектори като енергетика, транспорт, околна среда, миграция и сигурност, чиито възможности не са оползотворени напълно. „Сътрудничеството няма алтернатива“, посочи вицепремиерът.

Той отбеляза и въпросите, възникнали след войната в Украйна, свързани с устойчивостта на Черноморския регион и възстановяването на партньорствата. „България не е зрител на процесите, а активно търси своята роля в превръщането на региона в важен икономически и политически фактор“, заяви Зафиров.

Вицепремиерът постави и акцент върху културното сътрудничество, определяйки го като най-силния аргумент за развитие на черноморската политика на България. „Трябва да съхраним културния дух на Черноморието, в който са вписани всички търсения на нашата цивилизация“, каза той.

В дискусията участват представители на институциите, морската индустрия и експерти от Черноморския регион. Форумът е организиран от членовете на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент Цветелина Пенкова и Кристиан Вигенин.


  • 1 Любопитен

    5 0 Отговор
    Софиян3ца къде е?

    19:31 21.11.2025

  • 2 Ставри

    11 1 Отговор
    Празни приказки, това са най големите кошмари за шоплука, ще пречат да няма магистрала от Турция покрай Черноморието през Букурещ за Европа. Понеже увяхват, знаем като какви мушката.

    19:35 21.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Комундели

    12 0 Отговор
    Папагалстват в турска посока, нищо друго.

    19:36 21.11.2025

  • 5 пешо

    12 0 Отговор
    как е как в скута на шиши

    19:41 21.11.2025

  • 6 ?????

    14 0 Отговор
    Не ми е ясно що го пиарите тоя.
    Явно има някаква поръчка отнякъде.
    Вие не сте единствените с трийсетте сребърника.

    19:44 21.11.2025

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 0 Отговор
    Пак е хапнал 20 кебапчета на гладно.🦧🦍🥳🤣👍

    19:45 21.11.2025

  • 8 Боруна Лом

    12 0 Отговор
    АБЕ ГЛИГАН, КАКВО ПРАВИМ СЪС СЕВЕРОЗАПАДА

    19:51 21.11.2025

  • 9 Град Симитли

    7 0 Отговор
    Пенкилер човек-от водата на Плевен до Черно море, от всичко разбира....

    20:01 21.11.2025

  • 10 Уф , международник

    7 0 Отговор
    С един файтон избиратели. Преди слуга на Курнела , сега слуга на Тиквата.

    20:13 21.11.2025

  • 11 вечно пиян фалшив комунист

    4 0 Отговор
    северна България е почти унищожена

    20:21 21.11.2025

  • 12 Наско по добре вземи пък се скрили дрзни

    8 0 Отговор
    Дразниш и то много! Ако не ходиш с охрана ще видиш колко народа те обича и иска да те сурвака с лопати!

    20:28 21.11.2025

  • 13 Фред Флинстоун

    5 0 Отговор
    Защо всеки генерира глупости, резултат от оскъдица на собствения му интелект!

    20:33 21.11.2025

  • 14 дика

    7 0 Отговор
    С тоя големия БСП фритюрник, как те върти Шишко в скута е загадка??? Срамотия противна.

    20:33 21.11.2025

  • 15 ШЕФА

    6 0 Отговор
    Братът близнак и по външен вид и по умствен багаж на Флинстоун говори за ДОКТРИНА на България,Божеееееее къде си бе дядо Господи да видиш какви малоумни изчадия се раждат в тази красива държава и ако можеш да си ги прибереш по най бързият начин ще сме ти мнооого благодарни.

    20:35 21.11.2025

  • 16 Те не рабират за какво стават

    4 2 Отговор
    Спед Освобождението, България е имала няколко читави политика - Стамболов, Стамболийски, цар Борис трети, може би Буров и накрая бай Тошо!
    Останалото е талаш, ама по добър от сегашните стърготини!

    Коментиран от #22

    20:44 21.11.2025

  • 17 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    8 2 Отговор
    БОКЛУК!
    ПОДАРИХТЕ ЗЕМЯТА НИ НА НАТОВЦИ, ДА СИ РАЗПОЛАГАТ БАЗИТЕ....ВМЕСТО ДА РАЗВИВАМЕ ТУРИЗЪМ...
    И НИ ВКАРВАТЕ ВЪВ ВОЙНА...

    20:47 21.11.2025

  • 18 Гост

    5 0 Отговор
    Смешник

    21:08 21.11.2025

  • 19 Мераклиев

    2 0 Отговор
    Оправихте другите части на територията ,та опряхте до Руския анклав . Няма да видите повече власт социалисти милионери. Морето винаги е било по-свободомислещо и трън в задника Ви . То се развива или самоунищожава и без вас. Тук вашите начини на грабежи не важат и ще ви го докажем като почнете да си събирате тегобите от народа. Данъци с лихви ще платим ,но когато вие всичките комунисти от управлението се махнете от парламента. много крадохте и е време да повръщате. Свине.

    21:31 21.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Нямаш Право !

    2 0 Отговор
    Нямаш Право !

    Да отнемаш Правата !

    И На хората Със Зрителни Увреждания !

    Но Го Правиш !

    23:30 21.11.2025

  • 22 даже

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Те не рабират за какво стават":

    и тия дето си изброил са отпадъци затова сега е така!

    01:25 22.11.2025

  • 23 Абсолютен

    1 0 Отговор
    Пор миризлив

    08:45 22.11.2025

  • 24 ТИГО

    1 0 Отговор
    Лелеле тия ккак се излагат вижте!

    09:25 22.11.2025

  • 25 ТИГО

    1 0 Отговор
    Чудно каквато тя такъв и той ! УПРАВЛЯВАЩИ

    10:08 22.11.2025

  • 26 тоя е най-големия продажник

    1 0 Отговор
    Антибълтарина Зафирчо изпълзя от криенето си и все за дава акъл с идиотизмите си.

    12:49 22.11.2025

  • 27 ще има много инвестиции

    1 0 Отговор
    Чудесен регион за бъдещ полигон за изпитание на натовско ядрено оръжие.

    12:51 22.11.2025

